22:23 29 января

Итальянцы презентовали первый F-35B Lightning II, собранный за пределами США

Итальянские ВМС получили первый истребитель нового поколения. Как сообщил портал navaltoday.com, на заводе FACO, расположенном в городе Камери (провинции Новара), состоялась торжественная церемония передачи флоту первого самолёта F-35B Lightning II.

Истребитель с бортовым номером BL-1 является первым F-35B, собранным за пределами США и первым, поступившим на вооружение не американской армии. Его сборка проводилась на заводе FACO, который является совместным предприятием итальянской компании Leonardo и американской Lockheed Martin.

Итальянцы презентовали первый F-35B Lightning II, собранный за пределами США



Сборка первого F-35B, наиболее сложной модели в семействе F-35, здесь, на заводе FACO, является свидетельством выдающихся возможностей итальянской аэрокосмической промышленности. FACO продолжает выступать в качестве европейского центра передового опыта F-35
— рассказал Дуг Вильгельм, вице-президент по управлению программами F-35 корпорации Lockheed Martin.

Итальянские F-35B будут базироваться на авианосце «Кавур», принятом на вооружение ВМС Италии в 2009 году. Ранее, в 2015 году, завод FACO передал итальянским ВВС первый «классический» истребитель F-35A.

Самолёты F-35A и F-35B заменят на вооружении итальянской армии многоцелевой истребитель Panavia Tornado, лёгкий штурмовик AMX и штурмовик вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II. Всего ВВС Италии планируют принять на вооружение 90 истребителей F-35 (60 F-35A и 30 F-35B) итальянской сборки. Кроме того, на заводе FACO будут собирать F-35 для ВВС Нидерландов, а также заниматься техническим обслуживанием истребителей F-35 военно-воздушных сил США, базирующихся в Европе, передает "Warspot".

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 17

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  1. Стропорез Сегодня, 13:29
    Извините, что не по теме...

    Сегодня ночью скончался наш Коллега и модератор замечательный человек
    ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КАРПОВ -ДЮК.

    Ему было 51 год.

    Вечная память.
    Стропорез
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:37
      Вечная память!
      Владыка Ситх
    2. BerBer Сегодня, 13:37
      Соболезную близким.
      BerBer
    3. seti Сегодня, 13:39
      Земля ему пухом. Соболезную родным.
      seti
    4. Геркулесыч Сегодня, 13:44
      Земля ему пухом, и наше последние "прости "! hi
      Геркулесыч
    5. НЕКСУС Сегодня, 16:30
      Цитата: Стропорез
      Извините, что не по теме...

      Сегодня ночью скончался наш Коллега и модератор замечательный человек
      ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КАРПОВ -ДЮК.

      Ему было 51 год.

      Вечная память.

      Соболезнование родным и близким.
      НЕКСУС
  2. Пытливый Сегодня, 13:30
    Там родных только 50% могут в воздух поднять, а великие аэронавты из Италии такого насобирают, что пилота только под дулом пистолета в кабину этого чуда удасться посадить
    Пытливый
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:35
      А как же японский F-35, его собрали также не в Америке и подняли в воздух гораздо раньше итальянского, автор выходит немного не в теме. Ну, а матрасники , конечно, рады, что такой сырой продукт берут за такие бешеные бабки.
      Гигант мысли
      1. mihey Сегодня, 13:50
        В Японии 35А, а здесь 35В, т.е. там в самой простой модификации, а здесь палубный.
        mihey
        1. Григорий_45 Сегодня, 14:03
          Цитата: mihey
          35В, т.е. ... палубный

          Палубный - это F-35С, с зацепом под челнок катапульты, гаком, складными крыльями, усиленным планером и с увеличенной площадью крыла и хвостового оперения и прочими атрибутами палубного самолета. F-35В - это СВВП. Универсальный, так сказать.
          Григорий_45
          1. mihey Сегодня, 14:14
            Перепутал. Хотя модификация "В" с укороченным взлетом и с возможностью вертикального взлета (при неполной загрузке), тем не менее, Вы правы.
            mihey
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:31
    F-35 и весь латинский алфавит, поди разберись в модификациях.
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:47
      Их всего три версии -морская, сухопутная, и для недотеп! wassat hi
      Геркулесыч
      1. Григорий_45 Сегодня, 14:06
        Цитата: Геркулесыч
        Их всего три версии -морская, сухопутная, и для недотеп!

        ... а также для евреев и канадцев..)
        Григорий_45
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:46
    Итальянцев спасает только то что они у себя их собирают! Если бы они их просто закупали, то из оборонный бюджет не выдержал покупок самолетов в двух модефикациях!
    Геркулесыч
  5. voyaka uh Сегодня, 13:59
    Да... я позавидовал итальянцам. Жаль, что у нас нет полной сборки Ф-35.
    Сборка очень сложная. Например, при присоединении крыла к фюзеляжу допуски меньше 1 миллиметра. При том, что деталь - несколько метров. Это - не заклепочная сборка: чуть криво, забили заклепку с силой.
    voyaka uh
  6. Слон Сегодня, 15:37
    Предлагаю и в России собирать такие F-35. Америкосы же делают у себя наши калашниковы.
    Слон
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