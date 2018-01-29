22:27 29 января

Бронированный "Тигр" испытали в горах Центральной Азии

Российские бронеавтомобили "Тигр" хорошо зарекомендовали себя во время многолетней эксплуатации в российских вооруженных силах. Так, в ходе операции в Сирии машины, выпущенные в Арзамасе, не раз спасали жизни как нашим бойцам, так и военнослужащим сирийской армии.

Не удивительно, что отечественные броневики вызывают значительный интерес у иностранных силовиков, которые не прочь принять на вооружение такую технику.

Бронированный "Тигр" испытали в горах Центральной Азии



В Instagram "Военно-промышленной компании" рассказывается о тестировании бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 "Тигр" в "одной из стран Центральной Азии".

В качестве испытательной площадки выступал, в том числе, Тянь-Шань. Сообщается, что все заявленные характеристики были подтверждены. Судя по размешенным иллюстрациям, проверялись не только ходовые качества машины, но и надежность ее защиты. Так, пуля 7,62×54 мм не смогла пробить бронестекло с амбразурой.

СБМ ВПК-233136 весит около 7800 кг. Он может перевозить 9 военнослужащих. Дизельный двигатель ЯМЗ-5347 мощностью 215 л.с. способен разгонять бронемашину до 125 км/ч. Запас хода - 1000 км.

На "Тигре" имеется аппаратура автоматического пожаротушения, возможна установка системы кондиционирования и другого специального оборудования, что позволит броневику эффективно выполнять задачи контртеррористического характера, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: https://www.instagram.com/milindcom/
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 13:51
    Скорее всего в Киргизии испытывали.Там сейчас может загореться тлеющая "точка"
    210окв
    1. turcom Сегодня, 15:48
      Есть информация насчет тлеющей точки?
      turcom
      1. Касым Сегодня, 16:24
        Скорее всего испытывали у тех, кто хочет купить машину для своей армии. hi
        Касым
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    Хорошую машину быстро определят! Надеюсь, что себе мы их сделаем достаточное количество! А там и на продажу иностранцам можно будет сделать энное количество.
    Геркулесыч
    1. Григорий_45 Сегодня, 14:26
      А там и на продажу иностранцам можно будет сделать энное количество.

      Китайцам лицензию на 500 машин ГАЗ-2330-36 "Тигр" продали еще в 2008 году.
      Китайский "Тигр" обзывается YJ2080 и с 2009 года стоит на вооружении народной вооруженной полиции
      Григорий_45
  3. Архивариус Вася Сегодня, 14:12
    Кадр красивый, по грязи погонять самое то))) амбразура у водительского стекла открыта кстати, отстреливался видать? soldier

    P.S. Один глаз на дорогу, другой на пулемет. (с)
    Архивариус Вася
    1. Игорь В Сегодня, 21:42
      Там дорог нет, только тропы. winked
      Игорь В
  4. Злючный Сегодня, 14:22
    "возможна установка системы кондиционирования" - вот за такое, я бы уже конструкторов и тех му..ков из армии РФ, что закупают такие версии под суд отдавал. Какое возможно, оно уже в базе стоять должно! В броневике без кондера это лютая жесть, привыкли экономить там где не нужно.
    Злючный
    1. Григорий_45 Сегодня, 14:49
      Цитата: Злючный
      вот за такое, я бы уже конструкторов и тех му..ков из армии РФ, что закупают такие версии под суд отдавал

      а конструктора при чем? Какие машины МО заказывает - те и создают. Прописали в ТЗ предусмотреть кондей в виде опции - его в виде опции и сделали.
      Григорий_45
  5. Max von Adelheid Сегодня, 14:33
    А старый добрый РПГ--7 оно выдержит? В борт? laughing
    Max von Adelheid
    1. faiver Сегодня, 19:04
      оно не предназначено противостоять рпг-7, оно от него уворачивается laughing
      faiver
  6. sergei28 Сегодня, 14:37
    " возможна установка системы кондиционирования и другого специального оборудования, что позволит броневику эффективно выполнять задачи контртеррористического характера"

    Особенно кондиционер поможет при АТО. который в таком авто должен быть в базовой комплектации
    sergei28
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