Российских паралимпийцев заставляют убрать слово "Россия" с формы

Международный паралимпийский комитет принял решение в отношении российских спортсменов, претендующих на выступление в зимней Паралимпиаде-2018. Напомним, что эти соревнования стартуют практически сразу после завершения Олимпиады в Пхёнчхане (пройдут они с 9 по 18 марта). Решение МПК практически аналогично решению МОК.Сообщается, что отдельным российским атлетам-паралимпийцам МПК «разрешает» выступить под нейтральным флагом со статусом «нейтральный паралимпийский атлет». Как видно, в этом случае нет и вовсе никакого упоминания слова «Россия» в отличие от статуса олимпийцев, на форме которых будет находиться хотя бы надпись «олимпийский спортсмен».Отмечено, что российские (допущенные) паралимпийцы смогут принять участие в пяти видах спорта в Пхёнчхане. В общей сложности, МПК «ожидает подтверждения критериев» от 35 российских спортсменов-паралимпийцев.Напомним, что ранее МПК отстранял россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жайнеро в полном составе. Причём отстранены были и атлеты, которые не были уличены в употреблении запрещённых препаратов. Теперь эта практика распространяется и на деяния Международного олимпийского комитета, отстраняющего россиян только за то, что они россияне.