22:19 29 января

Российских паралимпийцев заставляют убрать слово "Россия" с формы

Международный паралимпийский комитет принял решение в отношении российских спортсменов, претендующих на выступление в зимней Паралимпиаде-2018. Напомним, что эти соревнования стартуют практически сразу после завершения Олимпиады в Пхёнчхане (пройдут они с 9 по 18 марта). Решение МПК практически аналогично решению МОК.

Российских паралимпийцев заставляют убрать слово "Россия" с формы


Сообщается, что отдельным российским атлетам-паралимпийцам МПК «разрешает» выступить под нейтральным флагом со статусом «нейтральный паралимпийский атлет». Как видно, в этом случае нет и вовсе никакого упоминания слова «Россия» в отличие от статуса олимпийцев, на форме которых будет находиться хотя бы надпись «олимпийский спортсмен из России».


Отмечено, что российские (допущенные) паралимпийцы смогут принять участие в пяти видах спорта в Пхёнчхане. В общей сложности, МПК «ожидает подтверждения критериев» от 35 российских спортсменов-паралимпийцев.

Напомним, что ранее МПК отстранял россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жайнеро в полном составе. Причём отстранены были и атлеты, которые не были уличены в употреблении запрещённых препаратов. Теперь эта практика распространяется и на деяния Международного олимпийского комитета, отстраняющего россиян только за то, что они россияне.

Использованы фотографии: МПК
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 13:53
    Удаки одним словом..Руководство опустило уважение к стране(даже скажем страх потеряли)ниже плинтуса..Ну,а эти готовы издеваться над спортсменами -гражданами России..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:58
      Форму одеть с портретом Сталина! И плевать на всех кто что-то имеет против!
      Геркулесыч
      1. Burbon Сегодня, 14:34
        Цитата: Геркулесыч
        Форму одеть с портретом Сталина!

        belay может лучше Путина???
        Burbon
        1. Комментарий был удален.
        2. SlavaS Сегодня, 16:23
          В России возобновился рост естественной убыли населения
          https://www.rbc.ru/society/29/01/2018/5a6ef6f59a7
          947507175ce75
          SlavaS
      2. Гардамир Сегодня, 14:56
        с портретом Сталина!
        Их потом обратно в Россию не пустят. Для Кремля вся история СССР ненавистна.
        Гардамир
    2. kot28.ru Сегодня, 13:58
      Это было ожидаемо,подконтрольные амерам шавки будут кусать Россию со всех сторон!
      Явно показывая-встаньте в стойло и будет вам счастье!
      kot28.ru
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:05
        Совершенно верно, все неприятности и унижения впереди.
        ul_vitalii
    3. Офицер запаса Сегодня, 14:08
      Цитата: 210окв
      Руководство опустило уважение к стране(даже скажем страх потеряли)ниже плинтуса.


      "Досадно мне, что слово "честь" забыто..."
      В.С. Высоцкий
      Офицер запаса
      1. Esoteric Сегодня, 16:17
        Цитата: Офицер запаса
        "Досадно мне, что слово "честь" забыто..."
        В.С. Высоцкий

        надо было продолжить:
        И что в чести наветы за глаза.

        Там ещё есть слова к месту:
        Я не люблю себя, когда я трушу,
        Досадно мне. когда невинных бьют,
        Я не люблю, когда мне лезут в душу,
        Тем более, когда в неё плюют!
        Esoteric
    4. влад66 Сегодня, 14:14
      Хотели позора, получили его,
      влад66
    5. Svarog Сегодня, 14:14
      Цитата: 210окв
      Ну,а эти готовы издеваться над спортсменами -гражданами России..

      Граждане России,которые едут на это позорное мероприятие, зная, то что, будут выступать под не понятным флагом, не являются на самом деле патриотами и болеть за них нет смысла.
      Svarog
      1. Esoteric Сегодня, 16:26
        Цитата: Svarog
        Граждане России,которые едут на это позорное мероприятие, зная, то что, будут выступать под не понятным флагом, не являются на самом деле патриотами

        Патриотами были те, кто не поехал в Италию в 1940-м году, а потом с 1941 по 1945 доказывал всему миру преимущество развития советского спорта, впрочем, как и социалистической системы, и русского духа, и русского оружия...
        Esoteric
    6. сибиралт Сегодня, 14:17
      Мировые рекорды ставятся не обязательно на олимпийских играх. МОК отказал в аккредитации на игры правительству РФ. Ничего, поедут болельщиками и будут жить в шикарных гостиницах за счет командировочных. lol Коль спорт - бизнес, то какая может быть совесть у бизнеса? belay
      сибиралт
    7. Озеленитель Сегодня, 15:34
      Да я этот фарс и смотреть не буду.Скока бабла ввалили в трансляцию?
      Озеленитель
    8. Соломон Кейн Сегодня, 15:36
      .Ну,а эти готовы издеваться над спортсменами -гражданами России..

      Не удивлюсь, что завтра МОК заставит подтвердить инвалидность наших паралимпийцев.....
      Вот уж, кто воистину ущербен "на всю голову".....мистер Бах и коллеги... what
      Соломон Кейн
      1. Esoteric Сегодня, 16:31
        Будет и третий этап унижений. Я даже не сомневаюсь, что в фигурном катании, где оценки ставят судьи, может статься, что наши фигуристы будут в хвосте...Как прикажут, так и сделают. Даже странно слышать какие-то слова в защиту порочной системы...Действительно, пусть спортсмены выступают там, где российский флаг и гимн не вызывает приступов бешенства...
        Esoteric
    9. виктор н Сегодня, 16:41
      Руководство никого туда не посылает. Сами "удаки" туда упорно лезут, хотя им в лицо презрение высказывают. Рвутся продемонстрировать своё бесчестье.
      виктор н
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:55
    Я знаю есть буквы, четыре волшебные буквы СССР! !!Из и нужно на форму нанести! Как и Советский флаг!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 13:57
      Вот тогда этих "организаторов" колбасить начнет как вампиров.СССР держал марку!
      Цитата: Геркулесыч
      Я знаю есть буквы, четыре волшебные буквы СССР! !!Из и нужно на форму нанести! Как и Советский флаг!
      210окв
    2. Рязанец87 Сегодня, 14:07
      "...И ведь предупреждали, что кончится именно этим, и что единственный выход - не ходить на совет нечестивых и не сидеть в собрании развратителей, но нет, "поддержим наших спортсменов", гы-гы-гы.
      С советским флагом они пойдут, ах-ха-ха. Пойдут, конечно. Вот только куда этот флаг будет вставлен? И кому? По-хорошему - надо бы Мутко..." (с)
      Рязанец87
    3. Комментарий был удален.
  3. Оверлок Сегодня, 13:57
    кто бы сомневался, что дальше? Может им Мудько отдать на растерзание?
    Оверлок
  4. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:58
    У. Черчиль "Страна которая между позором и войной выбирает позор получит и войну и позор"
    Бжезинский "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков. Вопрос не в них. Вопрос в элите. Российская элита имеет более 500 миллиардов долларов США в Америке. Так что вы сначала разберитесь - это ваша элита или уже наша элита"
    МИМО ПРОХОДИЛ
  5. bubalik Сегодня, 14:08
    Как говорил один небезызвестный лидер:
    Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна ... образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста... Каждый образованный человек — это наш будущий враг.
    bubalik
  6. RomanS Сегодня, 14:09
    Больнее всего расставаться с иллюзиями. Но зато и наиболее полезно. Маски сброшены!
    RomanS
  7. НасРать Сегодня, 14:23
    В веселое время живем! Хорошо хоть относятся к нам, как к ЧЕЛОВЕКАМ... прежний "Евросоюз" и за людей нас не считал..
    НасРать
  8. Altona Сегодня, 14:31
    По сути и по форме-это издевательство. Но вряд ли что ожидать хорошего от человека с именем Филип Крэйвен. И вот заметьте как солидарно ведут себя англосаксы. Русским надо бы поучиться такой единой позиции в отношении чужаков.
    Altona
    1. Burbon Сегодня, 14:36
      Цитата: Altona
      Русским надо бы поучиться

      надо учить власть слышать и уважать Свой Народ.....вот чему надо учиться
      Burbon
      1. Оверлок Сегодня, 14:53
        Цитата: Burbon
        надо учить власть слышать и уважать Свой Народ.....вот чему надо учиться

        Оверлок
  9. Аматар Сегодня, 14:53
    Маразм должо'н крепчать! Почему бы МОКу вообще не потребовать выступать спортсменам "безымянными"? А чё, безымянный спортсмен завоевал золото, а потом провести аукцион между остальными командами, кто больше заплатит, тому и засчитать.
    Аматар
  10. Гардамир Сегодня, 14:59
    Что там говорили про вставание с колен? Нас не просто опустили, а ткнули лицом в грязь и сапог свой сверху поставили.А те кто это допустили стоят в сторонке и бабки свои пересчитывают
    Гардамир
    1. sapporo1959 Сегодня, 19:47
      Ну при таком специфическом вставании с колен когда окорочка как раз на уровне врагов оказываются тут результат по любому один! Враги они же ведь не дремлют и соколов прям в полете...
      sapporo1959
  11. 1skuns1 Сегодня, 15:11
    а ведь мысль СУПЕРСКАЯ --- дать болельщикам флаги СССР!!!
    1skuns1
  12. Немезида Сегодня, 15:24
    На эту русофобскую олимпиаду,под эгидой США,вообще не стоило ехать !
    Немезида
  13. prior Сегодня, 16:18
    "Но эти игры я смотреть не стану:

    В них унижают Родину мою."

    ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/2/22930/2018
    prior
  14. Комментарий был удален.
  15. Radikal Сегодня, 17:28
    Российских паралимпийцев заставляют убрать слово "Россия" с формы
    Интересно, а дальше что - заставят поменять русские имена и фамилии, и выступать под какими-нибудь африканскими?! wassat sad
    Radikal
  16. 16112014nk Сегодня, 17:37
    И это, скорее всего, не последнее унижение. Похоже, русофобы в МОК вошли во вкус. К началу ОИ, а тем более к началу ЧМ-2018, постараются ещё как то унизить Россию.
    16112014nk
  17. borovik Сегодня, 18:52
    Цитата: Геркулесыч
    Я знаю есть буквы, четыре волшебные буквы СССР! !!Из и нужно на форму нанести! Как и Советский флаг!

    С серпом и молотом.
    borovik
  18. notingem Сегодня, 19:21
    Странно. Негра негром назвать нельзя. А тут целую страну запретили и плевать всем что мы обидимся
    notingem
    1. sapporo1959 Сегодня, 19:50
      Ну тут только одно можно сказать яка держава,таки и ласки!
      sapporo1959
  19. APASUS Сегодня, 19:44
    Я уже не выдержу,ну так пресмыкаться уже нельзя!!!
    В место того чтоб сформировать адвокатский пул ,нанять их (Газпром выдержит) и подать в уголовный суд на этого Родченкова ,супругов Степановых,комиссию Ричарда Макларена ,наши уже на белый флаг согласны! Что то тут наш Вова сплоховал и молчит.
    Сидят собственные жо в кресле берегут,сказать толком никто не может.Может конечно это не совсем патриотично ,но не пора уже послать всех с этой Олимпиадой? Дальше то что ? Наказали спортсменов и понятно,но пошло поехало ,флаг,форма ,гимн,дальше запретят говорить на русском ,пить квас или чеснок в статус преступления введут .
    APASUS
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