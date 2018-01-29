Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции,

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Поволжье, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.говорится в релизе.Сообщается, что в конце прошлого года «зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области».В пресс-службе напомнили, что «ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия».Система способна поражать аэродинамические цели на дальностях до 400 км, баллистические – до 60 км на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.