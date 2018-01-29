22:22 29 января

Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Поволжье, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье


Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции,
говорится в релизе.


Сообщается, что в конце прошлого года «зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области».

В пресс-службе напомнили, что «ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия».

Система способна поражать аэродинамические цели на дальностях до 400 км, баллистические – до 60 км на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:38
    Радует столь регулярный ввод в строй этих современных систем
    КВУ-НСвД
    1. RASKAT Сегодня, 16:21
      Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом
      Это уже третий дивизион под Саратовом за последние несколько месяцев. Можно констатировать что мы фактически прикрыли базу дальней авиации в Энгельсе и базу в Татищево. Трех дивизионным полком с С-400. Отрадно, так держать good .
      RASKAT
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:46
    Видео к новости
    Владыка Ситх
  3. Адьютант Сегодня, 14:59
    Новость прекрасная.
    Интересно, а где в Поволжье?
    Адьютант
    1. роман66 Сегодня, 15:21
      ну как обычно - по Волге lol
      роман66
    2. Burbon Сегодня, 15:31
      Цитата: Адьютант
      Интересно, а где в Поволжье?

      ну они должны были уточнить - в РФ......это и Астрахать и Н Новгород и Ярославль и еще пара десятков городов
      Burbon
    3. michell Сегодня, 15:44
      Цитата: Адьютант
      Интересно, а где в Поволжье?

      Читаем внимательно:
      Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом

      Открываем карту, смотрим, какой город находится от Саратова через Волгу, приходим к логическому заключению об основном охраняемом объекте... Как-то так wink
      michell
      1. mashinist Сегодня, 16:33
        Энгельс! А там база стратегической авиации!
        mashinist
    4. san4es Сегодня, 15:48
      Цитата: Адьютант
      Новость прекрасная.
      Интересно, а где в Поволжье?

      Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко.
      soldier
      За всю боевую историю зенитно-ракетного полка под Саратовом это третий случай перевооружения. Комплексы С-300ПС, отслужившие больше 20 лет, заменили на новейшие С-400 "Триумф". Не поменялись только цели.
      san4es
  4. painter Сегодня, 19:01
    при хорошем раскладе белые лебеди должны над канадой уже лететь ,а ГэС с АэС вот что нужно защитить в саратовской обл.
    painter
Картина дня