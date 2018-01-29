Двое участников банды Басаева получили сроки за нападение на псковских десантников в 2000-м
Поступила информация о вынесении приговора в отношении двоих боевиков, которые участвовали в нападении на роту псковских десантников на территории Чеченской Республики 29 февраля 2000 году. Речь идёт о жителях Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева.
Из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ:
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Амангазиев и Валиев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0. Нападение они осуществляли с трёх сторон, при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова калибра 5,45 мм производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым были причинены ранения различной степени тяжести. Приговором суда Валиеву и Амангазиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член запрещенной в России организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.
1 августа 2002 года в населённом пункте Черёха Псковской области открыт 20-метровый мемориал в память о 84 погибших под Улус-Кертом десантниках.
Из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ:
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Амангазиев и Валиев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0. Нападение они осуществляли с трёх сторон, при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова калибра 5,45 мм производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым были причинены ранения различной степени тяжести. Приговором суда Валиеву и Амангазиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член запрещенной в России организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.
1 августа 2002 года в населённом пункте Черёха Псковской области открыт 20-метровый мемориал в память о 84 погибших под Улус-Кертом десантниках.
Использованы фотографии: Википедия
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