22:23 29 января

Двое участников банды Басаева получили сроки за нападение на псковских десантников в 2000-м

Поступила информация о вынесении приговора в отношении двоих боевиков, которые участвовали в нападении на роту псковских десантников на территории Чеченской Республики 29 февраля 2000 году. Речь идёт о жителях Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева.

Из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ:

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Двое участников банды Басаева получили сроки за нападение на псковских десантников в 2000-мСледствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Амангазиев и Валиев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0. Нападение они осуществляли с трёх сторон, при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова калибра 5,45 мм производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым были причинены ранения различной степени тяжести. Приговором суда Валиеву и Амангазиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член запрещенной в России организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

1 августа 2002 года в населённом пункте Черёха Псковской области открыт 20-метровый мемориал в память о 84 погибших под Улус-Кертом десантниках.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Немезида Сегодня, 15:22
    В России пора ввести смертную казнь, с конфискацией имущества,для террористов и их пособников...Хватит путинских амнистий для бандитов !
    Немезида
    1. Гигант мысли Сегодня, 15:31
      Да, наш суд самый гуманный в мире, особенно за соответствующую мзду, такие отморозки заслуживают пожизненное заключение, но увы...
      Гигант мысли
      1. Немезида Сегодня, 15:36
        Дело даже не во взятках,дело в том ,что в России большая проблема с русофобией,среди лиц имеющих вид на жительство и гражданство РФ. В США человек принимающий гражданство США клянется защищать интересы США с оружием в руках,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант...Увы,в России такого нет и по дорогам России ходят те,кто взрывает в Питере метро и возит в своих авто флаги иностранных государств. Патриоты не России в России давно стали проблемой и Путин эту проблему только усугубляет,становясь ее частью...
        Немезида
    2. Anarchist Сегодня, 15:34
      Цитата: Немезида
      пора ввести смертную казнь

      Поправлю - отметить мараторий на смертную казнь.
      Малый срок дали! Почему не пожизненное? Там только отегчающих лет на пятнадцать...
      "Да здравствует наш (советский) суд - самый гуманный суд в мире!" Когда уже вернём старую судебную практику?
      Anarchist
      1. Мих1974 Сегодня, 16:12
        Потому что они не на олигарха или чубайсятину напали - вот за это в России пожизненное через расстрел. am А "каких то там " десантников (по суду) можно убивать сотнями "всего" за пятнашку отсидки за госсчет.
        Я бы еще понял если бы их на каторгу отправили в карьеры, кирками и кувалдами камень дыбвать good Вот это было бы дело - и сдохнут (туда и дорога) и польза стране от этих нелюдей. Так же поддерживаю Ызраильский метод "уничтожения жилища террориста" , если своим не обзавелся - то родительское!! good
        Мих1974
    3. Андрей К Сегодня, 15:43
      Цитата: Немезида
      В России пора ввести смертную казнь, с конфискацией имущества,для террористов и их пособников...Хватит путинских амнистий для бандитов !

      Вот уж етить-то либерало дивизию!!!
      А Путин-то тут при чём!!!
      Дал команду глушить отморозков - плохо...
      Поймали - осудили, плохо...
      В каком месте Путин и осужденные боевики? Вы чего плетёте, где Вы вычитали про амнистию?!!!
      Единственное, что действительно плохо, по моему мнению, так это то, что эти нелюди живы...
      Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева должны были бы ликвидировать на месте...
      Андрей К
      1. Немезида Сегодня, 15:46
        Путин дал гражданство басмачу взорвавшему в Питере метро...Путин дает таким бандитам,как дудаевские террористы,которых следует казнить,амнистии...Еще есть не умные вопросы,на тему - При чем тут Путин?! Кстати ,почему у вашего Путина Собчак еще не в тюрьме ,по статье 280 УК РФ?!
        Немезида
        1. Андрей К Сегодня, 15:54
          Цитата: Немезида
          Путин дал гражданство басмачу взорвавшему в Питере метро...Путин дает таким бандитам,как дудаевские террористы,которых следует казнить,амнистии...Еще есть глупые вопросы,на тему - При чем тут Путин?! Кстати ,почему у вашего Путина Собчак еще не в тюрьме по статье 280 УК РФ?!

          Есть вопросы...
          Вы сами в Чечне были? По горам этих недоносков гоняли?
          Я был, обе кампании, в Чечне в общей сложности провёл два года восемь месяцев, в горах. Кстати недалеко от Улус - Керта...
          Вы мне что-то предъявить хотите?
          Вы своё политиканство засуньте бандитам в ..., если сможете их отловить, вот тогда докажете свою гражданскую позицию hi
          P.S. Если бы Путин раздавал гражданство, то он был бы сотрудником миграционной службы hi
          Учите матчасть.
          В настоящее время Путин - Президент Российской Федерации, гарант Конституции (поэтому Вы без опаски несёте околесицу) и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации. Выполняет свои обязанности чётко.
          Андрей К
          1. Немезида Сегодня, 15:57
            То что вы кого то там поймали,а потом отпустили,говорит лишь о том,что вся ваша служба имитация...Кстати,не один вы там были и ни вам ни Путину никто не давал право выпускать бандитов ...Миграционная служба состоит из людей Путина и под контролем Путина и если она плохо работает виноват Путин...Он же отвечает и за назначенных им министров и губернаторов !
            Немезида
            1. Андрей К Сегодня, 15:59
              Цитата: Немезида
              То что вы кого то там поймали,а потом отпустили,говорит лишь о том,что вся ваша служба имитация...Кстати,не один вы там были и ни вам ни Путину никто не давал право выпускать бандитов ...

              За помелом следите...
              Кто кого отпустил?
              Вы кто такой об имитации службы разглагольствовать?
              Андрей К
              1. bk316 Сегодня, 16:04
                За помелом следите...

                Да он троль нанятый куда ему за помелом следить.
                Были бы минусы давно в черепах сидел.
                bk316
              2. Немезида Сегодня, 16:08
                Был бы нормальный президент, после теракта в Питере ,сам ушел бы в отставку и таких как вы отправил дослуживать регулеровщиками в Магадане...Так что не надо мне тут пальцы гнуть,чего стоит ваша партия давно известно...Видали мы таких защитников интересов России,в Кандапоге и Хатьково...Позор...Превратили страну в проходной двор..
                Немезида
                1. Андрей К Сегодня, 16:24
                  Цитата: Немезида
                  Был бы нормальный президент, после теракта в Питере ,сам ушел бы в отставку и таких как вы отправил дослуживать регулеровщиками в Магадане...Так что не надо мне тут пальцы гнуть,чего стоит ваша партия давно известно...Видали мы таких защитников интересов России,в Кандапоге и Хатьково...Позор...Превратили страну в проходной двор..

                  Плохо Вам, у Вас Путин виноват...
                  А делать и действовать Вы не умеете laughing
                  P.S.
                  Слово Вы пишется с большой буквы - Вы.
                  Слово регулеровщиками пишется - регулировщиками, проверочное слово - регулировать.
                  Пальцы гнут, соответственно и лексикон на основе "гнутых пальцев", только отсидевшие либо малолетние лузеры...
                  Наименование населённого пункта "Кандапоге" - правильно пишется Кондопога. Слышали звон, да грамотности ноль...
                  Таких защитников как я Вы не видели, а если бы видели - то любили бы свою Родину и никогда своим помелом не назвали бы её проходным двором...
                  А ещё я научил бы Вас чтить маму с папой, свою страну и не хамить незнакомым (да и знакомым тоже)...
                  Идите учите букварь, потом со взрослыми дядьками присядете, если Вам разрешат...
                  Андрей К
                  1. Немезида Сегодня, 16:34
                    1)Это госдума,в которой у вашей партии большинство,поет Мурку. 2) Это ваш Медведев поставил памятник Ельцину,сгноившему больше русских,чем Гитлер,а Путин поставил возле него охрану. 3) Хамите тут именно вы. 4) Права ,которыми вы тут кичитесь у вас под большим вопросом ,ибо большинство граждан РФ за Путина просто не голосовали. Явка избирателей ниже 50% и те кто пришел не все за Путина. О каких правах вы тут пишите? Я вам никаких прав решать что то за себя не давал ! 5)Я вас видел,видел вашего Ельцина,который вместе с Березовским выпускал террористов Дудаева из окружений...6) Я вижу вас сейчас,не желающего признать косяки правящей партии,под любимым флагом Новодворских и Ганнушкиных на аватаре,так что я отлично понимаю,кто мне пишет. Не пишите больше,не стоит...Вам нужно готовиться беседовать с военно-полевыми судами,не со мной...
                    Немезида
                    1. Андрей К Сегодня, 16:40
                      Цитата: Немезида
                      ...Вам нужно готовиться беседовать с военно-полевыми судами,не со мной...

                      Угомонитесь, Вы мне не интересны...
                      P.S. Если бы Вы были грамотным, то знали бы, что Вооружённые Силы, МВД, ФСБ - не имеют права по закону состоять в партиях. Поэтому свой бред несите таким же прохожим, на Вас похожим.
                      Мой аватар Вас не должен потряхивать, блаженная Вы диванная воительница...
                      Андрей К
                      1. Немезида Сегодня, 16:43
                        Ну не вам решать,что я должен,а чего нет...А МВД хоть гусарами назови,все равно ментами останутся...Никогда краснопогонники гвардией не были и не будут...А мне адепты алкашцентра и вовсе не интересны и ваш Путин давно большое разочарование России,не более того...
                        Немезида
                  2. урман Сегодня, 17:39
                    Цитата: Андрей К
                    Идите учите букварь,

                    Не может этот троль букварь учить.
                    Он его скурил.
                    урман
                    1. Немезида Сегодня, 17:51
                      Прихожане алкашцентра скурили совесть...
                      Немезида
            2. влад66 Сегодня, 16:30
              Цитата: Немезида
              Миграционная служба состоит из людей Путина и под контролем Путина и если она плохо работает виноват Путин.

              влад66
              1. Немезида Сегодня, 16:47
                Это вы разумеется о себе?! Самокритично...
                Немезида
        2. влад66 Сегодня, 16:28
          Цитата: Немезида
          Путин дал гражданство басмачу взорвавшему в Питере метро...Путин дает таким бандитам,как дудаевские террористы,которых следует казнить,амнистии...Еще есть не умные вопросы,на тему - При чем тут Путин?! Кстати ,почему у вашего Путина Собчак еще не в тюрьме ,по статье 280 УК РФ?!

          Путин должен еще и тебя охранять fool Или не навоевался еще чудо или воевал с дивана,диванное чудо.
          Цитата: Немезида
          ,говорит лишь о том,что вся ваша служба имитация.

          Жалко в по морде лица настучать невозможно за эту гниль,интернет безлик к сожалению.Тоже мне диванная богиня блин.
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 16:31
            влад66 hi
            ...Жалко в по морде лица настучать невозможно за эту гниль,интернет безлик к сожалению.Тоже мне диванная богиня блин...

            А оно надо, пачкаться-то...
            Ну вылезет на улицу, трёкнет что-нибудь не в тему и научит жизни какой-нибудь сердобольный, это чадо неразумное laughing
            Андрей К
            1. влад66 Сегодня, 16:35
              Цитата: Андрей К
              А оно надо, пачкаться-то..

              Андрей Приветствую hi Да противно блин руки то марать об такое, дитя ЕГЭ,как выборы так вся диванная шелуха лезет.тьфу. negative С уважением Андрей! hi
              влад66
              1. Андрей К Сегодня, 16:50
                влад66
                ...как выборы так вся диванная шелуха лезет.тьфу...

                Онижедети negative
                Немизида.... назвало же себя... lol
                Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
                Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
                (Омар Хайям)
                С уважением Влад! hi
                Андрей К
                1. влад66 Сегодня, 16:53
                  Цитата: Андрей К
                  Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
                  Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

                  Рубаи Омара Хайяма -это вечнои на все случа и жизни. good drinks hi
                  влад66
                  1. Андрей К Сегодня, 16:56
                    Цитата: влад66
                    ...Рубаи Омара Хайяма -это вечнои на все случа и жизни. good drinks hi

                    Мне они нравятся, сыну купил книжицу. Смотрю, тоже почитывает нет-нет иногда...
                    Быть добру good
                    Андрей К
          2. Немезида Сегодня, 16:35
            Иди и настучи тем,кто выдал гражданство РФ басмачу взорвавшему в Питере метро...Слабо?! Ну тогда не пиши мне,не боец !
            Немезида
            1. влад66 Сегодня, 16:37
              Цитата: Немезида
              Ну тогда не пиши мне,не боец !

              Сиди на попе ровно богиня женского роду. laughing laughing
              влад66
              1. Немезида Сегодня, 16:45
                Вот ты и показал этим ответом кто ты по жизни...
                Немезида
                1. allaykbar Сегодня, 17:25
                  Вот ты и показал этим ответом кто ты по жизни...


                  ты приболело. чудо. Посмотреть бы на тебя.

                  нашлись же болезненные кто лайкает тебя - но тут на форуме давно творится что-то не то. Ты как собчак местного разлива. Нелепо как то всё.

                  Ты позоришь своей аватаркой русских людей. У тебя суждения на уровне азиата, который в школу не ходил - да и то - быть азиатом для тебя комплимент.

                  наверное ты какой обиженный Путиным грузин или украинец. Почикал Володя земельки не вашей - вот вы и беситесь.

                  Ползаете по форуму своей шакальей стаей. Ничего - пока вы лаете - караван идет. Путин правит. Россия живёт.
                  allaykbar
                  1. Немезида Сегодня, 17:57
                    Собчак подружака Путина,нарушает статью 280 УК РФ и до сих пор на свободе,как и родственник Медведева Сердюков...Вы к русским отношения не имеете и за Кандопогу и Хатьково несет ответственность ваша партия...с (честным) Чубайсом...Ваш Путин подарил Узбекистану дюжену новых вертолетов Ми-35,а летчики ВКС России насмерть разбились на старом совковом Ми-24...Какие вы русские,если вывозите все ценное из России?! Не смеши моего кота,рЮСкий...Ганнушкины всегда были русофобами и помрут ими...
                    Немезида
                2. LiSiCyn Сегодня, 17:34
                  Год рождения не назовете? Так, для ясности "картины"...
                  LiSiCyn
                  1. allaykbar Сегодня, 17:35
                    и за кого голосовать будет надо узнать - там сразу диагноз удаленно поставить можно будет. Чувствую знаю из какой он секты выполз. И это не хомяк навального. Так другая секта
                    allaykbar
              2. bk316 Сегодня, 17:26
                Мужики кончайте кормить этого тролля.
                О же прется от ваших справедливых эмоций.
                Если интересно почитайте его комменты, толи совсем школота с неразвитым мироощущением, толи реально больной.
                bk316
                1. Немезида Сегодня, 17:58
                  В алкашцентре собираются не больные,а преступники.
                  Немезида
                  1. Maks400 Сегодня, 18:01
                    Везде Путин вот больные люди :)
                    Maks400
                    1. Немезида Сегодня, 18:03
                      Если Путин назначил чиновника,чиновник накосячил и Путин его не наказал виноват Путин,или дворник дядя Ваня,из Балашихи?! Подумайте над этим и займитесь своим здоровьем,прежде чем обсуждать чужое !
                      Немезида
                      1. LiSiCyn Сегодня, 18:07
                        Так,что насчет года рождения?Или ссыкотно?
                        LiSiCyn
  2. Zubr Сегодня, 15:25
    Очень интересно. Только сейчас приговор, после 18 лет следствия ?! А где эти бармалеи всё это время были, СИЗО ?
    Zubr
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    15 лет строгого режима - маловато будет. ИМХО.
    Горный стрелок
  4. Egorovich Сегодня, 15:28
    Очень мало бандиты получили за наших десантников, минимум бы лет по 25 каждому. И обязательно в одиночную камеру "поселить"каждого.
    Egorovich
    1. bk316 Сегодня, 16:05
      А мне кажется пожизненное самое то.
      bk316
      1. allaykbar Сегодня, 17:38
        А мне кажется пожизненное самое то.


        надо выходить из конвенции которая запрещает труд заключенных. Тогда есть смысл держать их до смерти. Тем более она наступит намного быстрее.

        allaykbar
  5. ksv36 Сегодня, 16:30
    Сколько бы ни дали. Главное что на зону, а там им не долго ходить. Я ТАК думаю.
    ksv36
  6. ronnon Сегодня, 17:47
    Цитата: Немезида
    .А мне адепты алкашцентра и вовсе не интересны и ваш Путин давно большое разочарование России,не более того...

    Тебе то что сделал плохого Путин?Или ты сам чего сделал хорошего в своей жизни,класть дерьмо на всех и вся?
    ronnon
    1. Немезида Сегодня, 18:00
      Ваша партия НЕ ВСЕ и НЕ ВСЯ,за вас и 50% населения не голосует...А хорошего я сделал много больше,чем любой из прихожан алкашцентра...не способный сделать что то хорошее от природы.
      Немезида
  7. Немезида Сегодня, 18:09
    LiSiCyn,
    Ну так тут вашим бойцам ссыкотно настучать тем,кто выдал басмачу взорвавшему в Питере метро гражданство РФ,чего бы мне перед вами исповедоваться...
    Немезида
  8. Навигатор 1 Сегодня, 18:50
    Лоб зеленкой помазать этим двум и не какой ошибки.
    Навигатор 1
  9. Дормидонт Сегодня, 19:22
    Для этих животных даже простая смертная казнь слишком мягкое наказание
    Дормидонт
  10. московский десант Сегодня, 19:33
    Чечне надо предоставить независимость, чем раньше, тем лучше. Десантников жалко, погибли по русской традиции бессмысленно, лучше бы сдались, может живы остались бы.
    московский десант
  11. faterdom Сегодня, 20:15
    Цитата: Немезида
    В России пора ввести смертную казнь, с конфискацией имущества,для террористов и их пособников...Хватит путинских амнистий для бандитов !

    Ну за 15 лет на строгаче, там будет неуклонно острая почечная недостаточность за такой срок. С летательным исходом.
    faterdom
  12. Mavrikiy Сегодня, 20:24
    Приговором суда Валиеву и Амангазиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима.

    Я понимаю, они открывают в зоне "школу молодого бойца"? Удобно. И за курсантами бегать не нужно.
    Mavrikiy
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