Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд

Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между Россией и Индией составил более $65 млрд, а портфель заказов на сегодня превышает $4 млрд

Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ] по перспективным видам оружия

Объем портфеля военных заказов России и Индии составляет сейчас более $4 млрд, сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.- сказал Гореславский на презентации фотоальбома "Россия - Индия, вехи военно-технического сотрудничества".По его словам, история военно-технического сотрудничества России и Индии насчитывает почти шесть десятилетий.- отметил замгендиректора "Рособоронэкспорта".Ранее Гореславский сообщил, что сейчас Россия и Индия ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере, передает ТАСС