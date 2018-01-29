22:22 29 января

Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд

Объем портфеля военных заказов России и Индии составляет сейчас более $4 млрд, сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.

Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд


Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между Россией и Индией составил более $65 млрд, а портфель заказов на сегодня превышает $4 млрд
- сказал Гореславский на презентации фотоальбома "Россия - Индия, вехи военно-технического сотрудничества".


По его словам, история военно-технического сотрудничества России и Индии насчитывает почти шесть десятилетий.

Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ] по перспективным видам оружия
- отметил замгендиректора "Рособоронэкспорта".

Ранее Гореславский сообщил, что сейчас Россия и Индия ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере, передает ТАСС

Использованы фотографии: © REUTERS
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Гигант мысли Сегодня, 15:52
    Но американцы в вопросе торговли с Индией оружием уже наступают России на пятки по объёмам и суммам сделок.
    Гигант мысли
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:55
      И то что есть - неплохо!
      oldseaman1957
      1. Донской Сегодня, 16:18
        Вы серьезно? При современной стоимости вооружения, 4 млрд это один средний контракт. Например, сегодня за 4 дивизиона С-400 наши просят более 4 млрд долларов.
        Донской
        1. влад66 Сегодня, 19:54
          Цитата: Донской
          Вы серьезно? При современной стоимости вооружения, 4 млрд это один средний контракт. Например, сегодня за 4 дивизиона С-400 наши просят более 4 млрд долларов.

          С индусами это еще и солидный контракт,что бы продать им 4 дивизиона С-400 нужно хрен сколько торговаться,те будут и цену сбивать и технологии требовать. hi
          влад66
    2. seti Сегодня, 15:55
      Цитата: Гигант мысли
      Но американцы в вопросе торговли с Индией оружием уже наступают России на пятки по объёмам и суммам сделок.

      Это лишний раз говорит о том что расслабляться нельзя и нужно искать другие точки соприкосновения. В торговле, кораблестроении. Электроника в Индии кстати на мировом уровне но кто из нас о ней что то слышал ? Время идет - расширятся только в военной сфере нельзя. Арсеналы у многих стран уже забиты.
      seti
      1. svp67 Сегодня, 16:02
        Цитата: seti
        Арсеналы у многих стран уже забиты.

        Увы, они имеют свойство быстро опорожняться и требовать пополнения.
        Цитата: seti
        Время идет - расширятся только в военной сфере нельзя.

        Но и её забывать не стоит. Пока только наш ВПК способен дать настоящий "мировой уровень", так дай те ему возможность "вытянуть нас"
        svp67
    3. svp67 Сегодня, 16:00
      Цитата: Гигант мысли
      Но американцы в вопросе торговли с Индией оружием уже наступают России на пятки по объёмам и суммам сделок.

      А не за чем успокаиваться и починать на лаврах. Работать надо, засучив рукава... И отвоевывать утерянные позиции.
      svp67
    4. zyzx Сегодня, 16:15
      Ну пусть наступают. В Индии кто больше в карман занес тот контракт и получил.
      zyzx
  2. cniza Сегодня, 15:57
    “Всего за годы сотрудничества общий объем поставок между Россией и Индией составил более $65 млрд, а портфель заказов на сегодня превышает $4 млрд


    Не плохой объём , даже за 60 лет.
    cniza
  3. Шалтай Сегодня, 15:58
    Индусы одни из самых жадных людей . В жадности они пожалуй превосходят самих китайцев , а возможно даже узбеков . Лично мне ничего кроме вреда не приносят , несмотря на то , что пытаюсь обращаться к ним вежливо .
    Если Россия умудряется при продаже оружия иметь с индусов выгоду , то снимаю подшлемник мастерам торговли .
    Шалтай
  4. svp67 Сегодня, 15:58
    Портфель военных заказов России и Индии превышает $4 млрд
    И тем не менее этот рынок мы потихоньку УСТУПАЕМ. И тут правде надо смотреть в лицо
    svp67
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:15
    Вот если бы это были так называемые гарантированные заказы, а то индусы любят по триста раз все переигрывать, как будто сами толком не знают, что им точно нужно.
    Геркулесыч
  6. taiga2018 Сегодня, 16:20
    индийский рынок это лакомый кусок,кроме нас там очень активны США и Израиль...
    taiga2018
  7. vlad007 Сегодня, 16:24
    Сложность отношений с Индией в том, что индусы хотят НЕ ПОКУПАТЬ оружие, а производить по нашей лицензии. Если судить по тому, как они производят Т-90 "Бхишма", то "не в коня корм". На Танковом биатлоне 2017 оба танка вышли из строя, единственные из всех команд. В индийской прессе было много шума, но они должны в любом случае нам спасибо сказать за предоставленную возможность испытать танк.
    vlad007
    1. Шалтай Сегодня, 17:02
      Цитата: vlad007
      "не в коня корм".

      Вы -бы видели , как они меж собой выясняют отношения . Вот это по сравнению с ними , "разговор двух мужчин" https://www.google.com/search?q=борат+дра
      ка+с+азаматом&rlz=1C1GGRV_enKG751KG751&oq
      =драка+бората+с+&aqs=chrome.1.69i57j0.9924j0j
      7&sourceid
      Шалтай
  8. APASUS Сегодня, 19:06
    Ох уже эти 4 миллиарда $ ,тут каждый рупия с кровью достается,при этом они покупают на Западе совсем не дешевую технику.
    APASUS
  9. Mavrikiy Сегодня, 19:24
    "Не любимая, но верная жена"
    Это кто, мы или Индия?
    Mavrikiy
Картина дня