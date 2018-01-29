22:27 29 января

Киев решил "реинтегрировать" Донбасс с использованием русскоязычной газетной пропаганды

Министерство информационной политики Украины объявляет тендер на издание газеты на русском языке для её распространения на Донбассе. Речь идёт о газете, для которой уже подобрали название «Донбасс-информ». Как сообщает пресс-служба ведомства, материалы которой публикует информационное агентство ТАСС, «выпуск газеты обусловлен выполнением мероприятий, связанных с реинтеграцией Донбасса».

Киев решил "реинтегрировать" Донбасс с использованием русскоязычной газетной пропаганды


Напомним, что закон о «реинтеграции Донбасса» был несколько недель назад принят Верховной радой Украины и подписан президентом Петром Порошенко.


Заявлено, что в русскоязычной газете будет публиковаться новостная подборка, которую будут формировать представители Мининформполитики Украины. Также сообщается, что в украинской газете для Донбасса будут освещаться украинские законодательные нормы.

Тираж 8-полосного издания составит 250 тыс. экземпляров. Газету планируется печатать дважды в месяц.

Из заявления:
"Донбасс-информ" будет бесплатно поставляться на подконтрольную Киеву территорию в государственные областные администрации, пункты пересечения линий разграничения, отделения банков, в которых осуществляются социальные выплаты, гражданскому населению и силовым структурам.


Информагентство ТАСС сообщает, что «Донбасс-информ» Киев планирует распространять и на территории ДНР и ЛНР.

«Пробный тираж», как утверждается в украинских СМИ, был распространён в 2017 году на территории Луганского региона.

А это публикация украинского Мининформполитики от 20 декабря прошлого года:
МИП разработало три стратегических документа: по реинтеграции Крыма, отдельных территорий на Востоке Украины и Стратегию государственной политики относительно публичной дипломатии крымскотатарского народа. МИП также реализовало в этом году периодические издания: аналитический журнал «Крым Информ» (это издание распространяется за рубежом), ежемесячную газету «Донбасс Информ».

Использованы фотографии: http://mip.gov.ua
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Комментарии 25

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  1. taiga2018 Сегодня, 16:22
    то есть телевещание уже "наладили",теперь "ударят" печатным словом...
    taiga2018
    1. Гигант мысли Сегодня, 16:30
      Очередное помойное издание с русофобским содержанием, кто его будет читать, наверно, сами только хохлобандеровцы.
      Гигант мысли
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:38
      Могу подкинуть Киеву мыслишку - платить донбасским бабушкам за вбрасывание слухов на лавочке . Бабкам хорошо и дохождение любой информации на порядки выше
      КВУ-НСвД
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:05
        Немцы в войну тем же занимались. Раньше газетка шла на самокрутку, а теперь на растопку.
        ul_vitalii
        1. LiSiCyn Сегодня, 17:14
          Не, они там все, пока еще с хАзом... А вот если бумага по мягче... lol
          LiSiCyn
        2. Ростов Папа Сегодня, 17:36
          Одни уже агитировали, не помогло...
          Ростов Папа
          1. Mavrikiy Сегодня, 19:14
            Умилило особенно: "поднять обе руки и крикнуть "штык в землю!"
            Это как, шютцик кроме "яйко, млеко" знает и "земля" по русски? Да образованная нация, только тупая. Не знает, что дома сидеть нужно.
            Mavrikiy
    3. сибиралт Сегодня, 17:17
      Печатные издания это хорошо. Будет экономия на туалетной бумаге. lol
      сибиралт
    4. влад66 Сегодня, 20:01
      Когда коту делать нечего,он причиндалы облизывает,нужно хохлостанское чтиво лишь на растопку.да в нужники. laughing
      влад66
    5. helmi8 Сегодня, 22:05
      Цитата: taiga2018
      телевещание уже "наладили"

      Не совсем... Пусть с Российского ТВ заберут всех ковтунов, трюханов, яхно и отправят на Донбасс рассказывать, как на Украине хорошо живется. Интересно, сколько времени им Господь отпустит на агитацию?
      helmi8
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:23
    Назавите ее сразу голосом Бендеры чтобы расставить все точки над и!На бумаге вы наврете с три короба, а "потом будем вешать " , как один укроскот сказал, не так ли?
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 16:37
      Цитата: Геркулесыч
      Назавите ее сразу голосом Бендеры чтобы расставить все точки над и!

      Нельзя... Она же не для внутреннего пользования, а для тех кто "по ту сторону фронта".
      svp67
  3. svp67 Сегодня, 16:38
    Тираж 8-полосного издания составит 250 тыс. экземпляров.
    И вот сразу ОШИБКА. Эта газета должна влезать в агитационный снаряд, а значить и формат её должен быть меньше, но вот выпускать её могут и чаще...
    svp67
    1. cniza Сегодня, 16:46
      Надо им подсказать , пусть выпускают листовки , очень удобный размер. lol
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 16:59
        Цитата: cniza
        очень удобный размер

        Тогда и качество бумаги придется им подсказать, что бы вообще было все классно...
        svp67
        1. cniza Сегодня, 17:00
          Дешево и практично.
          cniza
          1. Rusland Сегодня, 18:21
            Сертификат пусть приложат.
            Rusland
    2. loginovich Сегодня, 19:05
      А может и без снаряда обойдется.
      Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обсуждал с помощником президента России Владиславом Сурковым размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Однако, по его словам, конкретного плана стороны не выработали. Его слова приводит РИА Новости.

      "Мы не обсуждали состав миссии и ее численность", — пояснил Волкер.


      http://ren.tv/novosti/2018-01-29/volker-obsudil-s
      -surkovym-razmeshchenie-missii-oon-v-donbasse
      loginovich
  4. astepanov Сегодня, 16:45
    Будет, как с "полицией Украины в Крыму": де-юре есть, де факто - нет. Кто же эту фигню станет завозить и распространять? И что, кроме омерзения, может она вызвать у населения, которое знает реальное, а не декларативное отношение Киева к Донбассу и Луганску?
    astepanov
  5. Серый брат Сегодня, 16:51
    Я нипанимаю для кого эта газета - для Путинских войск? Ведь всем известно, что Донбасс это оккупированная территория Украины, а в Украине живут украинцы (это всему миру известно) и все они, соответственно, говорят и думают на украинском языке.
    Серый брат
  6. Немезида Сегодня, 17:00
    Ага,расскажите нам о том,какие ( приличные люди ) сжигали русских ,живьем, в Одессе....
    Немезида
  7. Керенский Сегодня, 18:44
    Так за русский язык люди в застенки СБУ попадают. А если такую газетку при обыске найдут?! А?
    Керенский
  8. APASUS Сегодня, 19:00
    Ну что можно сказать............................
    APASUS
  9. Mavrikiy Сегодня, 19:04
    Киев решил "реинтегрировать" Донбасс с использованием русскоязычной газетной пропаганды

    Змеинное семя, как коварны. Теперь русский язык опять будут в школах учить (много агитаторов потребуется, мильены). А часы на мову сокращать. И родителей вызывать будут за двойки, по языку оккупантов.
    Чудны дела твои, господи.
    Mavrikiy
  10. ушкуйник Сегодня, 19:51
    Поздно доходит до служащих Министерство информационной политики! С такими "талантами" контрпропаганда ударит "свинцовым шрифтом" по лицам самих "пропагандистов".
    ушкуйник
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