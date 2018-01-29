Киев решил "реинтегрировать" Донбасс с использованием русскоязычной газетной пропаганды

"Донбасс-информ" будет бесплатно поставляться на подконтрольную Киеву территорию в государственные областные администрации, пункты пересечения линий разграничения, отделения банков, в которых осуществляются социальные выплаты, гражданскому населению и силовым структурам.

МИП разработало три стратегических документа: по реинтеграции Крыма, отдельных территорий на Востоке Украины и Стратегию государственной политики относительно публичной дипломатии крымскотатарского народа. МИП также реализовало в этом году периодические издания: аналитический журнал «Крым Информ» (это издание распространяется за рубежом), ежемесячную газету «Донбасс Информ».