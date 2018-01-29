Киев решил "реинтегрировать" Донбасс с использованием русскоязычной газетной пропаганды
Министерство информационной политики Украины объявляет тендер на издание газеты на русском языке для её распространения на Донбассе. Речь идёт о газете, для которой уже подобрали название «Донбасс-информ». Как сообщает пресс-служба ведомства, материалы которой публикует информационное агентство ТАСС, «выпуск газеты обусловлен выполнением мероприятий, связанных с реинтеграцией Донбасса».
Напомним, что закон о «реинтеграции Донбасса» был несколько недель назад принят Верховной радой Украины и подписан президентом Петром Порошенко.
Заявлено, что в русскоязычной газете будет публиковаться новостная подборка, которую будут формировать представители Мининформполитики Украины. Также сообщается, что в украинской газете для Донбасса будут освещаться украинские законодательные нормы.
Тираж 8-полосного издания составит 250 тыс. экземпляров. Газету планируется печатать дважды в месяц.
Из заявления:
Информагентство ТАСС сообщает, что «Донбасс-информ» Киев планирует распространять и на территории ДНР и ЛНР.
«Пробный тираж», как утверждается в украинских СМИ, был распространён в 2017 году на территории Луганского региона.
А это публикация украинского Мининформполитики от 20 декабря прошлого года:
Напомним, что закон о «реинтеграции Донбасса» был несколько недель назад принят Верховной радой Украины и подписан президентом Петром Порошенко.
Заявлено, что в русскоязычной газете будет публиковаться новостная подборка, которую будут формировать представители Мининформполитики Украины. Также сообщается, что в украинской газете для Донбасса будут освещаться украинские законодательные нормы.
Тираж 8-полосного издания составит 250 тыс. экземпляров. Газету планируется печатать дважды в месяц.
Из заявления:
"Донбасс-информ" будет бесплатно поставляться на подконтрольную Киеву территорию в государственные областные администрации, пункты пересечения линий разграничения, отделения банков, в которых осуществляются социальные выплаты, гражданскому населению и силовым структурам.
Информагентство ТАСС сообщает, что «Донбасс-информ» Киев планирует распространять и на территории ДНР и ЛНР.
«Пробный тираж», как утверждается в украинских СМИ, был распространён в 2017 году на территории Луганского региона.
А это публикация украинского Мининформполитики от 20 декабря прошлого года:
МИП разработало три стратегических документа: по реинтеграции Крыма, отдельных территорий на Востоке Украины и Стратегию государственной политики относительно публичной дипломатии крымскотатарского народа. МИП также реализовало в этом году периодические издания: аналитический журнал «Крым Информ» (это издание распространяется за рубежом), ежемесячную газету «Донбасс Информ».
Использованы фотографии: http://mip.gov.ua
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