22:23 29 января

Ушёл из жизни модератор "Военного обозрения" Дмитрий Карпов

Печальное известие. На 52-м году жизни скончался наш коллега Дмитрий Карпов. Дмитрий работал на информационно-аналитическом портале «Военное обозрение» с 2013 года модератором – под ником ДЮК.
Ушёл из жизни модератор "Военного обозрения" Дмитрий Карпов

Родился Дмитрий Карпов в 1966 году в Новгороде. Школьные его годы прошли в Ленинграде. Там же окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). Работал в научно-производственном объединении «Вектор».
В 1988 году был направлен в командировку на территорию Афганистана, получил контузию. Через некоторое время после возвращения на Родину и лечения работал оперуполномоченным в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Оперативную работу в органах МВД был вынужден оставить по состоянию здоровья, на тот момент имел звание подполковник.
Дмитрий увлекался музыкой. Вместе со своими школьными друзьями Игорем Дерновым и Александром Фомичёвым создал музыкальную группу под названием «Группа продлённого дня». Выступал вместе с группой в качестве продюсера.
У Дмитрия Карпова остался сын – Павел.
Ушёл из жизни наш коллега 28 января.
Коллектив «Военного обозрения» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Карпова в связи с тяжёлой утратой.


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Комментарии 104

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  1. ARES623 Сегодня, 17:53
    Царствие ему небесное и вечная память......
    ARES623
    1. Каракурт Сегодня, 19:13
      Не знал , не встречал ник (хотя на сайте около 7-8 лет) но прочитал заголовок и в сердце боль , покойся с миром , ощущение что потерял Родного Человека
      Каракурт
      1. ARES623 Сегодня, 19:17
        С некоторых пор ощущаю почти физическую боль за каждую безвременную смерть человека, гражданина моей страны, ведь каждый из них - часть моей Родины....
        ARES623
        1. Стропорез Сегодня, 22:17
          Цитата: ARES623
          С некоторых пор ощущаю почти физическую боль за каждую безвременную смерть человека, гражданина моей страны, ведь каждый из них - часть моей Родины....

          Вам огромное СПАСИБО!
          Стропорез
      2. PN Сегодня, 19:20
        Да, действительно, под каким позывным он тут был?
        PN
        1. Чеширский Сегодня, 19:38
          Дмитрий работал на информационно-аналитическом портале «Военное обозрение» с 2013 года модератором – под ником ДЮК.

          Чтож Вы так бегло то...
          hi
          Мои соболезнования родным, близким и соратникам на ВО. Судя по возрасту безвременная кончина. Пусть земля будет пухом.
          Чеширский
          1. влад66 Сегодня, 20:14
            Пусть земля будет пухом и Вечная Память!Соболезнуем.
            влад66
            1. pjastolov Сегодня, 20:56
              ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
              pjastolov
        2. Каракурт Сегодня, 19:39
          Цитата: PN
          Да, действительно, под каким позывным он тут был?

          Позывной Его был -ДЮК ----
          Каракурт
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 19:41
          Царствие небесное ДЮКу. Вот таких модераторов у нас на сайте как раз и не хватает. За всё время моего нахождения на сайте ВО, от него мне не было ни одного предупреждения. Это говорит о нём, как о человеке мыслящим и рассудительным. Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий.
          СРЦ П-15
          1. Anarchist Сегодня, 19:48
            Присоединяюсь к соболезнованиям... Пусть земля будет пухом, царствия небесного тебе, Дмитрий!
            Anarchist
        4. Pirogov Сегодня, 20:32
          Цитата: PN
          Да, действительно, под каким позывным он тут был?

          Да какая разница . Царствие небесное Дмитрию.
          Pirogov
        5. Стропорез Сегодня, 22:20
          Он был Дмитрий Юрьевич Карпов, а позывной ДЮК!!! soldier
          Стропорез
    2. RASKAT Сегодня, 19:37
      Спи спокойно дорогой товарищ soldier
      RASKAT
      1. Стропорез Сегодня, 21:34
        Ёж маё..., Димон, 20-ого только ж говорили, планы планировали, а ты..., как ты мог, Бача?
        Ты эт., прости ежели что..
        Дима, Я плачу...
        Стропорез
    3. vovanpain Сегодня, 19:46
      Царствие Небесное и Вечная Память!Скорбим и Соболезнуем Родным и Близким и коллективу ВО!
      (Просьба не ставить лайки)
      vovanpain
      1. Svarog51 Сегодня, 21:11
        Володя, здравствуй hi Извини, воспользуюсь твоим коментом, чтоб "вниз" не съехать.
        Други, это если кто помочь может
        2202 2003 2689 4787 Сбер Елена Беленицкая- это Димкина жена.

        Инфа от его друга.
        Svarog51
    4. 79807420129 Сегодня, 22:15
      Ушел солдат,ушел в бессмертие.Вечная память тебе.51 год,как мало прожито,но как много сделано.Спи спокойно воин,царствие небесное тебя ждет.
      79807420129
  2. Монос Сегодня, 17:54
    Печально. Упокой, Господи, его бессмертную Душу... Соболезную родным и близким.
    Монос
    1. сибиралт Сегодня, 18:04
      Хороший был человек. Мои соболезнования родным и близким.
      сибиралт
      1. kapitan92 Сегодня, 19:22
        Соболезную семье и близким..
        kapitan92
        1. ЮБОРГ Сегодня, 20:41
          Ник ДЮК не встречал. Соболезнование родным.
          ЮБОРГ
  3. igordok Сегодня, 17:55
    Соболезную.
    igordok
    1. Чёрный Сегодня, 17:57
      Царствие ему небесное.........................................
      ...........................Соболезную
      Чёрный
  4. Владыка Ситх Сегодня, 17:55
    Вечная память!
    Владыка Ситх
  5. svp67 Сегодня, 17:55
    На 52-м году жизни скончался наш коллега Дмитрий Карпов.
    Еще в расцвете... Мои ГЛУБОЧАЙШИЕ соболезнования всем родным, близким и коллегам. Увы, но все мы смертны. Главное, КАКУЮ память мы о себе оставляем.
    svp67
    1. Hoc vince Сегодня, 19:08
      Мы теряем родных,
      Мы теряем друзей.
      Но знаем о том,
      Что рядом всегда,
      Что в наших сердцах оставили след,
      И живы их души будут всегда.
      Hoc vince
  6. Галеон Сегодня, 17:55
    Искренне жаль!... Мы все тут на "ВО" в чем-то сродни. Соболезнования близким. Царство небесное душе Дмитрия!
    Галеон
  7. лысова Сегодня, 17:58
    Мои соболезнования родным, коллективу ВО и близким Димы.
    лысова
  8. faiver Сегодня, 17:59
    Земля ему пухом, соболезнования близким
    faiver
  9. Архивариус Вася Сегодня, 18:01
    Земля ему пухом. Грустные вести, 52 только же...
    Архивариус Вася
  10. кедр Сегодня, 18:03
    Упокой, Господи, его душу.
    кедр
  11. АлеБорС Сегодня, 18:07
    Вечная память..
    АлеБорС
  12. COJIDAT Сегодня, 18:07
    Присоединяюсь - соболезную, земля пухом.
    COJIDAT
  13. DRA-88 Сегодня, 18:08
    Прощай Друг Дима.
    Вечная тебе память.
    DRA-88
    1. DRA-88 Сегодня, 18:42
      Вот такой он был наш КОЛЛЕГА -ДЮК
      DRA-88
  14. elenagromova Сегодня, 18:09
    Упокой, Господи.... Присоединяюсь к соболезнованиям...
    elenagromova
  15. Serg65 Сегодня, 18:10
    Мир праху его! 52 года мдааа......видать на том свете он нужнее! Соболезную всем родным, близким и коллегам!
    Serg65
    1. Околоточный Сегодня, 20:50
      В гости к богу опозданий не бывает! Даа. Оказывается коллегой был. Почёт и Уважение как офицеру, родным сил.
      Околоточный
  16. cniza Сегодня, 18:12
    Шок 51 год , это непостижимо , соболезнования родным и близким.
    cniza
  17. ButchCassidy Сегодня, 18:13
    Царствие Небесное!

    P.S. Мужики, следите за здоровьем!
    ButchCassidy
  18. garnik Сегодня, 18:13
    Соболезнование родным и близким.Земля пухом.
    garnik
  19. Касым Сегодня, 18:14
    Семье и коллегам мои соболезнования! Пусть земля будет пухом!
    Касым
  20. новичок Сегодня, 18:17
    Царствие Небесное. собалезную родным и близким. очень жаль.
    новичок
  21. Kisso4kin Сегодня, 18:19
    Земля пухом
    Kisso4kin
  22. Теренин Сегодня, 18:25
    И.А. Бунин
    Несть, Господи, грехов и злодеяний Превыше милосердья Твоего! Рабу земли и суетных желаний Прости грехи за горести его. Завет любви хранил я в жизни свято: Во дни тоски, наперекор уму, Я не питал змею вражды на брата, Я все простил, по слову Твоему. Я, тишину познавший гробовую, Я, воспринявший скорби темноты, Из недр земных земле благовествую Глаголы Незакатной Красоты!
    Теренин
  23. трассер Сегодня, 18:26
    Спасибо Дмитрию. Мои соболезнования родным и близким.
    трассер
  24. Симон Сегодня, 18:31
    Жалко, когда хорошие люди уходят из жизни! Светлая память ему! Пусть ему будет пухом русская земля! Мои соболезнования родным и близким. Прощай друг ДИМА! soldier
    Симон
  25. кипеж Сегодня, 18:32
    Земля пухом и Царствие Небесное
    кипеж
  26. sabakina Сегодня, 18:32
    Искренне жаль. Мои соболезнования.
    sabakina
  27. Андрей К Сегодня, 18:35
    Земля пухом мужику. Родным и близким соболезнования...
    Андрей К
  28. kush62 Сегодня, 18:39
    Мои искренние соболезнования родным и близким!!!
    kush62
  29. bubalik Сегодня, 18:39
    Искренние соболезнования родным и близким.Упокой Господи его душу.
    bubalik
  30. Мих1974 Сегодня, 18:41
    crying Соболезнуем, погиб в "окопах инфовойны". Подхватим знамя из его ослабевших рук и продолжим бой до полйно и окончательной победы здравого смысла и Правды на ворогами России. soldier
    Мих1974
  31. Mairos Сегодня, 18:41
    Светлая память и Царствие Небесное (((
    Mairos
  32. Вежливый Лось Сегодня, 18:42
    Светлая память ему.
    Вежливый Лось
  33. Zubr Сегодня, 18:42
    На 52 году..
    Ещё жить и жить бы...мои соболезнования родным и близким.
    Zubr
  34. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:45
    Царство небесное соболезную родным и близким
    Спайков Джавелин Тоувич
  35. Навигатор 1 Сегодня, 18:47
    Царствие небесное
    Навигатор 1
  36. Шалтай Сегодня, 18:55
    Поминаю по русски .
    Обойдемся без оценок .
    Земля пухом .
    Шалтай
    1. лысова Сегодня, 19:39
      Оценкой я поддерживаю тебя - твои слова и и остальных участников, в какой то степени это и наша беда и мы вместе сочувствуем.
      лысова
  37. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:55
    Очень жаль. Царствие ему небесное
    Андрей из Челябинска
  38. faterdom Сегодня, 18:57
    ЛЭТИ, Афган, оперативная работа, Военное обозрение - достойная биография патриота не на словах, а на деле. Земля пухом.
    faterdom
  39. Гардамир Сегодня, 18:57
    Мои соболезнования!
    Гардамир
  40. Арберес Сегодня, 18:57
    Вдвойне обидно и больно, когда люди уходят в таком возрасте, когда имея такой жизненный опыт и знания можно еще очень многое сделать. Очень, очень жаль!
    Присоединяюсь к своим коллегам и выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родственникам и близким.
    Царствие небесное тебе Дмитрий и вечная память...
    Арберес
  41. g1v2 Сегодня, 18:58
    ДЮКУ - вечная память и земля пухом . 52 года, блин - далеко еще не старик. Причина - сердце или старые травмы сказались?
    g1v2
  42. voyaka uh Сегодня, 19:02
    Соболезную.
    Интересная биография.
    voyaka uh
  43. профессор Сегодня, 19:03
    Светлая память ему.
    профессор
  44. SOF Сегодня, 19:03
    ... ушел в лучший мир...
    ... земля пухом...
    SOF
  45. Shahno Сегодня, 19:06
    Так бывает.Пусть его, и дела его не забудут люди.
    Shahno
  46. TEHb Сегодня, 19:07
    Соболезнования близким. Пусть земля будет пухом.
    TEHb
  47. Геркулесыч Сегодня, 19:12
    Опять двадцать пять! fool Да уберите же вы рейтинг в конце статьи!!!! fool Земля ему пухом! Мало пожил, к сожалению! !!! hi
    Геркулесыч
    1. Арберес Сегодня, 19:22
      Согласен с вами, уважаемый Геркулесыч hi
      Ни к чему это сейчас.
      Арберес
  48. Михаил55 Сегодня, 19:16
    Вечная Память! Упокой Господи, душу рТ Димитрия!
    Михаил55
  49. НЕКСУС Сегодня, 19:18
    Не был лично знаком,хотя на ВО с 2012 года...соболезную родным и близким.
    НЕКСУС
    1. Удав КАА Сегодня, 20:43
      Цитата: НЕКСУС
      Не был лично знаком,хотя на ВО с 2012 года..
      И я тоже...
      Несправедливо, когда смерть забирает лучших в расцвете творческих сил. Когда опыт есть, знаний и мыслей много, а здоровье ...досрочно ушло...Горько от невосполнимой потери, которую никто никогда не восполнит, особенно родным...
      Соболезную...Земля пухом и вечная память ...
      Удав КАА
  50. Burbon Сегодня, 19:21
    земля пухом....царствие небесное...
    Burbon
  51. Вася Свояков Сегодня, 19:27
    52 года.... Скорблю... Пусть земля ему пухом! 52 года...
    Вася Свояков
  52. Котище Сегодня, 19:28
    Снимаем шляпу. Низкий поклон за все, что было сделано на поприще ВО.
    Соболезнуем родным, близким и коллегам.
    Котище
  53. Yarik Сегодня, 19:34
    Глубокие сожаления родным и близким так безвременно ушедшего прекрасного человека.
    Yarik
  54. ушкуйник Сегодня, 19:38
    Царства небесного выпускнику ЛЭТИ р.Б. Дмитрию. Вечная память.
    ушкуйник
  55. Офицер запаса Сегодня, 19:57
    На 52-м году жизни. Очень обидно. И очень больно.
    Соболезнования родным. И всем, кто его знал.
    Офицер запаса
  56. Logall Сегодня, 19:59
    Хорошие люди нужны везде, на земле и на небесах! Поэтому они и уходят рано. Лишь никчёмный никому не нужны - ни богу, ни чёрту...
    Соболезную родным и близким.
    Logall
  57. Svarog51 Сегодня, 20:00
    С Дмитрием познакомиться не успел, но узнал о его смерти и познакомился с его РАБОТОЙ на сайте. Склоняю голову в скорбном молчании. Спи спокойно, земля пухом. Соболезнования родным и близким.
    Svarog51
  58. Арон Заави Сегодня, 20:01
    Глубочайшие соболезнования семье и близким. Вечная память.
    Арон Заави
  59. Ныробский Сегодня, 20:06
    52-й год - ещё жить бы, да жить.. Увы...Соболезнования родным и близким.
    Ныробский
  60. ODERVIT Сегодня, 20:09
    Царство небесное. Соболезнование родным и близким.
    ODERVIT
  61. prosto_rgb Сегодня, 20:11
    Царство небесное соболезную родным и близким.
    prosto_rgb
  62. ГУМАНОИД Сегодня, 20:13
    Мне 52, Только жить начинаю ,сыну младшему 3 и 10.Просто жесть какие молодые умирают.
    ГУМАНОИД
  63. Des10 Сегодня, 20:20
    Соболезную родным, друзьям-товарищам ДЮКа.
    Des10
  64. Поручик Сегодня, 20:21
    Царствие небесное, пусть земля будет пухом!
    Поручик
  65. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27
    Искренне соболезную родным и близким.51 год.Да это ничего.
    Дмитрий увлекался музыкой
    Значит в память немного хорошей музыки.Не знаю почему.Но это пришло мне на ум.Не знаю любил ли эту песню при жизни Дмитрий.
    Наблюдатель2014
  66. Lesorub Сегодня, 20:28
    Соболезную.
    Lesorub
  67. alex007i Сегодня, 20:30
    Царствие Небесное...
    alex007i
  68. Микадо Сегодня, 20:31
    Соболезную родным. Земля пухом и Царствие Небесное..
    Микадо
  69. NF68 Сегодня, 20:43
    Вечная память.
    NF68
  70. Злой543 Сегодня, 20:48
    Вечная память
    Злой543
  71. Paranoid50 Сегодня, 20:55
    Прощай,земляк...
    Paranoid50
  72. Deadушка Сегодня, 21:00
    Соболезную.
    Deadушка
  73. КОТ БАЮН Сегодня, 21:13
    Покойся с миром. Надеюсь, он сделал в жизни всё что хотел.
    КОТ БАЮН
    1. Микадо Сегодня, 21:25
      они все сделали так, что мы, из разных стран, разных религий и мировоззрений, оказались на этом сайте, общаемся и дружим часто. Это, считаю, главная заслуга коллектива сайта. Это дорого...
      Микадо
  74. xtur Сегодня, 21:38
    Царствие ему небесное и вечная память...
    xtur
  75. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:59
    Соболезную...
    Ratmir_Ryazan
  76. weddu Сегодня, 22:03
    Помолитесь своими словами, кто как может, он точно услышит.
    weddu
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