Ушёл из жизни модератор "Военного обозрения" Дмитрий Карпов

Печальное известие. На 52-м году жизни скончался наш коллега Дмитрий Карпов. Дмитрий работал на информационно-аналитическом портале «Военное обозрение» с 2013 года модератором – под ником ДЮК.Родился Дмитрий Карпов в 1966 году в Новгороде. Школьные его годы прошли в Ленинграде. Там же окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). Работал в научно-производственном объединении «Вектор».В 1988 году был направлен в командировку на территорию Афганистана, получил контузию. Через некоторое время после возвращения на Родину и лечения работал оперуполномоченным в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Оперативную работу в органах МВД был вынужден оставить по состоянию здоровья, на тот момент имел звание подполковник.Дмитрий увлекался музыкой. Вместе со своими школьными друзьями Игорем Дерновым и Александром Фомичёвым создал музыкальную группу под названием «Группа продлённого дня». Выступал вместе с группой в качестве продюсера.У Дмитрия Карпова остался сын – Павел.Ушёл из жизни наш коллега 28 января.Коллектив «Военного обозрения» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Карпова в связи с тяжёлой утратой.