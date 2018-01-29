В правительстве заговорили о вероятном спросе на гражданскую версию сверхзвукового самолёта

На предприятиях ПАО "ОАК" (Объединённая авиастроительная корпорация) имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолётам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от 100-120 миллионов долларов. Экспортный потенциал самолёта также может быть значительным.

Пресс-служба Минпромторга сообщила о возможных объёмах спроса на российские сверхзвуковые самолёты. Речь идёт о гипотетических гражданских авиалайнерах на базе самолёта Ту-160, о которых высказался президент России Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиастроительного завода. По словам Путина, сверхзвуковой самолёт являлся бы весьма актуальным для гражданских авиаперелётов с учётом огромных масштабов России.Пресс-служба министерства промышленности и торговли сообщает, что спрос может составить около 20-30 гражданских воздушных судов такого типа. РИА Новости приводит заявление представителей министерства:Также сообщается, что на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца гражданского авиалайнера на базе Ту-160 вместимостью до 50 пассажирских мест может потребоваться около 8 лет – при учёте задела по двигателям.При этом в ведомстве не прокомментировали самой целесообразности такого проекта при учёте отказа СССР и Франции от эксплуатации сверхзвуковых Ту-144 и «Конкорда».