22:21 29 января

В правительстве заговорили о вероятном спросе на гражданскую версию сверхзвукового самолёта

Пресс-служба Минпромторга сообщила о возможных объёмах спроса на российские сверхзвуковые самолёты. Речь идёт о гипотетических гражданских авиалайнерах на базе самолёта Ту-160, о которых высказался президент России Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиастроительного завода. По словам Путина, сверхзвуковой самолёт являлся бы весьма актуальным для гражданских авиаперелётов с учётом огромных масштабов России.

Пресс-служба министерства промышленности и торговли сообщает, что спрос может составить около 20-30 гражданских воздушных судов такого типа.

В правительстве заговорили о вероятном спросе на гражданскую версию сверхзвукового самолёта



РИА Новости приводит заявление представителей министерства:
На предприятиях ПАО "ОАК" (Объединённая авиастроительная корпорация) имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолётам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от 100-120 миллионов долларов. Экспортный потенциал самолёта также может быть значительным.


Также сообщается, что на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца гражданского авиалайнера на базе Ту-160 вместимостью до 50 пассажирских мест может потребоваться около 8 лет – при учёте задела по двигателям.

При этом в ведомстве не прокомментировали самой целесообразности такого проекта при учёте отказа СССР и Франции от эксплуатации сверхзвуковых Ту-144 и «Конкорда».

Использованы фотографии: МО РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. zzdimk Сегодня, 17:48
    Так я вернусь минут через пятнадцать,
    Увенчанный или увечный. Все равно.(с) Ерофеев
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 18:07
      В СССР на Ту-144 билет стоил в шесть раз больше, чем на обычный рейс. Интересно кто и куда в России на нем летать будет? Да и кому его втюхать, если от "Конкорда" Европа отказалась. Кму нужно строить под него специальную ВПП для одного-двух рейсов в неделю. Массовым сверхзвук еще долго не станет.
      сибиралт
      1. zivXP Сегодня, 18:18
        А поговорить? Наш президент ведь кладезь гениальных идей.
        zivXP
        1. Silkway0026 Сегодня, 18:29
          чё то гарант погнал. религия... теперь самолеты... переживаю я
          Silkway0026
          1. Перейра Сегодня, 19:46
            Укатали Сивку крутые горки.
            Перейра
          2. Соломон Кейн Сегодня, 20:53
            Опосля 18 марта забудутся и самолеты, и храмы и все, все хорошее....., и начнется стрижка купонов с электората.....
            "Вы выбрали нищету? Так Вы за неё и голосовали...."
            Соломон Кейн
      2. Kars Сегодня, 18:29
        Брать посажиров в бомбовый отсек )и все дела.и сбрасывать с парашютом)
        Kars
        1. sabakina Сегодня, 19:29
          Цитата: Kars
          Брать посажиров в бомбовый отсек )и все дела.и сбрасывать с парашютом)

          Карс, это дельная мысль. Лучше быстро приземлиться на землю, чем долго лежать в земле. Я давно мыслю над этой темой. Кстати, кто такие "посажиры"?
          sabakina
      3. тол100в Сегодня, 18:54
        Цитата: сибиралт
        . Массовым сверхзвук еще долго не станет.

        Вместо сверхзвуковых прожектов занялись бы уж лучше Малой Авиацией! Она гораздо востребованней и дешевле! А Ту-160 оставить военным, которым он так необходим!
        тол100в
        1. Перейра Сегодня, 19:47
          А что на малой своруешь? На особнячок в Лондоне не хватит. Только на собачью будку.
          Перейра
      4. НЕКСУС Сегодня, 19:25
        Цитата: сибиралт
        В СССР на Ту-144 билет стоил в шесть раз больше, чем на обычный рейс. Интересно кто и куда в России на нем летать будет?

        Там непонятно какой двигун на гражданской версии будет. Два маха для гражданского многовато. Возможно как-то поработают с НК-32 под гражданскую версию. Ну и с прожерливостью что-то надо будет сделать.
        НЕКСУС
        1. BlackMokona Сегодня, 20:43
          Вообщем новый двиг, новый планер, новая электроника, а катать самолёт с нуля придётся
          BlackMokona
      5. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:38
        сибиралт
        В СССР на Ту-144 билет стоил в шесть раз больше, чем на обычный рейс. Интересно кто и куда в России на нем летать будет? Да и кому его втюхать, если от "Конкорда" Европа отказалась. Кму нужно строить под него специальную ВПП для одного-двух рейсов в неделю. Массовым сверхзвук еще долго не станет.
        100% Кого возить собираются и куда.И сколько их произведено должно быть.Чтобы проект стал рентабельным? Слишком долго на одном месте тяжело работается.Нужно уходить вовремя.Так и до анекдотов рукой подать .Как про Брежнева.
        Наблюдатель2014
        1. Соломон Кейн Сегодня, 21:07
          Кого возить собираются и куда.

          Очередной "членовоз", нет трансконтинентальный "членолет" + арабские шейхи с гаремом,в качестве потенциальных заказчиков...
          А вообще: "..призрачно всё в этом мире бушующем...."
          Соломон Кейн
      6. Orionvit Сегодня, 21:08
        Цитата: сибиралт
        В СССР на Ту-144 билет стоил в шесть раз больше, чем на обычный рейс

        Для государства или для пассажира? Для пассажира, в полтора раза.
        То есть, цена билета в Алма-Ату стала 62 руб. 50 коп. Билет на Ту-144 включал наценку «За скорость и комфорт», она выписывалась на отдельном билетном бланке и составляла, 22 рубля. То есть, полная сумма авиабилета на Ту-144 получалась 84 руб. 50 коп.
        Хоть бы поинтересовались для начала.
        Orionvit
    2. Маз Сегодня, 20:02
      Царь сказал - прислужник возопел, бывает
      Маз
    3. влад66 Сегодня, 20:12
      Также сообщается, что на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца гражданского авиалайнера на базе Ту-160 вместимостью до 50 пассажирских мест может потребоваться около 8 лет – при учёте задела по двигателям.

      Не реально,слишком дорого,цена авиабилета,тоже будет заоблачной+плюс под них строить придется ВПП.Во Франции и СССР далеко не fool были,посчитали что без штанов окажутся. yes
      влад66
      1. jjj Сегодня, 20:26
        Сверхзвуковой лайнер необходим для перелетов президента. Страна у нас большая. Летать долго. А тут такая возможность. Слетаются на двадцатку. Американец на своем, немка на общеевропейском. Китаец с индийцем и прочими японцами кто на американских воздухолетах, кто на европейских. А тут на тебе русский президент неслышно проносится, а звук уже потом донесется. И будет наш президент единственным, кто на таком лайнере летает. Ну, еще и премьер, и министры обороны и иностранных дел. Уйдут все озвученные борта
        jjj
        1. влад66 Сегодня, 20:30
          Цитата: jjj
          Сверхзвуковой лайнер необходим для перелетов президента. Страна у нас большая. Летать долго. А тут такая возможность.

          Во во только президенту и летать. yes
          Цитата: jjj
          Слетаются на двадцатку. Американец на своем, немка на общеевропейском. Китаец с индийцем и прочими японцами кто на американских воздухолетах, кто на европейских. А тут на тебе русский президент неслышно проносится, а звук уже потом донесется. И будет наш президент единственным, кто на таком лайнере летает.

          Только бы тогда двадцатку не в нашей стране надо будет проводить,запашок неароматный месяц потом стоять будет. laughing
          влад66
  2. astepanov Сегодня, 17:56
    В одной из телепередач специалист с завода-изготовителя говорил о том, что практически готова КД на такой самолет и что себестоимость перевозок на нем будет едва ли не ниже, чем на дозвуковых. И будто бы опытный образец может быть выкачен для испытаний менее чем за 4 года.
    Дай-то бог.
    А с другой стороны, поскольку идея была высказана Президентом, тут же все засуетились, демонстрируя рвение. В верхах-то все сплошь - светочи и доктора, вроде Рогозина с Киндерсю... ну, вы знаете. В случае чего, конечно, отойдут в сторонку и будут валить на Президента. А как оно на самом деле, то пока неведомо.
    astepanov
    1. Silkway0026 Сегодня, 18:40
      Брехня !
      дешевле дозвука - не будет. Вы что нибудь видели у нас, чтобы стало дешевле ?

      И еще, -весь мир не делает, значит нафиг не нужен.
      Silkway0026
      1. Piramidon Сегодня, 19:21
        Цитата: Silkway0026
        дешевле дозвука - не будет. Вы что нибудь видели у нас, чтобы стало дешевле ?

        У нас то и "дозвук" не всем по-карману. Мне вот, например, плацкарт как то ближе.
        Piramidon
      2. НЕКСУС Сегодня, 19:27
        Цитата: Silkway0026
        И еще, -весь мир не делает, значит нафиг не нужен.

        Весь мир не делает,тупо потому что не могли при СССР,и теперь не могут. Что до гражданской версии Лебедя...еще совсем не ясно,какой двигун на него ставить будут.О чем сейчас говорить то?
        НЕКСУС
        1. NN52 Сегодня, 20:27
          НЕКСУС

          Я тут недавно в другой теме выкладывал эту фотку с фотошоп,,,
          Ну согласитесь красиво, если Наш Президент прилетит на таком например, в Давос...
          NN52
  3. Svarog Сегодня, 17:58
    Какой спрос? Спрос будет, если цена будет билета доступна.. А в этом я сильно сомневаюсь. Другой вопрос, что в правительстве все стареют и перелеты долгие стали утомлять, если под себя только. А вообще, конечно идея хорошая.. но нужно изучить спрос, как следовать.. а то как с суперджетом получится..
    Svarog
    1. Касым Сегодня, 18:11
      Надо полагать, что аравийские шейхи со своими семействами будут хвастаться наличием такого самолета у себя в ангаре. laughing . Всякие крутые западные концерны и компании также захотят иметь такое чудо. Имееть такой самолет - это как знак престижа и богатства. Как те Ламборджини или Бентли с Майбахами. hi
      Касым
      1. ЗВО Сегодня, 19:03
        Цитата: Касым
        Надо полагать, что аравийские шейхи со своими семействами будут хвастаться наличием такого самолета у себя в ангаре. laughing . Всякие крутые западные концерны и компании также захотят иметь такое чудо. Имееть такой самолет - это как знак престижа и богатства. Как те Ламборджини или Бентли с Майбахами. hi


        Чушь полная...
        В мире, правят экономика...
        Конкорды перестали летать не из-за дороговизны, а из-за электронного документооборота...

        Не нужно теперь бигбоссу "разлетывать" по всем филиалам и отделениям.
        ЗВО
        1. Piramidon Сегодня, 20:39
          Цитата: ЗВО
          Чушь полная... Не нужно теперь бигбоссу "разлетывать" по всем филиалам и отделениям.

          Такая же чушь. На дозвуковых они почему то продолжают летать, несмотря на электронный документооборот. Ну и сидели бы дома перед компом.
          Piramidon
    2. Piramidon Сегодня, 21:17
      Цитата: Svarog
      а то как с суперджетом получится..

      А что такого с суперджетом получилось?
      Piramidon
      1. Svarog Сегодня, 21:33
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Svarog
        а то как с суперджетом получится..

        А что такого с суперджетом получилось?

        Дык ничего и не получилось, по прежнему штучное производство. Когда планировали самолет, расписывали, что мол очередь на машину на 10 лет вперед..
        Svarog
        1. Piramidon Сегодня, 21:35
          Цитата: Svarog
          Дык ничего и не получилось, по прежнему штучное производство. Когда планировали самолет, расписывали, что мол очередь на машину на 10 лет вперед..

          Может оно и к лучшему, чем на склад работать, уж лучше под конкретные заказы. Но, вроде бы, производство не простаивает и заказы имеются.
          Piramidon
  4. svp67 Сегодня, 17:59
    Пресс-служба Минпромторга сообщила о возможных объёмах спроса на российские сверхзвуковые самолёты
    А ОКУПИТ тот спрос затраты на его проектирование и создание? Как с этим то?
    Что у богатеньких уже некуда деньги тратить, вот и решили перещеголять конкурентов. Крутые яхты, есть у многих, а вот свой "пассажирский бомбардировщик" - только у избранных. И ничего, что не всякий аэродром его готов принять, а топливо для его движков есть далеко не у всех. Тут главное ПОНТЫ. И к чему они часто приводят, мы тоже знаем...

    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:13
      Да не будет ничего - поговорят и забудут . десяток бортов для понтов неокупят проекта или борт будет по цене из района дальнего космоса , а гарантов их покупки на выходе не найдётся
      КВУ-НСвД
    2. g1v2 Сегодня, 19:18
      Ну я тут на ВО уже как-то писал, что считаю что пора снова возрождать проект сверхзвукового гражданского самолета. И это было задолго до Путина. wink Тч вкратце озвучу свои резоны.
      Мировой рынок серьезной гражданской авиации уже поделен. И нас там с нашими самолетами никто особо не ждет. То есть с помощью политики можно отжать какую-то часть рынка, но в топ так не выбиться. Чтобы вернуться в топ авиационных держав в гражданском авиастроении надо выходить на рынок с новым продуктом . Пусть нишевым, но тем которому еще нет конкурентов. Сверхзвуковой пассажирский или грузовой, почтовый самолет - это самый топ авиационных технологий . Конкурентов ему значительное время много не будет. Значит есть шанс застолбить пусть и небольшую , но крайне высокотехнологичную часть рынка. request
      Насчет цены. Во-первых не стоит забывать, что со времен ту144 многое изменилось. Появилось компьютерное моделирование, новые системы автоматизации , позволяющие уберечь самолет от ошибки пилота, новые материалы и тд. То есть есть все шансы сделать новый самолет лучше чем ту144. Во-вторых , надо формировать рынок для него, а не ждать когда этот рынок сам появится. Разве до Джобса с айпадом не было планшетов ? Были, но именно он убедил миллионы людей. что он им нужен. Так и здесь. Нужна агрессивная пиаркомпания , убеждающая что майбахи и бентли - для нищебродов, а правильные реальные пацаны летают только на русских сверхзвуковых самолетах. Чтобы шейхи и миллиардеры в очередь за ними стояли. В СССР не было такой ниши , тч насколько окупится сверхзвуковой бизнесджет или курьер сейчас сказать сложно. Но одно сказать можно точно - выход на рынок с таким самолетом сразу вернет нас в топ авиационных держав. А значит - лучше будут продаваться и обычные самолеты, тк мы сможем стать на какое-то время законодателем моды. Мое имхо - не навязываю. hi
      g1v2
    3. Конин Сегодня, 20:25
      Не какие не понты, это стратегический бомбардировщик, каторий многим истребителям не перехватить до того как. Топливо у их кончится.
      А тут "безплатно" достанутся.
      Плюс запчасти и ремонт дешевле будет.
      Конин
  5. faiver Сегодня, 18:00
    лучше это дело забыть по тихой...
    faiver
  6. astepanov Сегодня, 18:02
    Цитата: Svarog
    перелеты долгие стали утомлять, если под себя только.

    А памперсы на что?
    astepanov
    1. Piramidon Сегодня, 21:19
      Цитата: astepanov
      Цитата: Svarog
      перелеты долгие стали утомлять, если под себя только.

      А памперсы на что?

      А что, уже и туалетов нет, или просто сейчас только самый ленивый в комментах памперсы не упоминает?
      Piramidon
  7. Немезида Сегодня, 18:07
    Если бы это правительство могло так обеспечивать коренное население России и армию России всем необходимым,как оно разговаривает,то в России наступил бы золотой век...а не это убожество...
    Немезида
    1. SEER Сегодня, 20:02
      Цитата: Немезида
      Если бы это правительство могло так обеспечивать коренное население России и армию России всем необходимым,как оно разговаривает,то в России наступил бы золотой век...а не это убожество...
      опять заныло\заплакало... платочек дддать? ну чтоб ты утёрся от сопелек.
      SEER
      1. Немезида Сегодня, 20:04
        А вам не хочется плеваться от антинародных реформ прихожан алкашцентра?! После того как ваш Ельцин с Чубайсом угробили в России десятки миллионов граждан РФ вашей партии сны кровавые не снятся?!Ну ясно дело,вам бы из России побольше урвать,да в Лондон вывезти ....
        Немезида
        1. SEER Сегодня, 22:15
          Цитата: Немезида
          А вам не хочется плеваться от антинародных реформ прихожан алкашцентра?! После того как ваш Ельцин с Чубайсом угробили в России десятки миллионов граждан РФ вашей партии сны кровавые не снятся?!Ну ясно дело,вам бы из России побольше урвать,да в Лондон вывезти ....

          как же ты достал с "моей партией"! откуда тебе знать какая партия моя?
          вот и закрой кубло.
          и, когда у тебя лозунги закончатся?совсем забыл как нормальные люди разговаривают?
          SEER
  8. Ромин Сегодня, 18:08
    Уже много сказано про прорубь и просветление;))
    Но в последнее время такое ощущение , Президент РФ не только живет в параллельной Росиии, но уже и конкретно жжёт !!!
    Если бы не было так грустно, то можно только порадоваться "троллингом" чиновников! Которые любой чих воспринимают за посыл к действию. Но печально то , что вылезает наружу оборотная медаль единовластной системы ( похоже на почти культ личности, когда поперёк мнения верховного никто не смел сделать конструктивного дополнения и выступить с аргументами о подумать, и слова верховного воспринимаются , как догма) .
    Очень тревожный сигнал!
    Подтверждающий , пагубность "царской" системы.
    По поводу сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров на 50 топ менеджеров - это конечно тупость чистой воды.
    Вместо того чтобы развивать скоростные железнодорожные поезда 250-300 км/ч между городами России, а напомню, что у нас очень протяженная страна . И если Вы посмотрите сколько время уходит добраться из пункта А в пункт Б РФ и сравните с аналогичными показателями в Китае, Европе и Японии- то РФ по этому показателю в 19-м веке;)! А это печально !
    Про автомобильные дороги напоминать не надо- Сибирь-Дальний Восток , Урал- дороги федерального значения местами грунт-местами однополостный асфальт!
    А по экономическим моделям- рост экономики жестко завязан на скорости передвижения как грузов, так и людских ресурсов! Что приводит к экономическому росту и росту производительности труда!
    Что главное - такие модели завязанные на инфраструктурный отклик экономики Проверен в жизни в Германии, Европе, Штатах, Японии , Китае и прочих развитых странах.
    Именно доказано проверен! Не надо изобретать велосипед- надо вкладываться в развитие инфраструктуры России, а не в ценные бумаги США.
    А у нас - Президент РФ думает о скоростном самолете для топ менеджеров!
    Ответьте мне - это уже старческое...?
    Пофигизм?
    Не понимание реальной инфраструктурный ситуации с стране?
    Это что?
    Ромин
    1. sabotage Сегодня, 18:14
      Цитата: Ромин
      Это что?

      Это катастрофа.
      sabotage
      1. ротмистр Сегодня, 18:17
        Наберитесь мужества и узнайте, на базе какого реактивного бомбардировщика, слепили в СССР первый реактивный пассажирский самолет.
        ротмистр
        1. КЕРМЕТ Сегодня, 18:39
          Другая страна, с другим строем, целями и окружением. Сейчас во главе всего объявлена экономическая эфективность и именно под этим флагом закапывались советские пассажирские самолеты
          КЕРМЕТ
        2. Комментарий был удален.
        3. Григорий_45 Сегодня, 19:06
          Цитата: ротмистр
          и узнайте, на базе какого реактивного бомбардировщика, слепили в СССР первый реактивный пассажирский самолет

          а что, Ту-104 был нерентабельным?
          Григорий_45
        4. weksha50 Сегодня, 19:57
          Цитата: ротмистр
          Наберитесь мужества и узнайте, на базе какого реактивного бомбардировщика, слепили в СССР первый реактивный пассажирский самолет.


          Да речь то не об этом идет... Совсем другие времена и иная ситуация...
          Тут вот человек под ником g1v2 более менее дельную мысль высказал, хотя лично я - против...
          Конкорд перестал летать по главной причине - дороговизне эксплуатации и обслуживания... О рентабельности-нерентабельности вроде бы официальных речей не было...
          Создавать новый Ту-144-2 ради каких-то шейхов и миллиардеров в расчете на то, что они, как "крутые пацаны", посемафорят пальцами и купят крутые ништяки - это очередной выброс денег в воздух... Просто так... Аналогично тому, как некоторые самцы прикуривают сигареты от 100-долларовых купюр...
          Я вот по себе тоже начал чувствовать некоторое разжижение мозгов... Говорят же: что стар, что мал...
          В общем, дел в России, требующих и денег, и мощной организации и контроля - выше, чем через край... И нечего дурные идеи подавать... Хотя... Почему бы не повернуть вспять реки, в первую очередь - Москву-реку ? Чтобы не загрязняла великие русские реки Оку и Волгу...
          weksha50
    2. dauria Сегодня, 18:15
      Это что?


      Это вот что:

      "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
      А сапоги тачать пирожник,
      И дело не пойдет на лад.
      Да и примечено стократ,
      Что кто за ремесло чужое браться любит,
      Тот завсегда других упрямей и вздорней:
      Он лучше дело всё погубит,
      И рад скорей
      Посмешищем стать света,
      Чем у честных и знающих людей
      Спросить иль выслушать разумного совета."
      dauria
      1. Конин Сегодня, 20:37
        И в чем разница?
        Ту-160 берет груз 45 тонн.
        Наставить иаксимальное количество кресел, расширить баки и залить топливо чтоб вес был 45 тонн груза.
        Потом посмотреть на какие дистанций экономичней летать.

        А сухой супер джет 100, сколько от боинга взятки получил чтоб сконструировать фюзелаш шириной под 5 кресел 2+3 место 6 кресел 3+3 как у боинга 737?
        Сталин бы таких предателей на местье растрелял.
        Конин
    3. Кент0001 Сегодня, 19:08
      это-упоение властью. Вы на его улыбку последнее время обращали внимание? Это улыбка человека который все знает наперед, все ходы, ибо они исключительно ЕГОГ и никого другого. Скоро доживем до полного абсурда.
      Кент0001
  9. Incvizitor Сегодня, 18:15
    Значит ту 144 никому не нужен был, а на этом кто летать будет?
    Incvizitor
  10. APASUS Сегодня, 18:15
    Что то Вову понесло,то он ринулся сравнивать социализм с религиозными течениями ,то реактивные лайнеры строить.Неужели все в стране так хорошо?
    APASUS
  11. atesterev Сегодня, 18:15
    А мне предложение нравится! Спецборт для сбрасывания экономического блока правительства на головы супостатов... Гениально!
    atesterev
  12. Труд Сегодня, 18:26
    Главное чтобы ВВП провел хороший маркетинг! Тогда и окупаемость и остальное будет.
    Цитата: Касым
    Надо полагать, что аравийские шейхи со своими семействами будут хвастаться наличием такого самолета у себя в ангаре. laughing . Всякие крутые западные концерны и компании также захотят иметь такое чудо. Имееть такой самолет - это как знак престижа и богатства. Как те Ламборджини или Бентли с Майбахами. hi
    Труд
  13. prior Сегодня, 18:32
    Предложение о сверхзвуковом пассажирском самолёте в то время, когда большая часть населения страны не может позволить себе обычный авиаперелёт, это уже за гранью.
    prior
    1. Горный стрелок Сегодня, 18:47
      Это кто и куда не может лететь? Можно в цифрах? Тут недавно летал в Ижевск. Так купе - близко по деньгам. Только долго уж очень...
      Горный стрелок
      1. Григорий_45 Сегодня, 19:04
        Цитата: Горный стрелок
        Это кто и куда не может лететь?

        не простой люд, естественно. Собственно, речь даже не об авиалайнере. О реактивном суперджете для толстосумов, который будет скорее понтами и данью престижа, чем объективной необходимостью. Типа, смотрите, чё у меня в гараже есть! Бывший бомбардировщик!
        Григорий_45
      2. faiver Сегодня, 19:12
        прилетайте к нам в якутию и потом куданить на севера и вы поймете не в цифрах а на своей шкуре hi
        у нас по республике на 800-1500км дороже летать чем слетать за 5тыс. км до москвы, ж/д нет, автомобильные дороги относительны...
        faiver
  14. Rem411 Сегодня, 18:34
    ВВП просто так ничего не говорит, скорее всего под сукном уже лежит проект, проект доложили на заводе, спрос наверное тоже посчитали, озвучили на закрытом докладе. ВВП дал добро. Может окупиться часть вложений на модернизацию Ту-160.
    Rem411
    1. faiver Сегодня, 19:14
      бред, НИОКР по изменениям сожрет кучу времени и денег...
      faiver
  15. Горный стрелок Сегодня, 18:44
    Сверхзвуковой никогда не будет массовым. Но иметь такой пассажирский, что может закинуть тебя во "Владик" за 4 часа - ну, иногда за любые деньги - надо.
    Горный стрелок
    1. faiver Сегодня, 19:15
      зачем надо во владик за 4 часа?
      faiver
      1. Серый брат Сегодня, 19:52
        Цитата: faiver
        зачем надо во владик за 4 часа?

        Пивка попить, посмотреть на восход солнца. Романтика.
        Серый брат
  16. loginovich Сегодня, 18:49
    Также сообщается, что на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца гражданского авиалайнера на базе Ту-160 вместимостью до 50 пассажирских мест может потребоваться около 8 лет – при учёте задела по двигателям.
    [quote][/quote]
    После перевыборов успешно забудут. и вспомнят на выборы 24-го года.
    loginovich
  17. Ромин Сегодня, 18:52
    Цитата: ротмистр
    Наберитесь мужества и узнайте, на базе какого реактивного бомбардировщика, слепили в СССР первый реактивный пассажирский самолет.


    Согласен! Но жить надо реалиями 21века.
    И это экономика- рентабельность и морженальность .
    Так что берём калькулятор и считаем.
    По Ту-144 и Конкорду математика получилась не утешительная.
    А все познаётся в сравнении.
    Экономически выгоднеее для пассажиров и авиакомпаний оперировать современными дозвуковыми бортами.
    Готов заключить пари , что в проекте Ту-160 нет никакой сопоставимой рентабельности в пассажирских перевозках по сравнению с тем же Ту-204/14.
    Ромин
  18. Кент0001 Сегодня, 19:03
    Че деньги девать некуда? Или это очередной хитрый предвыборный план? Задолбало это все. Вчера это нафик было никому не нужно, а сегодня правительство обсуждает......новый канал распила гос бабла (среди своих и друзей) лет на несколько вперед с подачи гаранта. Правда, что благими намерениями выстелается дорога сами знаете куда. Скорее бы 19 марта, чтоб этот цирк уже прекратился.
    Кент0001
  19. san4es Сегодня, 19:13
    В правительстве заговорили о вероятном спросе на гражданскую версию сверхзвукового самолёта

    ...В очередь
    ,Lockheed Martin поможет Aerion в создании сверхзвукового самолета бизнес-класса AS2


    ...А пока, что Cessna Citation X - самый быстрый гражданский самолет в мире
    (максимальная зарегистрированная скорость полета — 1153 км/ч)

    san4es
  20. Авиатор_ Сегодня, 19:20
    Ну абсолютная дурь и распил средств - переделка боевого тяжёлого сверхзвукового самолёта в пассажирский.
    Авиатор_
    1. san4es Сегодня, 19:29
      Цитата: Авиатор_
      Ну абсолютная дурь и распил средств - переделка боевого тяжёлого сверхзвукового самолёта в пассажирский.

      ...Вряд-ли, - слишком буквально приняли. Небольшим бизнес-Джетом ограничатся
      san4es
    2. Конин Сегодня, 20:19
      Не переделка, а новоделка.
      Только что построили ту-160 с нуля, так и пассажирский построют.
      Конин
  21. faiver Сегодня, 19:30
    чего мелочиться то? давайте сразу звезду смерти лепить
    faiver
  22. ЗВС Сегодня, 19:54
    30 самолетов это себе в огромный убыток. Срок окупаемости проектов при 100 самолетах 10 лет, а тут даже за весь срок эксплуатации проект не окупится.
    Делайте двигатели, а планер уже дело второе.
    ЗВС
  23. SEER Сегодня, 20:09
    читаешь большую часть комментаторов и диву даёшся:
    все таки умные, всё про всё знают - хоть сейчас на пост президента ставь, страной рулить...
    ПыСы: "если вы такие умные то чегож вы строем не ходите?" (с)
    SEER
    1. Chicot 1 Сегодня, 22:10
      Цитата: SEER
      "если вы такие умные то чегож вы строем не ходите?" (с)

      А вот потому то и не ходим, потому, что умные... wink
      Chicot 1
      1. SEER Сегодня, 22:19
        Цитата: Chicot 1
        Цитата: SEER
        "если вы такие умные то чегож вы строем не ходите?" (с)

        А вот потому то и не ходим, потому, что умные... wink

        ну так вы к тем и не относитесь, уважаемый smile
        SEER
  24. Конин Сегодня, 20:17
    Ту-160 в три раза больше ту-144.
    Какие 8 лет, с чего это, кто придумал что надо ждать 8 лет?
    Все готова, вырезай окна, ставь кресла и вперед.
    Конин
  25. 16112014nk Сегодня, 21:22
    Цитата: сибиралт
    В СССР на Ту-144 билет стоил в шесть раз больше, чем на обычный рейс.

    Ту-144 летал только по маршруту Москва - Алма-Ата. Билет стоил 68 рублей. Во время полёта предлагали пассажирам коньяк и бутерброды с чёрной икрой ! При вместимости 140 мест летело обычно 80 пассажиров. В общем, самолёт был сильно неэкономичен.
    На обычном самолёте билет стоил 48 рублей.
    16112014nk
  26. Stoler Сегодня, 21:40
    Один вопрос меня мучает( НУ ВОТ НА ХРЕНА!!!????
    Stoler
  27. Mixail Sterx Сегодня, 22:07
    я читал такую версию ,что продавая гражданские версии Россия подкладывает свинью под ПРО США, так как на радарах нельзя отличить военный от гражданского, а по всем подряд США вряд ли будут палить....
    Mixail Sterx
  28. weddu Сегодня, 22:14
    Лучше бы Ту-334СМ до ума довели, и в серию, ну, хоть мелкую пустили. Дела-то ведь по планам любавичским...
    weddu
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