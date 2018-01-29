22:18 29 января

Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал вопрос возможного размещения вооружённой миссии миротворческого контингента ООН на территории Донбасса. Напомним, что в России ранее заявили об инициативе по гипотетическому размещению миротворцев вдоль линии соприкосновения сторон конфликта. Украина настаивает на том, что ооновские миротворцы должны находиться на границе Донбасса с Россией.

По словам Волкера, миротворческий контингента нужно разместить по всему Донбассу «для обеспечения выборов».

ТАСС приводит заявление американского спецпредставителя:
США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона. США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (миссии ОБСЕ). США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ. Однако размещение могло бы начаться именно с линии разграничения.



По словам Волкера, сроки возможного введения миссии миротворцев ООН на Донбасс пока не определены. Также Курт Волкер отметил, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу


Добавление от Волкера:
Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов. В числе вопросов - статус Донбасса, а также проведение местных выборов в регионе.


При этом в ООН подчёркивают, что конкретного плана по введению миротворцев на Донбасс на данный момент нет.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. новичок Сегодня, 19:09
    причём выборы к голубым каскам? да и кругом: сша хотят, сша хотели бы, что за ёпрст?
    новичок
    1. сибиралт Сегодня, 19:33
      Рассредоточить по всему Донбассу? А кто их туды пустит? laughing Их же придется кормить и охранять. И тут без базы НАТО в Донецке или Луганске никак! belay
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 19:35
        вот именно.
        новичок
        1. Тралл Сегодня, 19:49
          Этих можно не кормить: smile
          Тралл
          1. РУСС Сегодня, 19:52
            Цитата: Тралл
            Этих можно не кормить: smile

            Так жрать мирных жителей начнут laughing
            РУСС
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:30
              РУСС hi
              Так жрать мирных жителей начнут
              За мирных жителей им апартеид раем покажется am
              Наблюдатель2014
      2. sabakina Сегодня, 19:45
        Олег, ну это как в том "Может то он может, да кто ж ему даст?".
        sabakina
      3. 210окв Сегодня, 20:04
        Может ему ещё и ключ от квартиры?Дефективному.
        Цитата: сибиралт
        Рассредоточить по всему Донбассу? А кто их туды пустит? laughing Их же придется кормить и охранять. И тут без базы НАТО в Донецке или Луганске никак! belay
        210окв
      4. влад66 Сегодня, 20:24
        Цитата: сибиралт
        Рассредоточить по всему Донбассу? А кто их туды пустит? laughing Их же придется кормить и охранять. И тут без базы НАТО в Донецке или Луганске никак! belay

        На это и расчет у хохолят и их покровителей.
        США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона. США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (миссии ОБСЕ)

        Губа то не дура однако. hi
        влад66
    2. Kars Сегодня, 20:00
      Миротворцы нужны по всему донбасу включая и на части контролируемой Киевом.и добивается вывода их войск.тогда выборы будут более честными.
      Kars
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:12
    Да кто там этих миротворцев пустит? Дураков у себя ищите. Короче, фигня эти амеровские хотелки... Не видать бандерштатту Донбасса
    Горный стрелок
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:15
    Никаких миротворцев! fool Это новая ловушка от сша! По сути, это индульгенция киеву на геноцид! !!
    Геркулесыч
    1. новичок Сегодня, 19:31
      Витальевич, не переживайте, не будет их там. исключительно для охраны гейропцев, не более.
      новичок
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:45
        Гарик hi -их вообще там не должно быть! !! am
        Геркулесыч
        1. новичок Сегодня, 19:58
          ВВП ж не даром эту пулю пустил (голубых касок для охраны наблюдателей), он опередил все эти хотелки янки.
          новичок
  4. taiga2018 Сегодня, 19:15
    то есть "Минск" всё таки придётся исполнять,а это для Украины смерть...
    taiga2018
  5. Mavrikiy Сегодня, 19:17
    Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу

    Зачем так сложно. Нужно Волкера распылить по всему Донбассу. Что, цветочки завянут? Да, проблема.
    Mavrikiy
  6. Egorovich Сегодня, 19:18
    yes С этой мечтой, что бы разместить миротворцев ООН по всему Донбассу, Волкер "ласты склеит", но желаемого не получит. Поезд давно кукукнул и отправился в сторону России. Донбасс и Россия скоро будет одно целое!!! yes
    Egorovich
  7. Дормидонт Сегодня, 19:24
    Разве что лишь в цинковых гробах
    Дормидонт
  8. faiver Сегодня, 19:26
    вот куда неплохо бы ввести миротворцев так это в киев...
    faiver
  9. ludoger Сегодня, 19:27
    Цитата: taiga2018
    то есть "Минск" всё таки придётся исполнять,а это для Украины смерть...

    а я ещё с 14-го говорил, что рано или поздно Украину вынудят исполнить свою часть соглашений. а это уже смерть для Донбасса. вот такой вот хпп...
    ludoger
  10. svp67 Сегодня, 19:30
    По словам Волкера, миротворческий контингента нужно разместить по всему Донбассу «для обеспечения выборов».
    А я согласен...Размещаем "голубые каски" ПО ВСЕЙ территории Донбасса, по ЛДНР и по территории подконтрольной Киеву и ПРОВОДИМ ВЫБОРЫ.
    svp67
    1. тол100в Сегодня, 20:41
      Цитата: svp67
      А я согласен...Размещаем "голубые каски" ПО ВСЕЙ территории Донбасса, по ЛДНР и по территории подконтрольной Киеву и ПРОВОДИМ ВЫБОРЫ.

      Согласен, но с одним уточнением: Российские "голубые каски"!
      тол100в
      1. svp67 Сегодня, 20:43
        Цитата: тол100в
        Согласен, но с одним уточнением: Российские "голубые каски"!

        Я не буду столь категоричен, мне будет достаточно и белорусов.
        svp67
        1. тол100в Сегодня, 20:49
          Цитата: svp67
          , мне будет достаточно и белорусов.

          Тогда уж всего ОДКБ!
          тол100в
          1. svp67 Сегодня, 20:52
            Цитата: тол100в
            Тогда уж всего ОДКБ!

            Всего...не, НЕ ПОМЕСТЯТСЯ. Донбасс он же НЕ БОЛЬШОЙ.
            svp67
  11. ушкуйник Сегодня, 19:32
    "Странные эти, Волкеры! Почти по В.С. Высоцкому: "Он в детстве был хорошим мальчиком, примерным сыном и отличником...", который не участвовал в детско-юношеских локальных столкновениях (драках) и не получал по физиономии, которые очень быстро заканчивались, когда появлялся взрослый дядя, брал за шкирку двух дерущихся, давал и тому и другому "отеческого" тумака и на этом инцидент заканчивался. Если же такого дяди рядом не было или рядом не было милиции с резиновыми "демократизаторами", то инцидент мог доходить до масштабов улиц или района. Поэтому, "миротворцы" должны всегда быть рядом с "конфликтующими", даже в случаях, естественных для обычного человека.
    ушкуйник
  12. ЗВС Сегодня, 19:50
    Это будут решать жители Донбасса, а не Волкер и США.
    ЗВС
    1. helmi8 Сегодня, 21:57
      Цитата: ЗВС
      Это будут решать жители Донбасса, а не Волкер и США.

      Хотелось бы, но решать это придется России в СБ ООН, применяя право вето...
      helmi8
  13. manne mann Сегодня, 19:54
    Иди пасись, овца ангосаксонская, много захотел, а вообще хватит с ами базарить, все равно ни о чем не договоримся, надо бить бандеровцев и все!
    manne mann
  14. NordUral Сегодня, 19:59
    Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу


    Перебьешься, дружок.
    NordUral
  15. Немезида Сегодня, 20:08
    (Миротворцы)США уже обеспечили геноцид сербов в Косово...Курировали геноцид русских в России при Бориске Гитлере...Хватит,намиротворничали уже...США - империя зла !
    Немезида
  16. Теренин Сегодня, 20:09
    Не стоит забывать, что Курт Во́лкер является директором Института Маккейна в Аризоне и непосредственный начальник у него "любящий Россию" вот этот "товарисч"
    Теренин
  17. лысова Сегодня, 20:10
    --- " ... чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (миссии ОБСЕ) " --- А причём тут ОБСЕ ?! - Миротворцы нужны, для недопущения обстрелов территории ДЛНР, со стороны ВСУ и разномастной шелухи.
    лысова
  18. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:15
    Смешно читать. Ещё смешнее, когда Россия утирает сопли в этом вопросе.
    tosha.chuhontzev
  19. МРоманович Сегодня, 20:26
    А ..опа то хитрая и губа не дура. Он бы еще настоял что бы этих миротворцев набирали из ВСУ, а возле наших границ разместить несколько дивизий англоязычных миротворцев с танками, авиацией и прочими безобидными игрушками.
    МРоманович
  20. Bosch Сегодня, 20:40
    Шановный валкер., рассредотачивай голубые каски у себя на родине. Донбасс без вас обойдется.
    Bosch
  21. 23424636 Сегодня, 20:48
    Выборы абсолютно пустое мероприятия в условиях войны. Миротворцы для чего ,не понятно нужны .чтобы закрыть логистику с Россией. под видом обеспечения безопасности кого !? ЦРУшников шныряющих по кустам .Пустая затея .жаль что это высказал ВВП .Миротворцы даже на местах стыков не нужны ,там небольшая зона -200 метров .все заминировано ,серая зона захвачена ВСУ блок посты по попустительству тех ООН оборудованы в виде палатки -сарая только с украинской стороны а с Горловки открытая местность ,хотя теплая палатка есть .ООНовские средства осваивает только одна сторона -украина ,следовательно мнение Донбасса при любом участии ООН будет игнорировано.
    23424636
  22. poquello Сегодня, 21:21
    По словам Волкера, миротворческий контингента нужно разместить по всему Донбассу «для обеспечения выборов».

    крендель бредовый! можно подумать никто не видел как на укропии выборы проходили
    poquello
  23. ustinov.yuri Сегодня, 22:06
    Задача Волкера - тянуть время и окончательно слить «Минск 2»
    ustinov.yuri
    1. Кент0001 Сегодня, 22:09
      Ну да, а щас прям шумеры Минск выполняют, аж оторопь берет.
      Кент0001
  24. Кент0001 Сегодня, 22:09
    Ну и на .... они не нужны при таком раскладе.
    Кент0001
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