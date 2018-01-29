Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал вопрос возможного размещения вооружённой миссии миротворческого контингента ООН на территории Донбасса. Напомним, что в России ранее заявили об инициативе по гипотетическому размещению миротворцев вдоль линии соприкосновения сторон конфликта. Украина настаивает на том, что ооновские миротворцы должны находиться на границе Донбасса с Россией.
По словам Волкера, миротворческий контингента нужно разместить по всему Донбассу «для обеспечения выборов».
ТАСС приводит заявление американского спецпредставителя:
По словам Волкера, сроки возможного введения миссии миротворцев ООН на Донбасс пока не определены. Также Курт Волкер отметил, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Добавление от Волкера:
При этом в ООН подчёркивают, что конкретного плана по введению миротворцев на Донбасс на данный момент нет.
По словам Волкера, миротворческий контингента нужно разместить по всему Донбассу «для обеспечения выборов».
ТАСС приводит заявление американского спецпредставителя:
США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона. США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (миссии ОБСЕ). США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ. Однако размещение могло бы начаться именно с линии разграничения.
По словам Волкера, сроки возможного введения миссии миротворцев ООН на Донбасс пока не определены. Также Курт Волкер отметил, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Добавление от Волкера:
Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов. В числе вопросов - статус Донбасса, а также проведение местных выборов в регионе.
При этом в ООН подчёркивают, что конкретного плана по введению миротворцев на Донбасс на данный момент нет.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти