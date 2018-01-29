Волкер: Для проведения выборов миротворцев ООН нужно рассредоточить по всему Донбассу

США считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона. США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (миссии ОБСЕ). США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ. Однако размещение могло бы начаться именно с линии разграничения.

Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов. В числе вопросов - статус Донбасса, а также проведение местных выборов в регионе.