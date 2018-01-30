10:28 30 января

Доклад ООН: Украина - в списке проблемных стран по необеспеченности продовольствием

Доклад о продовольственной обеспеченности в странах мира представлен продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и подготовлен совместно со специалистами Всемирной продовольственной программы. В докладе отмечено, что в ряде стран вопросы продовольственной безопасности страны стоят наиболее остро в связи с целым рядом причин. Одна из таких причин – затяжные вооружённые конфликты. Наиболее страдающей страной мира от голода назван Йемен, где около 60% населения лишены возможности получения пищи в достаточных количествах.

Примечательно, что к странам, испытывающим проблемы с обеспечением продовольствием, в докладе ООН отнесена и Украина. Незалежная находится в одном ряде с такими государствами как Гвинея-Бисау, Ирак, Центрально-Африканская Республика, Ливан, Афганистан и др.

По оценкам представителей Всемирной продовольственной программы в мире голодают около 11-12% населения – это более 800 млн человек. При этом сохраняется динамика роста числа голодающих граждан в разных странах. В сравнении с 2015-м годом это число выросло на 38 млн человек.


Можно ли считать доклад ООН свидетельством того, что власти Украины устраивают для своего населения голодомор?

Доклад ООН: Украина - в списке проблемных стран по необеспеченности продовольствием


Ранее в докладе ООН было отмечено, что по итогам последних лет Украина заняла первое место в печальном списке стран мира, в которых люди погибали от подрывах на минах.

Использованы фотографии: antifashist.com
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Чепуха! Под боком Россия !Под угрозой новых санкций "ахрессара "обяжут за свой счет досыта кормить квазистрану-проходимку! А наши властя кабанчиком кинуться исполнять сей указ!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:32
      Пора прекращать акцентировать ситуацию на Украине.Что и как там становится совсем неинтересно.
      Цитата: Геркулесыч
      Чепуха! Под боком Россия !Под угрозой новых санкций "ахрессара "обяжут за свой счет досыта кормить квазистрану-проходимку! А наши властя кабанчиком кинуться исполнять сей указ!
      210окв
    2. влад66 Сегодня, 08:36
      Врут, нагло врут, Хохлостан это Великая сельскохозяйственная держава, не надо наговаривать и еще это щит Европы. laughing
      влад66
    3. Кент0001 Сегодня, 08:39
      Интересно, а чтоо ВВП скажет про новые санкции, вроде там даже медведев с матвиенко есть. интересно, интересно.....иии это ничего страшного, песков же уже заренее сказал.
      Кент0001
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:26
    Незалежная находится в одном ряде с такими государствами как Гвинея-Бисау, Ирак, Центрально-Африканская Республика, Ливан, Афганистан и др.
    А как же заявления Порошенко, что Украина - мировая сельскохозяйственная держава? Как же все кривляния, стук пяткой в грудь на зарубежных выездах? Опять полная зрада, которую попытаются обернуть в перемогу.
    rotmistr60
    1. Alex-a832 Сегодня, 06:39
      Берите выше. С Украины звучало, что они весь СССР кормили, а их за это морили голодом. Ну теперь СССР кормить не надо, по логике теперь Украина должна продавать продукты, как мы продаем нефть и газ. А по факту? "Ахрессору", похоже, придётся не только Донбасс, но и остальную незалэжную гуманитаркой подкармливать...
      Alex-a832
      1. EwgenyZ Сегодня, 06:49
        Цитата: Alex-a832
        А по факту?

        Да ладно, украинцы характер закаляют: "быть у ручья, и не напиться" ©.
        EwgenyZ
      2. Кент0001 Сегодня, 08:39
        Остальные-на подножный корм. Бандера приде-всех накормит.
        Кент0001
  3. Владивосток1969 Сегодня, 06:29
    Ну что .Опять в голодоморе обвинять будут Россию?
    Владивосток1969
  4. МВГ Сегодня, 06:40
    Доскакались, жрать нечего стало.
    Конечно, когда вся страна то скачет, то ищет где бы чего скоммуниздить и продать за вожделенные доллары и доллары сховать, в один прекрасный момент наступает, извиняюсь за тавтологию, момент, когда коммуниздить нечего, а те, кто хочет и умеет работать заявили о независимости, да еще и умело отбиваются от наскоков.
    У меня предложение: пусть едят доллары и закусывают евро. Они же денег вожделели, вот пусть их и едят
    МВГ
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 06:43
    Да неповерю,чтоб хохлы себя прокормить несмогли! в которых люди погибали от подрывах на минах. А вот в этом-комментировать небуду.Сами залезли-уже поздно метаться.
    ВЕРЕСК
  6. Горменгаст Сегодня, 06:49
    Наскакались уже, теперь поклевать бы чего-нибудь!
    Горменгаст
  7. samarin1969 Сегодня, 06:49
    ООН опустилась до уровня "британских ученых".
    samarin1969
    1. pafegosoff Сегодня, 09:04
      По ходу, британские ученые опустились до уровня ЕС и ООН.
      pafegosoff
  8. Alex-a832 Сегодня, 06:52
    Можно ли считать доклад ООН свидетельством того, что власти Украины устраивают для своего населения голодомор?

    Голодомор это громкая фраза, но если считать прирост/убыль украинского населения, то можно вообще говорить о геноциде украинского народа со стороны Запада, украинской власти и укронацикоов. Сообща они добились впечатляющих успехов.
    Теперь по сути: укровласти, чтобы занизить катастрофическую убыль населения за период их правления, подают весьма завышенные цифры по количеству населения Украины. Далее берутся данные по фактическому потребления продуктов питания за год и расклыдываются на душу населения. Естественно, на Украине, при катастрофическом падении дохода на душу населения, кушать больше не стали, поэтому по формуле получается, что Украина снизила потребление продуктов на душу населения до уровня голодающих стран Африки.
    Это лишнее доказательство, что Украину запад и ЕС "вычищают" от населения.
    Alex-a832
  9. pafegosoff Сегодня, 09:03
    И не только голодомор устроили евро-американцы для Украины, но и взаимоубивание одного народа (гражданскаяы война) и это убийство продолжалось бы в Крыму, под присмотров американцев, которые бы базировались в Севастополе и контролировали бы весь юг России.
    Абидна? На обиженных воду возят...
    pafegosoff
  10. Дормидонт Сегодня, 10:25
    Это так мило. Но нас уже не растрогать. Пусть меньше едят
    Дормидонт
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