Доклад ООН: Украина - в списке проблемных стран по необеспеченности продовольствием

Доклад о продовольственной обеспеченности в странах мира представлен продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и подготовлен совместно со специалистами Всемирной продовольственной программы. В докладе отмечено, что в ряде стран вопросы продовольственной безопасности страны стоят наиболее остро в связи с целым рядом причин. Одна из таких причин – затяжные вооружённые конфликты. Наиболее страдающей страной мира от голода назван Йемен, где около 60% населения лишены возможности получения пищи в достаточных количествах.Примечательно, что к странам, испытывающим проблемы с обеспечением продовольствием, в докладе ООН отнесена и Украина. Незалежная находится в одном ряде с такими государствами как Гвинея-Бисау, Ирак, Центрально-Африканская Республика, Ливан, Афганистан и др.По оценкам представителей Всемирной продовольственной программы в мире голодают около 11-12% населения – это более 800 млн человек. При этом сохраняется динамика роста числа голодающих граждан в разных странах. В сравнении с 2015-м годом это число выросло на 38 млн человек.Можно ли считать доклад ООН свидетельством того, что власти Украины устраивают для своего населения голодомор?Ранее в докладе ООН было отмечено, что по итогам последних лет Украина заняла первое место в печальном списке стран мира, в которых люди погибали от подрывах на минах.