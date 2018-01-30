10:19 30 января

СМИ Украины: Куда ушли почти 40 млрд грн "военного налога"?

Украинское издание «Вести» выходит с материалом, в котором рассказывается о таинственном исчезновении внушительных сумм так называемого «военного сбора» с заработных плат граждан Украины. С 2014 года граждане перечислили в украинский бюджет почти 38 млрд грн. При этом, как отмечено, до сих пор от правительства страны нет отчётов о том, на какие непосредственно нужды были потрачены эти немалые финансовые средства.

Как пишут украинские журналисты, подозрения в нецелевом расходовании народных средств усиливаются в связи с информацией о том, что в ВРУ так и не был принят поданный ранее законопроект о необходимости перечисления народных средств в специальный контролируемый (в том числе общественными организациями) фонд.

СМИ Украины: Куда ушли почти 40 млрд грн "военного налога"?



Из интервью указанному СМИ украинского депутата Виталия Куприя, который и был инициатором принятия законопроекта о прозрачном расходовании средств на армию:
Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство. Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось.


При этом депутат ВРУ отмечает, что отменять так называемый «военный сбор» власти Украины явно не собираются, как не собираются и предпринимать шаги по расследованию того, куда конкретно уходят деньги, фактически отбираемые у граждан страны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. zzdimk Сегодня, 06:36
    Растворились в финансовом хаосе.
    zzdimk
    1. 210окв Сегодня, 06:41
      Да и ладно.Главное что бы у нас поменьше было ситуаций подобных с "Восточным" и не только с ним..
      Цитата: zzdimk
      Растворились в финансовом хаосе.
      210окв
      1. 1vlad19 Сегодня, 07:08
        Цитата: 210окв
        .Главное что бы у нас поменьше было ситуаций подобных с "Восточным"

        Про "Восточный", отдельный разговор. Не той компании доверили стройку, бывший Дальспецстрой. Там всегда одни воры в руководстве были. Построили целый микрорайон, одни коробки домов и ни кто там покупать квартиры не хочет, ближайшая остановка в 1-1,5 км. от домов, садика, школы, магазинов, торговых центров нет. Правительство края хотело выкупить под социалку и расселение, но там цена метра как у меня, 68 т.р. А у нас сразу садик, школу за год построили, торговый центр летом открылся, в этом году супермаркет и еще один торговый цент откроют. И всё это в шаговой доступности.
        1vlad19
        1. Orionvit Сегодня, 09:35
          Цитата: 1vlad19
          ближайшая остановка в 1-1,5 км. от домов

          У маршрутчиков бензина не хватает до домов доехать?
          Orionvit
    2. влад66 Сегодня, 08:40
      У Порошенки пусть спрашивают, когда то в оффшорах искали миллиарды Путина, а нашли миллиарды Порошенки fellow
      влад66
  2. Anarchist Сегодня, 06:37
    законопроект о необходимости перечисления народных средств в специальный контролируемый (в том числе общественными организациями) фонд.

    Какой фонд, О чём вы говорите? В таком случае придется делиться, в новой демократии делиться не любят!
    Anarchist
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:40
      Извечный вопрос : Где деньги, Зин ?
      Uncle Lee
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:39
    Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно Кто-то там недавно Новый год на тёплых островах встретил.
    ВЕРЕСК
  4. Симон Сегодня, 06:41
    В офшорах икать надо - там они, точно! fool laughing
    Симон
  5. Симон Сегодня, 06:43
    Цитата: zzdimk
    Растворились в финансовом хаосе.

    Кому то хорошо карман набили! laughing
    Симон
  6. МВГ Сегодня, 06:44
    "Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно." - Як куды? Шо зьив, а шо понадкусовав и сховав
    МВГ
  7. Горменгаст Сегодня, 06:47
    "Украли уже" - Василий Алибабаевич
    Горменгаст
  8. Александр 3 Сегодня, 06:47
    Хочу пожелать руководству бандерии и дальше с таким же успехом распоряжаться этим фондом.
    Александр 3
    1. iliitchitch Сегодня, 07:25
      Цитата: Александр 3
      Хочу пожелать руководству бандерии и дальше с таким же успехом распоряжаться этим фондом.

      Хотелось бы присоединиться к пожеланиям , только вот эти голодранцы к нам прибегут , когда последние портки сольют . А в случае недовспоможения опять обвинят нас в голодоморе . У них это отработано уже .
      iliitchitch
      1. Александр 3 Сегодня, 09:27
        Это деньги на войну, а не на поддержку голодающих.
        Александр 3
  9. iliitchitch Сегодня, 06:48
    Вот уж действительно , куда же ж гривны испарились ? Наверное , примерно здесь заякорились:

    Этакая нора кроличья .
    iliitchitch
  10. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Ушли в карманы тех, кто смог до этих денег дорваться!Ибо свой карман всегда важнее какого-то там бюджета! Тем более, если этот бюджет тебе пилить не дадут!
    Геркулесыч
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Куда ушли почти 40 млрд грн "военного налога"?
    Куда, куда? В глубокие и бездонные карманы тех кто день и ночь в поте лица строит новую Украину и диванным способом воюет с Россией.
    rotmistr60
  12. САША СТАРЫЙ Сегодня, 07:13
    Эх... А я было поверил что Порошенко выделит бабки на военные экзоскелеты... Ну чтобы укровояки были в укроэкзоскелетах, и ещё с рельсотронами в руках
    САША СТАРЫЙ
  13. farik68 Сегодня, 07:20
    Известные дела Куда свинорылый наверное раздал бедствующему народу Украины... Ну и себя в том числе не обделил...
    farik68
  14. slavaseven Сегодня, 07:28
    "Налоги очень странная вещь, в квитанции есть, в бюджете их нет" © Депутат.
    slavaseven
    1. LeonidL Сегодня, 07:37
      Украина вообще поле чудес и страна перепуганных насмерть идиотов...
      LeonidL
  15. Александр War Сегодня, 07:31
    СМИ Украины: Куда ушли почти 40 млрд грн "военного налога"? laughing Куда по карманам и оффшорам
    Александр War
  16. LeonidL Сегодня, 07:36
    Ну разбежались! так им сразу и раскажи где гроши лежат!!! Нэма их - волной смыло!!!
    LeonidL
  17. Victor_B Сегодня, 08:57
    Они украдены. (с)
    Victor_B
  18. Росси-Я Сегодня, 09:25
    Пан Виталий Куприй - "Все уже украдено до вас...!" Смотрите внимательно шедевры советского кинематографа!
    Вам-же остается бить пустые бутылки...
    Росси-Я
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