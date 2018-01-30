СМИ Украины: Куда ушли почти 40 млрд грн "военного налога"?

Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство. Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось.

Украинское издание «Вести» выходит с материалом, в котором рассказывается о таинственном исчезновении внушительных сумм так называемого «военного сбора» с заработных плат граждан Украины. С 2014 года граждане перечислили в украинский бюджет почти 38 млрд грн. При этом, как отмечено, до сих пор от правительства страны нет отчётов о том, на какие непосредственно нужды были потрачены эти немалые финансовые средства.Как пишут украинские журналисты, подозрения в нецелевом расходовании народных средств усиливаются в связи с информацией о том, что в ВРУ так и не был принят поданный ранее законопроект о необходимости перечисления народных средств в специальный контролируемый (в том числе общественными организациями) фонд.Из интервью указанному СМИ украинского депутата Виталия Куприя, который и был инициатором принятия законопроекта о прозрачном расходовании средств на армию:При этом депутат ВРУ отмечает, что отменять так называемый «военный сбор» власти Украины явно не собираются, как не собираются и предпринимать шаги по расследованию того, куда конкретно уходят деньги, фактически отбираемые у граждан страны.