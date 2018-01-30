10:21 30 января

Военные объяснили, с чем связано сокращение призыва в ВДВ

В Воздушно-десантные войска (ВДВ) осенью прошлого года призвано значительно меньше новобранцев, чем несколькими годами ранее, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

Военные объяснили, с чем связано сокращение призыва в ВДВ


Как пояснили в ведомстве, это связано с постоянным увеличением числа контрактников.


Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает удельный вес проходящих службу по призыву. Так, к концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 тыс. военнослужащих. Уже есть соединения, куда пришло лишь около 100 призывников или их вообще не распределяли,
говорится в релизе.

Сообщается, что «за последние четыре года число граждан, необходимых ВДВ для службы по призыву, сократилось в два раза», конкурс же среди призывников, желающих служить в ВДВ, многократно увеличился.

«Контингент контрактников пополняется, в том числе, и за счет военнослужащих-срочников: некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт», – рассказали в пресс-службе.

За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, добавили в Минобороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. rotmistr60 Сегодня, 09:25
    Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск
    И это правильно. Еще морпехов в итоге укомплектовать только контрактниками, а за ними и флот.
    rotmistr60
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:35
      Однозначно полезное решение но призывников все ровно надо. Что бы молодая кровь поступала.
      Alex_Rarog
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:38
        Согласен. Для этого есть сухопутные войска.
        rotmistr60
        1. Гигант мысли Сегодня, 09:51
          Для армии контрактник профессионал гораздо предпочтительнее желторотика призывника, но ведь и из желторотиков тоже со временем получаются великолепные профессионалы, поэтому определённый процент призывников обязательно должен быть.
          Гигант мысли
          1. Pax tecum Сегодня, 10:11
            "Дьявол кроется в деталях", помните.
            В силу Положения о порядке прохождения военной службы
            Статья 8. 1. Первый контракт заключают ранее не проходившие военную службу по контракту:
            б) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев.
            Вот отсюда и статистика. 3 месяца и на контракт. Это, в первую очередь, выгодно самому бойцу, если учесть из каких "пролетарских" слоев формируются боевые части.
            И руководству МО хорошая статистика для отчетности в Кремль.
            Да, и служба нынче в почете, и без оной уже проблема в будущем.
            Сам срочную и контракт в ВДВ с 1995 по 1999. Есть с чем сравнить, поверьте.
            Pax tecum
    2. iliitchitch Сегодня, 10:01
      Вот тут не соглашусь . Чертей полосатых побольше бы , пусть хоть по годику служат , но после службы черенкам бестолковым , не служившим , мозги вправляют , потому как и за 1 год в ВДВ из протоплазмы человека могут сделать . hi
      iliitchitch
    3. zombirusrev Сегодня, 10:07
      А про обученный резерв Вам не ведомо? Как говорил Язов молодой призывник эффективнее 30 летнего толстенького контрактника. Это он говорил когда сравнивал наших советских Вдвшников с амерскими аналогичными бойцами. Молодой и бежит быстрее и дольше и вообще человеческий организм в 35 лет "Снимается с гарантии"(с) и учитывая нагрузки в ВДВ и морской пехоте начинают вылезать болячки.
      zombirusrev
    4. влад66 Сегодня, 10:12
      Мобилизационный резерв тоже должен быть, случись шухер, желторотиков обучать еще нужно, призыв все рано нужен. yes
      влад66
  2. andrewkor Сегодня, 09:26
    Контрактники это конечно хорошо,а мобрезерв как сформировать? Я считаю,что ,в частности, в ВДВ призыв все таки должен быть на должном уровне!Каком? Пусть Генштаб думает!
    andrewkor
    1. Чёрный Сегодня, 09:42
      Цитата: andrewkor
      Контрактники это конечно хорошо,а мобрезерв как сформировать?

      А мобрезерв нужно формировать открывая новые спортшколы, парашютные секции при аэроклубах и т.д., а не ночные притоны для укурков именуемые клубами.....но увеличивать долю призывников в войскахи частях быстрого реагирования нельзя.
      Я считаю,что ,в частности, в ВДВ призыв все таки должен быть на должном уровне

      ВДВ - первые кого бросают в "бой" в случае необходимости( вспомните "зелёных человечков" в Крыму)....Посылать призывников - нельзя по Закону.....так, что в таких частях их должно быть минимум. И то - в учебных.
      Чёрный
      1. rocket757 Сегодня, 10:12
        В здоровом теле, здоровый дух!
        Логично, понятно, оправдано.
        Части первой линии должны быть очень сильны. Но моб резерв формировать надо ... пока в мире не есть всё спокойно и благостно.
        rocket757
  3. Александр 3 Сегодня, 09:34
    Контрактник это уже специалист, в сравнении с призывником. С другой стороны в контрактники поступают через службу по призыву.
    Александр 3
  4. andrej-shironov Сегодня, 09:40
    На мой дилетантский взгляд неверное решение нашего МО. Понятно что власть боится людей имеющих спецподготовку и не связанных обязательствами с властью, однако для безопасности страны это в корне неверно!
    andrej-shironov
    1. Orionvit Сегодня, 10:05
      Цитата: andrej-shironov
      власть боится людей имеющих спецподготовку и не связанных обязательствами

      Что то у вас невнятно, с одной стороны власть боится, с другой стороны безопасность страны. Реальную угрозу для любой власти представляют не те, кто давал присягу, а те кто проходил "спецподготовку" на западные гранты и действительно не связанных обязательствами по отношению к стране, в которой живут. Что то я не видел ни одного десантника, который бы лил грязь на Россию, свои закопают.
      Orionvit
      1. rocket757 Сегодня, 10:14
        Войска Дяди Васи всегда были, есть и будут, надёжной опорой нашей страны.
        rocket757
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