Военные объяснили, с чем связано сокращение призыва в ВДВ

Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает удельный вес проходящих службу по призыву. Так, к концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 тыс. военнослужащих. Уже есть соединения, куда пришло лишь около 100 призывников или их вообще не распределяли,

В Воздушно-десантные войска (ВДВ) осенью прошлого года призвано значительно меньше новобранцев, чем несколькими годами ранее, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.Как пояснили в ведомстве, это связано с постоянным увеличением числа контрактников.говорится в релизе.Сообщается, что «за последние четыре года число граждан, необходимых ВДВ для службы по призыву, сократилось в два раза», конкурс же среди призывников, желающих служить в ВДВ, многократно увеличился.«Контингент контрактников пополняется, в том числе, и за счет военнослужащих-срочников: некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт», – рассказали в пресс-службе.За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, добавили в Минобороны.