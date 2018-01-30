10:21 30 января

Столетие Красной армии отметят в парке «Патриот»

Центром празднования 100-летия создания Красной армии станет парк «Патриот» в Кубинке, где пройдет масштабная реконструкция сражений февраля 1918 года, сообщают Известия.



По данным Минобороны, «зрители увидят реконструкцию боев под Псковом и Нарвой, где в феврале 1918 года первые отряды красноармейцев получили боевое крещение и остановили наступление немцев на Петроград».


Для участия в торжествах в Кубинку съедутся почти 5 тыс. юнармейцев из разных регионов страны.

Предполагается, что в рамках празднования исторические реконструкторы покажут в Кубинке еще несколько эпизодов из боевой летописи РККА: сражение с японскими войсками на Халхин-Голе (август 1939 года), один из эпизодов Сталинградской битвы и решающий штурм Сапун-горы в мае 1944 года при освобождении Севастополя.

У нас есть много идей, в том числе исторические реконструкции и выставочные проекты. Мы работаем в плотном контакте с Министерством обороны,
сказал газете научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он подчеркнул, что создание РККА стало одним из самых значимых событий в российской истории ХХ века.

Красная армия победила фашизм, и это для нас главное. Важно показать преемственность. Мы не можем рассматривать события отдельно друг от друга. История непрерывна, и традиции защиты Отечества очень важны. Неслучайно в военные годы в РККА вернули отмененные поначалу погоны, в СССР учредили ордена и медали в честь великих российских полководцев. Современное поколение защитников Отечества гордится победами Красной армии,
сказал военный историк.

Сообщается, что юбилей РККА будет отмечаться максимально широко: «в городах, где размещены большие военные гарнизоны, 22–25 февраля будут организованы выставки вооружения, военной и специальной техники, в частях пройдут встречи с ветеранами и праздничные концерты». В ведущих военных вузах запланированы научно-практические конференции и круглые столы по случаю 100-летия Красной армии.

Использованы фотографии: ТАСС/Интерпресс/Николай Рютин
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Комментарии 4

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  1. Alexey-74 Сегодня, 10:14
    Красная армия родилась в боях в жерле революции и гражданской войны, прошла и выиграла Великую Отечественную. Это великая армия, великого народа, который в 1917 году сделал свой выбор.
    Alexey-74
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:18
      "Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней!"
      ul_vitalii
  2. Руслан Гайнутдинов Сегодня, 10:15
    Реконструкций сражений с белогвардейцами я так понимаю ждать не стоит. Не будет же наш буржуйский решим реконструировать поражение своих кумиров от рук РККА
    "Красная армия победила фашизм, и это для нас главное."...РККА победила белых и их империалистических спонсоров/интервентов. А фашизм это очередной продукт капитализма.
    Руслан Гайнутдинов
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:18
      Столетие Красной армии отметят в парке «Патриот»
      Цитата: Руслан Гайнутдинов
      Реконструкций сражений с белогвардейцами я так понимаю ждать не стоит

      я так понимаю,что и Президента с правительством,ждать не сОит...они больше в храмы...
      Дедкастарый
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