Столетие Красной армии отметят в парке «Патриот»
Центром празднования 100-летия создания Красной армии станет парк «Патриот» в Кубинке, где пройдет масштабная реконструкция сражений февраля 1918 года, сообщают Известия.
По данным Минобороны, «зрители увидят реконструкцию боев под Псковом и Нарвой, где в феврале 1918 года первые отряды красноармейцев получили боевое крещение и остановили наступление немцев на Петроград».
Для участия в торжествах в Кубинку съедутся почти 5 тыс. юнармейцев из разных регионов страны.
Предполагается, что в рамках празднования исторические реконструкторы покажут в Кубинке еще несколько эпизодов из боевой летописи РККА: сражение с японскими войсками на Халхин-Голе (август 1939 года), один из эпизодов Сталинградской битвы и решающий штурм Сапун-горы в мае 1944 года при освобождении Севастополя.
Он подчеркнул, что создание РККА стало одним из самых значимых событий в российской истории ХХ века.
Сообщается, что юбилей РККА будет отмечаться максимально широко: «в городах, где размещены большие военные гарнизоны, 22–25 февраля будут организованы выставки вооружения, военной и специальной техники, в частях пройдут встречи с ветеранами и праздничные концерты». В ведущих военных вузах запланированы научно-практические конференции и круглые столы по случаю 100-летия Красной армии.
По данным Минобороны, «зрители увидят реконструкцию боев под Псковом и Нарвой, где в феврале 1918 года первые отряды красноармейцев получили боевое крещение и остановили наступление немцев на Петроград».
Для участия в торжествах в Кубинку съедутся почти 5 тыс. юнармейцев из разных регионов страны.
Предполагается, что в рамках празднования исторические реконструкторы покажут в Кубинке еще несколько эпизодов из боевой летописи РККА: сражение с японскими войсками на Халхин-Голе (август 1939 года), один из эпизодов Сталинградской битвы и решающий штурм Сапун-горы в мае 1944 года при освобождении Севастополя.
У нас есть много идей, в том числе исторические реконструкции и выставочные проекты. Мы работаем в плотном контакте с Министерством обороны,сказал газете научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Он подчеркнул, что создание РККА стало одним из самых значимых событий в российской истории ХХ века.
Красная армия победила фашизм, и это для нас главное. Важно показать преемственность. Мы не можем рассматривать события отдельно друг от друга. История непрерывна, и традиции защиты Отечества очень важны. Неслучайно в военные годы в РККА вернули отмененные поначалу погоны, в СССР учредили ордена и медали в честь великих российских полководцев. Современное поколение защитников Отечества гордится победами Красной армии,сказал военный историк.
Сообщается, что юбилей РККА будет отмечаться максимально широко: «в городах, где размещены большие военные гарнизоны, 22–25 февраля будут организованы выставки вооружения, военной и специальной техники, в частях пройдут встречи с ветеранами и праздничные концерты». В ведущих военных вузах запланированы научно-практические конференции и круглые столы по случаю 100-летия Красной армии.
Использованы фотографии: ТАСС/Интерпресс/Николай Рютин
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