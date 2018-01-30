Столетие Красной армии отметят в парке «Патриот»

У нас есть много идей, в том числе исторические реконструкции и выставочные проекты. Мы работаем в плотном контакте с Министерством обороны,

Красная армия победила фашизм, и это для нас главное. Важно показать преемственность. Мы не можем рассматривать события отдельно друг от друга. История непрерывна, и традиции защиты Отечества очень важны. Неслучайно в военные годы в РККА вернули отмененные поначалу погоны, в СССР учредили ордена и медали в честь великих российских полководцев. Современное поколение защитников Отечества гордится победами Красной армии,