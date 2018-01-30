Украинский порядок в городах «незалежной» помогут установить «Нацдружины»
В Киеве состоялось приведение к присяге представителей организации «Национальные дружины», созданной на основе батальона «Азов», передает РИА Новости.
На странице «Национальных дружин» в Фейсбуке сообщается, что они созданы «с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов».
При этом отмечается, что члены организации «не боятся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок».
Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи».
Руководители «дружин» рассказали, что «добровольцы будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией». Однако в случае бездействия правоохранительных органов «дружинники» откажутся от координации с властями и будут действовать самостоятельно.
Они также утверждают, что организация создана и существует «на пожертвования бизнесменов», а большинство ее членов – бывшие участники боевых действий в Донбассе.
На странице «Национальных дружин» в Фейсбуке сообщается, что они созданы «с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов».
При этом отмечается, что члены организации «не боятся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок».
Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи».
Руководители «дружин» рассказали, что «добровольцы будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией». Однако в случае бездействия правоохранительных органов «дружинники» откажутся от координации с властями и будут действовать самостоятельно.
Они также утверждают, что организация создана и существует «на пожертвования бизнесменов», а большинство ее членов – бывшие участники боевых действий в Донбассе.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ndrugua
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