22:31 30 января

Украинский порядок в городах «незалежной» помогут установить «Нацдружины»

В Киеве состоялось приведение к присяге представителей организации «Национальные дружины», созданной на основе батальона «Азов», передает РИА Новости.



На странице «Национальных дружин» в Фейсбуке сообщается, что они созданы «с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов».


При этом отмечается, что члены организации «не боятся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок».



Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи».

Руководители «дружин» рассказали, что «добровольцы будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией». Однако в случае бездействия правоохранительных органов «дружинники» откажутся от координации с властями и будут действовать самостоятельно.



Они также утверждают, что организация создана и существует «на пожертвования бизнесменов», а большинство ее членов – бывшие участники боевых действий в Донбассе.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ndrugua
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Комментарии 73

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  1. Дормидонт Сегодня, 10:31
    Скоро психохирургия переживёт второе рождение
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 10:33
      Вооот...гитлерюрген есть,укровермах есть, гестапо в лице СБУ тоже, теперь и штурмовые отряды появились. осталось Поросю официально объявить себя фюрером wassat
      Чёрный
      1. Дормидонт Сегодня, 10:34
        причём лоботомию свидомитов придётся делать прямо в роддомах, или где там они плодятся http://rusvesna.su/news/1516828147
        Дормидонт
      2. влад66 Сегодня, 10:39
        Цитата: Чёрный
        осталось Поросю официально объявить себя фюрером

        Неа Коллега Порося они сметут, а фюрером кто то другой будет, недаром Сеня Кролик из-за рубежа прибыл. hi
        влад66
        1. cniza Сегодня, 10:46
          Что то такое мы уже видели в прошлом веке.
          cniza
          1. LiSiCyn Сегодня, 13:16
            Я, так понимаю это СА... Билецкий, случаем не гомик ? Просто, тогда все сходится... Ничего , нового придумать не могут, плагиаторы ху....ы... Кролик на роль гитлера? А что , очки снять, усики отрастить... С челкой проблема, но можно приклеить... Следующий ход, создание СС и концлагерей... А потом, взятие Куева , водружение Красного Знамени над верх. радой. Обугленный труп кролика... Аваков в петле... Надеюсь, так и будет !!!!
            LiSiCyn
      3. роман66 Сегодня, 10:57
        прям, те же мысли - только и сс им и не хватало
        роман66
      4. Orionvit Сегодня, 11:20
        Цитата: Чёрный
        Поросю официально объявить себя фюрером

        Тут на украине, на должность фюрера конкурс очень большой. А так да, все атрибуты "третьего рейха в миниатюре" уже на лицо.
        Orionvit
      5. avt Сегодня, 11:21
        Цитата: Чёрный
        . осталось Поросю официально объявить себя фюрером

        С какого перепугу решили , что Поросю ?? ,,Белый вождь" там уже есть и вообще очередь стоит .Порся на сало пустят , если отмашку дадут на раз .Наливайченко тоже не списывайте.
        avt
        1. BerBer Сегодня, 12:05
          Наливайченко конечно первый кандидат, но ссыкливый больно и харизмы маловато.
          BerBer
          1. avt Сегодня, 12:09
            Цитата: BerBer
            Наливайченко конечно первый кандидат, но ссыкливый больно.

            no Управляемый на все 100. Кстати - именно поэтому ему не хватает харизмы .
            . А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу.
            bully
            avt
            1. BerBer Сегодня, 12:13
              Я к тому, что "гитлер" из него никудышный.
              BerBer
              1. avt Сегодня, 12:18
                Цитата: BerBer
                Я к тому, что "гитлер" из него никудышный.

                Какая страна , такой и фюрере . Тем более что там реально , ну если перефразировать мультфильм -,,Кто у вас в фюреры последний ? Никого? Тогда я первый."
                avt
                1. LiSiCyn Сегодня, 13:19
                  Наливайченко примеряют роль гимлера, а авакян, папаша мюллер...
                  LiSiCyn
              2. nesvobodnye Сегодня, 15:19
                Самая крутая харизма там, как ни странно, у грузина.
                nesvobodnye
      6. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:29
        тогда и дорога им туда же,куда их немецкие собратья штурмовики с папой Ремом отправились))
        Ратник с пулеметом
      7. Siegen Сегодня, 11:49
        осталось Поросю официально объявить себя фюрером


        ... Ну и жизнь закончить подобным образом... negative

        Siegen
      8. Станислав Сегодня, 16:20
        Цитата: Чёрный
        осталось Поросю официально объявить себя фюрером
        Генералвсисюмусом
        Станислав
    2. Dimontius Сегодня, 10:38
      Терпите простые украинцы, терпите. Сами нарожали - сами и терпите. Нет ! Мы не один народ,как говорит наш президент. ЗА 4 года в этом вся страна убедилась.
      Dimontius
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:41
        Теперь будем ждать ночь длинных ножей в украинском исполнении.
        Гигант мысли
        1. роман66 Сегодня, 10:58
          ночь нарезания сала - по-украински
          роман66
      2. 210окв Сегодня, 10:54
        А вот и плохо что не один народ....Вна есть идеология,хотя и гадкая..И поверьте,дело у них пойдет.Хотя не сразу.А то что у нас ничего нет,кроме усиленно проталкиваемой нашем рукамиводством идеи либерализма очень плохо..
        Цитата: Dimontius
        Терпите простые украинцы, терпите. Сами нарожали - сами и терпите. Нет ! Мы не один народ,как говорит наш президент. ЗА 4 года в этом вся страна убедилась.
        210окв
        1. BerBer Сегодня, 12:10
          Чего стеснятся, присоединяйтесь. В 42-м 50 тыс. казаков присоединились к Гитлеру. Позорная история.
          BerBer
      3. Сергей Медведев Сегодня, 17:39
        Цитата: Dimontius
        Нет ! Мы не один народ,

        Ну если Вы татарин, еврей или ещё кто, тогда я с вами согласен, вы с украинцами не один народ. А я вот русский. И русские с украинцами и белорусами - один народ. Опять же, с настоящими украинцами, а не с Вальцманами, Авакянами и им подобными.
        Сергей Медведев
    3. 210окв Сегодня, 10:49
      Скоро эта мразь попрет сюда...Спасибо нашей внешней беззубой политике!
      Цитата: Дормидонт
      Скоро психохирургия переживёт второе рождение
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:20
        [quote][quote=210окв]Скоро эта мразь попрет сюда...Спасибо нашей внешней беззубой политике![/quote] а во внутренней-вообще одни "дёсны"... но,жевать уже больно, и это беспокоит...."майдана" не хочу,но народ если встанет....хоть бы не дожить...даже если ЭТО-завтра.
        андрей юрьевич
      2. nesvobodnye Сегодня, 15:20
        Пусть прёт. Мы успели подготовиться. Ждём.
        nesvobodnye
    4. tilovaykrisa Сегодня, 20:26
      Это уже конец, открыто будут грабить и убивать.Ну что сами виноваты.
      tilovaykrisa
  2. Александр 3 Сегодня, 10:33
    Значит будут грабить!
    Александр 3
    1. роман66 Сегодня, 10:59
      что значит грабить - свое возьмут!
      роман66
  3. rocket757 Сегодня, 10:36
    Кто работать будет? Кто страну кормить, поднимать будет? ...куча вопросов, а ответы где искать?
    Странно всё это и страшно, напрашивается вопрос, а кто там думать за крайну будет???
    rocket757
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:32
      да никто,когда окончательно все по_херят,опять приползут "браточки помогите"(накормите,восстановите и мозгов дайте)
      Ратник с пулеметом
      1. Siegen Сегодня, 11:53
        приползут "браточки помогите"(накормите,восстановите и мозгов дайте)


        Басня Крылова "Стрекоза и Муравей" у них в запрещённом списке fool

        Siegen
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:13
          пусть туда еще про"ворону с сыром" занесут,тоже их тема))
          Ратник с пулеметом
          1. rocket757 Сегодня, 12:18
            Да по "заметкам" Крылова нашу всю теперешнюю жизнь мож разобрать!!! Как научный анализ получиться!!!
            Эх, были ж на Руси гении!!!
            rocket757
  4. taiga2018 Сегодня, 10:37
    верной дорогой идёте...
    taiga2018
  5. БЛОНДИН Сегодня, 10:40
    Окраина мне всё больше напоминает Германию в 30-х прошлого века... Увы!
    БЛОНДИН
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:38
      Цитата: БЛОНДИН
      Окраина мне всё больше напоминает Германию в 30-х прошлого века... Увы!

      значит ещё 15 лет терпеть их выходки...
      андрей юрьевич
      1. Siegen Сегодня, 11:56
        значит ещё 15 лет терпеть их выходки...


        А это ещё зависит от политики США.
        Терпение может лопнуть гораздо раньше... am

        Siegen
  6. taiga2018 Сегодня, 10:44
    Цитата: Dimontius
    Мы не один народ

    мы не один народ не только с украинцами,но и с местными русскими,которые в большинстве своём с радостью принимают всё это,с большим энтузиазмом принимают участие в карательных операциях на Донбассе...
    taiga2018
    1. Orionvit Сегодня, 11:22
      Цитата: taiga2018
      но и с местными русскими

      Они уже давно не Русские.
      Orionvit
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:38
        Цитата: Orionvit
        Они уже давно не Русские.

        они бы,на руках тебя понесли... к шинку....
        андрей юрьевич
    2. Hlavaty Сегодня, 11:50
      Цитата: taiga2018
      местными русскими,которые в большинстве своём с радостью принимают всё это,с большим энтузиазмом принимают участие в карательных операциях на Донбассе...

      Насчет "в большинстве" это вы погорячились. Большинство - нормальные люди.
      С выросшим за годы незалежности молодым поколением сложно - они ничего кроме этого бардака ничего не видели, а потому воспринимают это всё как какую-то "норму" и даже "движение вперёд". Их вы в основном и видите на видео.
      Hlavaty
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
    ... укронацикам прибыло... всё как в рейхе... angry
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 10:48
      Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации,


      Один в один , без излишеств.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 11:00
        видать, не умер алоизыч, его рук дело! здорово hi
        роман66
  8. Лена Петрова Сегодня, 10:45
    1. +++ Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи». +++
    2. +++ Они также утверждают, что организация создана и существует «на пожертвования бизнесменов» +++
    Приятно смотреть на умных людей! Будут бороться на улицах с олигархами, на их же деньги! Гениально!
    Лена Петрова
    1. rocket757 Сегодня, 11:16
      Шоб такое понять, надо хотя бы в школе УЧИТЬСЯ ... проще по лагерям и весям бегать, лесных братьев изображать!
      rocket757
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:55
    организации «Национальные дружины»
    Все закономерно. В Европе "Мусульманский патруль", на Украине дружины, в которые с радостью побегут сопливые, необразованные, но "истинные" украинцы, которых разбавят западенскими рогулями, гуляющими по Киеву как у себя на хуторе. Пора уже вводить униформу - сначала коричневую, а после чистки зарвавшихся черную. Ни чему история не учит тех кто эту историю выдумывает под себя.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:01
      а кому-то зачищать придется.....
      роман66
      1. Orionvit Сегодня, 11:24
        Цитата: роман66
        а кому-то зачищать придется.....

        А кое где, смертную казнь отменили.
        Orionvit
        1. роман66 Сегодня, 11:28
          в США, поди, там же демократия-то самая
          роман66
          1. Orionvit Сегодня, 11:34
            Кстати, и в США не во всех штатах. Разговор про Россию, или мораторий на смертную казнь уже сняли?
            Orionvit
            1. роман66 Сегодня, 11:41
              да нет не отменили, а надо бы и статейку восстановить о хищении в особо крупных
              роман66
  10. Алекс2048 Сегодня, 10:59
    С Германией 30х годов нынешней Украине даже сравниваться нечего. По сути кто-то из олигархов решил создать крупную параллельную МВД структуру для борьбы с конкурентами. А в целом мне кажется что такими темпами незалежная прекратит свое существование в виде одного государства и для РФ это плохо, но к этому всё идёт. РФ может на границе получить вместо пусть и нищей но свободной от НАТО страны ряд нищих государств которые хотят в НАТО и Европу.
    Алекс2048
    1. Orionvit Сегодня, 11:31
      Цитата: Алекс2048
      для РФ это плохо

      А кто сказал, что всё в этом мире легко? Проворонили в 90-х и 2000-х, ну что же, придётся приложить больше усилий для зачистки. Тем более, что такое в истории случалось не раз, и кстати совсем недавно, по историческим меркам. Главное, что бы уроки извлекли и не играли с военными преступниками в "демократию и общечеловеческие ценности".
      Orionvit
  11. Салаватский МЧС Сегодня, 11:02
    Ну, эти отморозки всех забьют, в том числе и полицию
    Салаватский МЧС
  12. astepanov Сегодня, 11:09
    Будет как в Германии: "Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов. После прихода НСДАП к власти штурмовые отряды короткое время имели статус вспомогательной полиции, но после лета 1934 года (так называемая «ночь длинных ножей», когда руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено) они потеряли значение, и главной боевой организацией НСДАП стала СС."
    (С) "Википедия"
    astepanov
  13. Немезида Сегодня, 11:19
    Ну понятно. Очередные нацбаты из бандеровцев,которые будут действовать по приказу Киева,а Киев,опять станет открещиваться от совершенных ими зверств - Типа они не регулярная армия,моя хата с краю,ничего не знаю...Это мы уже видели,ничего нового...
    Немезида
  14. anjey Сегодня, 11:19
    для подражания взяли прообраз гитлеровских сс (охранные отряды),которые были запрещенны во всем мире на Нюрнбергском процессе....,доиграются политики с нациками до большой беды...
    anjey
  15. Архивариус Вася Сегодня, 11:28
    Если слово "порядок" заменить на "анархию" то всё становится на свои места...
    Архивариус Вася
  16. iouris Сегодня, 11:56
    "Украинский порядок" следует заключить в кавычки - это есть режим осуществления целей, обусловленных хуторским вариантом нацистской идеологии на почве УССР.
    iouris
  17. Vladimir Сегодня, 12:18
    Маленькая (пока) частная армия Авакова.
    Vladimir
  18. словак Сегодня, 12:36
    Фашисты из "Азова" - основа национальных дружин... Нонсенс... страна 404
    словак
  19. sabakina Сегодня, 12:43
    Националисты пояснили, что такой порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи».

    Я так и не понял, кого они бить будут?
    sabakina
    1. birs Сегодня, 18:18
      "Организация создана и существует на пожертвования бизнесменов", стало быть, в кого добрый дядюшка бизнесмен пальцем ткнет, тот москаль и здрадник.
      birs
  20. Skay Сегодня, 12:58
    порядок отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи»


    организация создана и существует «на пожертвования бизнесменов»


    Что-то у меня пазл не сходится. sad
    Skay
  21. Кокарев Михаил Сегодня, 14:19
    Поднадоевшая история о том как потомки 100тыс. отморозков УПА зачмырили потомков 6-и млн. красноармейцев. А чего нет новостей об этих чмырях? Как им там живется? На предков насрали и нассали, а может они сами уже на предков срут?
    Кокарев Михаил
    1. Hlavaty Сегодня, 22:18
      Ну если ты такой боевой, может приедешь на Украину и покажешь нам как надо воевать голой жопой против танка.
      Да во имя светлой спины Путина! Потому что это та сторона которой он повернут к украинцам.
      Hlavaty
  22. prior Сегодня, 14:38
    Ну вот, уже и штурмовые батальоны организовались.
    Верной дорогой к утилизации идёте, граждане свидомые !
    prior
    1. rocket757 Сегодня, 14:46
      Надо ж куда то массу бездельников пристроить!
      А так за харчь и долю малую будут робить\ грабить, не суть важно, власть о них "позаботилась", ходить будут строем и не говорить на пана!
      rocket757
  23. Alex-a832 Сегодня, 16:03
    Смотри цивилизованная Европа какую "цивилизованную и демократическую" страну вы вместе с США сотворили из Украины. Теперь пора нести свои "европейские ценности" в Киев. Начните с гей-парадов, например, а укронацики и сами подтянутся для активного участия в них, ведь по сути они такие же пи.... , т.е. "цивилизованные европейцы"
    Alex-a832
  24. slavaseven Сегодня, 18:18
    еще поколение и эти дибилы построят Новый Рейх. Ветераны ВОВ уходят, к сожалению, теперь некому напомнить внукам историю и дать нормального отцовского леща!
    slavaseven
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