Сводка от военкора "Маг" о ситуации в ДНР и ЛНР за неделю 20-26 января

На этой неделе количество обстрелов снова снизилось до 45 раз, что на 21 обстрелов меньше, чем на прошлой неделе. Но, к сожалению, жертв не удалось избежать.В воскресенье 21 января в районе КПВВ «Еленовка» со стороны позиций ВСУ по пассажирскому автобусу открыл огонь снайпер ВСУ, из-за чего один мирный житель погиб, второй был ранен. Похожая ситуация произошла на этом КПВВ «Еленовка» осенью, тогда также при обстреле снайпером автобуса, был ранен мирный житель.Также на этой неделе, не смотря на снижения количества обстрелов, погибли четверо и ранены трое военнослужащих ВС ДНР. Основные горячие участки фронта на Мариупольском и Горловском направлении.Но людей волнует не количество обстрелов, к этому мы давно привыкли, а отсутствие связи. Вот уже 17 дней нет мобильной связи с Украиной. У многих там проживают родственники, да и пенсионеры волнуются, когда нет сообщения о получении пенсии на банковскую карточку.Моя оценка в двух словах. Как вы помните украинский оператор мобильной связи «Vodafone» сначала повысил тариф, а затем у нас пропала связь. То есть, абоненты оплатили повышение на 40%, а затем лишились связи. Сначала украинский оператор заявлял, что перебит кабель. Власти ДНР, в лице министра связи Яценко В.В., официально пригласили монтеров «Vodafone». Но руководители украинского оператора сначала отказались, а потом и вовсе заявили, что отказываются работать с ДНР.Также примечательный тот факт, что как в раз в эти дни, Министерство связи ДНР на республиканском операторе связи «Феникс» подключило в тестовом режиме услугу 3G. И тут украинский оператор полностью отключает две Республики от мобильной связи.«Совпадение? Недумаю!»ДНР:Продолжается наращивание сил и средств ВСУ вдоль линии фронта. Так в Мариуполь из Херсонской области прибыли две колонны техники из состава 56-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады), численностью до двух батальонов. В состав первой колонны вошли подразделения БрАГ (бригадной артиллерийской группы) под командованием военного преступника Жирунова С.С. Вторую колонну возглавил замкомбрига – Герасименко Д.Д.Зафиксировано и прибытие подразделений 24-й омбр (отдельной механизированной бригады) в район Горловки с целью ротации 128-й огпбр (отдельной горно-пехотной бригады).ЛНР:Разведкой вдоль линии фронта выявлено наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями:- н.п. Калиново замаскированный танк Т-72;- н.п. Новотошковское огневые позиции двух минометных батарей калибром 82-мм и 120-мм, капонир с БМП и расчёт ЗУ 23-2 13-го батальона 58-й бригады;- н.п. Новозвановка огневые позиции миномётной батареи и одна единица БМП-1;- н.п. Крымское огневые позиции двух миномётных батарей калибром 82-мм и 120-мм, одна единица БМП-2; - н.п. Троицкое огневые позиции минометной батареи калибром 120-мм;- н.п. Попасная позиция минометной батареи калибром 120-мм и два капонира с БМП-2 108-го батальона 10-й бригады ВСУ.Отсутствие в местах хранения украинской техники и вооружения, подлежащей отводу, ежедневно отражается в официальных отчетах СММ ОБСЕ. Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие:- двух 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»;- шести 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;- девяти 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б»;- одиннадцати 152-мм самоходных гаубиц «Акация»;- четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;- двенадцати 120-мм миномётов М 120 и 2Б11;- восьми танков Т-64 и Т-72;- трех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.07:00 в районе Калиново (ЛНР) утренний бой с применением снайперских винтовок и минометов калибром 82-мм.08:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ВОГов, гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.09:00 на южном фронте бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.09:15 на южном фронте в районе КПВВ «Октябрь-Гнутово» противник выпустил 21 артиллерийский снаряд калибром 122-мм. Обстрел велся несмотря на присутствие гражданских лиц в районе пункта пропуска».В субботу ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.На Донецком направлении, по районам Аэропорта и н.п. Жабичево и Веселое враг выпустил 44 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также вел огонь из стрелкового вооружения и гранатометов.На Мариупольском направлении, по районам н.п. Куликово, Ленинское, Коминтерново противник выпустил 21 артиллерийский снаряд калибром 122-мм, 45 мин калибром 82-мм и 120-мм, и вел огонь из стрелкового вооружения и гранатометов.На Горловском направлении, по району н.п. Зайцево противник вел огонь из вооружения БМП и гранатометов.За прошедшие сутки ВСУ ЛНР по официальным данным не обстреливали.10:00 в районе Васильевка попала под минометный обстрел рабочая группа по восстановлению водовода.13:20 в серой зоне в районе КПВВ Еленовка из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус, в результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения.15:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и 152-мм и техники.20:25 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из АГС.22:40 в районе Логвиново обстрел из СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов калибром 120-мм, артиллерии и техники.23:00 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел калибром 120-мм.За сутки в результате обстрела, один мирный житель погиб и еще один получил ранения.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 6 раз.На Донецком и Горловском направлениях, враг применил минометы, гранатометы, вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие.В н.п. Васильевка была обстреляна насосная станция Южно-Донбасского водовода. Рабочая смена вовремя укрылась в убежище и никто не пострадал.В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 120 и 82-мм и СПГ. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.01:00 в районе Логвиново продолжаются сильные минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм.01:00 – 05:00 в районе Калиново (ЛНР) минометные обстрелы.06:30 севернее Горловки в районе Зайцево позиционный бой с применением к/к пулеметов.10:05 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм и120-мм.11:20 на Светлодарской дуге продолжаются обстрелы бои с применением СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и120-мм.17:25 Докучаевск под обстрелом минометов калибром 120-мм и БМП-2. В результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей.17:25 севернее Горловки поселок Зайцево подвергся обстрелу из к/к пулеметов и минометов.22:00 в районе Вольво-Центр бой с применением к/к пулеметов и минометов.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.На Донецком и Горловском направлениях украинские силовики применяли 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Обстрелам ВСУ подверглись районы населенных пунктов: Зайцево, Верхнеторецкое, Спартак, Докучаевск и район Вольво-Центра.В понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 120 и 82-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка.20:00 в районе Логвиново обстрел из СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.20:50 Докучаевск под обстрелом минометов калибром 82-мм и БМП-2.21:00 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм.За вторник ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район Докучаевска. Противник применял минометы и вооружение БМП.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР так же 1 раз, применив минометы 82-мм и СПГ. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.01:40 в районе Аэропорта с вечера 23 января продолжались бои и минометные обстрелы.16:40 Вольво-Центр и Аэропорт под минометным и арт обстрелом.17.30 на южном фронте в районе н.п. Ленинское и Саханка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 120-мм.21:00-22:30 в районе трассы Бахмутка (ЛНР в районе н.п. Донецкий-Кировск) бои с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.22:50 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов.За прошедшие сутки, при защите Республики, ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР, один из которых позже скончался в медицинском учреждении.В среду ВСУ обстреляли ДНР 12 раз.На Донецком и Горловском направлении по районам населенных пунктов: Верхнеторецкое, Спартак, Докучаевск противник вел огонь из стрелкового вооружения, минометов и техники.На Мариупольском направлении по населенным пунктам Ленинское и Саханка противник выпустил 69 мин калибром 82-мм и 120-мм, БМП-2 в количестве 169 снарядов, а также различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Кроме того, от обстрелов ВСУ населенного пункта Саханка повреждения получили четыре домостроения, обесточена часть поселка и поврежден газопровод.За прошедшие сутки территория ЛНР не обстреливалась.25.01.18, четверг10:25 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометы калибром 82-мми120-ммитехники.12:00 в районе Аэропорт – Спартак стрелковый бой.16:30 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.17:00 на Светлодарской дуге минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм.20:50 на южном фронте в районе Ленинское обстрел с применением гранатометов и минометов.21:10 в районе Докучаевск обстрел из БМП.В четверг, при защите Республики, погибли трое военнослужащих ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 6 раз.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник применял 82-мм и 120-мм минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие.ЛНР за прошедшие сутки согласно официальным данным обстрелам не подвергалась17:50 в районе Аэропорт – Спартак бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм.18:00 севернее Горловки в районе Зайцево и Доломитное бой с применением гранатометов, СПГ-9, АГС и минометов.22:00 в районе Аэропорта продолжается бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП.23:00 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм, также применялась БМП-1.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.На Донецком и Горловском направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 18 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Зафиксированные минометные обстрелы велись по н.п. Спартак. Более 70 выстрелов из автоматических гранатометов было выпущено по Вольво-Центру.За прошедшие сутки ЛНР обстрелам не поддвергалась.Всего за прошедшую неделю:- от обстрелов ВСУ погиб один и ранения получили шесть мирных жителей- при защите нашей Республики, погибли четверо и ранено три военнослужащих ДНР.ВСУ обстреляли ДНР 45 раз и выпустил по территории Республики 21 артиллерийский снаряд калибром 122-мм и 250 мин калибром 82-мм и 120-мм. Повреждены восемь домостроений в населенном пункте Докучаевск, в том числе детский сад, и четыре домостроения в населенном пункте Саханка.В ЛНР украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из минометов 120 и 82-мм и СПГ. Всего по территории Республики было выпущено 98 снарядов, мин и гранат.Всем терпения и здоровья!