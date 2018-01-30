22:36 30 января

Российские танкисты в Абхазии провели боевые стрельбы

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Танкисты российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

Российские танкисты в Абхазии провели боевые стрельбы


Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности подразделений, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3. Основной целью мероприятия являлось закрепление навыков танковых экипажей по поддержке и сопровождению мотострелков в обороне и при наступлении,
говорится в релизе.


Сообщается, что «во время стрельб военнослужащие из орудий боевых машин с места и в движении поразили до 100 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 20 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на технике».

При стрельбе в темное время суток экипажи применяли штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до объектов огня составляла пять километров.

В округе отметили также, что «в ходе стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги».

Всего в учении было задействовано 100 военнослужащих базы и до 30 единиц тяжелой бронетехники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 27
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:58 Новый
    Сообщается, что «во время стрельб военнослужащие из орудий боевых машин с места и в движении поразили до 100 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 20 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на технике»
    . то есть команда на "биатлон"-есть? что то по опыту, наводит на мысль о "рапортовании".
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    андрей юрьевич
    1. Андрей К Сегодня, 11:02 Новый
      ...Российские танкисты в Абхазии провели боевые стрельбы...

      Ждём озабоченностей понтыХона...
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      Андрей К
      1. влад66 Сегодня, 11:16 Новый
        Цитата: Андрей К
        Ждём озабоченностей понтыХона...

        Андрей hi тут скорее генцвали озаботятся и побегут жаловаться полосатому папке. laughing hi
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        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 11:23 Новый
          Цитата: влад66
          ...тут скорее генцвали озаботятся и побегут жаловаться полосатому папке. laughing hi

          Влад hi
          Так сейчас генацвали какие-то бройлерные пошли, сами по себе озаботиться не могут, пока полосатый папка не кивнёт laughing
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          Цитировать Жалоба
          Андрей К
          1. АнпеЛ Сегодня, 12:09 Новый
            Российские танкисты в Абхазии провели боевые стрельбы

            Представители Крузии в ООН заявили протест - в результате стрельб из российских танков в этой гордой горной стране резко сокращается количество галстуков, а в особо отдаленных бедных районах и другой трикотаж также расходуется в неоправданно высоком темпе
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            АнпеЛ
            1. Андрей К Сегодня, 12:13 Новый
              Цитата: АнпеЛ
              ...а в особо отдаленных бедных районах и другой трикотаж также расходуется в неоправданно высоком темпе...

              Шо!!! Вместо памперсов!!! belay
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              Андрей К
    2. роман66 Сегодня, 11:03 Новый
      а мне понравилось, а то бывает сообщение о стрельбах есть - а попали или нет не пишут. а тут - попали!
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      роман66
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:06 Новый
        Цитата: роман66
        а мне понравилось, а то бывает сообщение о стрельбах есть - а попали или нет не пишут. а тут - попали!

        найди где не "попали"... wassat
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        Дедкастарый
    3. Гигант мысли Сегодня, 11:04 Новый
      На учениях , конечно, не удаётся создать обстановку, как в бою, но максимально приблизиться к этому получается вроде бы неплохо. А то, как научились экипажи воевать, покажет только война, что не дай Бог этому случиться.
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      Гигант мысли
  2. Alexey-74 Сегодня, 11:00 Новый
    Все правильно делают....надо периодически взбадривать грузинов, что бы шальные мысли больше не приходили в голову.....Абхазия и Южная Осетия наша зона интересов и наши партнеры.....
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    Alexey-74
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:02 Новый
      Цитата: Alexey-74
      Абхазия и Южная Осетия наша зона интересов и

      мандарины...(добрая шутка) good
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      андрей юрьевич
      1. роман66 Сегодня, 11:30 Новый
        а чача? не интересно разве?
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        роман66
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:35 Новый
          Цитата: роман66
          а чача? не интересно разве?

          laughing laughing laughing good
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          андрей юрьевич
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:20 Новый
    мандарины...(добрая шутка)

    Мандарины действительно вкусные не поспоришь. Что поделаешь если кроме фруктов практически ни чего нет. А интерес (геополитический) остается.
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    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:23 Новый
      Цитата: rotmistr60
      интерес (геополитический) остается.

      а больше,там нет ничего. hi
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      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:30 Новый
        андрей юрьевич, со всем уважением к вам, но я это и написал
        Что поделаешь если кроме фруктов практически ни чего нет
        hi
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        rotmistr60
        1. Дедкастарый Сегодня, 11:44 Новый
          Цитата: rotmistr60
          андрей юрьевич, со всем уважением к вам, но я это и написал
          Что поделаешь если кроме фруктов практически ни чего нет
          hi

          ну...я просто подтвердил...яж вас не "минусил"? wink хоть и невозможно ныне,а как жаль... столько "ветрогонов" стало....
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          Дедкастарый
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:57 Новый
            столько "ветрогонов" стало....

            Это вы про кого? По поводу минусов судя по вашей регистрации вы их не захватили. Или пришлось из "черепов" регистрироваться заново?
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            rotmistr60
            1. Дедкастарый Сегодня, 12:04 Новый
              Цитата: rotmistr60
              rotmistr60 Сегодня, 11:57 ↑
              столько "ветрогонов" стало....
              Это вы про кого? По поводу минусов судя по вашей регистрации вы их не захватили. Или пришлось из "черепов" регистрироваться заново?

              прощения прошу...я после "ночной", башка не очень варит,и спать н могу-попутал свои "мысли" с чужими... всё...пора в койку.... соседи только бы не мешали... sad
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              Дедкастарый
              1. андрей юрьевич Сегодня, 12:17 Новый
                Цитата: Дедкастарый
                прощения прошу..

                некрасиво мыси воровать...ладно бы деньги-я бы понял...но Мысли! fellow laughing расслабься.спи иди,(хочешь я того,соседей,что мешают спать?)[b][/b] lol
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                андрей юрьевич
      2. роман66 Сегодня, 11:31 Новый
        эх вы, военные! это же плацдарм!
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        роман66
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:40 Новый
          И с уважением к вам, но мы писали выше о том же
          А интерес (геополитический) остается.
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          rotmistr60
          1. роман66 Сегодня, 11:43 Новый
            нетушки! плацдарм - интерес тактический!
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            роман66
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:59 Новый
              Вы тогда сначала разберитесь, что такое тактика и что стратегия.
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              rotmistr60
              1. роман66 Сегодня, 12:01 Новый
                стратегия , в моем понимании, - это то. что хотелось бы, а тактика - некие пути достижения, ну , всяко не геополитика! нет? со всем уважением hi
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                роман66
                1. rotmistr60 Сегодня, 12:05 Новый
                  Не стоит путать свои "понимания" с академической трактовкой этого смысла. hi
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                  rotmistr60
                  1. роман66 Сегодня, 12:10 Новый
                    устыдился и ушел feel
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                    роман66
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