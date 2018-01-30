...Российские танкисты в Абхазии провели боевые стрельбы...

Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности подразделений, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3. Основной целью мероприятия являлось закрепление навыков танковых экипажей по поддержке и сопровождению мотострелков в обороне и при наступлении,

Танкисты российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «во время стрельб военнослужащие из орудий боевых машин с места и в движении поразили до 100 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 20 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на технике».При стрельбе в темное время суток экипажи применяли штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до объектов огня составляла пять километров.В округе отметили также, что «в ходе стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги».Всего в учении было задействовано 100 военнослужащих базы и до 30 единиц тяжелой бронетехники.