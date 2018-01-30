В Дагестане началась проверка боеготовности мотострелкового соединения

На учение, которое продлится до 2 февраля текущего года, привлечено свыше двух тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники,

Подразделения и органы управления мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Дагестане, подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.Сообщается, что проверка проходит под руководством командующего 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майора Евгения Никифорова.говорится в релизе.Сообщается, что «военнослужащим предстоит совершить марш в район выполнения учебно-боевых задач на полигон Дальний, где они отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий».В ходе выдвижения к месту учения военнослужащие также «отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», добавили в пресс-службе.