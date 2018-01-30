22:36 30 января

В Дагестане началась проверка боеготовности мотострелкового соединения

Подразделения и органы управления мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Дагестане, подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

В Дагестане началась проверка боеготовности мотострелкового соединения


Сообщается, что проверка проходит под руководством командующего 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майора Евгения Никифорова.


На учение, которое продлится до 2 февраля текущего года, привлечено свыше двух тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники,
говорится в релизе.

Сообщается, что «военнослужащим предстоит совершить марш в район выполнения учебно-боевых задач на полигон Дальний, где они отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий».

В ходе выдвижения к месту учения военнослужащие также «отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:01
    комментировать нечего...учения- обыденность.навыки и рефлексы- значит выжить и победить.
    андрей юрьевич
    1. Дедкастарый Сегодня, 11:05
      Цитата: андрей юрьевич
      комментировать нечего...

      лишь бы "комитеты солдатских матерей" НЕ МЕШАЛИ. а то вдруг: сынке нельзя...
      Дедкастарый
      1. влад66 Сегодня, 11:13
        Цитата: Дедкастарый
        лишь бы "комитеты солдатских матерей" НЕ МЕШАЛИ. а то вдруг: сынке нельзя...

        Комитетчицы сейчас в РВСН чад инспектируют, тут их слава богу пока нет. laughing
        влад66
    2. Гигант мысли Сегодня, 11:07
      На Северном Кавказе сам Бог велел держать войска в тонусе, и это хорошо, что в этом регионе проводятся так часто учения.
      Гигант мысли
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:30
        Цитата: Гигант мысли
        На Северном Кавказе сам Бог велел держать войска

        бог то был какой? what
        андрей юрьевич
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