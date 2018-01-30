Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции СБ ООН по Северной Корее
Госдеп в понедельник вновь обвинил Россию, на этот раз – в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, при этом в ведомстве заявили, что «времени для отговорок» больше нет, передает РИА Новости.
Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в разведывательных службах Западной Европы сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла в Россию уголь. По данным источников, уголь доставлялся в российские порты Холмск и Находка, после чего его переправляли в Японию и Южную Корею. Вероятно, это было сделано в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, отметило издание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что в Кремле не собираются проверять такие сообщения.
Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее (российские) порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок,написала в «Твиттере» представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в разведывательных службах Западной Европы сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла в Россию уголь. По данным источников, уголь доставлялся в российские порты Холмск и Находка, после чего его переправляли в Японию и Южную Корею. Вероятно, это было сделано в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, отметило издание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что в Кремле не собираются проверять такие сообщения.
Не слушайте неназванные источники в разведслужбах,сказал он.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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