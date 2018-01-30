22:30 30 января

Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции СБ ООН по Северной Корее

Госдеп в понедельник вновь обвинил Россию, на этот раз – в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, при этом в ведомстве заявили, что «времени для отговорок» больше нет, передает РИА Новости.

Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюции СБ ООН по Северной Корее


Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее (российские) порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок,
написала в «Твиттере» представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.


Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в разведывательных службах Западной Европы сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла в Россию уголь. По данным источников, уголь доставлялся в российские порты Холмск и Находка, после чего его переправляли в Японию и Южную Корею. Вероятно, это было сделано в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, отметило издание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что в Кремле не собираются проверять такие сообщения.

Не слушайте неназванные источники в разведслужбах,
сказал он.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 35

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  1. Anarchist Сегодня, 11:29
    Надо им (Северной Корее) ещё и обогащенный уран подогнать, дабы США не расслаблялись!
    Американцы будут обвинять в чём угодно, не утруждая себя в доказательствах... Цель - демонизация России в глазах мирового сообщества! Все их доклады и заявления направлены именно на это...
    Anarchist
    1. Злой543 Сегодня, 11:36
      Накал страстей похлеще чем во время холодной войны, при Трампе нас стали чаще обвинять и количество санкций только увеличивается.
      Злой543
      1. Anarchist Сегодня, 11:40
        Сегодня Трамп санкции вводить не стал! Ограничились списком... Посмотрим, что завтрашний день принесёт.
        Anarchist
    2. роман66 Сегодня, 11:39
      а чо! пусть япов гнобят, раз они покупают, мы то как? здоровеньки hi
      роман66
      1. Anarchist Сегодня, 11:42
        Япов низя! У них базы США... Союзники ЁКЛМН.
        РОМАН hi
        Anarchist
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:16
        да они и так их гнобят с 45 года,и сильно разогнутся не дают.
        Ратник с пулеметом
    3. Labrador Сегодня, 11:40
      Сев.Корея и так используется сейчас для подгонки различных систем вооружений в Японию и Юж.Корею, а также для укрепления армии Японии. А вы предлагаете еще больше дать поводов к этому. Надо укреплять себя в первую очередь и не заниматься фигней.
      Labrador
      1. Anarchist Сегодня, 11:44
        Насчёт урана - сарказм! Шучу я так... Нафига нам ядрёные соседи? Китая, "с головой", хватает.
        Anarchist
        1. роман66 Сегодня, 12:20
          Насчёт урана - сарказм! Шучу я так
          конечно, там плутоний нужен lol
          роман66
    4. Андрей К Сегодня, 11:51
      Дмитрий Песков
      ...Не слушайте неназванные источники в разведслужбах...

      В принципе всё сказано, добавить больше и нечего.
      Если на каждый пук Госдепа реагировать, то вместо работы увязнем в этом словоблудии.
      Андрей К
      1. Anarchist Сегодня, 11:56
        Цитата: Андрей К
        Если на каждый пук Госдепа реагировать, то вместо работы увязнем в этом словоблудии.

        Дык если не реагировать, тогда зачем мы здесь сегодня собрались?
        Anarchist
        1. Андрей К Сегодня, 12:05
          Цитата: Anarchist
          ...Дык если не реагировать, тогда зачем мы здесь сегодня собрались?...

          Дык я имел в виду власти laughing
          Пусть делом занимаются, не отвлекаются good
          А мы с Вами ужо этому Госдепу все кости перемоем, не сомневайтесь! За тем и собрались drinks
          Андрей К
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:18
          доброго дня друже,реагировать надо как Громыко,тогда и левых пуков поменьше станет))
          Ратник с пулеметом
          1. Anarchist Сегодня, 12:40
            Женя, привет! Всегда рад твоему мнению, друже!
            Наша цель - залезть в слабые умы, дабы они глупостей не нахватались! Либерализмом не заразились... Эта микроба злодействует в последнее время, мозги пожерает! Как зомби...
            Anarchist
          2. влад66 Сегодня, 21:06
            Цитата: Ратник с пулеметом
            доброго дня друже,реагировать надо как Громыко,тогда и левых пуков поменьше станет))

            Это уж точно,Громыко хмурил бровь,пол мира под лавку забивалось,остальные делали вид что они не причем. yes
            влад66
    5. pvv113 Сегодня, 12:02
      Привет, Александр! Полностью поддерживаю. Тогда и обвинения не будут напрасными. А то американцев иногда бывает жалко: стараются, пучатся, создают шумиху, - а все бездоказательно
      pvv113
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:19
        тут большую жалость вызывает,что многие им верят((
        Ратник с пулеметом
        1. pvv113 Сегодня, 12:22
          К сожалению это так, пропаганда в штатах организована хорошо. Да и убогих, попавших на эту пропаганду, немало
          pvv113
  2. Немезида Сегодня, 11:29
    То что у НАТО все кругом виноваты,кроме самого НАТО,это не новость !
    Немезида
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
    ... очередная пугАлка от мерикатосии, и походу не последняя ... laughing "Нам ли жить в печали!"
    a.s.zzz888
  4. Dave36 Сегодня, 11:33
    Нам нужно публично выйти из санкций ООН и поддержать С. Корею...
    Dave36
    1. Esoteric Сегодня, 12:30
      Цитата: Dave36
      Нам нужно публично выйти из санкций ООН и поддержать С. Корею...

      Поставить им С-400 в кредит и береговые ПКРК "Бастион"... laughing
      Esoteric
  5. tralmaster. Сегодня, 11:34
    Одна бабка заказала.
    tralmaster.
  6. rocket757 Сегодня, 11:34
    Пробирка с белым, газы где попало, разрушенные госпитали и мечети ....что ещё забыли???
    Плюнуть и забыть.
    rocket757
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Госдеп в понедельник вновь обвинил Россию
    И...? Что дальше, а вернее как далеко вы готовы зайти? То, что у вас с мозгами не все в порядке уже наконец-то стали понимать в Европе. Они поняли, что в случае крайнего конфликта вы, г-да американцы, думаете отсидеться на другом континенте, а первой исчезнет Европа. Но и вам не дано отсидеться и нажиться, как на предыдущих войнах.
    rotmistr60
  8. Shkodnick Сегодня, 11:41
    Цитата: rotmistr60
    Госдеп в понедельник вновь обвинил Россию
    И...? Что дальше, а вернее как далеко вы готовы зайти? То, что у вас с мозгами не все в порядке уже наконец-то стали понимать в Европе. Они поняли, что в случае крайнего конфликта вы, г-да американцы, думаете отсидеться на другом континенте, а первой исчезнет Европа. Но и вам не дано отсидеться и нажиться, как на предыдущих войнах.

    А что им отсиживаться,долбануть получится по марионеткам в правительстве и простым людям, а живность управляющая всем этим театром абсурда(рокфеллеры,ротшильды) может сидеть где угодно...
    Shkodnick
  9. Hariton Laptev Сегодня, 11:45
    а зачем нам уголь морем??? если я не чего не путаю у нас же ЖД сообщение с ними есть, что то госдеп заврался
    Hariton Laptev
  10. Vard Сегодня, 11:45
    Одна баба сказала... А Западные СМИ на основе этого сообщили... Что? Да что угодно... Вон теперь ВВП оказывается знал поименно всех принимающих допинг... Что указывает на его "твердую память" а вот то что Родченко не имет "ясного ума" уже ни у кого сомнений не осталось... Это я к тому что когда хотят подчеркнуть адекватность человека говорят что он в ясном уме и твёрдой памяти...
    Vard
  11. viktor. Сегодня, 11:47
    Мы предупредили Россию!!! belay А кто такой госдеп???
    viktor.
    1. prior Сегодня, 14:28
      Госдеп - это такой полосатый скунс, животина никудышняя, но воняет.......
      prior
      1. viktor. Сегодня, 14:34
        В загон его тогда нужно загнать,чтоб не вонял wassat
        viktor.
  12. Алекс2048 Сегодня, 12:06
    А может быть лучше послать ООН и массу других в целом малонужных ничего по сути в современном мире не решающих международных организаций на... не туда куда все подумали, а просто на свалку истории. Реально ООН не однократно доказала свою не эффективность.
    Алекс2048
  13. Esoteric Сегодня, 12:27
    Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее (российские) порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок,

    И что дальше? Да надо уже забить на все американские высказывания большой "болт" и делать так, как выгодно российскому государству. И пусть попробуют нам в чём-то помешать. Время мотать сопли на кулак прошло, пора показывать "улыбку" и иногда раздавать оплеухи и пинки. Хлеб и вода есть? Переживём. Кому не нравится - ваш путь на Запад! bully
    Esoteric
  14. Антианглосакс Сегодня, 12:28
    По логике должен наступить момент, когда сшапедии уже никто не будет верить, даже если они неожиданно выдадут правдивую информацию. Как тому мальчику из присказки, который кричал "волки, волки"! А кремлёвским подматрасным шестёркам пора бы уже начать осознавать, что Россия -великая Держава, которой не к лицу идти на поводу западных выродков, а тактично воздержаться от санкций по отношению с КНДР и выстраивать с ней ровно такие отношения, которые нам реально выгодны, невзирая на тявканье англо-сионистских животных. Задолбало уже кремлёвское ворье и их либераст-подельники!
    Антианглосакс
  15. словак Сегодня, 12:34
    Россия официально объявляла, что санкции ООН не предполагают удушение КНДР, а на санкции США - положили с прибором.
    словак
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