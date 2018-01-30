22:35 30 января

Радиотехнические войска ЦВО получили «Фундамент»

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Радиотехнические войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации "Фундамент", сообщает пресс-служба округа

Радиотехнические войска ЦВО получили «Фундамент»


Радиотехнические войска ЦВО в рамках гособоронзаказа получили на вооружение семь комплексов средств автоматизации "Фундамент". Новая техника поступит на вооружение полка, дислоцированного в Самарской области, и существенно повысит боевые возможности радиотехнических подразделений по контролю воздушного пространства в Поволжье
- отметили в пресс-службе.


Комплексы "Фундамент" предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, они позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме. В отличие от своих предшественников эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями.

Использованы фотографии: https://vpk.name/
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Комментарии 6
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  1. Какой-то Компот Сегодня, 11:56 Новый
    Очень своевременно good
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    Какой-то Компот
  2. Sovetskiy Сегодня, 13:02 Новый
    [quote][В отличие от своих предшественников эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями./quote]
    А как с защитой от встречного проникновения и перехвата управления?
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    Sovetskiy
    1. turbris Сегодня, 13:47 Новый
      Все нормально с "Фундаментами", они уже давно на вооружении РТВ и хорошо себя зарекомендовали, просто идет плановое перевооружение на новые АСУ.
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      turbris
      1. Sovetskiy Сегодня, 15:47 Новый
        Цитата: turbris
        Все нормально с "Фундаментами", они уже давно на вооружении РТВ

        Та ды ясно, не перевелись еще "Кулибины"). Грешным делом подумал очередную "тяни-толкай" недоработанную пиарят).
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        Sovetskiy
    2. igorspb Сегодня, 14:19 Новый
      пытаться можно, но сильно устать и постареть придется.....
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      igorspb
  3. Водоплавающий Сегодня, 20:21 Новый
    Не начальник комплекса, а автомеханик и сторож камаза.
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    Водоплавающий
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