22:35 30 января

Турецкие "картонные" БМП ACV-15 укрепили мешками с песком

Операция "Оливковая ветвь" демонстрирует, что турецкая бронетехника слабо приспособлена к "противопартизанским" боевым действиям на территории Сирии.

Военные эксперты уже неоднократно критиковали боевую машину пехоты ACV-15 и созданные на ее базе бронетранспортеры за "картонную" броневую защиту и очень слабую живучесть.

Турецкие "картонные" БМП ACV-15 укрепили мешками с песком



В минувшем году военная промышленность страны демонстрировала модернизированный вариант бронемашины, которая получила бортовые противокумулятивные экраны и пулеметный дистанционно-управляемый модуль. Правда, в войсках этот вариант, судя по всему, так и не успел получить широко распространения.

Поэтому военнослужащие механизированных подразделений вынуждены прибегнуть к методу, впервые опробованному еще в годы Второй мировой войны - на борта бронемашины стали крепить мешки с песком. Однако, по мнению военных экспертов, такие меры вряд ли помогут даже при встрече с устаревшими противотанковыми реактивными гранатами.

Турецкие боевые машины пехоты были созданы на базе американского бронетранспортера М113. Боевой вес - около 14 т. Бронемашина в качестве основного вооружения имеет 25-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом. Бронетранспортер оснащен 12,7-мм пулеметом М2. Дизельный двигатель мощностью - 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч. Запас хода - 490 км. Вместимость - 11 человек, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/ssysfakb
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Комментарии 11

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  1. san4es Сегодня, 12:36
    Военные эксперты уже неоднократно критиковали боевую машину пехоты ACV-15 и созданные на ее базе бронетранспортеры за "картонную" броневую защиту и очень слабую живучесть.

    san4es
    1. Злой543 Сегодня, 13:03
      Против устаревшего птура и наши бмп не устоят
      Злой543
      1. Topotun Сегодня, 13:54
        Да и граната из РПГ тоже уделает любой современный БМП и БТР. Да не для этого данные машины сделаны, чтобы противотанковым стредствам противостоять. Хрень какая то.
        Topotun
    2. Dedall Сегодня, 19:46
      Тренировочка движения по снегу, наверное, для Крыма отрабатывалась. Да и высадка с БДК явственно об этом говорит. Ну никак не могут забыть янычары былые времена.
      Dedall
  2. avt Сегодня, 12:40
    Классика жанра -,,Жить захочешь, не так раскорячишься". Ну опять же из этой модификации БТР-а М113- БМП , как из дерьма пуля.
    avt
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:56
      Да уж и выставить нечего. Привыкли в НАТО в складчину по три танка скидываться.
      ul_vitalii
  3. Грубиян Сегодня, 13:06
    Даёт значит прикурить туркам старичок РПГ-7. Made in CCCP!
    Грубиян
  4. Strashila Сегодня, 13:28
    Война, не парад... быстро показывает ценность всего. В то же время не всегда техника используется грамотно... опыт экипажа, навык взаимодействия между подразделениями... наработают и будут этим воевать... сирийцы воют техникой 50-60-х годов и нормально.
    Strashila
  5. Алекс2048 Сегодня, 14:53
    Можно подумать что другие БТР и БМП могут что-то адекватное противопоставить ПТРК, ну или хотя бы РПГ?
    Алекс2048
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 17:21
    Что за "шапкозакидательство"?..
    Razvedka_Boem
  7. Yujanin. Сегодня, 18:29
    Похоже у турков танки тоже картонные)
    Yujanin.
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