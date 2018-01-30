22:30 30 января

В США сообщают о срыве программы модернизации активной защиты Stryker и Bradley

Стало известно о переносе сроков исполнения программы по модернизации американской бронетехники. Речь идёт о программе, которая подразумевала оснащение колёсных бронемашин Stryker, а также БМП Bradley современными системами противоракетной защиты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, программа модернизации фактически сорвана – её реализация уже опаздывает на 8 месяцев, и, судя по всему, это не предел.

В США сообщают о срыве программы модернизации активной защиты Stryker и Bradley

Iron Curtain на БТР Stryker (США)


Менеджер программы по модернизации бронемашин Stryker полковник Гленн Дин в интервью порталу Defense News сообщает о том, что пробуксовка исполнения программы связана с несколькими факторами. Одна из таких проблем связана с недофинансированием. Сложно себе представить, но при почти 700-миллиардном военном бюджет США обнаруживаются программы, которые не реализованы по причине нехватки финансовых средств.


Оказалось, что компания, которая выступила в качестве подрядчика по оснащению бронемашин армии США современными радарами по отслеживанию «ракетной активности», объявила о «внесении изменений в конструкцию радара и необходимости дополнительного тестирования». Это привело к увеличению сроков по внедрению противоракетных систем, а также к тому, что программа стала выходить за рамки первоначального бюджета.

Сообщается, что в Пентагоне согласились на то, чтобы не форсировать события – дали время подрядчику на «дооснащение радаров».

Однако далее выяснилось, что сама противоракетная система для бронемашин, составной частью которой новые радары и являются, была изначально «сырой» в плане эффективности программных компонентов. А подрядчик попросту пошёл на хитрость – получив в итоге возможность дорабатывать систему, а также завышать стоимость уже после заключения контракта.

Известно о том, что изначально программа модернизации американской бронетехники предполагала использование израильских систем активной защиты "Trophy" от "Rafael" для танков «Абрамс», "Iron Fist" (Железный кулак) от IMI для БМП Bradley, а также американской системы "Iron Curtain" (Железный занавес) для бронемашин Stryker. Все эти системы противоракетной защиты должны были пройти через модернизацию программного обеспечения и повысить эффективность.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Комментарии 17

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  1. BerBer Сегодня, 13:00
    Мегараспил продолжаются. США сами себя сожрут, если не будет внешней подпитки.
    BerBer
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:07
      "...одна из таких проблем связана с недофинансированием..."

      Кто бы сомневался.
      Офицер запаса
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:09
      Абсолютно верно, важны не деньги, а их количество, вот ушлые дядьки из американского военпрома не упускают шанс побольше набить себе карманы баксами.
      Гигант мысли
      1. ПалБор Сегодня, 13:57
        Цитата: Гигант мысли
        Абсолютно верно, важны не деньги, а их количество, вот ушлые дядьки из американского военпрома не упускают шанс побольше набить себе карманы баксами.

        Интересно,они натыренное бабло в российских банках держат?
        ПалБор
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:12
          Цитата: ПалБор
          они натыренное бабло в российских банках держат?

          Дык,кто бы сомневался. yes Как и вся продажная олигархическая клика сша, - исключительно в банке "Россия". И ещё беззастенчиво вкладывают государственные деньги в российские "ценные" бумаги,в то время, как простой народ нищает. Ох,довели страну республиканцы... Куда только смотрит АНБ? am Ну,ничего,следующие выборы не за горами - проголосуем за Клинтон(уж,она-то воровать не даст и, наконец,поставит на место русских) и сделаем штаты снова великими !!! wassat
          Paranoid50
    3. Монос Сегодня, 13:14
      Ну, в общем, у всех свои проблемы. Радует, что не только у нас. smile
      Монос
    4. Alex_Rarog Сегодня, 13:30
      Блин пилить на переносе ну это уже совсем дичь...
      Alex_Rarog
    5. профессор Сегодня, 15:06
      Цитата: BerBer
      Мегараспил продолжаются. США сами себя сожрут, если не будет внешней подпитки.

      Однозначно мегараспил. Как известно у американских генералов и воротил ВПК вилы в Испании, дети в Лондоне, а любовницы (чуть не написал в Майами) в Сочи.
      профессор
  2. Грубиян Сегодня, 13:02
    что компания, которая выступила в качестве подрядчика по оснащению бронемашин армии США современными радарами по отслеживанию«внесении изменений в конструкцию радара и необходимости дополнительного тестирования»


    Зато какая должно быть конфетка получится на выходе laughing
    Грубиян
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:03
    Однако далее выяснилось, что сама противоракетная система для бронемашин, составной частью которой новые радары и являются, была изначально «сырой» в плане эффективности программных компонентов. А подрядчик попросту пошёл на хитрость – получив в итоге возможность дорабатывать систему, а также завышать стоимость уже после заключения контракта.
    Иллюстрация к вопросу об эффективности рыночной модели перед командно-плановыми методами в разработке техники
    КВУ-НСвД
  4. ДМ51 Сегодня, 13:14
    У американцев простой рецепт принятия вооружений: пункт первый; если не получается, дайте ещё денег. Пункт второй; если и на этот раз не получится, смотри пункт первый
    ДМ51
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:23
      Цитата: ДМ51
      У американцев простой рецепт принятия вооружений: пункт первый; если не получается, дайте ещё денег. Пункт второй; если и на этот раз не получится, смотри пункт первый

      Простите,а у нас не так же? Или вы свято верите,что на проект той же Арматы раз денег дали и на этом все? Чего в их то огород смотрим и ржем как макаки,если у нас все тоже самое?Или не всплывают коррупционные дела регулярно по оборонным заказам у нас?
      НЕКСУС
  5. voyaka uh Сегодня, 13:39
    Трофи на Абрамсы они монтируют успешно.
    Один полк уже получил АЗ.
    voyaka uh
    1. Ierarh Сегодня, 13:45
      Да-ааа... Сдаётся мне что америка там же где мы были в конце 80-х. Это не может не радовать однако...
      Ierarh
      1. профессор Сегодня, 15:10
        Цитата: Ierarh
        Да-ааа... Сдаётся мне что америка там же где мы были в конце 80-х. Это не может не радовать однако...

        Ага. В Афгане они, КЭП.
        профессор
  6. Дормидонт Сегодня, 14:49
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  7. дед_Костя Сегодня, 19:09
    Посмотрел на картинку, и увидел только защиту от гранаты, летящей в борт. А как быть с падающими сверху самонаводящимися кассетными боеприпасами?
    дед_Костя
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