В США сообщают о срыве программы модернизации активной защиты Stryker и Bradley
Стало известно о переносе сроков исполнения программы по модернизации американской бронетехники. Речь идёт о программе, которая подразумевала оснащение колёсных бронемашин Stryker, а также БМП Bradley современными системами противоракетной защиты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, программа модернизации фактически сорвана – её реализация уже опаздывает на 8 месяцев, и, судя по всему, это не предел.
Менеджер программы по модернизации бронемашин Stryker полковник Гленн Дин в интервью порталу Defense News сообщает о том, что пробуксовка исполнения программы связана с несколькими факторами. Одна из таких проблем связана с недофинансированием. Сложно себе представить, но при почти 700-миллиардном военном бюджет США обнаруживаются программы, которые не реализованы по причине нехватки финансовых средств.
Оказалось, что компания, которая выступила в качестве подрядчика по оснащению бронемашин армии США современными радарами по отслеживанию «ракетной активности», объявила о «внесении изменений в конструкцию радара и необходимости дополнительного тестирования». Это привело к увеличению сроков по внедрению противоракетных систем, а также к тому, что программа стала выходить за рамки первоначального бюджета.
Сообщается, что в Пентагоне согласились на то, чтобы не форсировать события – дали время подрядчику на «дооснащение радаров».
Однако далее выяснилось, что сама противоракетная система для бронемашин, составной частью которой новые радары и являются, была изначально «сырой» в плане эффективности программных компонентов. А подрядчик попросту пошёл на хитрость – получив в итоге возможность дорабатывать систему, а также завышать стоимость уже после заключения контракта.
Известно о том, что изначально программа модернизации американской бронетехники предполагала использование израильских систем активной защиты "Trophy" от "Rafael" для танков «Абрамс», "Iron Fist" (Железный кулак) от IMI для БМП Bradley, а также американской системы "Iron Curtain" (Железный занавес) для бронемашин Stryker. Все эти системы противоракетной защиты должны были пройти через модернизацию программного обеспечения и повысить эффективность.
Iron Curtain на БТР Stryker (США)
Менеджер программы по модернизации бронемашин Stryker полковник Гленн Дин в интервью порталу Defense News сообщает о том, что пробуксовка исполнения программы связана с несколькими факторами. Одна из таких проблем связана с недофинансированием. Сложно себе представить, но при почти 700-миллиардном военном бюджет США обнаруживаются программы, которые не реализованы по причине нехватки финансовых средств.
Оказалось, что компания, которая выступила в качестве подрядчика по оснащению бронемашин армии США современными радарами по отслеживанию «ракетной активности», объявила о «внесении изменений в конструкцию радара и необходимости дополнительного тестирования». Это привело к увеличению сроков по внедрению противоракетных систем, а также к тому, что программа стала выходить за рамки первоначального бюджета.
Сообщается, что в Пентагоне согласились на то, чтобы не форсировать события – дали время подрядчику на «дооснащение радаров».
Однако далее выяснилось, что сама противоракетная система для бронемашин, составной частью которой новые радары и являются, была изначально «сырой» в плане эффективности программных компонентов. А подрядчик попросту пошёл на хитрость – получив в итоге возможность дорабатывать систему, а также завышать стоимость уже после заключения контракта.
Известно о том, что изначально программа модернизации американской бронетехники предполагала использование израильских систем активной защиты "Trophy" от "Rafael" для танков «Абрамс», "Iron Fist" (Железный кулак) от IMI для БМП Bradley, а также американской системы "Iron Curtain" (Железный занавес) для бронемашин Stryker. Все эти системы противоракетной защиты должны были пройти через модернизацию программного обеспечения и повысить эффективность.
Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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