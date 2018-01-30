ВС Армении продемонстрировали противотанковые комплексы «Корнет»
В воскресенье в ходе показа техники и вооружения в честь Дня армии армянские военные продемонстрировали, в том числе противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 «Корнет-Э» российского производства, сообщает bmpd со ссылкой на REGNUM.
Мероприятие проходило в городе Гюмри.
По всей видимости, комплексы «Корнет-Э» были поставлены из России в числе вооружения, получаемого Арменией в счет предоставленного Москвой государственного экспортного кредита в сумме до $200 млн. на закупку российского вооружения и военной техники по соглашению от 26 июня 2015 года, отмечает автор материала.
Ресурс напоминает, что Азербайджан также получал комплексы «Корнет-Э». По контракту 2008 года в республику было поставлено 100 ПТРК. В дальнейшем, возможно, азербайджанские военные получали дополнительные партии этого оружия.
Мероприятие проходило в городе Гюмри.
По всей видимости, комплексы «Корнет-Э» были поставлены из России в числе вооружения, получаемого Арменией в счет предоставленного Москвой государственного экспортного кредита в сумме до $200 млн. на закупку российского вооружения и военной техники по соглашению от 26 июня 2015 года, отмечает автор материала.
Ресурс напоминает, что Азербайджан также получал комплексы «Корнет-Э». По контракту 2008 года в республику было поставлено 100 ПТРК. В дальнейшем, возможно, азербайджанские военные получали дополнительные партии этого оружия.
Использованы фотографии: Vitaly Kuzmin
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