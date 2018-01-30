22:34 30 января

ВС Армении продемонстрировали противотанковые комплексы «Корнет»

В воскресенье в ходе показа техники и вооружения в честь Дня армии армянские военные продемонстрировали, в том числе противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 «Корнет-Э» российского производства, сообщает bmpd со ссылкой на REGNUM.

ВС Армении продемонстрировали противотанковые комплексы «Корнет»


Мероприятие проходило в городе Гюмри.




По всей видимости, комплексы «Корнет-Э» были поставлены из России в числе вооружения, получаемого Арменией в счет предоставленного Москвой государственного экспортного кредита в сумме до $200 млн. на закупку российского вооружения и военной техники по соглашению от 26 июня 2015 года, отмечает автор материала.

Ресурс напоминает, что Азербайджан также получал комплексы «Корнет-Э». По контракту 2008 года в республику было поставлено 100 ПТРК. В дальнейшем, возможно, азербайджанские военные получали дополнительные партии этого оружия.

Использованы фотографии: Vitaly Kuzmin
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Комментарии 38

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  1. Anarchist Сегодня, 13:01
    Вооружили Армению и Азербайджан... Что дальше? На что расчёт? Что будут бояться друг друга?
    Пожар возле нашего дома совсем не нужен! Вообще! А американцы постараются разжечь...
    Anarchist
    1. Чичиков Сегодня, 13:07
      В Азербайджан танки и БТР, в Армению "Корнет", "Смерч" и "Солнцепек"! Кому крепкий пряник, а кому стальные челюсти, - политика противовеса.
      Чичиков
      1. влад66 Сегодня, 13:11
        Цитата: Чичиков
        В Азербайджан танки и БТР, в Армению "Корнет", "Смерч" и "Солнцепек"!

        В Армению еще и" Искандер" до кучи. laughing
        влад66
      2. Anarchist Сегодня, 13:16
        Чичиков, Вы внимательно прочитали?

        Азербайджан также получал комплексы «Корнет-Э». По контракту 2008 года в республику было поставлено 100 ПТРК.

        Зачем ерунду писать?
        Цитата: Чичиков
        В Азербайджан танки и БТР, в Армению "Корнет", "Смерч" и "Солнцепек"! Кому крепкий пряник, а кому стальные челюсти, - политика противовеса.
        Anarchist
      3. Sefevi Сегодня, 13:22
        "А американцы постараются разжечь"
        А причём тут американцы? Не американцы поддерживают там сепаратизм, и не американцы снабжают сепаратистов бесплатным вооружением или же "в кредит",которые никогда не будут возвращены...
        Sefevi
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:30
          Кстати замечу, что самое крупное американское посольство и количество сотрудников в мире именно в Ереване, до 800 человек.
          Владыка Ситх
          1. профессор Сегодня, 14:47
            Цитата: Владыка Ситх
            Кстати замечу, что самое крупное американское посольство и количество сотрудников в мире именно в Ереване, до 800 человек.

            Точно. Для сравнения в Багдаде штат сотрудников посольства США около 16'000 человек. fellow
            профессор
            1. Владыка Ситх Сегодня, 14:57
              Страна в войне находится и там военный контингент. Вы еще Афганистан приведите в пример.
              Владыка Ситх
              1. профессор Сегодня, 16:44
                Цитата: Владыка Ситх
                Страна в войне находится и там военный контингент. Вы еще Афганистан приведите в пример.

                1. Не составит труда скинуть ссыль на численность сотрудников " самого большого в мире" посольства в Ереване?
                2. "Самое крупное американское посольство и количество сотрудников в мире" уже не в Ереване?
                3. По вашему в Пекине меньше американских дипломатов чем в Ереване?
                4. Будьте осторожны с цифрами.
                профессор
                1. genisis Сегодня, 17:21
                  Гораздо интереснее обстоят дела в Армении. Многие американцы вряд ли были бы шокированы, узнав, что самое большое в мире посольство США находится в Багдаде, однако второе по величине расположено в Армении, о чем вряд ли в курсе американские граждане. Новый комплекс американского посольства, который сооружен рядом с Ереванским озером в столице Армении, занимает территорию в 9 га.

                  6-го мая 2005 года состоялось открытие нового американского посольства в Армении. Символическую ленточку перерезал президент Армении Роберт Кочарян. Как сообщил приглашенным журналистам вице-посол США в Армении Энтони Годфри, новая американская дипломатическая миссия занимает территорию в 90 тысяч кв. метров (9 га.). Это второе по размерам, после Германии, земельное владение Государственного департамента США за рубежом.
                  Таким образом посольство США в Армении второе по занимаемым размерам, после Багдадского, где под здания посольства отведено 42 га.
                  Как заявил посол США в Армении Джон Ордуэй в 2003 г.:
                  "У посольства будет автономное энергообеспечение и свое водохранилище", - отметил он. Участок является собственностью США, приобретенной у правительства Армении за $5 млн."
                  Таким образом звание "второго по величине посольства США в мире" обусловлено размером занимаемой территории (вместе с озером), а никак не штатом работающих там дипломатов.
                  genisis
                  1. профессор Сегодня, 18:25
                    Цитата: genisis
                    Таким образом звание "второго по величине посольства США в мире" обусловлено размером занимаемой территории (вместе с озером), а никак не штатом работающих там дипломатов.

                    И это не правда. Только американское посольство в Лондоне ценой в миллиард долларов!!! содержит 48128 квадратных метра и это не считая пеилежащей территории и другой дипломатической собственности в Англии. Персонал только в этом здании 800 человек. Привет "Самому крупному американскому посольству и количеству сотрудников в мире" в Ереване.
                    https://edition.cnn.com/2018/01/12/europe/us-emba
                    ssy-london-intl/index.html
                    профессор
                    1. genisis Сегодня, 19:52
                      Привет "Самому крупному американскому посольству и количеству сотрудников в мире" в Ереване.

                      Привет заявившему в 2003 г. послу США в Армении Джону Ордуэю, что это самое большое в мире дипломатическое представительство США.
                      https://regnum.ru/news/185577.html
                      genisis
                      1. профессор Сегодня, 21:00
                        Цитата: genisis
                        Привет "Самому крупному американскому посольству и количеству сотрудников в мире" в Ереване.

                        Привет заявившему в 2003 г. послу США в Армении Джону Ордуэю, что это самое большое в мире дипломатическое представительство США.
                        https://regnum.ru/news/185577.html

                        Ну хвастанул посол. Все таки Кавказ остается Кавказом. wink
                        профессор
                      2. genisis Сегодня, 21:12
                        Отсюда и растут ноги у информации о том, что "в Армении самое большое посольство Соединенных Штатов".
                        Хотя, хоть убей, не могу понять, как коррелируют между собой размеры посольства и уровень реального межгосударственного взаимодействия? request
                        genisis
          2. Zaurbek Сегодня, 15:22
            ..в СНГ. Поправлю.
            Zaurbek
        2. ПалБор Сегодня, 13:51
          Цитата: Sefevi
          "А американцы постараются разжечь"
          А причём тут американцы? Не американцы поддерживают там сепаратизм, и не американцы снабжают сепаратистов бесплатным вооружением или же "в кредит",которые никогда не будут возвращены...

          Каких сепаратистов?Вооружение поставляется законному правительству Армении.А в Донбассе не сепаратизм,а национально-освободительная борьба.Не понятна ваша мысль.
          Не каталонцам же request
          ПалБор
    2. x.andvlad Сегодня, 13:08
      Цитата: Anarchist
      На что расчёт?

      Расчет на то, что бы рынок не потерять. А покупать все равно будут не у нас, так у других.
      x.andvlad
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:13
        Каждой сестре по серьге, народная мудрость, как всегда, права. Умным методом поддерживаем стратегическое равновесие на Южном Кавказе.
        Гигант мысли
      2. ul_vitalii Сегодня, 13:14
        Конечно будут и на своих парадах будут демонстрировать друг другу.
        ul_vitalii
      3. Lesorub Сегодня, 13:24
        Расчет на то, что бы везде быть "хорошими" и бесхребетными , ну и конечно Бабло, полосатые попросят и им вооружений продадим )
        Lesorub
  2. Александр 3 Сегодня, 13:19
    Наличие или отсутствие нового вооружения не будет сдерживающим фактором,кроме как воля государств .
    Александр 3
  3. dmi3x Сегодня, 13:37
    Цитата: Anarchist
    Вооружили Армению и Азербайджан... Что дальше? На что расчёт? Что будут бояться друг друга?
    Пожар возле нашего дома совсем не нужен! Вообще! А американцы постараются разжечь...

    Тут всё просто. Если мы не будем продавать, то продаст кто-то другой. Так что лучше пусть покупают у нас.
    dmi3x
    1. Anarchist Сегодня, 13:42
      У вас? На Украине их делают? Корнеты эти...
      Anarchist
      1. dmi3x Сегодня, 14:52
        У вас? На Украине их делают? Корнеты эти...

        У нас в России.
        dmi3x
  4. Yujanin. Сегодня, 15:21
    "В честь Дня армянской армии хайские военные продемонстрировали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 «Корнет-Э» российского производств. Мероприятие проходило в городе Гюмри."

    Без Гюмри никак . А где переодетые в армянскую форму русские корнетчики с 102 военный базы? laughing
    Yujanin.
    1. Trn Сегодня, 15:43
      это прививка для успокоения наших соседей...скоро же опять апрель))))
      Trn
      1. genisis Сегодня, 15:49
        скоро же опять апрель

        Вам в апреле и без Корнетов так прилетело, что новый апрель можете и не пройти )))
        genisis
        1. Yujanin. Сегодня, 16:05
          Вам в апреле и без Корнетов так прилетело, что новый апрель можете и не пройти )))

          Скажу так, от Кремля хорошую взбучку получили.
          Yujanin.
          1. genisis Сегодня, 16:11
            от Кремля хорошую взбучку получили

            Вас еще и Кремль отмутузил? Не знал
            genisis
    2. genisis Сегодня, 15:50
      А где переодетые в армянскую форму русские корнетчики с 102 военный базы?

      Это из той же, любимой в Азербайджане сказки, что Искандерами управляют российские ракетчики?
      genisis
      1. Yujanin. Сегодня, 15:58
        Конечно же нет. В армянской армии каждый второй солдат может наводить эту ракету на врага...по звездному ориентиру laughing
        Yujanin.
    3. garnik Сегодня, 17:17
      Привет южанин ,как здоровье? Это в доблестной армии т.н. Азербайджана учат стучать на неугодных. wink
      То что спайками отстрелялись в апреле израильтяне,это нормально.
      garnik
      1. Yujanin. Сегодня, 17:34
        То что спайками отстрелялись в апреле израильтяне,это нормально.

        Откуда такое умозаключение? Или это вам уцелевшие ботинки от армянских танкистов рассказали?
        Yujanin.
  5. Trn Сегодня, 16:26
    Цитата: genisis
    скоро же опять апрель

    Вам в апреле и без Корнетов так прилетело, что новый апрель можете и не пройти )))


    и что же нам прилетело?))

    В этом году выборы и у нас и у соседей, и телодвижения в сторону Европы у них опять начались, и дядя Путин с Эрдоганом подружились,так что все предпосылки для более продуктивного апреля естьwink
    Trn
    1. garnik Сегодня, 17:29
      В этом году выборы и у нас и у соседей, и телодвижения в сторону Европы у них опять начались, и дядя Путин с Эрдоганом подружились,так что все предпосылки для более продуктивного апреля естьwink

      Ну о ваших телодвижениях мы уже не обсуждаем ,выбор сделан ,турция.
      У армян не только Россия дружественная страна ,но и практически весь христианский мир,даже в друзьях есть и исламские государства и не только Иран и Ливан.
      Дружба между Путином и эрдоганом(думаю не заложишь как твой друг ,ну не уважаю этого типа поэтому пишу с маленькой буквы) вынужденна,есть опасения что эрдоган, как обычно в истории наших стран, переиграет Путина.
      garnik
  6. Trn Сегодня, 16:40
    Цитата: Yujanin.
    Конечно же нет. В армянской армии каждый второй солдат может наводить эту ракету на врага...по звездному ориентиру laughing

    до они Уралами то управлять не могут, не то что Мзкт...каждую неделю дтп с летальным исходом..представляю какой итог от дтп с Искандером будет lol
    Trn
  7. TUFAN Сегодня, 17:36
    Цитата: Владыка Ситх
    Кстати замечу, что самое крупное американское посольство и количество сотрудников в мире именно в Ереване, до 800 человек.

    а самое интересное в том, что там ещё и 800 американских морпехов...
    это значит, что при малейшем колебании нынешней власти, американцы приводят к власти своего наместника
    TUFAN
    1. garnik Сегодня, 19:48
      а самое интересное в том, что там ещё и 800 американских морпехов...

      И все прячутся в катакомбах. lol За ,что вы не уважаете российские спецслужбы. Аэропорт Звартноц находится под контролем совместной пограничной службы.
      garnik
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