22:29 30 января

США приостановили техподдержку танков Abrams в Ираке

Корпорация General Dynamics c конца 2017 года прекратила осуществление программы технической и сервисной поддержки парка танков М1А1М Abrams иракской армии на своей базе в аэропорту Ал Матана в Багдаде, сообщает bmpd со ссылкой на иракскую газету Al Ghad Press.

США приостановили техподдержку танков Abrams в Ираке


Сообщается, что это произошло «в ответ на нарушения Ираком контрактного соглашения о получении этих танков, выразившиеся, прежде всего в передаче минимум двух танков Abrams из состава иракской армии проиранскому шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации")».


Все американские сотрудники технической базы General убыли в США еще в конце 2017 года.

«По требованию американской компании, правительство Ирака изъяло один танк Abrams у ополчения "Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар и обещало вернуть его на базу компании в начале февраля. До этого американская сторона отказывается вести какие-либо работы на базе», – говорится в материале.

General Dynamics также угрожала «окончательным уходом из Ирака», если выяснится, что «одно государство региона, поддерживающее ополчение "Хашд аш-Шааби" (то есть Иран), имело доступ к танкам Abrams или воспроизвело какие-либо их компоненты».

Газета напоминает, что всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.

Использованы фотографии: www.youtube.com
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 13:21
    ...США приостановили техподдержку танков Abrams в Ираке...

    Кому выгодно позор поддерживать laughing
    ...это произошло «в ответ на нарушения Ираком контрактного соглашения о получении этих танков, выразившиеся, прежде всего в передаче минимум двух танков Abrams из состава иракской армии проиранскому шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации")»...

    Нашли же повод lol
    Сказали бы прямо - господа получатели нашей вудервафли, она не приспособлена для Вас. Горит она хорошо, тяжёлая, прожорливая и что-то очень ненадёжна...
    Так нет же, "мы не будем осуществлять техподдержку"... feel
    А без техподдержки Abrams не Abrams laughing
    Андрей К
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:26
      Я так понимаю иран сейчас обратно усиленно собирает 2й абрамс)))
      Alex_Rarog
      1. Shurik70 Сегодня, 14:42
        Вот вроде учат, учат мир англосаксы НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НИМИ, а всё равно находится те, кто на халяву падки. А что потом эта халява троекратными убытками, если не кровью, оборачивается, не помнят.
        Дали танки иракцам "нахаляву". Те выучились. Теперь, когда надо поддержать новый виток насилия в регионе (турки геноцидят курдов) - обрубили обслуживание. Ищите, иракцы, запчасти и боеприпасы сами, где хотите.
        Shurik70
    2. voyaka uh Сегодня, 13:34
      Как-раз иракская армия освоила Абрамс на удивление хорошо. Приперло
      их, пришлось учиться. smile Гораздо лучше, чем Сауды.
      При уничтожении сил ИГИЛ иракцы активно применяли Абрамс и очень мало
      потеряли. Научились использовать его бесшумные рывки - преимущество турбины.
      Рывок на сто метров - пара выстрелов и быстрый отход.
      voyaka uh
      1. Андрей К Сегодня, 13:57
        Цитата: voyaka uh
        ...Как-раз иракская армия освоила Абрамс на удивление хорошо...
        ...Рывок на сто метров - пара выстрелов и быстрый отход...

        Судя по всему, армейские части Ирака именно так и используют Abrams, как САУ.
        Иначе пожгут.
        Андрей К
        1. voyaka uh Сегодня, 14:02
          Только так и можно. У него откровенно слабые
          борта корпуса. Их пробивали даже из РПГ-7.
          Абрамс создавался, как истребитель танков
          с сильным лбом. В городах и против боевиков/партизан он очень уязвим
          voyaka uh
          1. Андрей К Сегодня, 14:08
            Цитата: voyaka uh
            ...Абрамс создавался, как истребитель танков
            с сильным лбом. В городах и против боевиков/партизан он очень уязвим...

            С Вами согласен, эксплуатантам это железо и так в копеечку влетает. В лихие "кавалерийские атаки" на нём не попрёшь.
            Андрей К
          2. sabakina Сегодня, 14:35
            Цитата: voyaka uh
            Только так и можно. У него откровенно слабые борта корпуса. Их пробивали даже из РПГ-7.Абрамс создавался, как истребитель танков с сильным лбом.
            Сдаётся мне, что наш ИСУ-152 "Зверобой" никто так и не превзошел.
            sabakina
  2. mihey Сегодня, 13:21
    Все интересней и интересней новости... Чуется, что мерикатосикам совсем башню сносит - Пакистан, Турция, Ирак... Они же так совсем в заднем проходе в этом регионе останутся и будут на них, как в сафари, охотиться все, кому не лень good
    mihey
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
    General Dynamics также угрожала «окончательным уходом из Ирака», если выяснится, что «одно государство региона, поддерживающее ополчение "Хашд аш-Шааби" (то есть Иран), имело доступ к танкам Abrams или воспроизвело какие-либо их компоненты».
    Да чо там сверхсекретного переданном Ираку старье . Покупай 72-ой , а не амерский отстой - будет ездить-воевать и в ремонте не стоять lol
    КВУ-НСвД
  4. ul_vitalii Сегодня, 13:22
    Передали воюющей стране и ещё что-то хотят.
    ul_vitalii
  5. Egorovich Сегодня, 13:29
    Если матрасия не будут обслуживать танки "Абрамс" иранских ВС, то у Ирана есть отличная возможность закупать у России Т-90 еще в большем количестве. Деньги у Ирака есть, а товар у РФ великолепный!!! yes
    Egorovich
    1. Я Полковник Сегодня, 19:50
      Дядя патриот, недавно из пещеры вылезли? Матрасия накануне уже позаботилась о том, что бы оружие у РФ не покупали, а особенно это касается таких зависимых от Матрасии стран как Ирак)))
      Я Полковник
  6. Александр 3 Сегодня, 13:32
    Они бы так ещё с F35 так же поступили бы по всему миру и тогда для матрасников будет счастье.
    Александр 3
  7. Siegen Сегодня, 13:35
    General Dynamics также угрожала «окончательным уходом из Ирака»,

    Вот он способ вынудить США покинуть Ирак... fellow
    Отдать все Амбрамсы ополчению "Хашд аш-Шааби"!!!
    И всё!!! Мир в Ираке! drinks
    Siegen
  8. К-50 Сегодня, 13:38
    Чем большими условиями янкенсы обставляют поставку своего оружия, тем больше покупателей склонится к покупке российского. yes
    К-50
    1. Я Полковник Сегодня, 19:47
      Янкенсы только давеча скромно напомнили миру, что российский ВПК под санкциями и торговля с ним черевата для любой страны. Думаете, много дураков найдется?)))
      Я Полковник
  9. koksalek Сегодня, 13:54
    Цитата: Александр 3
    Они бы так ещё с F35 так же поступили бы по всему миру и тогда для матрасников будет счастье.

    Стоит только перепутать специальные перчатки ...
    koksalek
  10. Berkut24 Сегодня, 15:02
    А я знаю страну, которая не против передачи своих танков шиитским отрядам. надеюсь, что изнасилованные "партнёры" США сделают правильные выводы. Тем более, дешевле выйдет.
    Berkut24
  11. prior Сегодня, 15:38
    " Забота о союзниках у американцев превыше всего..." (армянское радио)
    prior
Картина дня