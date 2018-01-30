США приостановили техподдержку танков Abrams в Ираке
Корпорация General Dynamics c конца 2017 года прекратила осуществление программы технической и сервисной поддержки парка танков М1А1М Abrams иракской армии на своей базе в аэропорту Ал Матана в Багдаде, сообщает bmpd со ссылкой на иракскую газету Al Ghad Press.
Сообщается, что это произошло «в ответ на нарушения Ираком контрактного соглашения о получении этих танков, выразившиеся, прежде всего в передаче минимум двух танков Abrams из состава иракской армии проиранскому шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации")».
Все американские сотрудники технической базы General убыли в США еще в конце 2017 года.
«По требованию американской компании, правительство Ирака изъяло один танк Abrams у ополчения "Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар и обещало вернуть его на базу компании в начале февраля. До этого американская сторона отказывается вести какие-либо работы на базе», – говорится в материале.
General Dynamics также угрожала «окончательным уходом из Ирака», если выяснится, что «одно государство региона, поддерживающее ополчение "Хашд аш-Шааби" (то есть Иран), имело доступ к танкам Abrams или воспроизвело какие-либо их компоненты».
Газета напоминает, что всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.
Сообщается, что это произошло «в ответ на нарушения Ираком контрактного соглашения о получении этих танков, выразившиеся, прежде всего в передаче минимум двух танков Abrams из состава иракской армии проиранскому шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации")».
Все американские сотрудники технической базы General убыли в США еще в конце 2017 года.
«По требованию американской компании, правительство Ирака изъяло один танк Abrams у ополчения "Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар и обещало вернуть его на базу компании в начале февраля. До этого американская сторона отказывается вести какие-либо работы на базе», – говорится в материале.
General Dynamics также угрожала «окончательным уходом из Ирака», если выяснится, что «одно государство региона, поддерживающее ополчение "Хашд аш-Шааби" (то есть Иран), имело доступ к танкам Abrams или воспроизвело какие-либо их компоненты».
Газета напоминает, что всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams.
Использованы фотографии: www.youtube.com
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