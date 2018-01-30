Патрульный корабль Береговой охраны США будет передан Вьетнаму
Американский большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton) будет передан Вьетнаму в порядке военной помощи, став вторым кораблем этого типа в составе вьетнамской береговой охраны, сообщает bmpd со ссылкой на navaltoday.com.
Корабль планируется к выводу из состава американской береговой охраны к концу марта текущего года.
«Патрульный корабль Sherman 23 января 2018 года вернулся в Гонолулу (Гавайские острова) после своего последнего 76-дневного патрулирования в зоне Берингова пролива. Корабль был введен в строй в сентябре 1968 года (таким образом, его срок службы составляет почти 50 лет)», – говорится в материале.
По иронии судьбы, он в свое время «принял активное участие в боевых действиях во Вьетнамской войне, привлекаясь в 1970 году к блокированию побережья Южного Вьетнама с целью недопущения переброски туда плавсредствами людей, оружия и снабжения из Северного Вьетнама», отмечает ресурс.
Сообщается, что за 10 месяцев вьетнамского развертывания «Sherman совершил 154 обстрела побережья, а в ночь на 21 ноября 1970 года артиллерийским огнем потопил северовьетнамский вооруженный траулер SL-3 с грузом боеприпасов».
WHEC 720 Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы.
Корабль планируется к выводу из состава американской береговой охраны к концу марта текущего года.
«Патрульный корабль Sherman 23 января 2018 года вернулся в Гонолулу (Гавайские острова) после своего последнего 76-дневного патрулирования в зоне Берингова пролива. Корабль был введен в строй в сентябре 1968 года (таким образом, его срок службы составляет почти 50 лет)», – говорится в материале.
По иронии судьбы, он в свое время «принял активное участие в боевых действиях во Вьетнамской войне, привлекаясь в 1970 году к блокированию побережья Южного Вьетнама с целью недопущения переброски туда плавсредствами людей, оружия и снабжения из Северного Вьетнама», отмечает ресурс.
Сообщается, что за 10 месяцев вьетнамского развертывания «Sherman совершил 154 обстрела побережья, а в ночь на 21 ноября 1970 года артиллерийским огнем потопил северовьетнамский вооруженный траулер SL-3 с грузом боеприпасов».
WHEC 720 Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы.
Использованы фотографии: Береговая охрана США
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