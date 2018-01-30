22:30 30 января

Патрульный корабль Береговой охраны США будет передан Вьетнаму

Американский большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton) будет передан Вьетнаму в порядке военной помощи, став вторым кораблем этого типа в составе вьетнамской береговой охраны, сообщает bmpd со ссылкой на navaltoday.com.



Корабль планируется к выводу из состава американской береговой охраны к концу марта текущего года.


«Патрульный корабль Sherman 23 января 2018 года вернулся в Гонолулу (Гавайские острова) после своего последнего 76-дневного патрулирования в зоне Берингова пролива. Корабль был введен в строй в сентябре 1968 года (таким образом, его срок службы составляет почти 50 лет)», – говорится в материале.

По иронии судьбы, он в свое время «принял активное участие в боевых действиях во Вьетнамской войне, привлекаясь в 1970 году к блокированию побережья Южного Вьетнама с целью недопущения переброски туда плавсредствами людей, оружия и снабжения из Северного Вьетнама», отмечает ресурс.

Сообщается, что за 10 месяцев вьетнамского развертывания «Sherman совершил 154 обстрела побережья, а в ночь на 21 ноября 1970 года артиллерийским огнем потопил северовьетнамский вооруженный траулер SL-3 с грузом боеприпасов».

WHEC 720 Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы.

Использованы фотографии: Береговая охрана США
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Комментарии 23

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  1. x.andvlad Сегодня, 13:33
    Вот так "исключительные" покупают к себе расположение бывших врагов.
    WHEC 720 Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы.
    Не удивлюсь, если со временем один из них окажется на Украине. Хохлофлотцы будут в экстазе.
    x.andvlad
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:48
      На месте вьетнамцев я бы показательно его потопил после символического оплёвывания
      КВУ-НСвД
      1. cniza Сегодня, 13:58
        Скакуны обидятся , что не им.
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 14:35
          Цитата: КВУ-НСвД
          На месте вьетнамцев я бы показательно его потопил после символического оплёвывания

          Не настолько они богаты. Так что возьмут.
          Shurik70
        2. Berkut24 Сегодня, 14:58
          Скакуны обидятся , что не им.

          Да им предлагали забрать всё бесплатно. Нужно было оплатить обслуживание, доставку и обучение плавсостава. Но Петя посчитал неправильным пролет денег мимо его "Кузьни".
          Berkut24
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:26
        Цитата: КВУ-НСвД
        На месте вьетнамцев я бы показательно его потопил после символического оплёвывания

        Нынешние вьетнамцы уже не те, что прежде, к сожалению. Сегодняшние вьетнамцы приучены к показательным прогибам спины, чтобы хозяин заценил...
        Николай Фёдоров
    2. влад66 Сегодня, 14:15
      Корабль был введен в строй в сентябре 1968 года (таким образом, его срок службы составляет почти 50 лет

      На тебе Боже, что нам не гоже, на мнсте вьнтнамцев утопил бы нахрен его, грехи блин полосатые типа замаливают. negative
      влад66
  2. Lesorub Сегодня, 13:34
    Да Америкосы умеют - напомнить о днях минувших )
    Lesorub
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:44
    Так и собирут из своих кораблей флотилию и погонят к рукотворному китайскому острову.
    ul_vitalii
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:03
      Китайцы их с радостью используют их как стройматерилы для расширения этих островов wink
      КВУ-НСвД
  4. Oleg7700 Сегодня, 13:54
    Корпуса этих океанских патрульников, вроде "неубиваемые" и очень мореходные (так спроектированы) Когда вьетнамцы их вооружат (передаются без вооружения, как обычно) может быть серьёзный корабль. Есть даже на корме место для израильской системы корабельного базирования TRIGON. Сухопутный вариант с израильскими Predator Hawk и Extra у вьетнамцев уже имеется.
    Oleg7700
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:05
      Вам хорошо, а вьетнамцам платить.
      ul_vitalii
      1. Oleg7700 Сегодня, 14:22
        Якобы 16-20 млн. долл. американцы берут за предпродажный ремонт и подготовку, с обучением. Стоит, конечно, немалых денег и вооружение, если не настоящих браконьеров гонять, а иметь дело с "китайскими рыбаками".
        Oleg7700
  5. ПалБор Сегодня, 14:27
    Цитата: КВУ-НСвД
    На месте вьетнамцев я бы показательно его потопил после символического оплёвывания

    На халяву и хлорка - творог.А чувство собственного достоинства и уважения(не наигранного) к своей истории всё более и более редкий зверь в наше время.
    ПалБор
    1. Cartalon Сегодня, 14:36
      Вы будете вьетнамцев учить родину любить?
      Cartalon
      1. ПалБор Сегодня, 20:07
        Нет.Их проблемы.
        ПалБор
    2. Korax71 Сегодня, 15:23
      Это здесь при чем?когда нужны были инвестиции в экономику страны,то помог агрессор США,а не Россия.сейчас 900 млн.долларей-западные инвестиции.сняли имбарго на поставку вооружений,товораоборот между сша и вьетнамом в 9 раз больше чем с Россией.в руководстве страны понимают,что в одну харю им не выжить,а путь развития северной Кореи их не радует.вы от них чего хотите?простой народ хочет жрать,хочет работать.вот мерикосы и стараются им в этом помочь,в отличии от России,где дальше слов о дружбе и партнерстве речь не идет.потому и рвется Вьетнам дружить с ними.
      Korax71
      1. Oleg7700 Сегодня, 16:25
        Около 95 миллионов и прибавляют по миллиону в год. Возможно во второй половине века население стабилизируется. Очень мощное государство в перспективе, при "мудром руководстве" и обязательных инвестициях извне.
        Oleg7700
      2. ПалБор Сегодня, 20:05
        В каком состоянии была наша экономика?Сами чуть не сдохли.А ваши слова только подтверждают,что для большинства вкусно есть и сладко спать (во всех смыслах) важнее дружбы,искренности,верности.
        ПалБор
      3. ПалБор Сегодня, 20:26
        Вспомните,в каком состоянии была экономика России,самим бы не сдохнуть.А впрочем,ваши слова только подтверждают тезис,что для большинства важнее вкусно есть и сладко спать(во всех смыслах),чем дружба,верность,искренность,взаимовыручка.Увы.
        ПалБор
  6. Николай Фёдоров Сегодня, 16:33
    Попробовали бы американцы подарить подобный корабль кубинцам, да ещё тот, на котором они заходили в бухту Свиней... Но не решатся они на такое. Кастро им быстро пенделя бы смастерил.
    А вьетнамцам можно дарить всё, что угодно, хоть недоиспользованные тогда бочки с напалмом. На вьетнамском знамени сейчас начертано: "Толерантность и выгода!".
    Николай Фёдоров
  7. Topotun Сегодня, 17:51
    Ну Вьетнам наверное будет рад, хотя в данном случае стоит оценить насколько "убито" данное судно. Может там уже энергетичекую установку менять надо и кап. ремонту всему корыту делать. Да и бортовая электроника имеет что-нить кроме радиостанции? Впрочем вьетнамцы не , разберутся. В крайнем случае используют как мишень...
    Topotun
  8. Evgeniy667b Сегодня, 19:40
    Зачем же тогда было им 6 подлодок поставлят? Вот в чем моразм. Они бы как раз сняли накал напряжения на ТОФе. Вот так у нас во всем, Если не режут,то продают
    Evgeniy667b
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