22:30 30 января

Оренбургских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М

Дислоцированные в Оренбургской области мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2018 года будут укомплектованы модернизированными БМП-2М взамен боевых машин прежних модификаций, сообщает штаб округа во вторник.

Оренбургских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М


Модернизированные боевые машины пехоты придут на смену стоявшим на вооружении БМП-1 и БМП-2
- говорится в сообщении.


Перевооружение оренбургских мотострелков на БМП-2М начнется в 2018 году, БМП прежних модификаций будут постепенно сданы на базы хранения, уточнили в штабе округа.

По сравнению с предшественниками БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения.

Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями
- отмечается в пресс-релизе.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 42

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:38
    А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?
    Владыка Ситх
    1. x.andvlad Сегодня, 13:43
      Видимо, БМП-3 пока пошли на более опасные направления. Со временем и эти "двойки" заменят. Не все сразу.
      x.andvlad
      1. Григорий_45 Сегодня, 16:00
        Цитата: x.andvlad
        Видимо, БМП-3 пока пошли на более опасные направления

        по большей части "тройки" ушли на экспорт. Туда отправили машин в разы больше, чем в родной армии имеется (около 500 против более чем 1200). Причем машин самых последних модификаций - как в Азербайджан, к примеру.
        Григорий_45
    2. avt Сегодня, 14:08
      Цитата: Владыка Ситх
      А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?

      ,,Двоек" на складах , как у дурака махорки. Собственно это как модернизация БТР-80 Ну и да
      Цитата: x.andvlad
      Видимо, БМП-3 пока пошли на более опасные направления

      Ну и вариант модернизированный в СВОЕЙ стране , вполне себе аргумент для модернизации за рубежом , мелочь, но приятно.
      avt
    3. Zaurbek Сегодня, 15:20
      Еще БМП-1 есть на вооружении...их и заменять нужно в первую очередь. Двойки еще послужат.
      Zaurbek
    4. Dreamboat Сегодня, 15:26
      А зачем снуля производить сотни БМП-3, от которых все равно планируют отказаться. Модернизация уже имеющихся 1.5 тысяч БМП-2 куда экономичнее в свете планируемого снятия с вооружения и "двоек", и "троек".
      А как временная мера - повышение боевой эффективно стиль того, что есть.
      Dreamboat
  2. moreman78 Сегодня, 13:47
    Цитата: Владыка Ситх
    А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?

    Вот именно поэтому - так как изготовили всего 350 штук (это всего на 2 бригады с небольшим). Если б изготовили 1350, тогда может и оснастили б. А так приходится и БМП-2 , и Самоходки МСТА, и акации модернизировать, да и танки т-72 и т-80.
    moreman78
  3. Донской Сегодня, 13:48
    Цитата: Владыка Ситх
    А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?

    А почему не Курганец? По сути до 2020г в войска никакой обещанной современной техники в существенном количестве поставлено не будет, ни Арматы, ни Курганца, ни Бумеранга, ни Т-50 и т.д. А сколько было обещаний и предупреждений, что если этого срочно не сделаем, то потом будет поздно? Вот даже если и хочется верить нынешней власти, только уже не получается. В моих глазах она полностью себя дискредитировала.
    Донской
    1. Berkut24 Сегодня, 14:55
      Нынешняя власть разумно старается не влезать в гонку вооружений, которая в своё время доканала СССР. То, что сейчас модернезируют вполне годится для выполнения текущих задач. Тем более, что у супостатов нет какого-то технологического перевеса по аналогичным машинам. Нам нет смысла запускать в серию то, что пока не прошло этап войсковых испытаний. Поспешишь... готовностью F-35, немецких подлодок и британских фрегатов насмешишь.
      Berkut24
      1. Григорий_45 Сегодня, 15:01
        Цитата: Berkut24
        То, что сейчас модернезируют вполне годится для выполнения текущих задач.

        на кой тогда разрабатывали БМП-3, спросить стесняюсь? Сколько годков машине не напомнить?
        Цитата: Berkut24
        Тем более, что у супостатов нет какого-то технологического перевеса по аналогичным машинам.

        Вы это расскажите "Пуме" и "Брэдли". Да даже CV-35/40
        Григорий_45
        1. Berkut24 Сегодня, 15:08
          Не убедили, указанная в статье модификация не плоха, а вот "Бредли" - и вовсе хлам по современным меркам.
          Berkut24
          1. Григорий_45 Сегодня, 15:14
            Цитата: Berkut24
            Не убедили

            пусть вас убеждают характеристики машин.
            Все вышеприведенные не уступают "тройке", о БМП-2 (даже в модном обвесе) говорить не приходится
            Григорий_45
        2. Evgeniy667b Сегодня, 16:09
          Ну что Вы Григорий 45 БМП-3 у нас как то больше на экспорт разным папуасам, а это же бабло, бизнес.. Себе то попроще можно. Можно статитику за прошлый год глянуть
          Evgeniy667b
        3. svd-73 Сегодня, 21:33
          С Пумой там тоже не все гладко
          Боевая бронированная машина «Пума» (нем. Schützenpanzer Puma — «пума») — германская боевая машина пехоты (БМП). Разработку и выпуск опытной партии БМП осуществляют концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS).

          Реализация проекта осуществляется в рамках совместного предприятия обоих концернов KMW и RLS. Начиная с 2014 года, планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП «Мардер». В 2012 году заказ был сокращён до 350 единиц при увеличении стоимости одной БМП до семи миллионов евро[4].

          Первые образцы БМП «Пума» были поставлены 10 декабря 2010 года. Поставки серийных БМП «Пума» начаты 17 апреля 2015 года после официального заявления инспектора сухопутных войск 13 апреля 2015 года о принятии машины на вооружение [5].
          В начале июля 2009 года после получения разрешения комиссии Бундестага подписан контракт на поставку концерном Rheinmetall для министерства обороны Германии четырехсот пяти БМП «Пума»[6].

          По причине технических затруднений в период до 2012 планировалась поставка только десяти БМП, при испытаниях которых должна быть оценена и, при необходимости, улучшена боеспособность машины. Завершение поставок БМП перенесено на 2020 год[7].

          В июле 2012 года в связи с бюджетными ограничениями со стороны минобороны Германии последовало изменение контракта с уменьшением количества выпускаемых БМП до 350 единиц. Предполагалось, что начиная с 2014 года будет развёрнуто серийное производство[8]. Однако, 18 октября 2013 года Министром обороны ФРГ были объявлены результаты испытаний, выявившие существенные недоработки в конструкции машины, кроме того была отмечена нестабильная работа электроники, плохой обзор у членов экипажа, а также высокая масса БМП. Недостатки были устранены.
          На декабрь 16 всего 100шт наклепали.
          svd-73
      2. 210окв Сегодня, 19:58
        И чем они насмешили?Это готовые боевые единицы,да с косяками,без них не получается(в том числе и у нас.про "Редут" напомнить?)Это все устраняется.И главное-они в СТРОЮ.А у нас подобного нет к великому сожалению.Особенно в авиации и на флоте.
        Цитата: Berkut24
        Нынешняя власть разумно старается не влезать в гонку вооружений, которая в своё время доканала СССР. То, что сейчас модернезируют вполне годится для выполнения текущих задач. Тем более, что у супостатов нет какого-то технологического перевеса по аналогичным машинам. Нам нет смысла запускать в серию то, что пока не прошло этап войсковых испытаний. Поспешишь... готовностью F-35, немецких подлодок и британских фрегатов насмешишь.
        210окв
  4. kapitan92 Сегодня, 13:51
    Цитата: Владыка Ситх
    А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?

    БМП 2 в период с 1980 - 1990гг. изготовлено 15000 изделий всех модификаций. Заменить подобный парк крайне сложно, когда финансы поют романсы. БМП 2М еще послужит в войсках.
    kapitan92
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:10
      Да, понятно конечно.
      Владыка Ситх
    2. Григорий_45 Сегодня, 16:04
      Цитата: kapitan92
      БМП 2 в период с 1980 - 1990гг. изготовлено 15000 изделий всех модификаций

      клепали не только для себя. И не только в СССР. Плюс они неплохо повоевали. Ныне в РА около 5 тыс. "двоек"
      Григорий_45
  5. Essex62 Сегодня, 14:11
    Цитата: Донской
    Цитата: Владыка Ситх
    А почему не на БМП-3, которых изготовили 350 единиц в последние годы?

    А почему не Курганец? По сути до 2020г в войска никакой обещанной современной техники в существенном количестве поставлено не будет, ни Арматы, ни Курганца, ни Бумеранга, ни Т-50 и т.д. А сколько было обещаний и предупреждений, что если этого срочно не сделаем, то потом будет поздно? Вот даже если и хочется верить нынешней власти, только уже не получается. В моих глазах она полностью себя дискредитировала.

    У этой власти другие интересы и задачи . Сугубо эгоистические и шкурные, достаточно на айфончика взглянуть.Что можно ждать от либерастов- глобалистов? Для них границ не существует, где жирней там и Родина. В принципе модернизации техники предыдущих поколений достаточно. Новые образцы запустят в производство на втором этапе махалова, если , не дай Бог случится. Воевать на земле мы можем только локально и не долго.Главная наша оборотка РЯО, с предсказуемым конечным итогом.
    Essex62
    1. kapitan92 Сегодня, 14:19
      Цитата: Essex62
      Воевать на земле мы можем только локально и не долго.Главная наша оборотка РЯО, с предсказуемым конечным итогом.


      Стратег! laughing
      kapitan92
      1. Essex62 Сегодня, 15:46
        Не хотелось - бы , но сожрут нас в обычной войне оченно быстро. Кто воевать - то будет , когда кадровых положат? И кто будет выбитую технику восполнять? Вы нынешних " бойцов" видали? Айфон и пиво........ И у матери отжать на это пиво. Разложил капитализм молодежь и подростков до крайнего пофигизма. Они такие нынче независимые, что любого генерала , не говоря о лейтенанте пошлют в любое путешествие. Замучаетесь мобилизовывать. О правительстве- власти и говорить не стоит. Эти сдадут все.
        Держать массонов под постоянным ядреным прицелом- залог безопасности РФ.
        Essex62
        1. aws4 Сегодня, 22:08
          да полностью с вами согласен... вы очень точно все описали
          aws4
      2. aws4 Сегодня, 22:10
        хочу себе такой шеврон.. возьму майку и на всю спину себе забабахаю...
        aws4
  6. Злой 55 Сегодня, 14:17
    Дурь очередная...Каждый установочный комплект, в частности дополнительного противоракетного оснащения, должен быть легкосъёмным и устаналиваться с наименьшими трудозатратами в наименьшее время..Ибо за время боево
    Злой 55
    1. Alexey RA Сегодня, 14:47
      Цитата: Злой 55
      Дурь очередная...Каждый установочный комплект, в частности дополнительного противоракетного оснащения, должен быть легкосъёмным и устаналиваться с наименьшими трудозатратами в наименьшее время.

      А Вы присмотритесь повнимательнее к фото: каждая из секций решёток крепится на болтах к 4-6 кронштейнам. Так что повреждённая секция меняется относительно быстро: старая откручивается, кувалдой кронштейн отгибается в старое положение, после чего прикручивается новая секция. smile
      Alexey RA
  7. Alexey-74 Сегодня, 14:19
    Опять оттягивают срок перевооружения. Эта модернизация вообще не о чем....где БМП-3??? Или все сразу потом перепрыгнут на "Курганец" , Т-15 и "Бумеранг"??? Очень сомневаюсь....где то до 2030 года точно старая техника еще будет на вооружении....
    Alexey-74
    1. karabas-barabas Сегодня, 14:29
      БМП3 дорогая и их ещё делать надо, а БМП2 дофига, вот и модернизируют. Полагаю БМП2 с дополнительной защитой имеет примерно одинаковый уровень защиты как и БМП3, а противоминная защита у обоих машин не очень. А вот ни Курганец25, ни Бумеранг в связи с санкциями доделать не получается. Но на парадах их ещё долго гонять будут.
      karabas-barabas
  8. Сержант71 Сегодня, 14:20
    Мне страшно подумать, что же там раньше у них на вооружении было, если на БМП-2М пересаживают в 2018 году. Даже думать не хочется.
    Сержант71
    1. Alexey RA Сегодня, 14:40
      Дык... в статье прямо сказано - что у них было:
      Модернизированные боевые машины пехоты придут на смену стоявшим на вооружении БМП-1 и БМП-2
      Alexey RA
      1. Сержант71 Сегодня, 16:03
        Я не про маркировку. Я про УРОВЕНЬ оснащения на 2018 год в некоторых частях. Бмп-1 даже мои младшие братья, служившие в конце 2000-х уже даже не видели.
        Сержант71
        1. Alexey RA Сегодня, 17:27
          Цитата: Сержант71
          Бмп-1 даже мои младшие братья, служившие в конце 2000-х уже даже не видели.

          Повезло им. На югах БМП-1 были даже в 2008, в боеготовых дивизиях - эти машины массово засветились в войне 08.08.08.

          Афганистан-80? Нет - Южная Осетия 2008. sad
          Alexey RA
  9. Хаджи Мурат Сегодня, 14:21
    1-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада — формирование Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Условное наименование — Войсковая часть № 12128 (в/ч 12128). Сокращённое наименование — 21-я гв. омсбр. Формирование входит в состав 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации — с. Тоцкое Оренбургской области
    Хаджи Мурат
  10. Alexey RA Сегодня, 14:40
    Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями

    То есть, их перевооружают даже не на модернизированную БМП-2 с "Бережком"? belay
    Alexey RA
    1. dnestr74 Сегодня, 14:50
      решеточки наварили,дали новый ПТУР-вот тебе и новая БПМ)
      dnestr74
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:51
      Цитата: Alexey RA
      То есть, их перевооружают даже не на модернизированную БМП-2 с "Бережком"?

      нет, конечно. На "Бережке" висят "Корнеты" и в довесок АГС прикручен. Вы их видите? Вот и я не вижу..
      БМП-2М существовало целых три проекта. В итоге пока живы два - первый с "Бережком", второй - с "Атаками". Помимо двух "Атак", накладных бронепаналей и решеток - ничего нового относительно стандартной "двойки". В общем, военные тогда не сильно вдохновились, и данную модификацию больше считали экспортной - для всяких бабаев что по пустыням гоняют и у кого кроме БМП больше ничего нет.
      Вот она, БМП-2М:
      Григорий_45
      1. Alexey RA Сегодня, 17:31
        Цитата: Григорий_45
        нет, конечно. На "Бережке" висят "Корнеты" и в довесок АГС прикручен. Вы их видите? Вот и я не вижу..

        Дык... я по заявленным "Атакам" как раз и понял, что это далеко не "Бережок".
        Цитата: Григорий_45
        Помимо двух "Атак", накладных бронепаналей и решеток - ничего нового относительно стандартной "двойки".

        Ультрабюждетная модернизация. На её фоне даже Т-72БЗ кажется отличным решением. smile
        Alexey RA
        1. Рязанец87 Сегодня, 18:40
          Полностью согласен. Это днище и модернизацией сложно назвать. Разве что в смысле замены БМП-1.. Честно сказать, надеялся хотя бы на "Бережок".
          Рязанец87
  11. dnestr74 Сегодня, 14:49
    При активной полевой эксплуатации боевом применении,все эти решетки по бортам,облетят ,как шелуха с лука. В Чечне половина танков фальшборта оборвала с 4с20 через пару месяцев.
    dnestr74
  12. Essex62 Сегодня, 15:27
    Цитата: Berkut24
    Нынешняя власть разумно старается не влезать в гонку вооружений, которая в своё время доканала СССР. То, что сейчас модернезируют вполне годится для выполнения текущих задач. Тем более, что у супостатов нет какого-то технологического перевеса по аналогичным машинам. Нам нет смысла запускать в серию то, что пока не прошло этап войсковых испытаний. Поспешишь... готовностью F-35, немецких подлодок и британских фрегатов насмешишь.
    Essex62
  13. Bronevick Сегодня, 16:39
    Многие спрашивают, почему не Курганец? Он ещё долго будет только оружием информационной войны, так же как Т-14.
    Bronevick
  14. Александр War Сегодня, 16:54
    Добавлю видео
    Александр War
  15. garnik Сегодня, 17:04
    Симпатичная машина. Главное , чтоб не останавливались на опытных вариантах,а массово модернизировали .
    garnik
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