Оренбургских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М
Дислоцированные в Оренбургской области мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2018 года будут укомплектованы модернизированными БМП-2М взамен боевых машин прежних модификаций, сообщает штаб округа во вторник.
Перевооружение оренбургских мотострелков на БМП-2М начнется в 2018 году, БМП прежних модификаций будут постепенно сданы на базы хранения, уточнили в штабе округа.
По сравнению с предшественниками БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения.
Модернизированные боевые машины пехоты придут на смену стоявшим на вооружении БМП-1 и БМП-2- говорится в сообщении.
Перевооружение оренбургских мотострелков на БМП-2М начнется в 2018 году, БМП прежних модификаций будут постепенно сданы на базы хранения, уточнили в штабе округа.
По сравнению с предшественниками БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения.
Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями- отмечается в пресс-релизе.
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти