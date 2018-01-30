Оренбургских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М

Модернизированные боевые машины пехоты придут на смену стоявшим на вооружении БМП-1 и БМП-2

Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями

Дислоцированные в Оренбургской области мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2018 года будут укомплектованы модернизированными БМП-2М взамен боевых машин прежних модификаций, сообщает штаб округа во вторник.- говорится в сообщении.Перевооружение оренбургских мотострелков на БМП-2М начнется в 2018 году, БМП прежних модификаций будут постепенно сданы на базы хранения, уточнили в штабе округа.По сравнению с предшественниками БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения.- отмечается в пресс-релизе.