22:32 30 января

Журналисты нашли новое доказательство поставки в ОАЭ китайских БЛА «Винг Лунг-2»

Добавить в закладки
Судя по спутниковым снимкам базы ВВС ОАЭ «Кусахвира», расположенной недалеко от границы с Оманом, именно Эмираты являются покупателем разведывательно-ударного БЛА «Винг Лунг-2» (Wing Loong II), сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Журналисты нашли новое доказательство поставки в ОАЭ китайских БЛА «Винг Лунг-2»


На сделанных недавно спутниковых снимках идентифицированы три БЛА, размеры которых соответствуют БЛА «Винг Лунг-2».


«Длина БЛА составляет 11 м, размах крыла – 20,5 м, высота – 4,1 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг. Внешне и по своим размерам китайский БЛА сравним с американским MQ-9 "Рипер", однако достоверно известно, что на вооружении ВС ОАЭ БЛА MQ-9 отсутствуют, что позволяет предположить поставку ближневосточному государству БЛА "Винг Лунг-2"», – говорится в материале.



На текущий момент официальных сообщений о поставке «Винг Лунг-2» зарубежному заказчику не имеется, однако в январе компания AVIC сообщила о проведении интенсивных испытаний БЛА в течение предыдущих 10 месяцев. После завершения нескольких этапов тестирования «"Винг Лунг-2" успешно поразил пять целей ракетами пяти типов в ходе одного вылета, установив, тем самым, рекорд для разработанного в Китае БЛА», пишет издание.

Результаты тестирования позволили заключить, что система «удовлетворяет требованиям заказчика и обладает полными эксплуатационными возможностями».

По оценке экспертов, несмотря на то, что «Винг Лунг-2» выполнил первый полет в конце февраля 2017 года, он мог быть заказан Эмиратами ранее.

Сообщается также, что «ОАЭ уже неоднократно проводили обширные испытания новых систем вооружения на территории страны и, в частности, имеют опыт эксплуатации базовой версии "Винг Лунг", что может объяснить короткий период между первым полетом БЛА и его поставкой на экспорт».

Использованы фотографии: ЦАМТО / Bill Carey, 2018 DigitalGlobe, Inc
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ul_vitalii Сегодня, 14:03 Новый
    Заодно и проверят в боевых условиях. И доработают и заказы приумножат.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ul_vitalii
    1. Sefevi Сегодня, 14:04 Новый
      Китай мощно начал теснить на оружейном рынке основных производителей.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Sefevi
      1. karabas-barabas Сегодня, 14:39 Новый
        А кого Китаю теснить по теме БПЛА? Западу Китай в этом деле не конкурент, ни по техуровню, ни по шансам выиграть тендеры тех стран, которым готовы поставлять БПЛА Израиль, США и тд., а Россия тему БПЛА проспала и предложить ей нечего.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        karabas-barabas
        1. Alexey RA Сегодня, 14:59 Новый
          Цитата: karabas-barabas
          А кого Китаю теснить по теме БПЛА? Западу Китай в этом деле не конкурент, ни по техуровню, ни по шансам выиграть тендеры тех стран, которым готовы поставлять БПЛА Израиль, США и тд.

          Про китайскую электронику и автомобили тоже поначалу так говорили - мол, как может китайская поделка соперничать с белой сборкой. smile
          Китай может предоставить "бюджетные" копии дорогих моделей тем странам, у которых не хватает денег на покупку оригиналов, а более дешёвые оригинальные модели их не совсем устраивают по ТТХ.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Alexey RA
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:06 Новый
    Может и китайцы , а может и просто американские Жнецы базируются
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    КВУ-НСвД
  3. Gladius Сегодня, 14:17 Новый
    Не пойму, если уж так сложилось, что Россия пока отстаёт в некоторых разработках, то почему не заказать такие безпилотники у Китая? Ведь у Израиля брали, причём технически и морально устаревшие. Пока все верфи заняты и нет возможности строить быстро больших тонажностей суда для флота, почему бы их не заказывать у Китая, например суда снабжения, те же вертолётоносцы и т.д. Ведь Китай у России покупает передовые вооружения.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Gladius
  4. vatrpas Сегодня, 14:31 Новый
    Цитата: Gladius
    Не пойму, если уж так сложилось, что Россия пока отстаёт в некоторых разработках, то почему не заказать такие безпилотники у Китая? Ведь у Израиля брали, причём технически и морально устаревшие. Пока все верфи заняты и нет возможности строить быстро больших тонажностей суда для флота, почему бы их не заказывать у Китая, например суда снабжения, те же вертолётоносцы и т.д. Ведь Китай у России покупает передовые вооружения.

    Финансы поют романсы.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    vatrpas
  5. san4es Сегодня, 14:37 Новый
    Результаты тестирования позволили заключить, что система «удовлетворяет требованиям заказчика и обладает полными эксплуатационными возможностями».

    Дальность полета – до 5000 км -- своим ходом долетели?


    1 янв. 2018
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    san4es
  6. zyzx Сегодня, 14:42 Новый
    А спутнико место тоже китайцы предоставят? Просто для управления такой тарантайкой нужен спутник для пересылки сигнала,или они им только в зоне прямого радиосигнала рулить будут?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    zyzx
Картина дня