Журналисты нашли новое доказательство поставки в ОАЭ китайских БЛА «Винг Лунг-2»
Судя по спутниковым снимкам базы ВВС ОАЭ «Кусахвира», расположенной недалеко от границы с Оманом, именно Эмираты являются покупателем разведывательно-ударного БЛА «Винг Лунг-2» (Wing Loong II), сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
На сделанных недавно спутниковых снимках идентифицированы три БЛА, размеры которых соответствуют БЛА «Винг Лунг-2».
«Длина БЛА составляет 11 м, размах крыла – 20,5 м, высота – 4,1 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг. Внешне и по своим размерам китайский БЛА сравним с американским MQ-9 "Рипер", однако достоверно известно, что на вооружении ВС ОАЭ БЛА MQ-9 отсутствуют, что позволяет предположить поставку ближневосточному государству БЛА "Винг Лунг-2"», – говорится в материале.
На текущий момент официальных сообщений о поставке «Винг Лунг-2» зарубежному заказчику не имеется, однако в январе компания AVIC сообщила о проведении интенсивных испытаний БЛА в течение предыдущих 10 месяцев. После завершения нескольких этапов тестирования «"Винг Лунг-2" успешно поразил пять целей ракетами пяти типов в ходе одного вылета, установив, тем самым, рекорд для разработанного в Китае БЛА», пишет издание.
Результаты тестирования позволили заключить, что система «удовлетворяет требованиям заказчика и обладает полными эксплуатационными возможностями».
По оценке экспертов, несмотря на то, что «Винг Лунг-2» выполнил первый полет в конце февраля 2017 года, он мог быть заказан Эмиратами ранее.
Сообщается также, что «ОАЭ уже неоднократно проводили обширные испытания новых систем вооружения на территории страны и, в частности, имеют опыт эксплуатации базовой версии "Винг Лунг", что может объяснить короткий период между первым полетом БЛА и его поставкой на экспорт».
На сделанных недавно спутниковых снимках идентифицированы три БЛА, размеры которых соответствуют БЛА «Винг Лунг-2».
«Длина БЛА составляет 11 м, размах крыла – 20,5 м, высота – 4,1 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг. Внешне и по своим размерам китайский БЛА сравним с американским MQ-9 "Рипер", однако достоверно известно, что на вооружении ВС ОАЭ БЛА MQ-9 отсутствуют, что позволяет предположить поставку ближневосточному государству БЛА "Винг Лунг-2"», – говорится в материале.
На текущий момент официальных сообщений о поставке «Винг Лунг-2» зарубежному заказчику не имеется, однако в январе компания AVIC сообщила о проведении интенсивных испытаний БЛА в течение предыдущих 10 месяцев. После завершения нескольких этапов тестирования «"Винг Лунг-2" успешно поразил пять целей ракетами пяти типов в ходе одного вылета, установив, тем самым, рекорд для разработанного в Китае БЛА», пишет издание.
Результаты тестирования позволили заключить, что система «удовлетворяет требованиям заказчика и обладает полными эксплуатационными возможностями».
По оценке экспертов, несмотря на то, что «Винг Лунг-2» выполнил первый полет в конце февраля 2017 года, он мог быть заказан Эмиратами ранее.
Сообщается также, что «ОАЭ уже неоднократно проводили обширные испытания новых систем вооружения на территории страны и, в частности, имеют опыт эксплуатации базовой версии "Винг Лунг", что может объяснить короткий период между первым полетом БЛА и его поставкой на экспорт».
Использованы фотографии: ЦАМТО / Bill Carey, 2018 DigitalGlobe, Inc