22:33 30 января

Турецкие войска задействовали в Сирии реактивную систему разминирования

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В ходе боевых действий турецкая армия задействовала в Сирии реактивную систему разминирования TAMKAR, фотографии этой установки недавно появились в Сети, сообщает Вестник Мордовии.

Турецкие войска задействовали в Сирии реактивную систему разминирования


«В отличие от российского УР-77 "Метеорит", прозванного "Змей Горынычем", его турецкий собрат является буксируемой установкой и, соответственно, ограничен в подвижности», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.


По мнению экспертов, по своим характеристикам TAMKAR ближе к легкой возимой российской системе УР-83П, которая имеет более скромные характеристики, чем УР-77.



Ранее TAMKAR уже применялся в Сирии в ходе операции «Щит Евфрата». Установка способна уничтожать мины на участке длиной до 100 м, ширина прохода при этом может составлять около 10 м. Ее вес в снаряженном состоянии достигает 2750 кг.

Курды в Африне «сумели создать хорошо укрепленные позиции, которые защищаются минными полями, так что, без применения реактивных установок разминирования не обойтись», заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004, atasehirweb.com
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Комментарии 14
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  1. oldseaman1957 Сегодня, 14:44 Новый
    Ой, блин, по сравнению с нашим "Змеем" - тухлый САМОВАР!
    Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проходы шириной до 14 метров[1].
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    oldseaman1957
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:52 Новый
      Лишь бы верили в его эффективность, а то погонят пленных курдов.
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      ul_vitalii
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:13 Новый
        Цитата: ul_vitalii
        а то погонят пленных курдов.
        - Для того, чтобы курдов "погнать", их нужно "взять". А тут туркам надо будет выше ушей подпрыгнуть!
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        oldseaman1957
        1. garnik Сегодня, 16:53 Новый
          - Для того, чтобы курдов "погнать", их нужно "взять". А тут туркам надо будет выше ушей подпрыгнуть!

          Пленные с обеих сторон есть. Счет уже за сотню перевалил.
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          garnik
          1. oldseaman1957 Сегодня, 17:50 Новый
            Цитата: garnik
            Пленные с обеих сторон есть. Счет уже за сотню перевалил.
            - С турецкой стороны военные, наверняка - все, а вот с курдской - наверняка кучу мирных подгребли!
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            oldseaman1957
            1. garnik Сегодня, 19:37 Новый
              - С турецкой стороны военные, наверняка - все, а вот с курдской - наверняка кучу мирных подгребли!

              Скорее всего.От того что бандиты из ССА официально входят в коалицию с турками,они не перестают быть головорезами.Там очень много граждан из России и СНГ. В случае победы турок,вся шушера будет у нас. Думаю вы и сами прекрасно знаете.
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              garnik
  2. san4es Сегодня, 14:56 Новый
    турецкая армия задействовала в Сирии реактивную систему разминирования TAMKAR

    ...Полевую кухню напоминает bully

    fellow ...и гигантскую свечу от гемороя belay
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    san4es
    1. Partyzan Сегодня, 15:03 Новый
      Саня привет hi вот только не нам бы она провизию готовила laughing
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      Partyzan
      1. san4es Сегодня, 15:08 Новый
        Здорова hi ! где пропадал?
        ...Они, похоже, так засады зачищают
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        san4es
        1. Partyzan Сегодня, 15:22 Новый
          Дела были, но думаю засады так не зачистишь - слишком много времени до подрыва
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          Partyzan
          1. Лелёк Сегодня, 17:00 Новый
            Цитата: Partyzan
            слишком много времени до подрыва

            hi , Владимир.
            А наши в Идлибе идут другим путём. Зачищают качественно и за одно испытывают новинки.
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            Лелёк
            1. Partyzan Сегодня, 17:12 Новый
              Цитата: Лелёк
              А наши в Идлибе идут другим путём.

              во - это зачистка good good good
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              Partyzan
  3. Trn Сегодня, 16:13 Новый
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: ul_vitalii
    а то погонят пленных курдов.
    - Для того, чтобы курдов "погнать", их нужно "взять". А тут туркам надо будет выше ушей подпрыгнуть!


    с первого дня операции пленные есть, и их число только растет
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    Trn
  4. винторез Сегодня, 17:33 Новый
    Сдаётся мне,что операторы этого девайса в реальных боевых условиях должны скоро кончиться.Уж больно длинные приготовления к выстрелу,один/два снайпера и хана расчёту...
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    винторез
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