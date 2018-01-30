Турецкие войска задействовали в Сирии реактивную систему разминирования
В ходе боевых действий турецкая армия задействовала в Сирии реактивную систему разминирования TAMKAR, фотографии этой установки недавно появились в Сети, сообщает Вестник Мордовии.
«В отличие от российского УР-77 "Метеорит", прозванного "Змей Горынычем", его турецкий собрат является буксируемой установкой и, соответственно, ограничен в подвижности», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
По мнению экспертов, по своим характеристикам TAMKAR ближе к легкой возимой российской системе УР-83П, которая имеет более скромные характеристики, чем УР-77.
Ранее TAMKAR уже применялся в Сирии в ходе операции «Щит Евфрата». Установка способна уничтожать мины на участке длиной до 100 м, ширина прохода при этом может составлять около 10 м. Ее вес в снаряженном состоянии достигает 2750 кг.
Курды в Африне «сумели создать хорошо укрепленные позиции, которые защищаются минными полями, так что, без применения реактивных установок разминирования не обойтись», заключает автор.
«В отличие от российского УР-77 "Метеорит", прозванного "Змей Горынычем", его турецкий собрат является буксируемой установкой и, соответственно, ограничен в подвижности», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
По мнению экспертов, по своим характеристикам TAMKAR ближе к легкой возимой российской системе УР-83П, которая имеет более скромные характеристики, чем УР-77.
Ранее TAMKAR уже применялся в Сирии в ходе операции «Щит Евфрата». Установка способна уничтожать мины на участке длиной до 100 м, ширина прохода при этом может составлять около 10 м. Ее вес в снаряженном состоянии достигает 2750 кг.
Курды в Африне «сумели создать хорошо укрепленные позиции, которые защищаются минными полями, так что, без применения реактивных установок разминирования не обойтись», заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004, atasehirweb.com