Директор ЦРУ: Китай больше угрожает США, чем Россия

Подумайте о масштабах двух экономик. У китайцев гораздо больше возможностей для решения такой задачи (вмешательства в дела CША - прим.), чем у русских

Мы можем наблюдать очень целенаправленные усилия с целью похищения американской информации, проникновения в США шпионов - людей, которые будут работать на правительство Китая против Америки

Мы видим это в наших вузах, мы видим это в наших больницах и медицинских системах. Мы видим это во всей корпоративной Америке, а также в других частях мира... включая Европу и Великобританию

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает Китай большей, чем Россия, угрозой для безопасности Соединенных Штатов.- сказал он во вторник британской вещательной корпорации Би-би-сиПо словам главы ЦРУ, западные страны вместе могут сделать больше для противодействия китайским усилиям по оказанию влияния на Запад.- продолжал он.- добавил Помпео.