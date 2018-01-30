Директор ЦРУ: Китай больше угрожает США, чем Россия
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает Китай большей, чем Россия, угрозой для безопасности Соединенных Штатов.
По словам главы ЦРУ, западные страны вместе могут сделать больше для противодействия китайским усилиям по оказанию влияния на Запад.
Подумайте о масштабах двух экономик. У китайцев гораздо больше возможностей для решения такой задачи (вмешательства в дела CША - прим.), чем у русских- сказал он во вторник британской вещательной корпорации Би-би-си
По словам главы ЦРУ, западные страны вместе могут сделать больше для противодействия китайским усилиям по оказанию влияния на Запад.
Мы можем наблюдать очень целенаправленные усилия с целью похищения американской информации, проникновения в США шпионов - людей, которые будут работать на правительство Китая против Америки- продолжал он.
Мы видим это в наших вузах, мы видим это в наших больницах и медицинских системах. Мы видим это во всей корпоративной Америке, а также в других частях мира... включая Европу и Великобританию- добавил Помпео.
Использованы фотографии: https://arena.press/
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