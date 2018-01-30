22:29 30 января

Директор ЦРУ: Китай больше угрожает США, чем Россия

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает Китай большей, чем Россия, угрозой для безопасности Соединенных Штатов.

Подумайте о масштабах двух экономик. У китайцев гораздо больше возможностей для решения такой задачи (вмешательства в дела CША - прим.), чем у русских
- сказал он во вторник британской вещательной корпорации Би-би-си

Директор ЦРУ: Китай больше угрожает США, чем Россия



По словам главы ЦРУ, западные страны вместе могут сделать больше для противодействия китайским усилиям по оказанию влияния на Запад.

Мы можем наблюдать очень целенаправленные усилия с целью похищения американской информации, проникновения в США шпионов - людей, которые будут работать на правительство Китая против Америки
- продолжал он.

Мы видим это в наших вузах, мы видим это в наших больницах и медицинских системах. Мы видим это во всей корпоративной Америке, а также в других частях мира... включая Европу и Великобританию
- добавил Помпео.

Использованы фотографии: https://arena.press/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. avt Сегодня, 16:11
    А Всё! Как он мог -Зрадник , или как там по аглицкой мове Короче -картина маслом - Последний день Помпеи...о bully
    avt
    1. dorz Сегодня, 16:13
      А известный физик Стивен Хокинг предсказал, что человечество погибнет через 100 лет от потепления климата. Американцам нужно успокоится.
      dorz
      1. Anarchist Сегодня, 16:52
        Это ж про человечество, янки к человечеству не относятся! Но к угрозе онного - да!
        Пусть беспокоятся! Пусть переведут "око Саурона" на Китай...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 17:10
          Может от нас временно отстанут. laughing
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 17:57
            Не отстанут, но может прыти поубавиться... За двумя зверями (Горынычем и Потапычем) погонишся, можно и люлей отхватить!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 18:02
              Пусть разрываются , как та мартышка из анекдота.
              cniza
              1. Anarchist Сегодня, 18:06
                Но ведь и Китай свою игру ведёт! Не всегда в нашу пользу...
                Anarchist
                1. cniza Сегодня, 18:16
                  Китай это вообще неизвестный омут.
                  cniza
                  1. Ныробский Сегодня, 20:59
                    Цитата: Anarchist
                    Но ведь и Китай свою игру ведёт! Не всегда в нашу пользу...

                    Цитата: cniza
                    Китай это вообще неизвестный омут.

                    Китай прекрасно понимает то, что в случае падения России, он будет следующим в очереди на "приведение в соответствие" с национальными интересами США. Так что на ближайшую перспективу он точно не помышляет ничего против России. США наоборот делают всё для того, что бы расширить сотрудничество РФ и Китая во всех сферах.
                    Ныробский
                    1. cniza Сегодня, 21:48
                      Китай может и понимает , но он ведет свою игру и Россию он считает не приоритетом.
                      cniza
        2. Topotun Сегодня, 17:36
          Нет они как хамелеон - глазки в стороны... Один на нас, второй на Китай.....
          Topotun
    2. фигвам Сегодня, 16:15
      Просто санкции теперь будут и против Китая.
      фигвам
      1. Гигант мысли Сегодня, 16:20
        Ну и хорошо, пусть так и считает, китайцам на его слова по большому счёту наплевать, а Россия пока начинать войну с США не собирается.
        Гигант мысли
      2. Svarog Сегодня, 16:34
        Цитата: фигвам
        Просто санкции теперь будут и против Китая.

        Вот это не факт, точнее США против КИтая санкции точно не введут ..
        Svarog
      3. влад66 Сегодня, 16:50
        Подумайте о масштабах двух экономик. У китайцев гораздо больше возможностей для решения такой задачи (вмешательства в дела CША - прим.), чем у русских

        Но гадить мы будем все равно русским-добавил Помпео. feel
        влад66
    3. сибиралт Сегодня, 16:47
      Стратегически США невыгодно когда Россия и Китай в добрых отношениях, так же как и Германия с Англией. Им вообще претят любые антиамерикансие блоки. А уж кого назначить главным врагом - дело тактики.
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:01
        Про Ына он забыл, вне расписания могут отгрести. smile
        ul_vitalii
    4. Hanokem Сегодня, 22:20
      Помпео прав. Китай намного сильнее в экономическом и научном плане.
      Hanokem
  2. iliitchitch Сегодня, 16:11
    Пророк прям , в своём отечестве .
    iliitchitch
  3. Симон Сегодня, 16:11
    Ну, наконец то, что до них дошло! yes
    Симон
    1. dauria Сегодня, 16:58
      Ну, наконец то, что до них дошло!


      Скоро дойдёт, что с Россией против Китая "дружить" надо...Проходили с "фюрером" . Спасибо, научили англосаксонской дипломатии.
      dauria
  4. oldseaman1957 Сегодня, 16:12
    Директор ЦРУ считает, что Китай больше угрожает США, чем Россия
    - По людскому потенциалу Китай - круче, а вот если Россию хотя бы на 50% напрячь, - хана Америке! Я бы либералов Магаданом лечил...
    oldseaman1957
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:26
      Цитата: oldseaman1957
      Я бы либералов Магаданом лечил.

      oldseaman1957
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:05
        С таким высказыванием и до первого полустанка будет далече. smile
        ul_vitalii
      2. Дормидонт Сегодня, 17:05
        Патологически не любят быковы по маме русский народ
        Дормидонт
        1. Hanokem Сегодня, 22:23
          Так Быков еврейский народ еще больше не любит. Почитайте его опусы про Израиль.Другое дело , что я с ним солидарен в ненависти к алкашне, бедельникам и тупой биомассе( любой национальности)
          Hanokem
      3. APASUS Сегодня, 18:18
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: oldseaman1957
        Я бы либералов Магаданом лечил.


        Красавчег!
        Потом некоторые возмущаются ,почему так в России критически относятся к лицам еврейской национальности.
        Карамзин недоделанный
        APASUS
  5. Александр 3 Сегодня, 16:13
    Так всем нагадили что вокруг одни враги?
    Александр 3
    1. Siegen Сегодня, 22:06
      Среднестатистический американец потребляет ресурсов в 3 раза больше, чем житель Европы, в 5 раз больше чем житель России, в 25 раз больше чем житель Китая и в 50 раз больше чем житель Бангладеш.

      То есть, для того чтобы спасти от голодной смерти 50 человек в Бангладеш, надо убить 25 китайцев или 10 русских или трех европейцев или всего одного американца.

      Да здравствует гуманизм! drinks
      Siegen
  6. prior Сегодня, 16:17
    Трусливые скунсы ! И все то им угрожают ! И Россия, и Китай, и Асад, и Северная Корея, и ИГИЛ, и российский газ, и Иранская ядерная программа, и российские спортсмены......
    И это, извините, мировой лидер ? исключительная нация?
    Нет. Америка - это твой позор, планета Земля.
    prior
  7. taiga2018 Сегодня, 16:18
    ну ты и ,отходишь от генеральной линии "партии..."
    taiga2018
  8. Теренин Сегодня, 16:19
    Все верно, кроме создании армии мирового уровня к 2050 году (по заявлению самого Китая), ЦРУ уже сейчас забеспокоилось об угрозе первенству самых крупных телекоммуникационных и технологических компаний США. Не одни матрасные теперь могут создавать накопительные флешки размером 3х5 км. с инфой на весь мир.
    Теренин
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:29
    Директор ЦРУ считает, что Китай больше угрожает США, чем Россия

    Очередная говорящая голова. Их там столько....
    Да нет ребята, только Россия враг, не отвлекайтесь.
    Мы можем наблюдать очень целенаправленные усилия с целью похищения американской информации, проникновения в США шпионов - людей, которые будут работать на правительство Китая против Америки

    Так китайские ручки, вот они! (из анекдота)
    Mavrikiy
  10. Балу Сегодня, 16:31
    Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает Китай большей, чем Россия, угрозой для безопасности Соединенных Штатов

    Такие как помпео угнроза миру во всем мире, в том числе и США. angry
    Балу
  11. лысова Сегодня, 16:34
    Обидно, теряем имидж главной угрозы. crying -- Помпео добавил: " Мы видим это в наших вузах, мы видим это в наших больницах и медицинских системах. Мы видим это во всей корпоративной Америке, а также в других частях мира... " --- Похоже очередной президент США будет от Поднебесной ! wink Надо подтолкнуть их на эту мысль.
    лысова
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:09
      Давеча Австралия нас перестала бояться. smile
      ul_vitalii
      1. лысова Сегодня, 17:15
        Лишь бы в штатах это не услышали, нарушают регламент.
        лысова
  12. 1536 Сегодня, 16:34
    Опять американцы ошибаются. Будь сегодня (и завтра тоже) у Китая экономика в трое, в пятеро больше, чем у США, он не составит американцам ни конкуренции, ни угрозы. А в России по-прежнему, даже если снова вся Европа и Америка накинулись на нас, верят, что "будет и на нашей улице праздник! Враг будет разбит и Победа будет за нами." Разве не так?
    1536
  13. mavrus Сегодня, 16:44
    Цитата: dorz
    А известный физик Стивен Хокинг предсказал, что человечество погибнет через 100 лет от потепления климата. Американцам нужно успокоится.

    Если раньше над этим Хокингом, и глобальном потеплении только в России смеялись, то теперь вместе с якутами (где сейчас минус 60°) начинают ржать и в Америке, выковыривая крокодилов изо льда.
    mavrus
  14. SoboL Сегодня, 16:56
    Задрали уже, параноики долбанные. laughing Уже смеяться устал.
    SoboL
  15. Дормидонт Сегодня, 17:04
    До обидного давно в сша не было гражданской войны
    Дормидонт
  16. viktor. Сегодня, 17:35
    Я думаю им Украина непоправимый урон нанесет bully
    viktor.
  17. Кент0001 Сегодня, 21:21
    Уже в две струи дри щут. Слабоваты ребятки, слабоваты.....
    Кент0001
  18. Siegen Сегодня, 22:03
    - Если надо что-то сделать — зовите китайцев.
    - Если надо сделать что-то невозможное — зовите русских.
    - Если надо чтобы оно работало - зовите немцев.
    - А американцев?
    - А американцев звать не надо - они сами приходят. belay
    Siegen
  19. Hanokem Сегодня, 22:24
    Цитата: prior
    Трусливые скунсы ! И все то им угрожают ! И Россия, и Китай, и Асад, и Северная Корея, и ИГИЛ, и российский газ, и Иранская ядерная программа, и российские спортсмены......
    И это, извините, мировой лидер ? исключительная нация?
    Нет. Америка - это твой позор, планета Земля.

    Написал Приор по интернету , придуманному в Америке)))
    Hanokem
Картина дня