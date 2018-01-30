Турецкий самолет для расширенной подготовки летчиков совершил первый полет

Учебный самолет для расширенной подготовки летчиков боевой авиации Hurkus-B совершил первый полет. Согласно сообщению турецкой компании, разрабатывающей самолет, первый полет прошел успешно. Теперь самолету предстоит выполнить еще 90 испытательных полетов, после чего начнутся его поставки ВВС Турции.Разработка самолетов семейства Hurkus ведется с 2006 года. Первый полет учебной версии самолета — Hurkus-A — состоялся в августе 2013 года. Этот самолет предназначен для легкой гражданской авиации, а также для начальной подготовки летчиков. В прошлом году самолет успешно прошел сертификацию.Hurkus-A оснащен турбовинтовым двигателем PT6A-68T мощностью 1,6 тысячи лошадиных сил. Самолет способен развивать скорость до 574 километров в час и выполнять полеты на высоте до 10,6 тысячи метров. Новый Hurkus-B выполнен на базе учебного самолета начальной подготовки, но получил исключительно военные системы, а также панель приборов, аналогичную реактивным самолетам.Версия Hurkus-B имеет на сто килограммов меньшую массу, чем предыдущий самолет. В целом, как утверждает компания-разработчик, новый самолет получился более маневренным. Эта версия учебного самолета будет поставляться только в войска. Подробности о первом полете Hurkus-B не раскрываются.Помимо версий A и B семейство самолетов Hurkus пополнится версиями C и CG. Первая — это штурмовой самолет, демонстрация которого состоялась в феврале 2017 года. Версия CG — боевой самолет для службы береговой охраны.В ноябре прошлого года стало известно, что компания Turkish Aerospace Industries займется разработкой реактивной версии турбовинтового учебного самолета Hurkus. Новая разработка получила название Hurjet. Как ожидается, в ближайшее время начнется предварительное эскизное проектирование самолета.Как ожидается, реактивный Hurjet сможет развивать скорость до 1,2 числа Маха (около 1,5 тысячи километров в час) и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Согласно предварительно утвержденным планам, новый самолет совершит первый полет в 2022 году. На вооружении Hurjet должны будут заменить устаревшие учебные самолеты T-38 Talon, передает "N+1"