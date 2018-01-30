22:34 30 января

Турецкий самолет для расширенной подготовки летчиков совершил первый полет

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Учебный самолет для расширенной подготовки летчиков боевой авиации Hurkus-B совершил первый полет. Согласно сообщению турецкой компании, разрабатывающей самолет, первый полет прошел успешно. Теперь самолету предстоит выполнить еще 90 испытательных полетов, после чего начнутся его поставки ВВС Турции.

Разработка самолетов семейства Hurkus ведется с 2006 года. Первый полет учебной версии самолета — Hurkus-A — состоялся в августе 2013 года. Этот самолет предназначен для легкой гражданской авиации, а также для начальной подготовки летчиков. В прошлом году самолет успешно прошел сертификацию.

Турецкий самолет для расширенной подготовки летчиков совершил первый полет



Hurkus-A оснащен турбовинтовым двигателем PT6A-68T мощностью 1,6 тысячи лошадиных сил. Самолет способен развивать скорость до 574 километров в час и выполнять полеты на высоте до 10,6 тысячи метров. Новый Hurkus-B выполнен на базе учебного самолета начальной подготовки, но получил исключительно военные системы, а также панель приборов, аналогичную реактивным самолетам.

Версия Hurkus-B имеет на сто килограммов меньшую массу, чем предыдущий самолет. В целом, как утверждает компания-разработчик, новый самолет получился более маневренным. Эта версия учебного самолета будет поставляться только в войска. Подробности о первом полете Hurkus-B не раскрываются.

Помимо версий A и B семейство самолетов Hurkus пополнится версиями C и CG. Первая — это штурмовой самолет, демонстрация которого состоялась в феврале 2017 года. Версия CG — боевой самолет для службы береговой охраны.

В ноябре прошлого года стало известно, что компания Turkish Aerospace Industries займется разработкой реактивной версии турбовинтового учебного самолета Hurkus. Новая разработка получила название Hurjet. Как ожидается, в ближайшее время начнется предварительное эскизное проектирование самолета.

Как ожидается, реактивный Hurjet сможет развивать скорость до 1,2 числа Маха (около 1,5 тысячи километров в час) и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Согласно предварительно утвержденным планам, новый самолет совершит первый полет в 2022 году. На вооружении Hurjet должны будут заменить устаревшие учебные самолеты T-38 Talon, передает "N+1"

Использованы фотографии: TAI
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Комментарии 21
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  1. павлентий Сегодня, 16:54 Новый
    Ну вот, а у нас тормозит проект Як-152 почему то...все вправо сдвигается
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    павлентий
    1. ЗВО Сегодня, 17:02 Новый
      Цитата: павлентий
      Ну вот, а у нас тормозит проект Як-152 почему то...все вправо сдвигается


      Да потому что в стране одна и большая Задн...ца...
      Турки, бразильцы, пол третьего мира уже вовсю свою авиапромышленность развили...

      А у нас все кивают на 90-тые...

      Как абхазы становимся.
      Делать, восстанавливать ничего не хотим. но всему есть отмазки в виде выйны...

      В начале 90- вообще никто не знал про авиа промышленность Турции.
      Только узкие спецы знали. что есть какой-то там Эмбраер.

      За то сейчас...
      Все наоборот...
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      ЗВО
      1. donavi49 Сегодня, 17:10 Новый
        Турки кстати свои ударные БПЛА прямо сейчас используют в Арфине.
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        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 17:11 Новый
          Вот такого типа.
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          donavi49
      2. Sefevi Сегодня, 18:23 Новый
        Турки уже представили штурмовик на базе Hurkus. Реальный конкурент Супертукано. Может поднять 1.5 т полезной нагрузки.
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        Sefevi
    2. Genry Сегодня, 18:39 Новый
      Цитата: павлентий
      Ну вот, а у нас тормозит проект Як-152 почему то...все вправо сдвигается

      Опять "просрали все полимеры"...
      Як-152 уже в мелкосерийном производстве, а вы всё волосы из жопы рвёте.
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      Genry
  2. фа2998 Сегодня, 17:14 Новый
    Цитата: ЗВО
    Только узкие спецы знали. что есть какой-то там Эмбраер.

    По моему у турков хороший шпион в Бразилии! laughing Из самолета, прям "Тукано" вылезает! lol
    Не знаю каков турецкий самолет, но старший бразильский брат- хорош. hi
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    фа2998
    1. donavi49 Сегодня, 17:22 Новый
      Почему бразилец? Если они работали с Пилатусом и вышел немного Пилатус wink
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      donavi49
  3. Topotun Сегодня, 17:35 Новый
    Мда, уже и турки на пятки наступают. Правда движок у них канадский... А вдруг со штатовцами разругаются? Или они движки тоже начали производить?
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    Topotun
  4. san4es Сегодня, 17:40 Новый
    Подробности о первом полете Hurkus-B не раскрываются.

    Турецкой аэрокосмической промышленности (Тай) разработаны инженерами, которые разработали и в этом году в середине в инвентаре военно-воздушных сил планируется ввести в HURKUS-B самолет первый испытательный полет успешно выполняет указано.
    Тай, в заявлении, HURKUS-B, HURKUS-A по гораздо более стабильно и всесторонне подчеркнул он произведен.
    Первый тест успешно выполняет полет на самолете, полет после тестов двигателя, авионики, стабильность полета и совершенства, как много теста также реализовать выраженное в заявлении, HURKUS-B, запланировано 90 часов вылетов после полетов турецких ВВС в инвентаре, как сообщается, будет
    Лучший в своем классе показано, как HURKUS-B, кабины, включая кресла-катапульты, поддержки кислорода, шасси, вес, прочность, и, как и все системы в кабине реактивного лишь подчеркивается, что он предназначен

    requestПеревод с турецкого ImTranslator v.12.9 lol
    https://www.haberler.com/hurkus-b-ilk-test-ucusun
    u-basariyla-gerceklestirdi-10509368-haberi/

    29 янв. 2018
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    san4es
  5. san4es Сегодня, 17:53 Новый
    hi ...У них ещё Hurkus-С имеется...Скоро весь алфавит будет am

    апр. 2017 г.
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    san4es
  6. APASUS Сегодня, 18:08 Новый
    Вот уже турки входят в разряд авиационных держав ,а мы все ждемс пока на нас сойдет взгляд папы! Похоже Россия обречена быть сырьевой державой,ну так по крайней мере получается ,Як-152 до сих пор мастерят никак не смастерят !
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    APASUS
    1. ЗВО Сегодня, 18:26 Новый
      Цитата: APASUS
      Вот уже турки входят в разряд авиационных держав ,а мы все ждемс пока на нас сойдет взгляд папы! Похоже Россия обречена быть сырьевой державой,ну так по крайней мере получается ,Як-152 до сих пор мастерят никак не смастерят !


      А папа хочет бизнес-джет на базе Ту-160...
      И партия с комсомолом ответили: Есть!
      И даже за 5 дней умудрились провести маркетинговые исследования рынка, и определили мировые потребности...

      Только вот какие то странные потребности...
      Мир говорит и делает одно, а наши Казанские чудо-маркетологи (даже без зачатков разума и маркетингового образования) - другое...
      Папа же сказал, папа - знает, папа - пожил...

      Блин, Ну почему в стране так много бардака...
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      ЗВО
    2. Genry Сегодня, 18:44 Новый
      Цитата: APASUS
      Як-152 до сих пор мастерят никак не смастерят !

      Выбросите старую методичку... Уже год как летает..

      И уже мелкосерийно производится:
      http://aviation21.ru/na-irkutskom-aviazavode-do-k
      onca-2018-goda-budet-izgotovleno-15-samolyotov-ya
      k-152/
      Уже и СР-10 развернулся
      Ответить
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      Genry
      1. APASUS Сегодня, 18:55 Новый
        Цитата: Genry
        Выбросите старую методичку... Уже год как летает..

        Ха-ха-Ха. Бабушке расскажите данный анекдот ,может порадуется
        1. Разработка технического проекта — срок до 30.04.2014

        2. Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца — срок до 30.09.2014

        3. Изготовление опытных образцов: двух лётных, по одному для статических и ресурсных испытаний, а также процедурного тренажёра, учебного компьютерного класса, средств объективного контроля — срок до 30.10.2015

        4. Проведение предварительных испытаний (ПИ), доработка по их результатам и предъявление на ГИ — срок до 30.10.2015

        5. Проведение Государственных испытаний — срок до 30.09.2016

        6. Корректировка РКД и доработка по результатам Государственных испытаний с присвоением РКД литеры «О1» — срок до 25.11.2016.

        Однако программа выполняется с отставанием от намеченных сроков почти на год — первый прототип Як-152 был выкачен на Иркутском авиазаводе 27 августа 2016 года. На стадии строительства находятся ещё три самолёта, два из которых будут проходить лётные испытания, третий предназначен для статических и четвёртый — для наземных ресурсных испытаний.

        Теперь посмотрите на сроки,может поймете что идут летные испытания
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        APASUS
        1. Genry Сегодня, 19:59 Новый
          Цитата: APASUS
          Теперь посмотрите на сроки,может поймете что идут летные испытания

          Ну в авиации так принято, что за всякий сертификат нужны испытания. А сертификатов для продажи на экспорт нужно много. Для этих испытаний и построили два самолёта дополнительно.
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          Genry
          1. APASUS Сегодня, 20:17 Новый
            Цитата: Genry
            Ну в авиации так принято, что за всякий сертификат нужны испытания. А сертификатов для продажи на экспорт нужно много.

            Испытания идут не для сертификатов ,а для отработки безаварийной работы ,подтверждения технических данных заложенных в проекте .Сертификация немного другой момент.
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            APASUS
      2. ЗВО Сегодня, 20:18 Новый
        Цитата: Genry
        Цитата: APASUS
        Як-152 до сих пор мастерят никак не смастерят !

        Выбросите старую методичку... Уже год как летает..
        И уже мелкосерийно производится:

        Перестаньте врать и людям и себе...
        Не производится...
        Серийное производство Як-152 не существует.
        Госиспытания предсерийных машин, каждую из которых делали вручную по 6-8 месяцев - не закончены.
        На них стоит немецкий двигатель.
        И все может вылететь в трубу.
        В который раз.
        Завод то может и готов. но производства попросту нет...
        Это инфа от середины января 2018 года со стороны самого завода.

        Так что забейте свою методичку лжи и вранья далеко и надолго...
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        ЗВО
  7. Dedall Сегодня, 18:56 Новый
    Интересно, а сколько оборотов винт даёт? У турбовинтовых они высооборотные, об этом косвенно говорит и малый диаметр при пяти лопастях. Но шумит, наверное, изрядно из-за того, что концы лопастей на сверхзвук выходят. А ещё фюзеляж раздут под задним пилотом. Если там горючка, то дальность должна вытягивать до 3000 км. А ещё интересно, что испытывают 4-й год, а до сих пор садится без выпуска закрылков. Но шасси хорошее, отработало без "козликов".
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    Dedall
  8. ButchCassidy Сегодня, 19:00 Новый
    Явный лицензионный клон бразильского СуперТукано.
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    ButchCassidy
  9. Lone gunman Сегодня, 21:25 Новый
    ух-ты, прям мой конкурент)))...Отличная машинка получится особенно штурмавик, хатабычей обратно в пещеры загонять...
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    Lone gunman
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