Новые действия президента США имеют важное значение для сохранения возможностей, необходимых для ликвидации террористической угрозы.

Из США поступили сообщения о том, что президент страны Дональд Трамп отменил ещё один из указов своего предшественника Барака Обамы. Речь идёт об указе, который предусматривал закрытие американской спецтюрьмы в Гуантанамо на Кубе.Новая инициатива Трампа предполагает возможность направления в специальную тюрьму, где люди содержатся без суда и следствия годами, новых узников. При этом Трамп отмечает, что «нужно выработать критерии отправки лиц для отбывания наказания в Гуантанамо». Таким образом, Вашингтон фактически признаёт, что до настоящего времени никаких критериев по заточению людей в эту тюрьму не существовало.Отмечено, что сохраняется межведомственная комиссия, которая «продолжит рассматривать дела узников».Специальная тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году на фоне американского вторжения в Афганистан. С тех пор сам термин «Гуантанамо» стал синонимом фактически нацистского концлагеря. В лагере этом оказывались не только террористы с подтверждённой репутацией головорезов, но и те люди, чья вина так и не была доказана. Американский персонал тюрьмы применяет по отношению к заключённым изощрённые пытки, на что фактически не обращает особого внимание ни одна из международных правозащитных организаций.Пресс-релиз Белого дома на таком фоне выглядит самым настоящим цинизмом: