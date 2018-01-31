10:39 31 января

Трамп отменил указ Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо

Из США поступили сообщения о том, что президент страны Дональд Трамп отменил ещё один из указов своего предшественника Барака Обамы. Речь идёт об указе, который предусматривал закрытие американской спецтюрьмы в Гуантанамо на Кубе.

Новая инициатива Трампа предполагает возможность направления в специальную тюрьму, где люди содержатся без суда и следствия годами, новых узников. При этом Трамп отмечает, что «нужно выработать критерии отправки лиц для отбывания наказания в Гуантанамо». Таким образом, Вашингтон фактически признаёт, что до настоящего времени никаких критериев по заточению людей в эту тюрьму не существовало.

Отмечено, что сохраняется межведомственная комиссия, которая «продолжит рассматривать дела узников».
Трамп отменил указ Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо



Специальная тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году на фоне американского вторжения в Афганистан. С тех пор сам термин «Гуантанамо» стал синонимом фактически нацистского концлагеря. В лагере этом оказывались не только террористы с подтверждённой репутацией головорезов, но и те люди, чья вина так и не была доказана. Американский персонал тюрьмы применяет по отношению к заключённым изощрённые пытки, на что фактически не обращает особого внимание ни одна из международных правозащитных организаций.

Пресс-релиз Белого дома на таком фоне выглядит самым настоящим цинизмом:
Новые действия президента США имеют важное значение для сохранения возможностей, необходимых для ликвидации террористической угрозы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:52
    Для ликвидации террористической угрозы на планете , Трампу и таким как он там самое место .
    Spartanez300
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:00
      Цитата: Spartanez300
      Для ликвидации террористической угрозы на планете , Трампу и таким как он там самое место .

      Один приказал, другой отменил.... Какая разница? Всё равно с ней ничего не делается и не сделается. Не знаю подоплёки, но удивляюсь, как Хрущёв, Фидель, Брежнев просмотрели. Из Залива Свиней вышибли наёмников, а тут - никак....
      Вот уж в самом деле Америка - "была у меня избушка лубяная, а у лисы - ледяная"... Уж если Америка куда впёрлась - дык как клопов - только керосином выводить. И то не гарантия. Хотя кое-где получалось - один Вьетнам чего стОит...
      Zoldat_A
      1. тол100в Сегодня, 07:27
        Цитата: Zoldat_A
        - один Вьетнам чего стОит...

        Уже не стОит, они и туда уже снова с мылом и зеленой бумагой влезли!
        тол100в
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:32
          Цитата: тол100в
          Цитата: Zoldat_A
          - один Вьетнам чего стОит...

          Уже не стОит, они и туда уже снова с мылом и зеленой бумагой влезли!

          До поры до времени... История-то по кругу пляшет.... Рано или поздно и поляков в печах жечь снова начнут, и Вьетнам "оранжем" да напалмом опять поливать начнут. Вот тогда все эти ...CENZORED... снова о русских вспомнят. И памятники восстановят, и про зелёную бумагу забудут.
          Zoldat_A
    2. сибиралт Сегодня, 07:11
      Трамп практичный чел. Зачем тратится на строительство новой тюрьмы, когда такая же на Кубе. Да и место там вполне курортное. winked
      сибиралт
    3. Starover_Z Сегодня, 08:24
      Цитата: Spartanez300
      Для ликвидации террористической угрозы на планете , Трампу и таким как он там самое место .

      Вот-вот !
      Трамп отмечает, что «нужно выработать критерии отправки лиц для отбывания наказания в Гуантанамо».

      За подготовку лиц террористической направленности, за развязывание гражданских войн в различных странах, за многочисленные убийства мирных жителей !
      Точно для себя оставили ! Чтобы их в Антарктиду не отправляли отбывать потом !
      Starover_Z
    4. влад66 Сегодня, 08:42
      Всем этим трампам, обамамам, бушам и прочей нечисти самое там и место.
      влад66
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:52
    Надо сянкции против них ввести ! Под этим предлогом .
    ФЕОДОР
  3. рюрикович Сегодня, 06:54
    США и мораль - вещи не совместимые.... request
    рюрикович
  4. Кент0001 Сегодня, 06:54
    Этот клоун хочет войти в историю как самый политически некомпетентны, кровожадный, и т.д. и т.п президент США, хотя какая страна-такой и президент.
    Кент0001
  5. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Всё это пиар, Обама занимался саморекламой и по ходу не было желания закрыть тюрьму.А Трамп так же занимается пиаром отменяя решения предыдущего.
    Александр 3
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:08
    Что еще можно было ожидать от марионеточного президента США, управляемых олигархическими кланами, спецслужбами и сенаторами. "Светоч" демократии и мировой "защитник" прав человека породил очередной акт "человеколюбия", "законности".
    "Забавно", что всё это уживается с христианской верой. Понятно, что англосаксы, как и остальная "цивилизованная" Европа переписали базовые принципы христианства под свою корыстную и лицемерную сущность, но иногда очень кажется, что в таких местах, как вашингтонский Белый дом или лондонский Вестминстерский дворец, регулярно проводятся черные мессы с человеческими жертвоприношениями...
    Alex-a832
  7. iliitchitch Сегодня, 07:14
    "1984" написан в 1948 году . Есть и у этих пророки в своём отечестве . Во всём грешны , в чём СССР обвиняли .
    iliitchitch
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:44
      Цитата: iliitchitch
      "1984" написан в 1948 году . Есть и у этих пророки в своём отечестве . Во всём грешны , в чём СССР обвиняли .

      Когда я "1984" читал в 2004-м, то даже мысли не было о "тоталитарном" СССР. Зато к тому времени прожил достаточно десятков лет, чтобы чётко увидеть там Америку. А уж последние несколько лет - чем дальше в лес, тем больше партизанов... Особенно, если учесть, что бомбёжки идут под призывы к миру, санкции и окружение России базами под призывы к сотрудничеству, а идеологическая зачистка, которая КГБ и не снилась - под лозунгом борьбы за свободу, равноправие и демократию. Министерство Правды, Министерство Мира и т.д. в чистом виде.
      Кстати, когда "город Лондон - ВВС" в начале 80-х устроили радиопостановку по "1984", мне показалось неинтересно - в Союзе такого не видел, в США не был, а там, где был - там и похлеще, чем у Оруэлла, бывало.
      Zoldat_A
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Трамп со временем станет почетным узником Гуантанамо, где ему самое место !
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 08:14
      Цитата: Геркулесыч
      Трамп со временем станет почетным узником Гуантанамо, где ему самое место !

      Сдаётся мне , что в этом уравнении дискриминант нулю совсем не равен wassat . трумп скорее подмосковным персональным пенсионером станет где-нибудь в Красково или Томилино , чем узником гуантанамо . Отправит он этот полосатый бестолковый курятник на свалку Истории , где этому недоразумению с логикой "Е2-Е4-сдавайся" самое и место . Доведёт до цугундера .
      iliitchitch
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:19
    Таким образом, Вашингтон фактически признаёт, что до настоящего времени никаких критериев по заточению людей в эту тюрьму не существовало.

    Демократия так и прёт из мерикатосии! laughing
    a.s.zzz888
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