10:40 31 января

Как Советская Армия китайцев разочаровала

По мнению одного китайского военного эксперта, Советская Армия из образца превратилась в предостережение. Судьба этой армии вызывает одно только сожаление. Об этом рассказывает издание «Global Times».



Судьба Советской Армии, победившей нацистов, а затем противостоявшей Соединённым Штатам и вообще Западу в холодной войне, вызывает ныне лишь сожаление. Об этом пишет в «Global Times» военный эксперт Сюй Янь, профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии КНР. С распадом же СССР армия эта просто «взяла да исчезла». По мнению эксперта, несмотря на блестящие достижения, советское руководство забыло цели, которые были поставлены когда-то перед Красной Армией.


«Global Times»напоминает, что сто лет тому назад, 28 января 1918 года, СНК РСФСР принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Позднее армия превратилась в «образец революционной борьбы для бедствующего китайского народа, а также многочисленных угнетённых народов мира», считает Сюй Янь, чьё мнение приводит «ИноТВ».

Но вот пришёл 1991 год. В СССР — внутриполитический хаос. И «героические вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекращают своё существование. Сей факт стал большим разочарованием для китайцев, да и для других народов мира.

Также Сюй Янь припоминает, что у него сложились противоречивые чувства и к СССР, и к Красной Армии. И Союз, и его армия вначале представляли для Сюй Яня и его ровесников эталон, но затем, когда «сменилась идеология», жители КНР осознали: советским войскам свойственно «поведение гегемона». В итоге у многих китайцев блестящие воспоминания о Красной Армии переплелись с мрачными.

И всё же жива в Поднебесной память о советской помощи в освобождении китайской земли от японской оккупации. И ещё: как бы Запад ни пытался принизить заслуги советских войск во Второй мировой войне, именно Советская Армия внесла наибольший вклад в борьбу с нацистами.

Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.

Среди причин этого «ничего»: западное влияние, ошибки руководства и, наконец, отказ от былых идей и идеалов, с которыми была создана Советская Армия — от идей Великой Октябрьской социалистической революции. В итоге могущественная военная сила попросту «развалилась изнутри».

Понятно, заметим, почему китайский эксперт заинтересовался историей военного величия и идеологического краха Советской Армии. Советского Союза давно нет, а славную историю его армии помнят не только в России, но и в Китае, и в других странах. Очевидно, Сюй Янь хочет извлечь урок из краха СССР и идеологической катастрофы его вооружённых сил. Отказ армии от своих изначальных целей и идей приводит к «сожалению». Это и есть «предостережение», которое советует намотать своим соотечественникам на ус китайский военный эксперт.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:43
    Но от тайги до Британских морей-
    Красная Армия всех сильней ! soldier
    Uncle Lee
    1. oldseaman1957 Сегодня, 07:49
      Отказ армии от своих изначальных целей и идей приводит к «сожалению»...
      - Лучше всего учиться на ЧУЖИХ ошибках! Дай Бог, чтобы после следующих наших "перестроек" мудрые китайцы не крутили пальцем у виска...
      oldseaman1957
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:56
        Цитата: oldseaman1957
        учше всего учиться на ЧУЖИХ ошибках

        Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.
        Аристарх Людвигович
        1. Владимир К. Сегодня, 08:53
          Мудрые учатся на чужих ошибках, умные люди учатся на своих и лишь дураки не учатся на ошибках вообще.
          Владимир К.
      2. ИмПерц Сегодня, 08:17
        ... А еще в Китае помнят совет Сталина, данный Мао Цзэдуну в 1950 году: «Учитесь больше на наших ошибках, чем на наших успехах»...
        ИмПерц
        1. Stas157 Сегодня, 08:51
          пришёл 1991 год. В СССР — внутриполитический хаос. И «героические вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекращают своё существование. Сей факт стал большим разочарованием для китайцев, да и для других народов мира.

          Действительно, офицеры, коммунисты, давшие присягу советской Родине, составлявшие надежный оплот страны, молча взирали на то, как Ельцин уничтожает СССР.
          Не встали они и на защиту ГКЧП, который хотел остановить вакханалию творимую Горбачевым и ЕБН, в 1991 году. Зато уже через два года, армейские подразделения встали на защиту самого Ельцина, прославились на весь мир расстрелом из танков, народом избранного парламента, в Белом доме, почти в центре Москвы.
          За что Ельцин отблагодарил военных нищенскими зарплатами и развалом в армии. В результате, из армейской среды ушли самые энергичные и честные люди. Остались же неудачники, которые смирились с ужасным положением, с одной стороны. И воры, и взяточники, с другой.
          Эти же офицеры никуда не делись, они и до сих пор составляют костяк в современной российской армии, не смотря на очень положительные сдвиги в последнее время. Постоянные коррупционные скандалы связанные с высшей генеральской средой, красноречиво свидетельствуют об этом.
          Stas157
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
      Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.
      значит никакой он не "эксперт",если не понимает простой вещи: армия-тот же народ,и гражданской войны нам больше не надо,хватит и одной.
      андрей юрьевич
      1. rocket757 Сегодня, 08:03
        Уже умные те, кто учиться на ошибках!!! Тот кто учится на чужих, эт уж совсем из категории мудрецов!!!
        rocket757
        1. BerBer Сегодня, 08:44
          У каждого свои грабли, а у многих ещё и не одни. Так что, согласен абсолютно.
          BerBer
          1. rocket757 Сегодня, 09:38
            Добрый такой шишак, да посреди лба, может резко так стимулировать умственные процессы what
            Вот вторая шишка, да рядышком, эт за обратное намекает! Не впрок пошло wassat
            rocket757
      2. Мар.Тира Сегодня, 08:11
        Не чего было защищать.и не кому было возглавить эту защиту.Американцы благословили Ельцина,подкидывали окорочка Буша,и прочую лабуду.Не было внешней угрозы,против чего всегда выступал русский народ.Сейчас тоже не чего защищать .Во всяком случае в Кремле.Но есть внешняя угроза.На этом и держит наш народ власть.Тоже самое я могу сказать и про Китай.В их идеологии от любви до ненависти один шаг.Как скажет великий кормчий,так и будет.Мы эти примеры уже видели,и испытали на себе эту "любовь".Лично я на Советско-Китайской границе в 1969 годуТак что пусть не поёт.
        Мар.Тира
        1. verner1967 Сегодня, 08:59
          Цитата: Мар.Тира
          Тоже самое я могу сказать и про Китай.В их идеологии от любви до ненависти один шаг.Как скажет великий кормчий,так и будет.Мы эти примеры уже видели,и испытали на себе эту "любовь".

          Если бы наши политиканы того времени не вели себя по отношению к Китаю как гегемоны, не пришлось бы по образному выражению Гречко "затыкать дыры солдатскими шинелями". С остальным в посте согласен.
          verner1967
        2. rocket757 Сегодня, 09:16
          Народу всегда ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!
          Эт у тех которые влились в стройные ряды мирового сообщества, капитала и т.п. общечеловеческих ценностей, остаются только личные, шкурные интересы ... за них то они стоят горой, условно так, потому как толкают за это других!!!
          Пора нам СТАТЬ за свои, НАРОДНЫЕ интересы и смести всю шушеру с нашего пути!
          rocket757
      3. апро Сегодня, 08:54
        Андрей Юрьевич.не согласен.армия из школы мужества превратилась в обыденную обязаловку.со всеми вытекающими.
        апро
      4. Stas157 Сегодня, 08:59
        Цитата: андрей юрьевич
        значит никакой он не "эксперт",если не понимает простой вещи: армия-тот же народ,и гражданской войны нам больше не надо,хватит и одной.

        Прикажут, и Белый дом в Москве, с народными избранниками, в порошок сотрете! Если уж за Ельцина воевать с гражданскими пошли, то за Путина, и подавно в стороне не останетесь.
        Stas157
        1. rocket757 Сегодня, 09:48
          Будем надеяться на здравомыслие руководства страны. Наша армия эт реальная сила, инструмент в руках государства!
          rocket757
      5. Бер Сегодня, 09:37
        Этот горе эксперт, по мимо всего прочего забыл, что по конституции СССР каждая республика имела право выхода из состава СССР, и по той же конституции Советская Армия не имела право этому препятствовать. Вот республики и вышли из состава СССР сейчас это называется вроде бы демократия?

        За этим были обязаны следить не Армия, а ЦК и КГБ СССР, но горбачёв и полит верхушка с комететчиками страну предали, ибо сохранность ПОЛИТИЧЕСКОГО строя это работа КГБ.

        Я честно говоря сомневаюсь что перевод правильный ибо Китайский язык он специфический.

        У нас вообще с правильным употреблением слов, при этих либерастах ельцина полный театр абсурда, как с хомо-идиото Сванидзе, человек имеющий университетское образование,
        а говорит как неуч с 5-ю классами образования.

        В наследие эпохи ельцина нам много бреда досталось.
        Например; Нижняя палата парламента России не может называться Государственная Дума, а только Республиканская Дума, не важно какая республика у нас будет в будущем парламентская или президентская как сейчас, нижняя палата это есть Республиканская Дума,
        так как Россия это республика, а не монархическая империя.

        Ибо в отсутствии Государя Императора, слово государство в официальных документах не может быть употребляемо, так как государство это территория поданных (под данью) Божьего помазанника Государя. Государство-Государь Император. В просторечье как хочешь так и говори, но вот юридически грамотным людям так говорить значит показывать свою полную не компетентность.
        Поборникам строя ельцина бы поучится у пятой Республики правильно употреблять слова,
        а не у Нью-Юрских гамбургеров... )))

        Много бреда эпохи ельцина, по этому так же спустя рукава переводят Китайские тексты.

        Понятно, заметим, почему китайский эксперт заинтересовался историей военного величия и идеологического краха Советской Армии. Советского Союза давно нет, а славную историю его армии помнят не только в России, но и в Китае, и в других странах. Очевидно, Сюй Янь хочет извлечь урок из краха СССР и идеологической катастрофы его вооружённых сил. Отказ армии от своих изначальных целей и идей приводит к «сожалению». Это и есть «предостережение», которое советует намотать своим соотечественникам на ус китайский военный эксперт.


        В Китае много противоречий и не только с Уйгурами и Тибетом но и севера с югом как наследников двух прошлых империй, по этому Сюй Янь скорее озабочен формированием в Китайской Армии альтернативы Китайскому КГБ, что бы в случае его предательства как КГБ СССР, Китайская Народная Армия на законных основаниях могла бы вмешаться, ибо в Советской Армии таких полномочий не было.

        Правильный перевод бы прочесть, а не несколько предложений вырванных из контекста.
        Бер
    3. влад66 Сегодня, 08:55
      А кого было защищать то request КПСС само разваливало страну, превратившись в бизнессменов, а от ГКЧП ждали приказа к действию, да так и не дождались. request
      влад66
      1. активатор Сегодня, 09:44
        Цитата: влад66
        а от ГКЧП ждали приказа к действию, да так и не дождались

        ПРИКАЗА ОТ ЭТИХ НЕМОщных с трясущимися руками старцев? Я вспоминаю свою срочку , командиров с большим звездами и понимаю , что небыло там таких способных принять решение и система отбора была такой, что наверх быстро продвигались не умные и решительные, а хитрые и подленькие. Вот ,что можно сказать о замполите полка который бегал проверял ленкомнаты и рспекал всех за косо висевший портрет ленина , а через год он точно так же уже бегал ро свитлыцям ,что бы не дай бог портрет шевченка без рушника висел . На ,что они были способны? Были и мужики офицеры спорсобные на поступок ,но почему то обделенные званиями и должностями.
        активатор
    4. Новый Сегодня, 09:27
      Цитата: Uncle Lee
      Красная Армия всех сильней !
      Нет уже давно этой армии.
      В СССР были грубые просчеты в воспитании, выросло поколение перекати-поле, которое предало свою Родину ради капиталистического благоденствия. И в настоящее время это же поколение голосует за партию грабителей и олигархов.
      Новый
      1. rocket757 Сегодня, 09:50
        Эт поколение если проголосует, то за то, что есть! Выбор то какой?
        rocket757
  2. andrewkor Сегодня, 07:48
    А я горжусь Советской Армией при всех её недостатках,выдуманных и реальных,я ей присягал,военный билет иногда рассматриваю,где я 16 летний пацан(другого фото на тот момент не было),вспоминаю учебку,сослуживцев, как я стал мужчиной.Хотел стать профи,да здоровье подвело. Батя мой воевал, детство мое прошло в гарнизонах.С уважением смотрю на современную Российскую Армию!
    andrewkor
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:53
    Первый абзац статьи-шедэвр!Есть ещё в Китае тупые китаёзы! wassat
    ВЕРЕСК
    1. Вежливый Лось Сегодня, 09:50
      Цитата: ВЕРЕСК
      Первый абзац статьи-шедэвр!Есть ещё в Китае тупые китаёзы!

      Есть у китайцев народная мудрость, которая гласит: "О море надо спрашивать у рыбака". А о Советской армии, если не у ее офицера или солдата, то, как минимум, у граждан бывшего СССР. С какого перепоя СА у него вдруг вызвала сожаление? И куда это она (СА) исчезла? Да, распался Союз, да были тяжкие для армии времена. Слава богу, пережили. Современная российская армия не на пустом месте выросла. Так, что насчет
      просто «взяла да исчезла»
      тут китайский товарищ неправ. Традиции СА никуда не делись. У многих до сих пор мундиры в шкафах висят. А кое у кого петелька для вешалки усиленная пришита. Мне кажется, что китаец не за свое дело взялся.
      Хочется сказать этому Сюй Яню: "Не сюй свой янь в нашу армию и нашу историю".
      Вежливый Лось
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:53
        Я прекрасно знаю психологию Китая.В детстве жил недалеко,затем постреляли малось.Теперь-пытаемся чего-то развивать.Нихрена не получиться.Они тянут,мы упираемся.Они ещё те друзья.
        ВЕРЕСК
      2. avt Сегодня, 09:54
        Цитата: Вежливый Лось
        И куда это она (СА) исчезла?

        Самораспустилась на ,,офицерском собрании" во главе с маршалом ,,который смеётся"- Шапошниковым . Забыли ?
        avt
  4. Zubr Сегодня, 07:55
    Ну так. Китайские коллеги, в данном случае вы заблуждаетесь. Концепция не поменялась. Зато изменилась доктрина, материаальное обеспечение. Мы за славой не гонимся, революции не наше дело. Спокойно, без пафоса, тащим службу. В конце концов выходим на качественно другой уровень. Так, что китайский ЭХСПЕРТ...покури в сторонке.
    Zubr
    1. rocket757 Сегодня, 08:05
      Спокойно, без шума и пыли и эт ПРАВИЛЬНО!!!
      rocket757
      1. Zubr Сегодня, 08:17
        Ну а по другому нельзя, лично я очень люблю делать неожиданные сюрпризы вероятному противнику в случае его экспансии.
        Zubr
        1. verner1967 Сегодня, 09:04
          Цитата: Zubr
          лично я очень люблю делать неожиданные сюрпризы вероятному противнику в случае его экспансии.

          Прямо на диване? laughing
          verner1967
          1. Zubr Сегодня, 09:25
            smile smile smile это место никогда не подводило. Позволяет расслабиться и подумать..
            Zubr
        2. rocket757 Сегодня, 09:10
          Очень разумная тактика.
          Сейчас около власти одни пиар менеджеры, государственными деятелями таких назвать никак, болтуны короче. Особливо прикольно\ стыдно бывает слушать таких которые за батуты распинаются, а потом у них ракеты валяться!!!
          Кто правит страной??? По нормальному сказать никак, а по правде мама ... админ не велит!
          rocket757
  5. Грац Сегодня, 08:01
    Но вот пришёл 1991 год. В СССР — внутриполитический хаос. И «героические вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекращают своё существование. Сей факт стал большим разочарованием для китайцев, да и для других народов мира.


    так армия это часть народа, в ней служат люди из этого же народа, с теми же проблемами и требованиями, так что какое было общество, такая была и армия
    Грац
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:05
    . Не должна армия решать внутренние дела страны. Если она это делает, получается Гражданская война, море крови - и, по сути, ничего хорошего.
    Горный стрелок
    1. Esoteric Сегодня, 08:21
      Поезжайте в Чили и там им всё это расскажете...
      Esoteric
  7. Симон Сегодня, 08:13
    Советская армия никуда не исчезла, она просто переродилась в российскую! А русский дух, честь и сила остались. Пострадавшим странам от агрессора, всегда будет помощь, как в Сирии. soldier
    Симон
    1. Esoteric Сегодня, 08:32
      Цитата: Симон
      Советская армия никуда не исчезла, она просто переродилась в российскую! А русский дух, честь и сила остались.

      А чего так недалеко? Может быть перерождение началось с массового увольнения офицеров после вывода войск по приказу ГМС? Или, когда из танков стреляли по парламенту (ещё скажите, что там были враги народа, которых на радостях выпустили через месяц)? Или когда "Она утонула"?
      Esoteric
  8. Altona Сегодня, 08:15
    Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.
    -------------------------------
    Ложная парадигма, что "армия и флот" вне политики. Хотя в некоторых государствах армия играет огромную стабилизирующую роль-Египет, Турция, Китай, например. И в случае демократических закидонов гражданских институтов власти быстро восстанавливает статус-кво, принятый в обществе, смещая слишком экзотических лидеров. Дмитрий Язов и другие армейцы не вмешались в свое время в перестройку и в итоге сам стал жертвой перестройщиков.
    P.S. А ведь при Советской власти личному составу постоянно читались политинформации и лекции по политпросвещению.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 08:16
    Цитата: Горный стрелок
    море крови - и, по сути, ничего хорошего.

    ----------------------
    Морекровие обычно осуществляют несогласные силы, которые еще имеют рычаги влияния. Сосед соседу не пойдет морекровие устраивать.
    Altona
  10. insular Сегодня, 08:18
    Российская Федерация и есть Советский Союз. Все те бойцы и командиры, что не изменили Советской присяге и не стали давать её дважды - и есть Красная Армия.
    И что мы видим сейчас? А то, что ограниченный контингент с почти безграничными возможностями совершает невозможное, в кратчайшие сроки и уничтожает то, что весь мир называл главной угрозой человечеству... В одиночку. Опять.
    Так что нет, наш желтолиций друг, не прав. Красная Армия живее всех живых и снова мир ревёт "Русские идут!". И всё чаще звучат голоса "Русские, введите войска, помогите!".
    Ни кто не просит о помощий НОАК.
    insular
  11. Васян1971 Сегодня, 08:19
    Традиция у нас такая. Армия и Полководцы появляются только во время войны и то после того, как получим крупных люлей. А в мирное время травку красим, да на генеральских дачах картошку окучиваем...
    Васян1971
  12. апро Сегодня, 08:29
    Армия потеряла боевой дух.советская армия не проводила агресивных операций.пасивная оборона заводит в тупик.непродуманая кадровая политика.черезмерная численность. вырождение професианализма.гигонтомания не соответствующая действительным угрозам.
    апро
  13. vladimirvn Сегодня, 08:31
    Товарищ так и не разобрался, в целях и задачах армии СССР, а затем и России. А предназначена она, прежде всего, для защиты страны и народа от внешнего врага и создании условий, для выбора народом политического устройства и руководителя, а не для участия, во внутриполитических разборках, как в иных банановых государствах.
    vladimirvn
  14. Alexey RA Сегодня, 10:24
    Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.

    А эксперт не уточняет - на чьей стороне должна была выступить армия в августе 1991?
    Горбачёва, предавшего армию и спецов в Тбилиси, Баку и Вильнюсе? Непонятного ГКЧП, от которого за 3 дня армия так и не получила чётких приказов?
    Или, может быть, армия должна была организовать военный переворот против более-менее законно избранной власти? Так подобные мысли из армии выбивались с начала 30-х.
    Alexey RA
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