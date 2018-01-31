Как Советская Армия китайцев разочаровала
По мнению одного китайского военного эксперта, Советская Армия из образца превратилась в предостережение. Судьба этой армии вызывает одно только сожаление. Об этом рассказывает издание «Global Times».
Судьба Советской Армии, победившей нацистов, а затем противостоявшей Соединённым Штатам и вообще Западу в холодной войне, вызывает ныне лишь сожаление. Об этом пишет в «Global Times» военный эксперт Сюй Янь, профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии КНР. С распадом же СССР армия эта просто «взяла да исчезла». По мнению эксперта, несмотря на блестящие достижения, советское руководство забыло цели, которые были поставлены когда-то перед Красной Армией.
«Global Times»напоминает, что сто лет тому назад, 28 января 1918 года, СНК РСФСР принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Позднее армия превратилась в «образец революционной борьбы для бедствующего китайского народа, а также многочисленных угнетённых народов мира», считает Сюй Янь, чьё мнение приводит «ИноТВ».
Но вот пришёл 1991 год. В СССР — внутриполитический хаос. И «героические вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекращают своё существование. Сей факт стал большим разочарованием для китайцев, да и для других народов мира.
Также Сюй Янь припоминает, что у него сложились противоречивые чувства и к СССР, и к Красной Армии. И Союз, и его армия вначале представляли для Сюй Яня и его ровесников эталон, но затем, когда «сменилась идеология», жители КНР осознали: советским войскам свойственно «поведение гегемона». В итоге у многих китайцев блестящие воспоминания о Красной Армии переплелись с мрачными.
И всё же жива в Поднебесной память о советской помощи в освобождении китайской земли от японской оккупации. И ещё: как бы Запад ни пытался принизить заслуги советских войск во Второй мировой войне, именно Советская Армия внесла наибольший вклад в борьбу с нацистами.
Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.
Среди причин этого «ничего»: западное влияние, ошибки руководства и, наконец, отказ от былых идей и идеалов, с которыми была создана Советская Армия — от идей Великой Октябрьской социалистической революции. В итоге могущественная военная сила попросту «развалилась изнутри».
Понятно, заметим, почему китайский эксперт заинтересовался историей военного величия и идеологического краха Советской Армии. Советского Союза давно нет, а славную историю его армии помнят не только в России, но и в Китае, и в других странах. Очевидно, Сюй Янь хочет извлечь урок из краха СССР и идеологической катастрофы его вооружённых сил. Отказ армии от своих изначальных целей и идей приводит к «сожалению». Это и есть «предостережение», которое советует намотать своим соотечественникам на ус китайский военный эксперт.
Судьба Советской Армии, победившей нацистов, а затем противостоявшей Соединённым Штатам и вообще Западу в холодной войне, вызывает ныне лишь сожаление. Об этом пишет в «Global Times» военный эксперт Сюй Янь, профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии КНР. С распадом же СССР армия эта просто «взяла да исчезла». По мнению эксперта, несмотря на блестящие достижения, советское руководство забыло цели, которые были поставлены когда-то перед Красной Армией.
«Global Times»напоминает, что сто лет тому назад, 28 января 1918 года, СНК РСФСР принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Позднее армия превратилась в «образец революционной борьбы для бедствующего китайского народа, а также многочисленных угнетённых народов мира», считает Сюй Янь, чьё мнение приводит «ИноТВ».
Но вот пришёл 1991 год. В СССР — внутриполитический хаос. И «героические вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекращают своё существование. Сей факт стал большим разочарованием для китайцев, да и для других народов мира.
Также Сюй Янь припоминает, что у него сложились противоречивые чувства и к СССР, и к Красной Армии. И Союз, и его армия вначале представляли для Сюй Яня и его ровесников эталон, но затем, когда «сменилась идеология», жители КНР осознали: советским войскам свойственно «поведение гегемона». В итоге у многих китайцев блестящие воспоминания о Красной Армии переплелись с мрачными.
И всё же жива в Поднебесной память о советской помощи в освобождении китайской земли от японской оккупации. И ещё: как бы Запад ни пытался принизить заслуги советских войск во Второй мировой войне, именно Советская Армия внесла наибольший вклад в борьбу с нацистами.
Так почему же эти мощные войска, имеющие столь славную историю, ничего не предприняли в момент распада СССР? Вот таким вопросом задаётся китайский военный эксперт.
Среди причин этого «ничего»: западное влияние, ошибки руководства и, наконец, отказ от былых идей и идеалов, с которыми была создана Советская Армия — от идей Великой Октябрьской социалистической революции. В итоге могущественная военная сила попросту «развалилась изнутри».
Понятно, заметим, почему китайский эксперт заинтересовался историей военного величия и идеологического краха Советской Армии. Советского Союза давно нет, а славную историю его армии помнят не только в России, но и в Китае, и в других странах. Очевидно, Сюй Янь хочет извлечь урок из краха СССР и идеологической катастрофы его вооружённых сил. Отказ армии от своих изначальных целей и идей приводит к «сожалению». Это и есть «предостережение», которое советует намотать своим соотечественникам на ус китайский военный эксперт.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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