США заказало новую партию ракет для THAAD
США продолжают наращивать возможности противоракетной обороны. Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщает, что Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) заказало производство новой партии ракет-перехватчиков на сумму $459 млн.
В Lockheed Martin указывают, что всего за 2017-2018 годы американское правительство заказало ракет-перехватчиков на сумму $1,28 млрд — все они предназначены для систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) американской армии.
THAAD является ключевым элементом американской системы противоракетной обороны, защищая военные объекты, населённые пункты и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет ближнего и среднего радиусов действия. На сегодняшний день MDA получило уже более 200 ракет-перехватчиков, все 15 тестовых пусков оказались успешными.
THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система была разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодня комплексы THAAD развёрнуты в США, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Корее, планируется их размещение в Японии и Саудовской Аравии, передает "Warspot"
В Lockheed Martin указывают, что всего за 2017-2018 годы американское правительство заказало ракет-перехватчиков на сумму $1,28 млрд — все они предназначены для систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) американской армии.
THAAD является ключевым элементом американской системы противоракетной обороны, защищая военные объекты, населённые пункты и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет ближнего и среднего радиусов действия. На сегодняшний день MDA получило уже более 200 ракет-перехватчиков, все 15 тестовых пусков оказались успешными.
THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система была разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодня комплексы THAAD развёрнуты в США, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Корее, планируется их размещение в Японии и Саудовской Аравии, передает "Warspot"
Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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