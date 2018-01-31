22:38 31 января

США заказало новую партию ракет для THAAD

США продолжают наращивать возможности противоракетной обороны. Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщает, что Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) заказало производство новой партии ракет-перехватчиков на сумму $459 млн.

В Lockheed Martin указывают, что всего за 2017-2018 годы американское правительство заказало ракет-перехватчиков на сумму $1,28 млрд — все они предназначены для систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) американской армии.

США заказало новую партию ракет для THAAD



THAAD является ключевым элементом американской системы противоракетной обороны, защищая военные объекты, населённые пункты и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет ближнего и среднего радиусов действия. На сегодняшний день MDA получило уже более 200 ракет-перехватчиков, все 15 тестовых пусков оказались успешными.

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система была разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодня комплексы THAAD развёрнуты в США, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Корее, планируется их размещение в Японии и Саудовской Аравии, передает "Warspot"

Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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Комментарии 5

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:14
    А наш Прометей пока только в планах. Хотя он нам необходим еще вчера.
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 13:45
      А что, нас вчера атаковали баллистическими ракетами средней и малой дальности вчера? Я не в курсе был...
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:48
        Цитата: Muvka
        А что, нас вчера атаковали баллистическими ракетами средней и малой дальности вчера? Я не в курсе был...

        А вы полагаете,что задержки по модернизации того же Нахимова тормозятся только из-за Циркона?К тому же,одно дело А-235 Нудоль,которых поставят только у Москвы при ДОН-2М,а другое дело С-500 с примерно теми же задачами,по всей России.
        НЕКСУС
        1. Muvka Сегодня, 13:58
          А почему нам С-500 нужен был уже вчера? Вы мне это скажите. Мне иногда кажется, что вы бредите.
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:20
            Цитата: Muvka
            А почему нам С-500 нужен был уже вчера? Вы мне это скажите. Мне иногда кажется, что вы бредите.

            Уважаемый,до вас видимо не доходит смысл мною сказанного...во первых,флоты наши не пополняются надводными кораблями первого ранга,от слова совсем. И модернизация Нахимова скорейшая,может увеличить боевую мощь флота очень существенно.Во вторых-тут часто стонут и плачут ,что прикрываем только Москву и Питер,а другие города-миллионики побоку...так вот С-500 как раз и делается для того,чтоб прикрыть не только Москву от ударов с космоса. Хотел бы ответить вам резче,да только и так уже 9 предупреждений имею.
            НЕКСУС
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