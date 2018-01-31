Буксиры ТОФ очищают ото льда фарватеры в бухтах, где базируются боевые корабли

В местах базирования кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота задействованы в мероприятиях по обколке льда и расчистке фарватеров от льдин. В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров,

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота очищают от толстого льда фарватеры бухт Приморья и Камчатки в местах базирования корабельных соединений, передает ТАСС сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.рассказал Воскресенский.Он отметил, что «работы ведутся по заявкам командиров корабельных соединений ТОФ, сейчас их выполняют более 10 морских рейдовых буксиров». Суда способны раскалывать лед толщиной до 50 сантиметров и безопасно маневрировать вблизи стоянок боевых кораблей.За зиму буксирам предстоит в общей сложности выполнить более 200 рейдов по очистке акватории ото льда.