22:44 31 января

Буксиры ТОФ очищают ото льда фарватеры в бухтах, где базируются боевые корабли

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота очищают от толстого льда фарватеры бухт Приморья и Камчатки в местах базирования корабельных соединений, передает ТАСС сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.

Буксиры ТОФ очищают ото льда фарватеры в бухтах, где базируются боевые корабли


В местах базирования кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота задействованы в мероприятиях по обколке льда и расчистке фарватеров от льдин. В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров,
рассказал Воскресенский.


Он отметил, что «работы ведутся по заявкам командиров корабельных соединений ТОФ, сейчас их выполняют более 10 морских рейдовых буксиров». Суда способны раскалывать лед толщиной до 50 сантиметров и безопасно маневрировать вблизи стоянок боевых кораблей.

За зиму буксирам предстоит в общей сложности выполнить более 200 рейдов по очистке акватории ото льда.

Использованы фотографии: https://sdelano-u-nas.mirtesen.ru
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Комментарии 7

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:18
    В местах базирования кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота задействованы в мероприятиях по обколке льда и расчистке фарватеров от льдин. В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров,
    рассказал Воскресенский.
    Он отметил, что «работы ведутся по заявкам командиров корабельных соединений ТОФ, сейчас их выполняют более 10 морских рейдовых буксиров».
    И что? А ещё гальюны кораблей продуваются по мере надобности и смена вахт проходит согласно уставу .
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 15:19
      Цитата: КВУ-НСвД
      И что?

      И все smile
      А что?
      Тралл
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:26
        Да ничего laughing hi Главное процесс идёт и служба служится lol hi
        КВУ-НСвД
  2. Хаджи Мурат Сегодня, 15:19
    у нас в Приморье на прошлой неделе были самые холодные дни с 2000 года, бухты,которые не за ерзали долгие годы покрылись льдом...вот так
    Хаджи Мурат
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:27
      Это Россия , батенька laughing
      КВУ-НСвД
    2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:39
      Да ладно)) я сам во Владивостоке живу hi Для Центра холодно, но для окраин (океанская, садгород и тд) аномально тепло laughing
      Лёд нормальный был в конце 2007-8, у меня бывало под -37 )
      А сейчас, так, ерунда)
      N.O.M.A.D.E.
    3. Мар.Тира Сегодня, 15:45
      Простите великодушно.Что то я сомневаюсь,что буксир,на фото может колоть такой лёд?Вот этот с ледовым поясом может.
      Мар.Тира
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