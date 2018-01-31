Шойгу: сирийский опыт необходимо внедрять в практику подготовки войск
Опыт боевых действий в Сирии нужно оперативно внедрять в практику подготовки войск и учитывать его при выполнении госпрограммы вооружения, передает РИА Новости заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Министр отметил, что «опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован».
Он особо отметил некоторые аспекты операции в САР. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения: «В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов».
«Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении Минобороны.
По словам Шойгу, «это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы».
С точки зрения министра, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла.
Министр отметил, что «опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован».
В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения,поставил задачу Шойгу, выступая на военно-практической конференции.
Он особо отметил некоторые аспекты операции в САР. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения: «В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов».
«Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении Минобороны.
По словам Шойгу, «это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы».
С точки зрения министра, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла.
Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса,заявил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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