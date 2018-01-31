22:46 31 января

Шойгу: сирийский опыт необходимо внедрять в практику подготовки войск

Опыт боевых действий в Сирии нужно оперативно внедрять в практику подготовки войск и учитывать его при выполнении госпрограммы вооружения, передает РИА Новости заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Министр отметил, что «опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован».


В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения,
поставил задачу Шойгу, выступая на военно-практической конференции.

Он особо отметил некоторые аспекты операции в САР. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения: «В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов».

«Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении Минобороны.

По словам Шойгу, «это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы».

С точки зрения министра, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла.

Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса,
заявил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 15:41
    Хорошо если противник будет такой же... С минами из газовых баллонов... А если будет ПВО...
    Vard
    1. RASKAT Сегодня, 15:44
      Дело то конечно нужное, но надеюсь без перегибов. Противник то был практически без ПВО и совсем без авиации, так избиение младенцев. У нас всего то 30 самолетов было.
      RASKAT
      1. allaykbar Сегодня, 15:46
        младенцы нагнули Ирак и Сирию - но тут прилетели русские и вбили младенцев в пески.

        Так бы они еще и Ливию для коллекции нагнули и в Египет бы пошли. Да и младенцев боялись все страны окружающие Сирию, кроме Израиля. Там у них с Израилем взаимовыгодное сотрудничество.

        Случайно, руками Игил - как то выполнялись планы богоизбранных.

        Экс-министр обороны Израиля: "ИГИЛ открыл огонь и извинился перед нами"


        wassat

        экс-министр обороны Моше Яалон случайно признал, что у Израиля есть открытый канал связи с ячейкой исламского государства


        wassat

        allaykbar
        1. RASKAT Сегодня, 15:55
          младенцы нагнули Ирак и Сирию - но тут прилетели русские
          Еще пол Ливии, пол Афганистана, отличились на Филиппинах, а так же незаметно хозяйничают в северной Африке и в лице Боко харам оказывают воздействие на Западную Африку. И тут пришли Русские!
          А если серьезно, все отступления и проигрыши Арабских государств, говорят только о мощи их армий о боевой и идиалогической стойкости подразделений. В общем они те еще вояки.
          RASKAT
      2. МИХАН Сегодня, 15:50
        Суть сирийской операции это скрытая переброска войск и подготовка плацдарма для операции.. Ну и конечно легендарные удары "Калибрами" которые повергли запад в полную прострацию(это не не на полигонах шмалять ) Блестящая операция считаю! Спецслужбы всех уровней громадную работу провели .
        МИХАН
        1. cniza Сегодня, 15:57
          Не только , а опыт по борьбе с террористами он тоже специфический , одно было у нас на Кавказе , в Сирии все по другому.
          cniza
          1. МИХАН Сегодня, 16:10
            Цитата: cniza
            Не только , а опыт по борьбе с террористами он тоже специфический

            Главные террористы в Пентагоне сидят и главное противостояние было именно с США в Сирии! Помните флот собрали какой был в спешном порядке перед берегами Сирии ..И дали понять армаде АУГ США , что готовы на все ,но не дадим бомбить СИРИЮ! Жутковатое время было , практически на грани третьей мировой стоял мир! И обамыч дрогнул хе хе А ведь Россия блефовала и в наглую тогда..
            МИХАН
            1. Туз Бубен Сегодня, 16:32
              Блефа и близко не было...было понятно что после Сирии Кавказ и Средняя Азия... Так что или пан, или пропал паном...
              Туз Бубен
              1. МИХАН Сегодня, 17:36
                Цитата: Туз Бубен
                Блефа и близко не было...было понятно что после Сирии Кавказ и Средняя Азия... Так что или пан, или пропал паном...

                Именно "блеф" был..На сайте помнится некоторые "товарищи" ехидничали типо нагнали ржавых корыт к берегам Сирии и грозят АУГ США.
                Хотя кое что серьезное в нашей (на самом деле хилом прикрытии ) было .. Пару крылатых США запустили в сторону Сирии (для проверки) и вроде сбили их (хотя об этом так и не было официального подтверждения ) замяли как то быстро и все затихло , а потом уже наши ВКС работать начали .Вот такие дела были непонятные.!
                Сейчас конечно Россия на БВ авторитет и вооружение серьезное новое ..Вон как запад визжит!
                МИХАН
    2. сибиралт Сегодня, 15:59
      Очень мудрое заявление, однако. Как-то и раньше считалось, что успешный боевой опыт всегда нужно перенимать и не только свой.
      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 16:31
      В принципе надо все учитывать и ошибки стараться не повторять. yes
      влад66
  2. Александр 3 Сегодня, 15:49
    Любой опыт приобретенный приобретённый в боевых действиях бесценен,как с точки зрения технологических проблем так и с моральной,психологической.
    Александр 3
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:01
    342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом.
    Всёже приобретённых и существующих судов снабжения нехват . Проблема-то недетская . Авиация не должна работать на износ
    Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении Минобороны.
    Надеюсь стоянки авиации оборудуют защитой от обстрелов хотя бы в пределах возможного в условиях тесноты в Хмеймиме
    КВУ-НСвД
    1. Doliva63 Сегодня, 18:40
      Если сравнить эту войну в плане авиационного обеспечения, скажем, с операцией Дунай (никакой войны там не было), то там 4 дивизии ВТА было. Ныне в РФ просто столько нет. И 5 Воздушных армий против одного сводного полка практически. Вот бы Шойгу такие возможности! laughing Он бы, наверное, сразу рапорт написал laughing
      Doliva63
  4. taiga2018 Сегодня, 16:05
    дай бог,чтобы такого опыта войска набирались только на чужой территории...цинично?да,но своя рубашка ближе...
    taiga2018
  5. loginovich Сегодня, 16:24
    Шойгу: сирийский опыт необходимо внедрять в практику подготовки войск

    За четыре года внедрить та можно было этот опыт .Если он того стоит.Боюсь ,что следующие бармолеи будут и с ПВО и с авиацией.
    loginovich
  6. Туз Бубен Сегодня, 16:28
    Правильно Кожегутович !!!
    А в качестве Бармалеев использовать навальнят и Дом-2...
    И тренировка ЛС, и списанные БП, и дерьма поменьше...
    Туз Бубен
  7. Doliva63 Сегодня, 18:24
    Я прямо представил: сидят генералы, слушают Шойгу про опыт и шепчутся - Ты слышал, что он сказал?! Это конгениально! Мне б в голову не пришло, а он вот так, запросто, засунул всех нас за пояс! laughing
    Doliva63
  8. Doliva63 Сегодня, 18:28
    Цитата: Vard
    Хорошо если противник будет такой же... С минами из газовых баллонов... А если будет ПВО...

    И ещё вокруг должна быть пустыня. Ничего, фиников завезём, границы песком из Аравии отсыпим, пальмы посадим. Осталось убитых Тойот прикупить, и чтобы не брился никто! Сирийский опыт, никуда не денешься laughing
    Doliva63
    1. Alexey RA Сегодня, 20:20
      Цитата: Doliva63
      И ещё вокруг должна быть пустыня. Ничего, фиников завезём, границы песком из Аравии отсыпим, пальмы посадим. Осталось убитых Тойот прикупить, и чтобы не брился никто! Сирийский опыт, никуда не денешься

      Вот Вы смеётесь, а в 1940 г. после Советско-Финской "критское эхо" в РККА довело ситуацию с боевой подготовкой до того, что в Закавказском ВО готовились вести боевые действия в лесисто-озёрной местности по типу Карельского перешейка.
      Был такой случай, товарищ Народный комиссар: 116-й артиллерийский полк стоит недалеко от Тбилиси, проводит занятия с комсоставом. На полигоне я увидал много озер и рек и спрашиваю: «Откуда вы взяли на Кавказе столько озер?» Мне говорят: «Не все ли равно проводить стрелковую подготовку на рельефе, взятом из Карельского перешейка или Тбилиси».

      © М. А. Парсегов, генерал-лейтенант артиллерии, генерал-инспектор артиллерии Красной Армии
      Alexey RA
      1. Doliva63 Сегодня, 21:04
        Вот я об этом как раз.
        Doliva63
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 18:56
    В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения,
    поставил задачу Шойгу, выступая на военно-практической конференции.

    С точки зрения министра, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла.

    Всё верно и правильно сказал Сергей Шойгу.Поддерживаю.
    Беларусь это Россия
  10. московский десант Сегодня, 20:07
    Опыт Афганистана и Чечни уже усвоили, теперь самое время внедрять сирийский. Только двойное взятие Пальмиры чего стоит !
    московский десант
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