В 4 квартале 2017 года РВСН получили 21 баллистическую ракету
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам IV квартала прошлого года получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.
В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полку завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".
По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С"", передает РИА Новости
Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов— перечислил он в ходе Единого дня военной приемки.
В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полку завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".
По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С"", передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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