22:44 31 января

В 4 квартале 2017 года РВСН получили 21 баллистическую ракету

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам IV квартала прошлого года получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

В 4 квартале 2017 года РВСН получили 21 баллистическую ракету


Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов
— перечислил он в ходе Единого дня военной приемки.


В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полку завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".

По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С"", передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 46

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  1. Тралл Сегодня, 16:01
    "Очко", господа супостаты smile
    Тралл
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:05
      "Очко", господа супостаты smile
      В смысле не следите за базаром , то следите за очком ? laughing
      КВУ-НСвД
      1. Тралл Сегодня, 16:08
        В смысле - 21 smile
        Тралл
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:11
          Тогда "блэк джек " им в каждое очко laughing
          КВУ-НСвД
          1. антивирус Сегодня, 18:10
            лучше мизер сыграть и выиграть


            21 -мелочь, но приятная мелочь
            антивирус
    2. ul_vitalii Сегодня, 16:07
      Перебор тоже приветствуется. smile
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:09
        В этой игре перебор канает за золотое "очко" laughing
        КВУ-НСвД
      2. Владыка Ситх Сегодня, 16:17
        В прошлом году вместо плановых 20, поставили 23 баллистической ракеты.
        Владыка Ситх
        1. Muvka Сегодня, 16:29
          Но все замечают только сдвиги вправо на флоте, который для нас не является приоритетным. Вот там, где у нас приоритет - перевыполнение плана. В авиации так же и в средствах ПВО.
          Muvka
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:23
            Но все замечают только сдвиги вправо на флоте, который для нас не является приоритетным.
            Просто в душе все романтики и море манит , а корабли - это ещё и красота сродни искусство . Так что думаю админы не обидятся за отступление от темы . Фантазия на тему Айвазовского smile
            КВУ-НСвД
        2. НасРать Сегодня, 16:30
          как там колхозник говорил:
          НасРать
          1. влад66 Сегодня, 16:40
            Цитата: НасРать
            как там колхозник говорил:

            Ну колхозник все таки блефовал малость,матрасные опережали нас тогда по боеголовкам и средствам доставки,но блефовал,а не выражал озабоченности. hi
            влад66
            1. jjj Сегодня, 17:11
              Потенциальная глубина пролива Сталина еще значительно увеличилась
              jjj
    3. злой партизан Сегодня, 17:59
      Цитата: Тралл
      "Очко"

      laughing
      И ещё туда же... feel
      drinks
      злой партизан
  2. Дормидонт Сегодня, 16:02
    Дайте реквизиты счетов - готов перечислить часть личных сбережений ещё на одну ракету для наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
    1. Тралл Сегодня, 16:05
      Лучше на счет Трампа перевести несколько российских рублей - вот будет потеха smile
      Тралл
      1. yehat Сегодня, 16:22
        надо было 100р клинтон перевести на предвыборную программу
        до конца жизни бы не отмылась am
        yehat
      2. Вкд Двк Сегодня, 16:27
        Цитата: Тралл
        Лучше на счет Трампа перевести несколько российских рублей - вот будет потеха smile

        Хазанов знает, как перевести три рубля на подкуп президента.
        Вкд Двк
    2. dorz Сегодня, 16:05
      Цитата: Дормидонт
      Дайте реквизиты счетов - готов перечислить часть личных сбережений ещё на одну ракету для наших западных и ближневосточных партнёров

      Номер кредитки подойдёт? laughing
      dorz
    3. Вкд Двк Сегодня, 16:38
      Цитата: Дормидонт
      Дайте реквизиты счетов - готов перечислить часть личных сбережений ещё на одну ракету для наших западных и ближневосточных партнёров

      Подайте инициативу. Вас поддержат. Только для привлекательности, придумайте название.
      В качестве затравки предлагаю- "Василиск".
      Хороший ответ их планам медленного удушения в объятиях Анаконды- мгновенная смерть от яда этой Супергадюки.
      Вкд Двк
  3. loginovich Сегодня, 16:11
    В неделю ракета,правильным курсом идете товарищи.
    loginovich
    1. Muvka Сегодня, 16:36
      Ну вообще-то почти 2.
      Muvka
  4. taiga2018 Сегодня, 16:12
    сколько там штатов в составе США?не подумайте ничего такого...так просто спросил,для общего развития...
    taiga2018
    1. Варяг_0711 Сегодня, 16:23
      С утра еще вроде 50 было... laughing Ну, как говорится, еще не вечер!
      Варяг_0711
    2. Туз Бубен Сегодня, 16:23
      Вот и я думаю 21 маловато будет...штатов то полтос, на каждый не меньше 10 треба...
      Туз Бубен
      1. ASed Сегодня, 20:29
        В.В.Путин в теле интервью (когда на вопросы отвечал) говорил, что на Америку 30 хватит:)))
        ASed
      2. Вкд Двк Сегодня, 20:58
        Цитата: Туз Бубен
        Вот и я думаю 21 маловато будет...штатов то полтос, на каждый не меньше 10 треба...

        А на кой жечь Аляску? Там одни чукчи.Или приграничье с Канадой? Покалечить пару сотен рыбаков? Пусть ловят рыбу. Они лицензию на это дело купили. Нас не трогают. Даже не знают про нас.
        Вкд Двк
    3. МИХАН Сегодня, 16:25
      Цитата: taiga2018
      сколько там штатов в составе США?не подумайте ничего такого...так просто спросил,для общего развития...

      Что то вспомнилось хе хе.. laughing Прям в тему..

      Ну за РВСН ... drinks
      МИХАН
    4. Вкд Двк Сегодня, 16:28
      Цитата: taiga2018
      сколько там штатов в составе США?не подумайте ничего такого...так просто спросил,для общего развития...

      Это зависит, с какого края считать.
      Вкд Двк
  5. лысова Сегодня, 16:20
    Такое, при СССР не услышать было - свобода слова в действии.
    лысова
  6. yehat Сегодня, 16:21
    РВСН получили 21 баллистическую ракету

    хочется уточнить - по воздуху или по земле их получили...
    yehat
    1. Вкд Двк Сегодня, 16:51
      Цитата: yehat
      РВСН получили 21 баллистическую ракету

      хочется уточнить - по воздуху или по земле их получили...

      Из рук в руки- устраивает?
      Вкд Двк
      1. yehat Сегодня, 17:06
        нет! в идеале должны семена в шахты сеять и поливать потом, чтобы само выросло :)
        yehat
  7. Alex-a832 Сегодня, 16:21
    Энергично штампуют. Нам приятненько, а врагам - ссыкотно.
    Alex-a832
  8. МИХАН Сегодня, 16:23
    Спасибо мужики ракетостроители и т.д. soldier ! Прям душа немного успокоилась, если что есть чем бахнуть ..(не дай Бог конечно)
    МИХАН
    1. злой партизан Сегодня, 18:05
      Цитата: МИХАН
      если что есть чем бахнуь ..(не дай Бог конечно)

      Михан. Тебе самая дорога в "Красное и Белое" - там выглядишь: чем бахнуть. Зуб даю! am
      Да. И Бог дает добро yes . Но только после "Красного и Белого". wink
      Михан! drinks Тебе Пенсионер привет приказал передовать.. feel
      злой партизан
      1. МИХАН Сегодня, 18:37
        Цитата: злой партизан
        Михан. Тебе самая дорога в "Красное и Белое"

        Не совсем понял, что это означает.. laughing
        Цитата: злой партизан
        Михан! Тебе Пенсионер привет приказал передовать.

        Спасибо партизан , ! hi Пенсионеры -это передовой отряд , нас уже ничем не удивишь, но энергии, фору молодежи можем дать на все 100% ВСЕ повидали уже и помирать лучше в бою в атаке.. soldier И ракеты эти НАШЕ поколение разрабатывало и сохранила производство..
        МИХАН
  9. Svarog Сегодня, 16:25
    Как то маловато 84 ракеты в год..
    Svarog
    1. Вкд Двк Сегодня, 16:53
      Цитата: Svarog
      Как то маловато 84 ракеты в год..

      Компактно проживающих американов, 80% всего населения, смахивают с лица Земли 20 штук "Воевод". Остальных добивают соседи- мексиканцы, обороняющие свою относительно чистую природу от диких беженцев с севера.
      Вкд Двк
    2. злой партизан Сегодня, 18:31
      Цитата: Svarog
      Как то маловато 84 ракеты в год..

      А если пересчитать в Мегатонны? wink
      злой партизан
  10. Mavrikiy Сегодня, 16:27
    В 4 квартале 2017 года РВСН получили 21 баллистическую ракету

    А сколько ВСУ? Не отстаем ли? (Вон уже КР крыльями машут).
    А то они такие. Почти как мы, только наоборот.
    Mavrikiy
  11. tchoni Сегодня, 17:13
    Ракетенек межконтинентальных с разделяющимися ядреными головеньками многоватенько не бывает. Истчё хачууууу!!!
    tchoni
  12. Архивариус Вася Сегодня, 17:57
    Фото к статье - полигон в Алабино где проводятся парадные тренировки, снимают с трибуны, я там бывал в молодости, эх времена winked
    Архивариус Вася
  13. arhPavel Сегодня, 18:22
    Жаль туркам продать не можем без ядерный вариант :) им там как раз надо :)))))
    arhPavel
  14. Беларусь это Россия Сегодня, 18:54
    Очень хорошие новости.
    Беларусь это Россия
  15. Старый военрук Сегодня, 20:04
    Это славно, это ласкает слух и глаз. Россия становится сильнее, что заставляет крепко задумываться тех, кто взвалил на себя контроль за соблюдением международных (читай американских) правил полётов в нейтрально пространстве. Особенно вблизи границ России, но никак не США и Наглии.
    Старый военрук
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