22:43 31 января

Контракта на поставку Су-35 Индонезии пока нет

Российская делегация вернулась из Индонезии, где провела переговоры об условиях поставки республике истребителей Су-35, но контракт пока не заключен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Делегация вернулась, контракта пока нет
- сказал источник.

Контракта на поставку Су-35 Индонезии пока нет



В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Использованы фотографии: http://rus-news.ru/
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Комментарии 13

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  1. Zaurbek Сегодня, 16:27
    Наверное урожай кокосов еще не поспел, они будут пальмовым или кокосовым жиром рассчитываться...
    Zaurbek
    1. Железякин Сегодня, 16:30
      Да нет, опять штаты воду мутят))) Недобросовестная конкуренция...
      Железякин
      1. Тралл Сегодня, 16:43
        Цитата: Тралл
        Власти Индонезии в обмен на истребители Су-35 намерены поставлять в Россию кофе, пальмовое масло и другие сырьевые товары, заявил индонезийский министр торговли Энггартиасто Лукита

        "бабок" у них нет, ну или хипропопые smile
        Тралл
        1. Комментарий был удален.
        2. Alex777 Сегодня, 16:46
          Как по мне, так ничего нам индонезийского не надо. И Су-35 им не надо. hi
          Alex777
  2. МИХАН Сегодня, 16:27
    Может и к лучшему, нам бы побольше таких машин..Время напряженное !
    МИХАН
    1. влад66 Сегодня, 16:44
      Цитата: МИХАН
      Может и к лучшему, нам бы побольше таких машин..Время напряженное !

      Может и к лучшему,но что бы купить побольше СУ-35 для себя нужны деньги.
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 17:47
        Цитата: влад66
        Цитата: МИХАН
        Может и к лучшему, нам бы побольше таких машин..Время напряженное !

        Может и к лучшему,но что бы купить побольше СУ-35 для себя нужны деньги.

        Главное не увлекаться , а то помнится перед ВОВ тоже эшелоны с сырьем и продовольствием шли в Германию и немцев обучали на наших военных аэродромах soldier
        МИХАН
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:30
        Цитата: влад66
        Может и к лучшему,но что бы купить побольше СУ-35 для себя нужны деньги.

        согласен, но не пальмовое масло
        Angel_and_Demon
  3. Симон Сегодня, 16:29
    Не уж то американских санкций испугались!
    Симон
  4. kaschey Сегодня, 16:45
    "Контракта на поставку Су-35 Индонезии пока нет"
    И не будет.
    kaschey
    1. павлентий Сегодня, 17:02
      А если будет? Усы сбреете?)
      павлентий
      1. Рязанец87 Сегодня, 17:50
        https://topwar.ru/134483-indoneziya-napravila-zap
        ros-ssha-na-zakupku-esche-48-istrebiteley-f-16.ht
        ml
        "...Индонезия направила запрос американской стороне о возможности приобретения 48 истребителей Lоckheed Martin F-16 Fighting Falcon."
        Так что..
        Рязанец87
  5. московский десант Сегодня, 19:13
    Цитата: Alex777
    Как по мне, так ничего нам индонезийского не надо. hi

    Без индонезийского пальмового масла у нас молочных продуктов не будет.
    московский десант
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