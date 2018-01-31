22:39 31 января

ВНИИРА создаёт компьютер для МО и МЧС РФ полностью из отечественных комплектующих

Стало известно о разработке нового отечественного компьютера для нужд военных и спасателей. Информационная служба «Интерфакса» сообщает, что работы находятся на финальной стадии. Ведут их представители ВНИИ радиоаппаратуры, входящего в концерн «Алмаз-Антей». Гендиректор концерна Ян Новиков отмечает, что новый компьютер создаётся исключительно на российской элементной базе.

По словам Яна Новикова, все блоки компьютера – от корпуса до микросхем – отечественного производства.

ВНИИРА создаёт компьютер для МО и МЧС РФ полностью из отечественных комплектующих



Слова генерального директора концерна приводит «Интерфакс»:
Это полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера. Мы рассчитываем на интерес к новой разработке со стороны министерства обороны и МЧС России. В перспективе под производство новой вычислительной техники может быть открыта отдельная производственная линия.


Каких либо других подробностей разработки на данный момент не приводится.

ВНИИ радиоаппаратуры специализируется на разработке, производстве, вводе в эксплуатацию и обслуживании автоматизированных систем и средств ОВД для различных зон управления, систем и средств вторичной радиолокации, средств навигации, автоматических систем лётного контроля, интегральных схем СВЧ-устройств и др.

Использованы фотографии: https://twitter.com/VNIIRAJSC/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98

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  1. ul_vitalii Сегодня, 16:54
    Это называется хакерам привет, приходите завтра. smile
    ul_vitalii
    1. Гигант мысли Сегодня, 17:04
      Вот такие новости радуют больше всего, как говорится, ведь можем, когда захотим, и всё таки большое спасибо санкциям.
      Гигант мысли
    2. МИХАН Сегодня, 17:04
      Ну процессор российский уже давно разработан и не один ,если не ошибаюсь "Эльбрус" ,"Байкал" ...Главное желание правительства и др структур, а так все есть ! Уже давно нужно было перевести все госструктуры на отечественную компьютерную технику и ПО ..Ведь в любой момент критический вся эта оргтехника ,просто встанет и ВСЕ! Там закладки уже давно своего часа ждут.. bully
      МИХАН
      1. tchoni Сегодня, 17:10
        Только технологии у этих процессоров 10-15 летней давности.
        tchoni
        1. Владимир16 Сегодня, 17:16
          Цитата: tchoni
          Только технологии у этих процессоров 10-15 летней давности.

          Мама сказала? Или по радио слышал laughing
          Владимир16
          1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 17:24
            Спецификации давно опубликованы уже. Для военного применения норм, но в "гражданке", это уже не конкурентноспособно ..
            N.O.M.A.D.E.
          2. 100502 Сегодня, 17:31
            Достаточно на техпроцесс посмотреть,не позорься своей глупостью, да и для школьника не новость что это днище выращивают за бугром
            100502
            1. Genry Сегодня, 18:12
              Цитата: 100502
              Достаточно на техпроцесс посмотреть,не позорься своей глупостью, да и для школьника не новость что это днище выращивают за бугром

              Писать уважительно вы ещё не научились!
              Если вы такой продвинутый, то почему не разработали свой процессор и не развернули его производство. Трындеть "... не мешки ворочать".
              Вы здесь четко показали себя как вообще ничего не значащего индивида, пытающего поднять свою самооценку за счет охаять что нибудь.
              Genry
              1. 100502 Сегодня, 18:34
                Уважение ты не заслужил
                100502
                1. Genry Сегодня, 18:35
                  Мы с вами на брудершафт не пили и с ваше женой я не знаком...
                  Genry
          3. МИХАН Сегодня, 19:45
            [quote=Владимир16][quote=tchoni]Только технологии у этих процессоров 10-15 летней давности.[/quote]
            Ну не в танчики и стрелялки мы на них будем играть то..хе хе Эти процессоры ,созданы для другого и функцию свою выполнят на все 100 % И даже с запасом.
            МИХАН
            1. vadson Сегодня, 20:51
              вот реальный подход, для офисных задач и компы 10 давности подходят, оперативки только побольше. для вычислительных и серверных задач тоже хватит. а вот как дела с процессорами которые должны работать в реальном времени 24\7\31\365 вот вопрос? там архитектура другая у процов
              vadson
        2. ZAV69 Сегодня, 18:32
          Я Вам открою мленький секрет: для большинств задач этого хватит за глаза, главное красивостями не увлекаться.
          ZAV69
          1. blackbeard Сегодня, 19:06
            Эльбрус последних версий вполне себе не плох (8-ядерник). Даже винду можно использовать при необходимости. Но чтобы бы быть на уровне конкурентов по производительности, нужно хоть какую-то более-менее нормальную потребительскую базу иметь. Да и не все время же на гос деньгах сидеть.
            blackbeard
        3. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 19:25
          Почти в тему. Дело было сегодня. Передо мной на столе буржуйский резистор типоразмер 1206 и наш 1Р-12-0,25. Контролирую сопротивление прибором. Грею феном монтажным буржуский чип - резистор ширпотребовского применения, купленный в Чип и Дипе. Стоит как вкопанный. Грею наш, c приемкой "5". Поплыл в минус, почти в 1,5 раза. Открываю справочник, а они там все (!) по ТКС отсортированы. В перечне на схему у этого резистора индекс "У". Теперь вот надо извещение выпускать на схему, чтобы отныне ставили чип резисторы 1Р-12-0,25....- "Л". Хотя бы так. Очнитесь, ура -патриоты!
          ШУРУМ -БУРУМ
      2. собаковод Сегодня, 17:11
        МИХАН Сегодня, 17:04 ↑ Новый
        Ну процессор российский уже давно разработан и не один ,если не ошибаюсь "Эльбрус" ,"Байкал" ...Главное желание правительства и др структур, а так все есть ! Уже давно нужно было перевести все госструктуры на отечественную компьютерную технику и ПО ..Ведь в любой момент критический вся эта оргтехника ,просто встанет и ВСЕ! Там закладки уже давно своего часа ждут..
        Судя по тому, что творит Госдеп, это следующий шаг.
        собаковод
        1. МИХАН Сегодня, 19:30
          Цитата: собаковод
          Судя по тому, что творит Госдеп, это следующий шаг.

          Я знаю...И давно чувствую что, что то не то происходит с техникой.
          МИХАН
      3. Не либероид Русский Сегодня, 17:58
        но производят эти процессоры почему то на тайване
        Не либероид Русский
    3. влад66 Сегодня, 17:23
      Цитата: ul_vitalii
      Это называется хакерам привет, приходите завтра. smile

      Наши могут fellow
      влад66
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:58
    , что новый компьютер создаётся исключительно на российской элементной базе.
    Радует , жаль цена этого девайса будет велика , но процесс идёт в правильном направлении
    КВУ-НСвД
    1. AID.S Сегодня, 17:45
      Цитата: КВУ-НСвД
      Радует , жаль цена этого девайса будет велика

      Действительно дороговато, в комплекте с Су-57.
      AID.S
  3. Артек Сегодня, 16:58
    это лабуда на уши в России не делают современные процессоры.
    Артек
    1. allaykbar Сегодня, 17:00
      http://www.mcst.ru/

      http://multiklet.dk.ru/about
      allaykbar
    2. _Jack_ Сегодня, 17:03
      про Эльбрус ничего не слышали? Ознакомьтесь для общего развития.
      Эльбрус-4С - производительность до 50 Гфлопс.
      Эльбрус-8С - Пиковая производительность микросхемы (32 разряда, одинарная точность) 250 Гфлопс.
      Эльбрус-8СВ начало серийного производства 2018г.
      Пиковая производительность микросхемы (32 разряда, одинарная точность) 576 Гфлопс.
      _Jack_
      1. allaykbar Сегодня, 17:04
        Эльбрус наш да. Есть еще такой - но его не в России делают

        https://www.baikalelectronics.ru/

        allaykbar
        1. Genry Сегодня, 18:25
          Цитата: allaykbar
          Эльбрус наш да. Есть еще такой - но его не в России делают

          https://www.baikalelectronics.ru/

          У вас явно когнитивный диссонанс.... Начинаете про "Элбрус", а ссылку лепите на другую фирму с "Байкалом".
          Что значит не в России делают. Если выпечка кристалла у вас заменяет весь цикл производства, а все остальное ненужное и ничего не значащая пустота, тогда можно смело отрицать ваше существование, поскольку вы совсем ничего не делаете(зачем вам зарплату платят, надо прекратить). А ведь часть вашего труда, пусть и мизерная, косвенно позволила создать этот процессор.
          Genry
          1. allaykbar Сегодня, 18:26
            про Эльбрус ссылка выше была.

            И остальной Ваш пост это не ко мне
            allaykbar
            1. Genry Сегодня, 18:34
              Пишите не двусмысленно односложно...
              Genry
    3. iliitchitch Сегодня, 17:07
      Цитата: Артек
      это лабуда на уши в России не делают современные процессоры.

      Да куда уж нам , скифам диким .
      Там вопрос в размерности шага , насколько понимаю . Пока ещё отстаём , но не смертельно . Так какие наши годы .
      iliitchitch
    4. 100502 Сегодня, 17:35
      Это факт, меня прям не реально бесят те персонажи из урапатриотов которые что-то себе фантазируют
      100502
      1. iliitchitch Сегодня, 18:05
        Цитата: 100502
        Это факт, меня прям не реально бесят те персонажи из урапатриотов которые что-то себе фантазируют

        А вот у меня вопрос реальный - если бесят , ну так чего тут лазить-то ? Сайт не для таких создан . Меня вот тоже бесят товарищи , которые "нереально" не в состоянии написать . Развелось дикарей егэшных .
        iliitchitch
        1. Morozyaka Сегодня, 19:10
          Причём такие чаще всего сами создают только отходы жизнедеятельности. Много ли стран в мире создают свои процессоры? Думаю нет. Но ведь многим надо оп - и создать только самое лучшее. А если это что-то вдруг действительно окажется лучшим в мире, то скажут: "да это наверное опять нам про неимеющееаналогов заливают" Тьфу на таких, аж противно.
          Morozyaka
          1. KaPToC Сегодня, 20:39
            Цитата: Morozyaka
            Много ли стран в мире создают свои процессоры?

            Страна одна - Россия, и даже американские процессоры созданы российскими ученными на советском заделе. Американцы технологию отшлифовали, провели миниатюризацию, но при этом архитектура всех западных процессоров ( а они созданы по единой архитектуре) создана российскими ученными.
            KaPToC
        2. ЗВО Сегодня, 21:04
          Цитата: iliitchitch
          Цитата: 100502
          Это факт, меня прям не реально бесят те персонажи из урапатриотов которые что-то себе фантазируют

          А вот у меня вопрос реальный - если бесят , ну так чего тут лазить-то ? Сайт не для таких создан . Меня вот тоже бесят товарищи , которые "нереально" не в состоянии написать . Развелось дикарей егэшных .


          Сайт военно-технический.
          А не чужо-обсер...тельный
          Многие ЕГЭшники, фору дадут генералам реальным в плане понимания реалий современных...
          Мне под 50.
          Я знаком со многими сферами. руководил ранее множеством военных вплоть до генералов.
          умных из них - единицы.
          наиболее умные - до капитана.
          Старше - всё... труба.
          И невольно поражаешься народным мудростям, которые четко все поясняли...
          В присказках. анекдотах, и шутках.
          ЗВО
      2. Genry Сегодня, 18:28
        Цитата: 100502
        Это факт, меня прям не реально бесят те персонажи из урапатриотов которые что-то себе фантазируют

        Если кто-то переходит на визг, против дела которое хорошо развивается - значит дело идёт правильно !
        Приятно вам сойти с ума !!!
        Genry
        1. 100502 Сегодня, 18:40
          Конечно правильно там вообще все ровно) вы всегда такие нужны, для фона, в принципе такие новости для вас и готовят ) фон создать
          100502
          1. Genry Сегодня, 18:57
            Создавать фон - это ваша работа. Я этот фальшивый фон разрушаю.
            Genry
            1. ЗВО Сегодня, 21:05
              Цитата: Genry
              Создавать фон - это ваша работа. Я этот фальшивый фон разрушаю.


              Вы оплаченный Госдепом фон уря-патриотизма. который разрушает естетствееный патриотизм населения, доводя патриотизм до крайней степени отрицания...

              Вы враг страны.
              ЗВО
      3. blackbeard Сегодня, 19:10
        а лучше всепропальщиком быть? По-моему надо балансировать где-то посередине what
        blackbeard
        1. ЗВО Сегодня, 21:16
          Цитата: blackbeard
          а лучше всепропальщиком быть? По-моему надо балансировать где-то посередине what

          Все пропальщиков здесь нет.
          Просто у нас как обычно две крайности.
          Проплаченные уря-патриотики (ибо не понимаю, как можно жить в нашей стране. видеть. что происходит и все равно всю жизнь чепчиками)
          и
          нормальные люди. которые видят и плюсы и минусы.
          и которые понимают, что Уря - ведет к застою. и только разумная критика ведет к развитию.
          Нам нужно развитие. а не победные реляции, за которыми ничего нет.

          и нас же. - записные урякалки. враги государства российского, записывают во всепро... ральщики...

          Это немного обидно.
          Но все же пофигу.
          Говно надо называть говном, а не петь ему дефирамбы по методичкам.
          ЗВО
    5. AID.S Сегодня, 17:47
      Цитата: Артек
      это лабуда на уши в России не делают современные процессоры.

      Их делают не для майнинга.
      AID.S
  4. Комментарий был удален.
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:00
    Ну наконец то! Никаких китайских и прочих комплектующих. Нвверенное, диски твердотельный. Что то не слышал о российских "винчестерах"...
    Горный стрелок
    1. iliitchitch Сегодня, 17:24
      Цитата: Горный стрелок
      Что то не слышал о российских "винчестерах"...

      Суслики , они , это , есть .
      iliitchitch
      1. ЗВО Сегодня, 21:16
        Цитата: iliitchitch
        Цитата: Горный стрелок
        Что то не слышал о российских "винчестерах"...

        Суслики , они , это , есть .

        Где...
        расскажите это нам...
        ЗВО
    2. 100502 Сегодня, 17:44
      Вы главного не знали, один их пк заменит 1000 импортных аналогов, там вообще нейтронный процессор))))главное внутрь не глядеть а то инфаркта не избежать)))
      100502
    3. dvina71 Сегодня, 17:46
      Цитата: Горный стрелок
      Что то не слышал о российских "винчестерах"...

      Будущего у магнитных винчестеров нет,это анахронизм. Сейчас начинают использовать твердотельные накопители.
      Отечественный холдинг GS Group сообщил о собственной разработке первого в России SSD-накопителя 2.5’’ емкостью 256 Гигабайт и интерфейсом SATA 3.0. В 2017 году будет представлен действующий образец и начнется серийное производство на российском заводе холдинга.+

      Разработчики подчеркивают, что устройство будет полностью производиться в нашей стране, что исключит любые «закладки» и доступ из-за рубежа к данным, хранящимся на диске. Производственные мощности холдинга в РФ позволяют выпускать до 1 миллиона российских SSD-накопителей в год. Как говорят представители GS Group, первый российский SSD будет 256-гигабайтным с максимальной скоростью последовательного чтения до 550 Мб/с и последовательной записи до 450 Мб/с. Собственный контроллер, аппаратное и программное обеспечение, проектирование, корпусирование модулей памяти, монтаж компонентов, поставка всех комплектующих вплоть до корпуса – всё впервые будет объединено в рамках одной группы российских производителей, входящих в холдинг
      dvina71
      1. Beby Сегодня, 18:36
        А зачем Вы бредятину пишете ?
        Цитата: dvina71
        Будущего у магнитных винчестеров нет, это анахронизм.

        HDD, по сравнению с SSD, пока ещё, обладают существенно большей ёмкостью и надёжностью хранения данных.
        Цитата: dvina71
        Собственный контроллер, аппаратное и программное обеспечение, проектирование, корпусирование модулей памяти, монтаж компонентов, поставка всех комплектующих вплоть до корпуса

        А вот про сами микросхемы (Die/Wafer) тут ни слова - т.е. микросхемы будут зарубежные. Тогда следующее утверждение просто враньё:
        Цитата: dvina71
        исключит любые «закладки» и доступ из-за рубежа к данным, хранящимся на диске

        Или Вы таки можете указать на завод в РФ, который способен производить приёмопередатчики для SATA 3.0 (6 GBit/s SerDes) ?
        Beby
        1. Genry Сегодня, 19:14
          Цитата: Beby
          HDD, по сравнению с SSD, пока ещё, обладают существенно большей ёмкостью и надёжностью хранения данных.

          Речь шла о том, что эта технология, для развертывания на пустом месте бесперспективна.
          Да, флеш память - дерьмо, но уже есть перспективные технологи надежного и не ограниченного в циклах массивов хранения.
          Цитата: Beby
          А вот про сами микросхемы (Die/Wafer) тут ни слова - т.е. микросхемы будут зарубежные. Тогда следующее утверждение просто враньё:

          Регулярные структуры в виде массивов хранения, можно спокойно заказывать где выгоднее. Их контролировать на закладки очень легко. Логически сложные устройства небольших размеров, тоже можно проконтролировать и заказывать кристаллы хоть у Интела.
          Устройства связанные с криптографией (банк-карты, идентификаторы личности, ... , контроллеры каналов связи) - обязательно только своего производства, и размерность технологии здесь роли не играет.
          Весь мир так живет и рациональность использования своего или импортного производства российских разработок вам не дает права их называть иностранными изделиями.
          Genry
          1. Beby Сегодня, 21:44
            Цитата: Genry
            Логически сложные устройства небольших размеров

            Как правило, в таких устройствах есть микропроцессорное ядро, и тут появляется премерзкая задача контроля программы: как самой программы, так и «правильности» её реализации в ПЗУ.

            Цитата: Genry
            заказывать кристаллы хоть у Интела.

            Насколько мне известно, FAB’ы Intel’а пока не принимают сторонние заказы (недавно было обсуждение на electronix.ru/forum )


            Цитата: Genry
            Регулярные структуры в виде массивов хранения, можно спокойно заказывать где выгоднее.

            Массивы ОЗУ/Flash ячеек, может быть, и хорошо контролируются, а как быть с контроллером Flash ROM (который на той же Die (подложке) выращен) - он ведь весьма хитрожопый, да ещё и на основе процессорного элемента выполнен - т.е. в «контроль» ещё и программа микросхемы FlashROM как-то должна попасть. А потом вдруг может оказаться, что у этого контроллера есть «недокументированные» команды - для заводского тестирования: как это было, например, с микросхемами Actel.


            Цитата: Genry
            Устройства связанные с криптографией (банк-карты, идентификаторы личности, ... , контроллеры каналов связи) - обязательно только своего производства, и размерность технологии здесь роли не играет.

            А я про «размерность» (если Вы про мкм/нм ?) и не говорил. Я указывал на отсутствие в РФ Fab’ов способных делать 6GBit/s SerDes. К сожалению, даже 1000Base-T Ethetnet Phy пока ещё не воспроизведён в РФ, а ведь отечественным производителям аппаратуры он критически необходим уже лет эдак с 10 - если я что-то упустил, прошу поправить меня.

            Как я понимаю, на сторонних Fab’ах проектировать сложные микросхемы на транзисторном уровне, наверное, не будут - очень долго и дорого + надо иметь доступ к очень закрытой информации с производства. Поэтому мне видится более вероятным использование различных ASIC’ов, соответственно ряд блоков становится «черными ящиками» (те же MultiGigabit Tranceivers), потроха которых обычно производителями ASIC’ков не раскрываются. Следовательно возникает проблема контроля: не приросло ли там чего «лишнего» ?
            Beby
      2. ЗВО Сегодня, 21:21
        Цитата: dvina71
        холдинг GS Group


        Вы вообще знаете, про что вы сейчас ссылку сбросили?
        GS - это просто тупой перемаркировщик...
        Ничего российского кроме рук. в нем нет. ни процов. ни памяти. ни софта...
        и даже рук нет. Просто калининградская таможня.
        ЗВО
  6. sapporo1959 Сегодня, 17:08
    А что за восемнадцать с лишним лет подъема с колен так его еще и не создали что ли? Я уж думал мы и рынки и базары уже заполонили своим товаром,а тут вон оно как?
    sapporo1959
    1. 100502 Сегодня, 17:26
      Это предложение от одной шарашке другой, для распила денег, если здесь присутствуют люди которые хоть чуть-чуть понимают предмет, они все смеются над этими персонажами, тут ещё про эльбрусы с байкалами заговорили ))) Остапу Бендеру такие масштабы и не снились.
      100502
      1. bk316 Сегодня, 18:09
        здесь присутствуют люди которые хоть чуть-чуть понимают предмет,

        Я правильно понял, что вы самокритично себя к таким людям не относите?
        Более того честно говорите кто вы
        да и для школьника не новость


        Похвально, только меньше балабольте.
        Цена космос, производительность дно нетаналоговвмире, выращивают азиаты
        bk316
        1. iliitchitch Сегодня, 18:43
          Цитата: bk316
          Похвально, только меньше балабольте.

          Да троллик тут с шашкой наголо выскочил , взбрехнуть ему надо на ночь глядя . Оптимально - забить , сам угомонится .
          iliitchitch
        2. 100502 Сегодня, 18:47
          А вы я вижу фантазер урапатриот из параллельной реальности не равнодушный к школьникам) лечитесь дружок
          100502
          1. Genry Сегодня, 20:05
            Цитата: 100502
            А вы я вижу фантазер урапатриот из параллельной реальности не равнодушный к школьникам) лечитесь дружок

            Оценивая других, вы подставляетесь под оценку вас. Примитивно ставите всем ярлыки, (как в детском саду "ты кака"). С фантазий у вас слабо, сами себя закинули в параллельную реальность (закон относительности), с болезненным отношением к школьному вопросу и тяжелой формой мании преследования.
            Да, вы не ура-патриот... К вашему патриотизму прилипло что то дурно-пахнущее.
            Genry
          2. Paranoid50 Сегодня, 20:27
            Цитата: 100502
            не равнодушный к школьникам)

            Прилагательное "неравнодушный" имеет слитное написание. Начинаем с азов. yes
            Paranoid50
            1. iliitchitch Сегодня, 21:14
              Цитата: Paranoid50
              Прилагательное "неравнодушный" имеет слитное написание. Начинаем с азов.

              Я ж и говорю - дикари . Таким в один карман коробку спичек , в другой ножик , и в тайгу на недельку . Для начала - в августе . Лишь бы волчьих ягод не объелся с голодухи . Фунт изюма манной небесной потом покажется . Может , тогда и русский язык выучить захочется .
              iliitchitch
              1. Paranoid50 Сегодня, 21:20
                Цитата: iliitchitch
                Может , потом и русский язык выучить захочется .

                Тайга - учебник, мишка - препод. laughing
                Paranoid50
                1. iliitchitch Сегодня, 21:31
                  Цитата: Paranoid50
                  Тайга - учебник, мишка - препод.

                  А уж как материал доходчиво преподносит laughing . Раз - и навсегда на винте инфа . Это не какой-нибудь географ глобус пропил .
                  iliitchitch
    2. allaykbar Сегодня, 18:23
      А что за восемнадцать с лишним лет подъема с колен так его еще и не создали что ли? Я уж думал мы и рынки и базары уже заполонили своим товаром,а тут вон оно как?


      Ну это ты в РБ живешь. Что нас спрашиваешь про ваше вставание скален?

      Но молочка ваша таки заполонила наши рынки. Хотя кто его знает - на сколько она "ваша"
      allaykbar
      1. sapporo1959 Сегодня, 19:04
        А что там с белоруской молочкой ни так? Её в магазине давным давно продают,а вот насчет компьютера маде ин раша я что то пока не слыхал,так что скромнее будьте товарищ! Скромнее! Скромность она знаете ли да же и украшает.Ну а будете когда наше молочко пить так не забывайте что от всей души надоили для сябров с компьютерами..
        sapporo1959
    3. Genry Сегодня, 19:27
      Цитата: sapporo1959
      А что за восемнадцать с лишним лет подъема с колен так его еще и не создали что ли? Я уж думал мы и рынки и базары уже заполонили своим товаром,а тут вон оно как?

      Приятно слышать, что вы себя ассоциируете с Россией. Ведь единая держава, по закону... Но Лукашенко это как-то теперь очень не нравиться, постарел "бацка". Мы тоже видим ваши успехи и видим, что дело пахнет....(вспоминаю проиебалтоов)
      Genry
  7. Симон Сегодня, 17:18
    О! Побоку всех импортеров, да же китайцев good Теперь своё! wink
    Симон
    1. Zaurbek Сегодня, 17:22
      Вопрос только цены. И где это производится...
      Zaurbek
      1. 100502 Сегодня, 17:46
        Цена космос, производительность дно нетаналоговвмире, выращивают азиаты
        100502
        1. bk316 Сегодня, 18:01
          Цена космос, производительность дно нетаналоговвмире, выращивают азиаты

          В статье никаких подробностей. Читаете между строк или просто балаболите?
          bk316
          1. Mestny Сегодня, 18:55
            Успокойтесь, это тролль.
            Может древний укрошумер, а может просто пьяный. Всё равно.
            Mestny
            1. bk316 Сегодня, 21:02
              Успокойтесь, это тролль.

              Как-то обидно слышать такое от людей которые вообще не в теме.
              Просто я и сам кое-какое отношение к тому же Эльбрусу имею laughing и с разработчиками Байкала много водки выпил.
              bk316
              1. Ил-18 Сегодня, 22:08
                [quote=bk316][quote]Успокойтесь, много водки выпил.[/quote]Лучше бы процессор делали, а не бухали. Присосутся к бюджету, ни фига не сделают, а когда отчетный момент приходит: у нас страна отсталая, ничего не умеет, но з/п и премию дайте, ибо у меня ни фига не получилось на рабочем месте, а не в пивной. Не умеете работать так и пишите: закинул резюме, взяли на работу, но не сделал, т.к. неспособен чего-либо сделать.
                Ил-18
  8. Симон Сегодня, 17:21
    Цитата: Горный стрелок
    Ну наконец то! Никаких китайских и прочих комплектующих. Нвверенное, диски твердотельный. Что то не слышал о российских "винчестерах"...

    Ну, видимо скоро увидим и услышим! Главное наладили выпуск wink
    Симон
  9. Zaurbek Сегодня, 17:22
    Хакеры хакнут, но им будет труднее...И что и память наши сделали и видеокарту?
    Zaurbek
    1. bk316 Сегодня, 18:02
      ...И что и память наши сделали и видеокарту?

      Ну память наши давно делают, а с чего Вы решили что там есть видеокарта?
      bk316
  10. кедр Сегодня, 17:39
    Цитата: Zaurbek
    Хакеры хакнут, но им будет труднее...И что и память наши сделали и видеокарту?


    И вентилятор?!
    кедр
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:52
    Стесняюсь спросить - а это ничего. что в русских процессорах - русского только нефтедоларры, уплаченные английским разработчикам?

    "Добрый день, уважаемые читатели. Сегодняшняя тема будет очень интересна заядлым патриотам. Россия вперед!!! А поговорим мы сегодня о российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Очень жаль, что статью уж никак нельзя назвать «Процессоры российского производства», потому что по факту производятся они в восточной Азии (как и большинство электроники мировых лидеров), а не в России. http://digital-boom.ru/hardware/rossijskie-protse
    ssory.html"
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. 100502 Сегодня, 18:50
      Зря вы так, тут у "патриотов" запутиных, может сердце не выдержать
      100502
    2. Mestny Сегодня, 18:56
      Гавкнул? Проходи дальше, не задерживай движение.
      Mestny
    3. bk316 Сегодня, 21:04
      Ну конечно, а интеловские камни они не американские - они филлипинские, малазийские и
      тайваньские. Они же там производятся а не в США.
      ИНОГДА ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ, ЗА УМНОГО СОЙДЕШЬ.
      bk316
  12. Волька Сегодня, 18:03
    поменьше говорильни и побольше дела, иначе в очередной раз получится как говаривал. В.Черномырдин...
    Волька
    1. loginovich Сегодня, 18:13
      Дела будут после 18.03 а пока рекламная компания.
      loginovich
  13. Не либероид Русский Сегодня, 18:09
    почитал комменты, поугарал с ура патриотиков... детишки пенсионного возраста, хоть бы почитали умные статьи про эти процы... да, наши... не спорю... да конструкция отличается от импортных аналогов... но делают их на ТАЙВАНЕ, и тех процесс морально устарел, да и энергопотребление там конское... конструктивно на родной элементной базе собрать компы можно, защищенные, мощные... но выглядить они будут как школьные дипломаты 80-90 годов... нет в России чистых стерильных комнат для производства микропроцессоров на подобие современных интела или амд... максимум что могут это 90 нм и выше делать в РФ, на остальное нет ни производственных линий, ни технологий производства... так что как ни крути процы разработка отчественная, а производства китай, там же и для мобил процы штампуют и для интела и для амд...
    Не либероид Русский
    1. sapporo1959 Сегодня, 19:07
      Ну за то мы кувалды и лопаты могём! Да и в обще мы все могём,главное пятую колонну не читать...
      sapporo1959
    2. Morozyaka Сегодня, 19:32
      Вот у нас внучок какой умный! Слова то какие знает - Интел, Амд! Вот это производители с большой буквы! Не Российское Г, которое может сделать стерильную комнату только на 90 нм, а меньше не может - это же выше стерильность должна быть! wassat
      А вот то что у Амд давно уже нет своих заводов по производству процессоров, (всё на аутсорсинге) этого он не знает wink
      И вообще - на эльбрусе игрушки не идут - зачем такой компьютер нужен вообще не понятно laughing
      Morozyaka
      1. Genry Сегодня, 20:27
        Цитата: Morozyaka
        Вот у нас внучок какой умный! Слова то какие знает - Интел, Амд! Вот это производители с большой буквы!

        Ваши Интел ... обгадились по полной программе. Уже полгода мир системных программистов стоит раком и ломает голову, как исправить ошибки процессоров неправильно реализующих спекулятивное исполнение кода.
        "Meltdown": https://ru.wikipedia.org/wiki/Meltdown_(%D1%83%D1
        %8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%
        8C)
        "Spectre": https://ru.wikipedia.org/wiki/Spectre_(%D1%83%D1%
        8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8
        C)
        Элегантного решения исправления эти ошибок так и не нашли. Просто тупо на программном уровне доделывают, то что должен был делать процессор автоматически. Т.е. дыры остались, просто их обходят, пытаясь не использовать один из механизмов процессора, с большим числом команд, что приводит к задержкам выполнения программ.
        Genry
  14. turbris Сегодня, 18:12
    Цитата: tchoni
    Только технологии у этих процессоров 10-15 летней давности.

    Вот такое оно сидит ничего не понимая и что-то там вякает о технологии процессоров, что бы понимал в этом деле?
    turbris
  15. кедр Сегодня, 18:15
    Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
    Стесняюсь спросить - а это ничего. что в русских процессорах - русского только нефтедоларры, уплаченные английским разработчикам?

    "Добрый день, уважаемые читатели. Сегодняшняя тема будет очень интересна заядлым патриотам. Россия вперед!!! А поговорим мы сегодня о российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Очень жаль, что статью уж никак нельзя назвать «Процессоры российского производства», потому что по факту производятся они в восточной Азии (как и большинство электроники мировых лидеров), а не в России. http://digital-boom.ru/hardware/rossijskie-protse
    ssory.html"


    А я всё-таки поинтересуюсь.. А кому принадлежит компания производитель..?
    кедр
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:39
      Байкал разработан с использованием лицензируемого блока процессорного ядра от Imagination Technologies. Процессор изготовлен по техпроцессу 28 нм, имеет два процессорных ядра, работающих на частоте до 1,2 ГГц.
      Выпускается на Тайване на фабрике TSMC
      TSMC (аббревиатура от англ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Основана в 1987 годуправительством Китайской республики и частными инвесторами.
      Штаб-квартира TSMC находится в г. Синьчжу (Тайвань). В настоящее время в компании работает более 20 000 человек по всему миру. Чтобы обслуживать и поддерживать производственные мощности, TSMC содержит офисы в Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Нидерландах, США и на Тайване.
      Русского в этом процессоре - тока нефтедолары, даже Чубайс со Сколково рядом не стояли.
      МИМО ПРОХОДИЛ
  16. turbris Сегодня, 18:17
    Цитата: Не либероид Русский
    нет в России чистых стерильных комнат для производства микропроцессоров на подобие современных интела или амд... максимум что могут это 90 нм и выше делать в РФ, на остальное нет ни производственных линий, ни технологий производства... так что как ни крути процы разработка отчественная, а производства китай, там же и для мобил процы штампуют и для интела и для амд...

    Еще один спец нарисовался, откуда только берутся такие умники, откуда вы знаете, что есть в России, а чего нет? Вам не известно, значит этого нет?
    turbris
    1. 100502 Сегодня, 18:54
      Есть конечно есть) люди вас в белых халатах уже ждут)))))не позорьтесь здесь давно не СССР
      100502
  17. lopvlad Сегодня, 18:25
    Цитата: 100502
    что это днище выращивают за бугром


    производят в России правда на западном оборудовании фирмы STMiElectronics.
    Техпроцесс чем меньше тем больше элементов можно напихать на подложку одинакового размера) у Эльбруса сейчас 28 nm а у последний интеловских 14nm (чтобы было понятнее."Народный" Intel® Xeon® E5450 имеет техпроцесс 45nm и устраивает большинство пользователей).
    Самое главное преимущество отечественных процессоров это отсутствие аппаратных закладок и аппаратных уязвимостей INTEL.
    lopvlad
    1. 100502 Сегодня, 18:56
      Вы это можете идиотам впаривать, то что вы пишете это просто клиника
      100502
      1. AVA77 Сегодня, 20:52
        Вы это можете идиотам впаривать, то что вы пишете это просто клиника
        Я так посмотрю вам уже впарили и вы повелись tongue
        AVA77
  18. Сергей-8848 Сегодня, 18:54
    Неужели без того, чтобы не протрындеть о всех секретных и сов.секретных разработках, нельзя получить финансирование и господдержку? Что за эксгибиционизм в государственном масштабе?! Зачем уподобляться всяким новомодным течениям и выкладывать (по делу и без) все шаги корпорации? Что за селфи-мания с размахом на всю страну?
    Сергей-8848
  19. dgonni Сегодня, 18:55
    Это называется распил бюджета. Хотя если взять тот же тактический ноут штатов, то там по факту микрухи и комплектуха из китая, ибо дёшево. Но вот ПО там своё и никак не стыкуется с окнами и линуксом. В принципе если щас поставить в любую организацию кой нить новел годов эдак 1992-1995 года, ни один современный хакер даже не попытается ломать :). А забыл спецов умеющих и могущих в Ассемблер на планете по факту не больше тысячи! Реально полная защита. Но стоимость работы такого спеца зашкаливает за 5ти значные суммы зарплаты. Новых уже не делают а старые уже давно на западе :(.
    dgonni
    1. groks Сегодня, 21:06
      Ну вот один из крупнейших банков, работающих по ГОЗ, использует в качестве клиента Лотус. 96 годик. Дубово настолько, что со стороны не влезть, но мониторы и клавиатуры надо противоударные и бухам шлемы.
      groks
  20. pafegosoff Сегодня, 19:43
    Это замечательно. Только цена таких компьютеров раз в 7-10 дороже аналогичных заграничных. А комплектующие, как всегда - китайские и подешевше, как на отказавших ракетах и спутниках бывало не раз? Или всю линейку деталей освоили в России производить?
    pafegosoff
  21. groks Сегодня, 20:59
    Опять попил бюджета на древних тайваньских процессорах, самсунговской памяти и исконно русском Линуксе? По цене новейшего хьюлетного сервака.
    groks
  22. MelkorAintGood Сегодня, 21:50
    Производится в одной из азиатских стран по чужой купленной технологии (АМД, если память не изменяет), стоит бешеных денег в силу низкой серийности.
    Что касательно пк, состоящего из полностью рос. комплектующих, то это не более, чем лапша на уши. Есть ли наши планки ddr3/dd4? Да ладно, хоть ddr2 могут осилить? Я уж молчу про видеокарты, а она даже в таких компах должна быть ибо все эти допотопные эльбрусы явно не имеют видеоядра, которое может хоть как-то потянуть графические задачи.
    В итоге что мы имеем? Процессор выполняется по купленной и старой технологии НЕ в России на НЕ российских мощностях за российские деньги. Видеокарты, ОЗУ и HDD/SDD - с очень большой долей вероятности точно не наши.
    Ах да, ещё же старорусский Линукс вместо ОС.
    О чем новость-то?
    MelkorAintGood
Картина дня