ВНИИРА создаёт компьютер для МО и МЧС РФ полностью из отечественных комплектующих

Это полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера. Мы рассчитываем на интерес к новой разработке со стороны министерства обороны и МЧС России. В перспективе под производство новой вычислительной техники может быть открыта отдельная производственная линия.

Стало известно о разработке нового отечественного компьютера для нужд военных и спасателей. Информационная служба «Интерфакса» сообщает , что работы находятся на финальной стадии. Ведут их представители ВНИИ радиоаппаратуры, входящего в концерн «Алмаз-Антей». Гендиректор концерна Ян Новиков отмечает, что новый компьютер создаётся исключительно на российской элементной базе.По словам Яна Новикова, все блоки компьютера – от корпуса до микросхем – отечественного производства.Слова генерального директора концерна приводит «Интерфакс»:Каких либо других подробностей разработки на данный момент не приводится.ВНИИ радиоаппаратуры специализируется на разработке, производстве, вводе в эксплуатацию и обслуживании автоматизированных систем и средств ОВД для различных зон управления, систем и средств вторичной радиолокации, средств навигации, автоматических систем лётного контроля, интегральных схем СВЧ-устройств и др.