Пентагон рассказал о стратегиях США в войне с Россией и Китаем

Любое сражение с Китаем, если оно случится, в основном станет битвой на море и в воздухе

Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва рассказал о планах по возможной войне с Россией и Китаем.Стратегии, которые могут принести успех в войнах США с Россией и Китаем, сильно отличаются друг от друга, и потребуют больших ресурсных затрат, заявил Сельва, передает Defense News.– сказал Сельва. По его словам, потенциальный конфликт с Китаем скорее всего потребует «значительного вклада» ВМС и ВВС, а армия и морпехи осуществлять поддержку.В свою очередь, России придется противостоять в воздухе и на земле, считает Сельва. Однако генерал отметил, что до России нельзя добраться, минуя Атлантический океан, а это значит, что морских сражений не избежать.По словам Сельвы, несмотря на то, что Россия в новой стратегии национальной обороны США названа «глобальным» вызовом, у Вашингтона есть другие угрозы. Среди них он назвал КНДР и Иран, рассказав о методах борьбы с этими странами.Войну с Северной Кореей нетрудно спланировать, считает генерал, так как Пхеньян получает свое вооружение благодаря сделкам с Россией и Китаем. Иран, по мнению Сельвы, более сложный противник из-за его «географии».Напомним, в декабре была опубликована новая американская стратегия нацбезопасности, содержащая заявление о том, что Россия и Китай бросают вызов мощи, влиянию и интересам США, передает "Взгляд"