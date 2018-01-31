22:45 31 января

Пентагон рассказал о стратегиях США в войне с Россией и Китаем

Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва рассказал о планах по возможной войне с Россией и Китаем.

Стратегии, которые могут принести успех в войнах США с Россией и Китаем, сильно отличаются друг от друга, и потребуют больших ресурсных затрат, заявил Сельва, передает Defense News.

Пентагон рассказал о стратегиях США в войне с Россией и Китаем



Любое сражение с Китаем, если оно случится, в основном станет битвой на море и в воздухе
– сказал Сельва. По его словам, потенциальный конфликт с Китаем скорее всего потребует «значительного вклада» ВМС и ВВС, а армия и морпехи осуществлять поддержку.

В свою очередь, России придется противостоять в воздухе и на земле, считает Сельва. Однако генерал отметил, что до России нельзя добраться, минуя Атлантический океан, а это значит, что морских сражений не избежать.

По словам Сельвы, несмотря на то, что Россия в новой стратегии национальной обороны США названа «глобальным» вызовом, у Вашингтона есть другие угрозы. Среди них он назвал КНДР и Иран, рассказав о методах борьбы с этими странами.

Войну с Северной Кореей нетрудно спланировать, считает генерал, так как Пхеньян получает свое вооружение благодаря сделкам с Россией и Китаем. Иран, по мнению Сельвы, более сложный противник из-за его «географии».

Напомним, в декабре была опубликована новая американская стратегия нацбезопасности, содержащая заявление о том, что Россия и Китай бросают вызов мощи, влиянию и интересам США, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.theyeshivaworld.com/
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Комментарии 40

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  1. МИХАН Сегодня, 17:06
    Стратегия одна сдаваться..! Вы нас господа разозлили...
    МИХАН
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:11
      потребуют больших ресурсных затрат, з
      Суть всей "стратегии" . Краткость сестра таланта ." Дайте денег" - я талантливее авторов доклада laughing
      КВУ-НСвД
    2. mihey Сегодня, 17:13
      Это у них "в уме" lol
      А вообще какая-то бессмыслица: любая война между Россией и штатами - это обмен ЯО. Американский обыватель, тем не менее, схавает такие заявления своих дженералов.
      Упс... плюсик символу забыл поставить feel
      mihey
      1. herruvim Сегодня, 17:17
        Если будет война,между названными странами,она будет последней войной цивилизации или последней в истории планеты Земля
        herruvim
        1. DMB_95 Сегодня, 19:18
          Цитата: herruvim
          Если будет война,между названными странами,она будет последней войной цивилизации или последней в истории планеты Земля

          А матрасники о "больших ресурсных затратах" беспокоятся .. Людей не станет .
          DMB_95
          1. Ныробский Сегодня, 22:43
            Цитата: DMB_95
            Цитата: herruvim
            Если будет война,между названными странами,она будет последней войной цивилизации или последней в истории планеты Земля

            А матрасники о "больших ресурсных затратах" беспокоятся.

            Матрасы всегда рассматривают конфликты с двух позиций - приемлемый ущерб и не приемлемый ущерб. Вариант разборок с Россией или Китаем однозначно сулит для них ущерб неприемлемый, поэтому действовать они будут в рамках стратегии экономического удушения. Вариант с КНДР заманчив, но наличие у Ким Чен Ына ядерного оружия и высокая готовность его применения - так же чреват неприемлемым ущербом. Вариант с Ираном - неудобен географически, но безопасен с точки зрения получения ответки с применением ЯО, к тому же позволяет повесить львиную долю издержек связанных с материальными и людскими потерями на своих сателлитов типа Саудовской Аравии и младших подопечных по блоку НАТО, что открывает для США возможности неограниченных поставок оружия и получения прибыли без больших потерь со стороны США, что можно отнести к приемлемому ущербу.
            Цитата: DMB_95
            Людей не станет .
            Людские потери они просто списывают в потери "сопутствующие".
            Ныробский
      2. Гигант мысли Сегодня, 17:20
        Матрасники в данном случае , как лисица под виноградом, видит око , да зуб не ймёт, пока у них руки коротки по отношению к России, а дальше для них будет ещё хуже, и они это понимают.
        Гигант мысли
        1. Pirogov Сегодня, 17:50
          Цитата: Гигант мысли
          Матрасники в данном случае , как лисица под виноградом, видит око , да зуб не ймёт, пока у них руки коротки по отношению к России, а дальше для них будет ещё хуже, и они это понимают.

          Навальный и ежи с ним против.Не мешало бы зубки им периодически расшатывать .
          Pirogov
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:19
            Цитата: Pirogov
            Навальный и ежи с ним против.Не мешало бы зубки им периодически расшатывать .

            им просто надо дать важака laughing
            Angel_and_Demon
        2. DMoroz Сегодня, 18:20
          видит око , да зуб не ймёт
          мало того даже и ум не соображает
          генерал отметил, что до России нельзя добраться, минуя Атлантический океан
          Добираться решили через всю Европу, а про Берингов пролив он ничего не слышал... и Аляска для него похоже не мерикатосия... fool (пока они через Атлантику, мы на Аляску и через Канаду)... soldier
          DMoroz
      3. Scoun Сегодня, 18:55
        Цитата: mihey
        Американский обыватель, тем не менее, схавает такие заявления своих дженералов.

        Они хавают, потому что на их дома, мосты, дороги и заводы, уже несколько столетий не падали бомбы.
        Это их курица вырвавшись из курятника, летает и гадит по всему миру убивая людей.
        Аукнутся им слёзы детей, женщин, стариков......
        Scoun
    3. Svarog Сегодня, 17:13
      В пентагоне ,по моему люди, которых в Кащенко бы свозить всем составом.. Они понимают что их семьи погибнут в ядерном огне?
      Svarog
      1. behemot Сегодня, 17:30
        а им пофиг, американы живут на отдельной планете. Гитлер тоже шел за рабами и землей. И эти такие же.
        behemot
        1. Svarog Сегодня, 17:39
          Цитата: behemot
          а им пофиг, американы живут на отдельной планете. Гитлер тоже шел за рабами и землей. И эти такие же.

          Так тогда ЯО не было, а теперь.. Не у меня есть сомнения, относительно их психики...
          Svarog
    4. влад66 Сегодня, 17:43
      Цитата: МИХАН
      Стратегия одна сдаваться..! Вы нас господа разозлили...

      Виталя!Капитуляцию будешь принимать лично yes Не сходя с боевого дивана. soldier
      fellow
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 19:59
        Цитата: влад66
        Виталя!Капитуляцию будешь принимать лично

        Нет, увы я до этого Дня Победы со слезами на глазах уже вряд ли доживу ..Сыновья мои и их поколение это сделают обязательно и помянут меня .надеюсь добрым словом.! soldier
        Я все сделаю для этого , что от меня зависит.. hi
        МИХАН
        1. влад66 Сегодня, 20:04
          Цитата: МИХАН
          Нет, увы я до этого Дня Победы со слезами на глазах уже вряд ли до живу

          Нет,надо дожить yes Мужик сказал,мужик сделал. soldier
          влад66
          1. МИХАН Сегодня, 20:43
            Цитата: влад66
            Цитата: МИХАН
            Нет, увы я до этого Дня Победы со слезами на глазах уже вряд ли до живу

            Нет,надо дожить yes Мужик сказал,мужик сделал. soldier

            Как уже получится...Но хочу вот так ! fellow Красиво и дрожь по телу..

            Эх Россия , где наша удаль ..
            МИХАН
    5. Балу Сегодня, 22:28
      Цитата: МИХАН
      Стратегия одна сдаваться..! Вы нас господа разозлили...

      Не, они мечтают повоевать, не понимая чем это закончится при любом раскладе
      Балу
  2. Новый Сегодня, 17:10
    Сегодня Пол Сельва, завтра может быть Полина Сельва, хрен их разберешь этих современных представителей западной цивилизации. И даже продумывать планы противодействия вероятному противнику нашим военным наверное как-то неудобно, ибо не к лицу мужикам воевать с бабами.
    Новый
  3. BABAY22 Сегодня, 17:14
    Какая содержательная речь. Пожалуй Василий Иванович с его картошкой нервно закурил в сторонке.
    BABAY22
  4. Дормидонт Сегодня, 17:14
    Иными словами - единственным залогом мира на планете является уничтожение сша
    Дормидонт
  5. лысова Сегодня, 17:18
    --- " В свою очередь, России придется противостоять в воздухе и на земле, считает Сельва " --- Если вздумаете воевать личным составом, то придётся действие перенести на вашу территорию - Аляска - с неё начнём. laughing Ну а если серьёзно ?! - то что, вам, жить как по большому сходить?
    лысова
  6. Zaurbek Сегодня, 17:24
    Когда то США могли вести одновременно две такие войны: и с Китаем и с РФ (не ядерные)
    Zaurbek
    1. Вас Влад Сегодня, 17:38
      Цитата: Zaurbek
      Когда то США могли вести одновременно две такие войны: и с Китаем и с РФ (не ядерные)

      Только в вашей фантазии!США уже воюет с Россией, но вам это незаметно.
      Вас Влад
  7. tosha.chuhontzev Сегодня, 17:34
    Обычная болтанка генерала, чтобы увеличить бюджет Пентагона. Пошёл на рыбалку. Это самое лучшее средство очистить мозги от информационного мусора.
    tosha.chuhontzev
  8. Симон Сегодня, 17:50
    До России нельзя добраться, минуя Атлантический океан, а это значит, что морских сражений не избежать. [--- А нам зачем Атлантический океан! Мы по Тихому океану подойдем к США с восточной стороны! fool Вояки! Тут нам ближе tongue
    Симон
    1. andr327 Сегодня, 18:00
      а им через Атлантику нужно, чтобы вперед на восток своих европейский вассалов гнать. Самим то боязно.
      andr327
  9. Симон Сегодня, 17:56
    Цитата: Zaurbek
    Когда то США могли вести одновременно две такие войны: и с Китаем и с РФ (не ядерные)

    Да, ихний флот, вообще смылся со Средиземного моря, когда наши корабли появились у берегов Сирии! laughing
    Симон
  10. Симон Сегодня, 17:59
    Цитата: behemot
    а им пофиг, американы живут на отдельной планете. Гитлер тоже шел за рабами и землей. И эти такие же.

    Так их и ждет участь Гитлера! laughing
    Симон
  11. Симон Сегодня, 18:02
    Цитата: andr327
    а им через Атлантику нужно, чтобы вперед на восток своих европейский вассалов гнать. Самим то боязно.

    Так, это, сколько они пройдут! laughing
    Симон
  12. Горный стрелок Сегодня, 18:27
    Они реально мыслят категориями ВМВ. Авианосцы, конвои, война с Россией на сухопутном театре в Европе... А мы будем смотреть, как они плывут через океан и ихние АУГ приближаются к нашим берегам : laughing laughing laughing иди.оты, прости господи... Да только пусть дернутся... При любых раскладах превратятся в экономического лилипута, и им припомнят гегемона!
    А с Китаем воевать на море и в воздухе? Тут вообще - они, видимо, восстание боксеров вспомнили?
    Как там морпехи порезвились laughing
    Горный стрелок
  13. prior Сегодня, 18:42
    ДА. Много в Америке дегенералов, которые бредят об успехах в войне с Россией.
    Забываться видимо стали Корея и Вьетнам.
    prior
  14. кедр Сегодня, 19:15
    Цитата: Симон
    До России нельзя добраться, минуя Атлантический океан, а это значит, что морских сражений не избежать. --- А нам зачем Атлантический океан! Мы по Тихому океану подойдем к США с восточной стороны! fool Вояки! Тут нам ближе tongue


    Берингов пролив 86 км...
    кедр
  15. razved Сегодня, 19:31
    А почему они на сказали, что любая из этих потенциальных войн может стать ПОСЛЕДНЕЙ?
    razved
    1. pafegosoff Сегодня, 19:38
      Потому, как дети закрыв глаза руками, думают, что их никто не видит. Они, мериканцы (да и у нас таких полно, тоже думают, что Бог их видит только когда они свечку в церкви ставят,,,
      pafegosoff
  16. pafegosoff Сегодня, 19:36
    Стратегия Паниковского: "Дай миллиончик, дай миллиончик! Дай миллиончик..."
    pafegosoff
  17. мерцание Сегодня, 20:23
    Стратегии, которые могут принести успех в войнах США с Россией и Китаем, сильно отличаются друг от друга, и потребуют больших ресурсных затрат, заявил Сельва

    Полностью согласен и поддерживаю генерала ... пора уже трясти хозяев ФРС, от них не убудет, напечатают столько, сколько скажет генерал... или лягут вместе со своим станком. laughing
    мерцание
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 21:46
    Странный чувак,и "стратегия" ,которую он озвучил, такая же, как он laughing
    Вообще,интересно, где на суше,он собрался воевать с Россией?? Повтор ВМВ??)) Думаю,уже не "прокатит"! ...И бункер его спасёт,на вряд ли)).. Ибо есть " карандаши", коробками причём
    Сибирский цирюльник
  19. Ехникнер Сегодня, 22:04
    Разошлись.Да если взять только Китай,то если жители Китая одновременно встанут к США задом и извините,пёрнут в сторону США,сметёт волной всё на своём пути!
    Ехникнер
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