22:40 31 января

Третья Scorpene для ВМС Индии спущена на воду

Для ВМС Индии построили третью субмарину типа Scorpene. Как сообщает портал indiatimes.com, на верфи компании Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, расположенной в городе Мумбаи, состоялась торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.

Спуск на воду субмарины Karanj ознаменовал собой значительный отход от философии комплектования и обучения моряков, которая была принята для первых двух подводных лодок. Начиная с третьей подводной лодки, наш флот будет полностью самостоятелен в обучении и процессах сертификации
— рассказал главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба.

Третья Scorpene для ВМС Индии спущена на воду



Контракт стоимостью $3 млрд на лицензионную постройку шести неатомных подлодок типа Scorpene был заключен Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне — DCNS) в 2005 году. По условиям договора шесть лодок, которые должны были строиться на заводах MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012–2018 годах. Однако программа постройки значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами относительно объёмов оказываемого содействия.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была принята на вооружение в декабре прошлого года. С момента её спуска на воду до принятия на вооружение прошло более двух лет, поскольку отсутствовали тяжёлые торпеды Black Shark — основное вооружение этих подлодок. Тендер на их закупку был отменён в мае 2016 года из-за коррупционного скандала. Какими торпедами сейчас вооружаются индийские субмарины — в военном ведомстве не уточняют, передает "Warspot"

Использованы фотографии: indiatimes.com
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Комментарии 13

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  1. kolkulon Сегодня, 17:45
    А она в такой расцветке и будет бороздить моря и окияны?
    kolkulon
    1. Muvka Сегодня, 17:47
      Судя по фотке - это всего лишь тряпка. Видны складки сверху.
      Muvka
      1. Piramidon Сегодня, 19:59
        Цитата: Muvka
        Судя по фотке - это всего лишь тряпка. Видны складки сверху.

        Как же низко Вы пали для этого сайта. Я всегда считал, что здесь присутствуют только адекватные блогеры.
        Piramidon
    2. san4es Сегодня, 18:51
      Цитата: kolkulon
      А она в такой расцветке и будет бороздить моря и окияны?

      ...Только слонов запрягут laughing
      san4es
      1. Удав КАА Сегодня, 22:39
        Цитата: san4es
        Только слонов запрягут

        Не-а...После второго корпуса им самим придется "впрягаться"!!! yes
        Спуск на воду субмарины Karanj ознаменовал собой значительный отход от философии комплектования и обучения моряков, которая была принята для первых двух подводных лодок. Начиная с третьей подводной лодки, наш флот будет полностью самостоятелен в обучении и процессах сертификации
        Видимо дороговато стало содержать французских инструкторов для обучения последующих экипажей...Как бы снова в военном порту Мумбаи судьба-злодейка не повторила с француженками историю ДПЛ "Син[b][/b]шак", бывшей россиянки .
        Однако...
        Удав КАА
  2. senima56 Сегодня, 17:48
    "....из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами..." вот интересно: индусы хоть с кем-то из партнёров сотрудничали "без разногласий"?! Они же измором берут на любых переговорах!!!
    senima56
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:01
      Они же измором берут на любых переговорах!!!
      Такая вот стратегия smile
      "....из-за технологических проблем индийской стороны
      Рукопопость в технике - особенность национального менталитета
      КВУ-НСвД
    2. Гигант мысли Сегодня, 18:46
      Натура такая у индийцев: и рыбку съесть и на ... сесть, ну и коррупция у них , видимо, по чище нашей будет.
      Гигант мысли
  3. Симон Сегодня, 18:14
    Цитата: Muvka
    Судя по фотке - это всего лишь тряпка. Видны складки сверху.

    Так, они эту тряпку торжественно трубами сдувают. laughing
    Симон
    1. pafegosoff Сегодня, 19:31
      А у нас поп малярной кистью помахал на ракету, она и сломалась!
      pafegosoff
  4. Drovosek Сегодня, 19:06
    Индусам строить и строить - Китай не дремлет! )
    Drovosek
    1. pafegosoff Сегодня, 19:29
      Всё правильно, Индия сейчас всё больше в друзьях у США.
      Кстати, в США больше всего миллиардеров из индусов - огромная база для подкупа сенаторов и министров (или как там коррупцию по замысловатотому называют? Лоббизм!)
      pafegosoff
  5. pafegosoff Сегодня, 19:23
    "...спуска на воду субмарины Karanj...."
    Название как-то... как "БЕДА" у капитана Врунгеля.
    созвучно слову "хорони"
    pafegosoff
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