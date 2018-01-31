Третья Scorpene для ВМС Индии спущена на воду

Спуск на воду субмарины Karanj ознаменовал собой значительный отход от философии комплектования и обучения моряков, которая была принята для первых двух подводных лодок. Начиная с третьей подводной лодки, наш флот будет полностью самостоятелен в обучении и процессах сертификации

Для ВМС Индии построили третью субмарину типа Scorpene. Как сообщает портал indiatimes.com, на верфи компании Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, расположенной в городе Мумбаи, состоялась торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.— рассказал главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба.Контракт стоимостью $3 млрд на лицензионную постройку шести неатомных подлодок типа Scorpene был заключен Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне — DCNS) в 2005 году. По условиям договора шесть лодок, которые должны были строиться на заводах MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012–2018 годах. Однако программа постройки значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами относительно объёмов оказываемого содействия.Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была принята на вооружение в декабре прошлого года. С момента её спуска на воду до принятия на вооружение прошло более двух лет, поскольку отсутствовали тяжёлые торпеды Black Shark — основное вооружение этих подлодок. Тендер на их закупку был отменён в мае 2016 года из-за коррупционного скандала. Какими торпедами сейчас вооружаются индийские субмарины — в военном ведомстве не уточняют, передает "Warspot"