22:37 31 января

ВСУ похвастались захватом села в "серой" зоне Луганской области

ВСУ продвинулось вперед на линии разграничения в Луганской области, сообщается на сайте министерства обороны Украины. Как поясняют в Минобороны Украины со ссылкой на "Военное телевидение Украины", под контроль ВСУ полностью перешло село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находится в "серой зоне" на линии разграничения.

ВСУ похвастались захватом села в "серой" зоне Луганской области


В село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь
- заявили в ВСУ


С 2015 года околицы этого села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями ополченцев самопровозглашенной Луганской Народной Республики с другой, теперь же вся территория села находится под контролем ВСУ

Следует отметить, что продвижение украинских военных в «серой зоне» проходит постоянно и прямо противоречит Минским соглашениям, подписанным Украиной. Этот процесс руководство ВСУ называет «ползучим наступлением» и тактикой «жабьих прыжков». Результатом такого наступления становится сближение позиций военных Народных республик Донбасса и Украины, что резко повышает шансы обострения ситуации.

Использованы фотографии: http://dosye-ukr.in.ua/
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Комментарии 42

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  1. Андрей К Сегодня, 20:09
    ...ВСУ похвастались захватом села в "серой" зоне Луганской области...

    Захват - это захват, а войти в не занятый противником населённый пункт - это перемоХа.
    Да и то, как сказать не занятый - ЛДНР пытаются соблюдать "Минские соглашения".
    Прямо говоря - это уже похоже на: "делать хорошую мину, при плохой игре".
    Может уже пора всё-таки признать, что "Минские соглашения" сдулись...
    Андрей К
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:12
      Цитата: Андрей К
      Захват - это захват, а войти в пустоту - это перемоХа...

      тут вы не правы, если так и дальше пойдет - то скоро всушники в луганске скакать будут
      Angel_and_Demon
      1. Андрей К Сегодня, 20:15
        Angel_and_Demon
        ...тут вы не правы, если так и дальше пойдет - то скоро всушники в луганске скакать будут...

        Я как раз об этом речь и веду hi
        "Жабьи прыжки", "майданутые скачки", "ползучее наступление" - как ни назови, а жёстко по зубам эти упыри обязаны получать.
        Андрей К
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:22
          Цитата: Андрей К
          жёстко по зубам
           - вот это ключевые слова good
          Angel_and_Demon
          1. cniza Сегодня, 20:44
            Хорошо нам , сидя на диванах рассуждать о стратегии и что кто должен делать , там , а вернее между США и Россией идет перетягивание каната...
            cniza
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:45
              Цитата: cniza
              Хорошо нам , сидя на диванах рассуждать о стратегии и что кто должен делать , там , а вернее между США и Россией идет перетягивание каната...

              согласен - а люди там гибнут от этих утырков
              Angel_and_Demon
              1. cniza Сегодня, 21:03
                Причем совершенно безвинные и не причастные.
                cniza
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:04
                  Вот это то и страшно, что никто не хочет эту проблему решать
                  Angel_and_Demon
                  1. cniza Сегодня, 22:09
                    Не то что не хочет , а просто её не замечает ...
                    cniza
              2. v1180212 Сегодня, 21:07
                Мужики заводите диваны,. поехали мочить ВСУ. ЧТОБ КРАСИВО ЛИЖАЛИ ТАМ ЖЕ
                v1180212
        2. Злой543 Сегодня, 20:32
          Цитата: Андрей К
          Angel_and_Demon
          ...тут вы не правы, если так и дальше пойдет - то скоро всушники в луганске скакать будут...

          Я как раз об этом речь и веду hi
          "Жабьи прыжки", "майданутые скачки", "ползучее наступление" - как ни назови, а жёстко по зубам эти упыри обязаны получать.

          Надеюсь гробами они запаслись, хотя полиэтиленовых мешков им за глаза хватит
          Злой543
          1. Андрей К Сегодня, 20:36
            Злой543
            ...Надеюсь гробами они запаслись, хотя полиэтиленовых мешков им за глаза хватит...

            Да хоть в бумажных кулях, лишь бы свой навоз за собой прибрали.
            Андрей К
      2. сибиралт Сегодня, 20:23
        Через месяц на Донбассе земля раскиснет. Хотя танки грязи не боятся, но ездить по грязи в качестве легких мишеней не комильфо. Если ВСУ сейчас не организует прорыв, то только к апрелю. А там и у нас выборы закончатся.
        сибиралт
        1. 210окв Сегодня, 20:29
          Ну закончатся выборы...Это что то изменит в политике Кремля?
          Цитата: сибиралт
          Через месяц на Донбассе земля раскиснет. Хотя танки грязи не боятся, но ездить по грязи в качестве легких мишеней не комильфо. Если ВСУ сейчас не организует прорыв, то только к апрелю. А там и у нас выборы закончатся.
          210окв
          1. влад66 Сегодня, 21:21
            Цитата: 210окв
            Ну закончатся выборы...Это что то изменит в политике Кремля

            Дмитрий вы знаете,что будет завтра или послезавтра или через месяц или год request .Эти жабьи прыжки идут с 2016 года и чего,только небесная сотня возрастает и чхать на этих хэроев.а вот мирных жалко. hi
            влад66
      3. Piramidon Сегодня, 20:26
        Цитата: Angel_and_Demon
        если так и дальше пойдет - то скоро всушники в луганске скакать будут

        Ну вот, Еще один. "Всепропаловсеслили". С какого бодуна? Или Вы не в курсе, что такое "серая зона"?
        Piramidon
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:27
          Я в курсе, а если вы "всепобедим" - то покажите где победюли?
          Angel_and_Demon
          1. Piramidon Сегодня, 20:33
            Цитата: Angel_and_Demon
            Я в курсе, а если вы "всепобедим" - то покажите где победюли?

            Сами то поняли, что написали? Я такой ваш ответ не понял. Какие такие "победюли" и при чем они здесь?
            Piramidon
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:35
              ну если я "Всепропаловсеслили" то, как я понял вы всехпобетитель - ну и покажите ваши победы, теперь понятно?
              Angel_and_Demon
              1. Piramidon Сегодня, 21:00
                Цитата: Angel_and_Demon
                ну если я "Всепропаловсеслили" то, как я понял вы всехпобетитель - ну и покажите ваши победы, теперь понятно?

                Вас понял. вы из тех белорусских "сябров", которые на майдане, фашиков поддерживали, и теперь кричите -"Беларусь, - це Еуропа". Из какой страны вещаешь, болезный?
                Piramidon
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:03
                  Цитата: Piramidon
                  Вас понял. вы из тех белорусских "сябров", которые на майдане

                  а вы видели это - что б так безапелляционно заявлять? я вот в вас агента подвального вижу, но не кричу же об этом всем
                  Angel_and_Demon
                  1. sabakina Сегодня, 21:39
                    Ну, вы ещё подеритесь, горячие финские парни...
                    sabakina
                2. Подрезчик Сегодня, 21:36
                  Цитата: Piramidon
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  ну если я "Всепропаловсеслили" то, как я понял вы всехпобетитель - ну и покажите ваши победы, теперь понятно?

                  Вас понял. вы из тех белорусских "сябров", которые на майдане, фашиков поддерживали, и теперь кричите -"Беларусь, - це Еуропа". Из какой страны вещаешь, болезный?

                  Этот "болезный сябр" (по вашему выражению) действительно живет в Белоруссии, и фашиков никогда не поддерживал и тем более не кричит о Европейском выборе, это я могу точно подтвердить!!!
                  А вот то, что вы "агент подвальный"-в этом сомнений никаких нет... yes
                  Подрезчик
                  1. Piramidon Сегодня, 21:52
                    Ну и про каких таких "победителей" он здесь мне втирает? Цитирую его слова: "покажите где победюли?"
                    На основании чего он тут заявляет, что, якобы, "мы всех победЮли? Из какого отверстия он это выковырял? От России не было заявлений о "всепобедЮлении" на территории Украины.
                    Piramidon
      4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:58
        Не будут в Луганске эти сволочи скакать. Да и то, захват нейтрального села с населением в 20 чел, да и еще которое находится в низине - вот это перемога.
        Первомайск надо оберегать, он недалеко.
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. Владыка Ситх Сегодня, 21:38
      Этот поселок под ними вот уже 4 года, пиар на пустом месте.
      Владыка Ситх
  2. Rusland Сегодня, 20:11
    Полководцы и герои всё в одном лице, если доживут будет что девченкам во дворе рассказать.
    Rusland
  3. iliitchitch Сегодня, 20:15
    Продвигаться они будут . Продвижение закончится присоединением украины к Донбассу , буде на то политическая воля . И киев будет дальним , гм , родственником городов русских . Не до того пока сейчас .
    iliitchitch
    1. 210окв Сегодня, 20:32
      Нет.Продвижение вполне может закончится бегством руководства ЛДНР в Россию.К великому сожалению.
      Цитата: iliitchitch
      Продвигаться они будут . Продвижение закончится присоединением украины к Донбассу , буде на то политическая воля . И киев будет дальним , гм , родственником городов русских . Не до того пока сейчас .
      210окв
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:19
    Заняли пустужащее село... Хорошо же. Выдвинуть к нему группу снайперов с термовизионными прицелами на крупнокалиберных ВС-94, и заставить дорого заплатить за хамство. Никак иначе.
    Горный стрелок
  5. гильза Сегодня, 20:25
    Практично. Ещё один живой щит.А вообще интересно было бы ознакомится с РЕАЛЬНОЙ картиной политики ВСУ и украинской администрации в "осовбождённых" районах Донецкой и Луганской областей. Взвесить, понять... Нет лучшей базы для анализа предстоящих событий чем настроение местного населения. Глухая тупость "жабьей" тактики,выдвигающей передний край к линии соприкосновения ясна. Очевидная ограниченность ресурсов ЛДНР так же просматривается и естественно станет основанием для "своеобразного" выстраивания системы обороны. Всё это ясно. Но там идёт полноценная война и обе стороны имеют целью контроль за территориями и ресурсами. Война идёт и за население. Перспективы неплохо было бы прикинуть рассмотрев настроения населения подконтрольных ВСУ территорий. Опустив неизбежный фактор усталости ,заглянуть бы в душу и прямым вопросом : "чего ожидаете? под каким флагом над вашим селом/деревней желательно войну закончить?" Важнейшая составляющая в подобных конфликтах (гражданская война)лояльность населения и его мотивированность к её результатам. А потом неплохо задать вопрос :" А почему именно ТАК думаете?" И либо изменить содержание деятельности либо не подвести в ожиданиях.
    гильза
  6. МИХАН Сегодня, 20:26
    Пока ДНР и ЛНР договаривались о "таможенном союзе" и количестве очередных чиновников с кучей бумаг..
    ВСУ продвигаются тихо .. negative Лучше бы совместную резервную дивизию создали (под общим командованием) , а еще лучше объединились в военном плане и т.д. , чем чинуш плодить. negative
    Опять на российских ополченцев надеются , в случае обострения ..? Ведь опять потери будут ..
    МИХАН
    1. Чичиков Сегодня, 21:52
      Вы так и не поняли, за два последних года, насколько взаимодействуют корпуса ДЛНР. Время местечковых отрядов добровольцев закончилось в 2015!
      Чичиков
  7. Чичиков Сегодня, 20:30
    Наши туда и не заходили (высота 248,9), - село находится в балке (89 м) и этим все сказано. Та же ситуация, как и с донецким Гладасово и Травневым. Будут только пополнять очередную "небесную свору".
    Чичиков
  8. gerkost2012 Сегодня, 20:36
    Высокие политначальники задолбали требованием неукоснительно соблюдать минские соглашения. Как можно соблюдать то, что не соблюдается противной стороной! Этим наносится колоссальный моральный ущерб армии ДЛНР, ведь в час Икс кто его знает, что делать, соблюдать - не соблюдать, стрелять- не стрелять, стоять или бежать!? Именно так уже было 8 июня 2017г, когда ВСУ буквально раздавили оборону ЛНР на Бахмутке под п Желобок и могли свободно двигаться в направлении на Луганск. Но, от такой легкой удачи остановились. А к вечеру невесть откуда появился безымянный спецназ, перестрелял в Желобке 9 чел "хероев", сжег БТР и танк, после чего был восстановлен статус- кво. Один раз пронесло. А дальше? Судя по всему, в Киеве сделали вывод, что имея большой-многократный численный перевес во всем, хорватский вариант уничтожения ДЛНР вполне возможен. Только ждут отмашки своего спонсора из Вашингтона.
    gerkost2012
    1. БрОВР Сегодня, 21:09
      И 22 июня примерно так и было.Стрелять,не стрелять.Бежать,не бежать.Провокация, или война.
      БрОВР
  9. kefan Сегодня, 20:40
    Такими темпами глядишь ВСУ и до границы дойдут, ну а ЛДНР пусть и дальше соблюдаем минские соглашения, только ни к чему хорошему это явно не приведет.
    kefan
  10. NF68 Сегодня, 21:29
    Круто. Это для ВСУ почти такое же важное достижение как выигранное крупное сражение в годы ВМВ. Сначала отбили село. Потом так же лихо "захватят" туалет бабки Марьи на окраине соседнего села.
    NF68
    1. gerkost2012 Сегодня, 21:59
      Они знают, что делают. Еще с лета 2015г "железная каска" Тымчук (главпропогандон) выдвинул лозунг "Ни дня без перемоги". Хоть сортир у бабки, но отвоюй. А в ДЛНР главное, кто лучше "Не ответит на провокации!" , тот и есть gut Soldat! ВСУ ведут разведку, иногда даже боем, "обкатывают" новобранцев, улучшают позиции, пристреливают артпозиции, короче - готовятся наступать.
      gerkost2012
  11. shosha Сегодня, 21:30
    Очередная пэрэмога, достойная этого стада...
    shosha
  12. федоров Сегодня, 21:45
    сообщается на сайте министерства обороны Украины. Как поясняют в Минобороны Украины со ссылкой на "Военное телевидение Украины"

    " Народ ! Вы что верите во все ,что они стрекочут ? Там дивизии по их сообщениях полегли Российских ВС. Побойтесь Бога, проползли на соседнюю улицу, сидят в погребе -балдеют. Будет свисток-команда , то карачун им. Но три красных свистка пока нет. Ждем....Сау долбать и по своим и по чужим украинцы не будут, придется выковыривать. А тут уж Родная Земля и чужая для пришлых - разницу ощущаете ? А оружия по "военторгу" хватает, и хавчика ..."
    Привет от друзей - вояк ЛНР-ДНР ! Специально для "ВО" - читают.
    федоров
  13. v1180212 Сегодня, 22:02
    Пока Россия бомбит Сирию. Кантузило Украину. Пожалейте Украину хохлы они не ведают что творят
    v1180212
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