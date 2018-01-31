...ВСУ похвастались захватом села в "серой" зоне Луганской области...

В село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь

ВСУ продвинулось вперед на линии разграничения в Луганской области, сообщается на сайте министерства обороны Украины. Как поясняют в Минобороны Украины со ссылкой на "Военное телевидение Украины", под контроль ВСУ полностью перешло село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находится в "серой зоне" на линии разграничения.- заявили в ВСУС 2015 года околицы этого села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями ополченцев самопровозглашенной Луганской Народной Республики с другой, теперь же вся территория села находится под контролем ВСУСледует отметить, что продвижение украинских военных в «серой зоне» проходит постоянно и прямо противоречит Минским соглашениям, подписанным Украиной. Этот процесс руководство ВСУ называет «ползучим наступлением» и тактикой «жабьих прыжков». Результатом такого наступления становится сближение позиций военных Народных республик Донбасса и Украины, что резко повышает шансы обострения ситуации.