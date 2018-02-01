10:50 01 февраля

В Европарламенте осудили решение властей Латвии по русским школам

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в Европейском парламенте накануне обсуждали вопрос дискриминационных действий в отношении русскоязычного населения Латвии. По последним данным, население Латвии, говорящее на русском языке, составляет до 38% от общего числа жителей страны.

В Европарламенте осудили решение властей Латвии по русским школам


Фракция Европарламента «Зелёные – Европейский свободный альянс» призвала власти Латвии пересмотреть закон, предусматривающий запрет на обучение в школах национальных меньшинств на родном языке. Напомним, что ранее в Латвии принималась законодательная инициатива, на основании которой русскоязычные школы прибалтийской республики фактически перестают существовать.


Руководители указанной фракции ЕП направили в латвийское представительство при Евросоюзе (а именно послу Саните Павлюте-Десландес) письмо, в котором выражается обеспокоенность дискриминационными мерами в отношении школ национального меньшинства. В письме властям Латвии напомнили о существовании Венецианской конвенции и неприемлемости искусственного перевода школ нацменьшинств на обучение исключительно на латышском языке.

Другой вопрос заключается в том, что Европарламент нередко осуждает и латвийские шествия нацистов и их пособников, однако «парады» в Риге продолжаются и в наше время. Речь о шествиях латышских легионеров СС и им сочувствующих, включая отдельных представителей властей страны.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 05:57
    А "Васька" слушает,да ест..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:05
      Шоб он подавился! !!! am sad am
      Геркулесыч
      1. oldseaman1957 Сегодня, 06:10
        В Европарламенте осудили решение властей Латвии по русским школам
        - Они их так "осуждают", что власти Прибалтики всё сильней и сильней гадят русским. В своём рвении понравиться Западу забыли поговорку: "Близкий сосед лучше дальнего родственника."
        oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 08:03
      Вот что значит лишение финансового пайка laughing озаботились таки, хотя до этого не видели сколько времени. Да и сейчас это просто махание руками впустую.
      влад66
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:45
      А может все таки стоило бы сделать в Латвии нацменьшинствами латышей , и проблема отпадет сама собой . good laughing
      Spartanez300
    4. Венд Сегодня, 09:53
      Вот так номер. Что-то меняется в мире.
      Венд
  2. Владивосток1969 Сегодня, 06:03
    Фракция Европарламента «Зелёные – Европейский свободный альянс» призвала власти Латвии пересмотреть закон,

    Они просто предложили .Но это предложение никого ни к чему не обязывает.А наш МИД вновь будет сожалеть.
    Владивосток1969
    1. gaura Сегодня, 07:09
      А надо войну начинать? Какие ваши предложения?
      gaura
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Может быть, и нам запретить в России латвийский язык, а латвийский общины, при наличии таких в стране просто в 24часа депоптировать домой в латвию? Может быть власть хоть что-нибудь в этом смысле конкретного сделает?
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      Да как Вам сказать.А в России кто нибудь разговаривает на латышском?Даже на украинском?Да они все переходят на русский переезжая границу....
      Цитата: Геркулесыч
      Может быть, и нам запретить в России латвийский язык, а латвийский общины, при наличии таких в стране просто в 24часа депоптировать домой в латвию? Может быть власть хоть что-нибудь в этом смысле конкретного сделает?
      210окв
      1. annodomene Сегодня, 07:50
        Постоянно проживая в стране просто НЕОБХОДИМО знать ее язык. Вот я сам русский, живу в России, но родился и вырос в Латвийской ССР. И латышский язык для меня не скажу, что родной, но как неотъемлемая часть моего существования. Да, в России мне практически не нужен латышский, но я то его знаю и могу общаться на нем hi
        annodomene
    2. annodomene Сегодня, 07:46
      Я думаю, что не надо уподобляться некоторым "партнерам", и не надо запрещать язык. Кстати, не латвийский, а латышский.
      annodomene
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:07
    ЕП найдёт что ответить, только дальше этого ответа ничего не будет...
    a.s.zzz888
  5. рюрикович Сегодня, 06:30
    Упс... Я думал только наши МИДы умеют выражать глубочайшие озабоченности lol
    рюрикович
  6. Александр 3 Сегодня, 06:50
    Пусть проводят парады легионеров лгбт вместо нациков,мы им своих вышлем навсегда
    Александр 3
  7. Квадратный Сегодня, 06:51
    призвала власти Латвии пересмотреть закон, предусматривающий запрет на обучение в школах национальных меньшинств на родном языке.

    Какая-то демократия...
    Квадратный
  8. Metallurg_2 Сегодня, 07:00
    Да что там Европарламент сделает? У лабусов другой кукловод, за океаном разместился.
    Metallurg_2
  9. inkass_98 Сегодня, 07:11
    И 30 лет не прошло, как Евросоюз обратил внимание на дискриминацию русских в Прибалтике. Еще немного, лет 10, и увидят проблему неграждан.
    Кстати, тут небратьям спасибо сказать надо, они своими выходками и законами так мощно колыхнули европейское болото, что волной случайно накрыло и прибалтийских тигров.
    Хотя толку от этих зеленых инициатив будет чуть, тут только целебный удар по морде с ноги может помочь, тогда есть шанс, что мозги у балтийских триумвиров на место станут.
    inkass_98
  10. профессор Сегодня, 08:28
    Фракция Европарламента «Зелёные – Европейский свободный альянс» призвала власти Латвии пересмотреть закон, предусматривающий запрет на обучение в школах национальных меньшинств на родном языке.

    Нужно в ответ закрыть ВСЕ латышскиe школы в России. Ни одной не оставить.
    профессор
    1. oldzek Сегодня, 10:27
      не понял,а где в России латышские школы?
      oldzek
      1. профессор Сегодня, 10:45
        Цитата: oldzek
        не понял,а где в России латышские школы?

        Латыши есть, а латышских школ нет?
        профессор
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