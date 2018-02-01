В Европарламенте осудили решение властей Латвии по русским школам
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в Европейском парламенте накануне обсуждали вопрос дискриминационных действий в отношении русскоязычного населения Латвии. По последним данным, население Латвии, говорящее на русском языке, составляет до 38% от общего числа жителей страны.
Фракция Европарламента «Зелёные – Европейский свободный альянс» призвала власти Латвии пересмотреть закон, предусматривающий запрет на обучение в школах национальных меньшинств на родном языке. Напомним, что ранее в Латвии принималась законодательная инициатива, на основании которой русскоязычные школы прибалтийской республики фактически перестают существовать.
Руководители указанной фракции ЕП направили в латвийское представительство при Евросоюзе (а именно послу Саните Павлюте-Десландес) письмо, в котором выражается обеспокоенность дискриминационными мерами в отношении школ национального меньшинства. В письме властям Латвии напомнили о существовании Венецианской конвенции и неприемлемости искусственного перевода школ нацменьшинств на обучение исключительно на латышском языке.
Другой вопрос заключается в том, что Европарламент нередко осуждает и латвийские шествия нацистов и их пособников, однако «парады» в Риге продолжаются и в наше время. Речь о шествиях латышских легионеров СС и им сочувствующих, включая отдельных представителей властей страны.
Фракция Европарламента «Зелёные – Европейский свободный альянс» призвала власти Латвии пересмотреть закон, предусматривающий запрет на обучение в школах национальных меньшинств на родном языке. Напомним, что ранее в Латвии принималась законодательная инициатива, на основании которой русскоязычные школы прибалтийской республики фактически перестают существовать.
Руководители указанной фракции ЕП направили в латвийское представительство при Евросоюзе (а именно послу Саните Павлюте-Десландес) письмо, в котором выражается обеспокоенность дискриминационными мерами в отношении школ национального меньшинства. В письме властям Латвии напомнили о существовании Венецианской конвенции и неприемлемости искусственного перевода школ нацменьшинств на обучение исключительно на латышском языке.
Другой вопрос заключается в том, что Европарламент нередко осуждает и латвийские шествия нацистов и их пособников, однако «парады» в Риге продолжаются и в наше время. Речь о шествиях латышских легионеров СС и им сочувствующих, включая отдельных представителей властей страны.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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