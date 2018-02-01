СМИ США сообщают о провале испытаний системы ПРО
CNN сообщает о проведении американскими военными испытаний системы противоракетной обороны в штате Гавайи. Испытание проводилось после нашумевшей ошибки с рассылкой местными жителям СМС-сообщений о нанесении ракетного удара иностранным государством. Рассылку произвели 13 января, и она привела к самой настоящей панике среди местного населения.
В Пентагоне подтверждают информацию о том, что накануне тестировалась ракета SM-3, входящая в комплекс американской системы ПРО «Иджис». Ракета выпускалась с наземной установки для перехвата цели, которую запустил в районе Гавайских островов военный самолёт.
Как выясняется, испытания завершились фиаско. Американская ракета так и не смогла поразить цель. Это при учёте того, что фактически заранее были известны все её параметры.
Примечательно, что официально Пентагон до настоящего времени отказывается от комментариев по итогам испытаний. Сообщения о неудавшемся перехвате публикуются в американских СМИ со ссылками на «источники, близкие к проведению испытаний системы ПРО».
При этом в американских средствах массовой информации выражается откровенное недовольство молчанием главного военного ведомства по поводу неудачи. Посыл в том, что при такой «дырявой» системе противоракетной обороны президенту Трампу и министру обороны Мэттису не следовало бы громко заявлять о готовности «уничтожить северокорейский режим».
В Пентагоне подтверждают информацию о том, что накануне тестировалась ракета SM-3, входящая в комплекс американской системы ПРО «Иджис». Ракета выпускалась с наземной установки для перехвата цели, которую запустил в районе Гавайских островов военный самолёт.
Как выясняется, испытания завершились фиаско. Американская ракета так и не смогла поразить цель. Это при учёте того, что фактически заранее были известны все её параметры.
Примечательно, что официально Пентагон до настоящего времени отказывается от комментариев по итогам испытаний. Сообщения о неудавшемся перехвате публикуются в американских СМИ со ссылками на «источники, близкие к проведению испытаний системы ПРО».
При этом в американских средствах массовой информации выражается откровенное недовольство молчанием главного военного ведомства по поводу неудачи. Посыл в том, что при такой «дырявой» системе противоракетной обороны президенту Трампу и министру обороны Мэттису не следовало бы громко заявлять о готовности «уничтожить северокорейский режим».
Использованы фотографии: Википедия
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