10:41 01 февраля

СМИ США сообщают о провале испытаний системы ПРО

CNN сообщает о проведении американскими военными испытаний системы противоракетной обороны в штате Гавайи. Испытание проводилось после нашумевшей ошибки с рассылкой местными жителям СМС-сообщений о нанесении ракетного удара иностранным государством. Рассылку произвели 13 января, и она привела к самой настоящей панике среди местного населения.

В Пентагоне подтверждают информацию о том, что накануне тестировалась ракета SM-3, входящая в комплекс американской системы ПРО «Иджис». Ракета выпускалась с наземной установки для перехвата цели, которую запустил в районе Гавайских островов военный самолёт.

Как выясняется, испытания завершились фиаско. Американская ракета так и не смогла поразить цель. Это при учёте того, что фактически заранее были известны все её параметры.


СМИ США сообщают о провале испытаний системы ПРО


Примечательно, что официально Пентагон до настоящего времени отказывается от комментариев по итогам испытаний. Сообщения о неудавшемся перехвате публикуются в американских СМИ со ссылками на «источники, близкие к проведению испытаний системы ПРО».

При этом в американских средствах массовой информации выражается откровенное недовольство молчанием главного военного ведомства по поводу неудачи. Посыл в том, что при такой «дырявой» системе противоракетной обороны президенту Трампу и министру обороны Мэттису не следовало бы громко заявлять о готовности «уничтожить северокорейский режим».

Использованы фотографии: Википедия
39

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 06:31
    Сперва кнопка, потом ложная тревога и неудача при поражении противоракетой учебной цели. Многовато для местного населения.
    ul_vitalii
    1. Anarchist Сегодня, 06:49
      Сотрут память у местного населения, как в "Люди в чёрном"!
      Anarchist
      1. влад66 Сегодня, 07:40
        Да и начхать то на матрасню, что б они в тартарары провалились. yes
        влад66
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:24
          Американская ракета так и не смогла поразить цель.

          Зато весь мир был поражён "результативностью" американской ПРО! yes
          СРЦ П-15
    2. oldseaman1957 Сегодня, 06:55
      СМИ США сообщают о провале испытаний системы ПРО
      - Жаль, что оголтелым из конгресса это ума не прибавит. А я радуюсь!
      oldseaman1957
      1. Alex_Rarog Сегодня, 07:42
        Блин у них успех перехвата 0.6 если не 0.4 даже) какой смысл блин в этом решете? Пользы реально как от сита под дождем.
        Alex_Rarog
        1. dsk Сегодня, 08:03
          Два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" выведены на расчетную орбиту после третьего запуска с космодрома "Восточный", сообщили журналистам в четверг в "Роскосмосе".Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования. РИА Новости.
          dsk
          1. dsk Сегодня, 08:09
            9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам (четыре американских LEMUR типа 3U CubeSat, 4 немецких S-NET и 1 немецкий D-Star One). РБК.
            dsk
        2. Вольнопёр Сегодня, 08:07
          Цитата: Alex_Rarog
          Блин у них успех перехвата 0.6 если не 0.4 даже) какой смысл блин в этом решете? Пользы реально как от сита под дождем.

          Про ПВО тоже раньше ходила такая шутка
          ПВО, как волосы на женском лобке - прикрывают, но не защищают.

          Однако с появлением систем класса С-400, летунам в воздухе стало не совсем уютно.
          Вольнопёр
        3. НЕКСУС Сегодня, 09:38
          Цитата: Alex_Rarog
          Блин у них успех перехвата 0.6 если не 0.4 даже) какой смысл блин в этом решете? Пользы реально как от сита под дождем.

          Фишка в том,что им торопиться некуда. Это у нас ОБОРОННАЯ доктрина,в отличие от США. Допилят,модернизируют и вот тогда и придется нам волноваться. Еще не понятно что там конкретно за противоракета была,может бракованная и "слепая" на оба глаза. Зная,что у матрассов и на ядерных "кнопках" сидят торчки,совсем не удивлюсь этому.
          НЕКСУС
    3. ПалБор Сегодня, 08:27
      Цитата: ul_vitalii
      Сперва кнопка, потом ложная тревога и неудача при поражении противоракетой учебной цели. Многовато для местного населения.

      Многовато для такого короткого периода времени.Может,власти США намекают: у них такая плохая ПРО и о-очень много угроз,что надо первыми удар нанести?
      ПалБор
    4. Muvka Сегодня, 08:55
      При этом в американских средствах массовой информации выражается откровенное недовольство молчанием главного военного ведомства по поводу неудачи

      Но как??? Местные писаки говорят, что Американские военные не утаивают информацию о неудачах. Особенно в плане неудач F-35. Но чу, оказывается и они много чего не рассказывают, правда? Где вы, Израильские коллеги? Что теперь скажете?
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 09:11
        Никогда не утаивали.
        Расскажут и про неудачу этого.
        Только никогда результаты расследования не публикуются сразу -
        на следующий день. Потому что расследование еще не закончено. smile
        Через несколько дней будет публикация.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 09:21
          Если бы не сработавшая сигнализация, так бы ничего и не сказали. Какие вы наивные...
          Muvka
          1. voyaka uh Сегодня, 09:29
            Есть в сети таблицы, в которых есть все испытания ПРО,
            с результатами "успех"-"провал".
            Каждое второе, примерно, испытание этой ракетной системы - неудачное.
            voyaka uh
    5. Piramidon Сегодня, 09:28
      Цитата: ul_vitalii
      Сперва кнопка, потом ложная тревога и неудача при поражении противоракетой учебной цели. Многовато для местного населения.

      Ну вот, все выяснилось. А ведь втирали населению, что это русские хакеры и чуть ли не сам Путин им эсэмэски с предупреждением разослал.
      Piramidon
    6. Dimontius Сегодня, 09:32
      Наконец то хорошая новость, а то хоть караул кричи winked
      Dimontius
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:32
    Американская ракета так и не смогла поразить цель.


    Вот проклятый Ын... и тут американцев достал своими кознями.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:38
      Теперь Ын будет дергать дядю Сэма за усы безбоязненно !
      Uncle Lee
      1. роман66 Сегодня, 07:30
        будет звонить Трампу и хихикать в трубку lol добрейшего hi
        роман66
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:35
          hi
          Цитата: роман66
          будет звонить Трампу

          А Трамп в это время спит - разница во времени ! Неприятность... lol
          Uncle Lee
          1. роман66 Сегодня, 09:31
            тем злее шутка! laughing
            роман66
  3. Kars Сегодня, 06:42
    Вторая попытка сделать из перл харбора подсадную утку?
    Хоть наврядли ын по гаваям ударит,слабо верю в надёжность ракет КНДР.
    Kars
  4. РусскийУзбек Сегодня, 06:44
    больше на утку смахивает, там тоже не лаптями щи хлебают.
    РусскийУзбек
    1. Piramidon Сегодня, 09:35
      Цитата: РусскийУзбек
      больше на утку смахивает, там тоже не лаптями щи хлебают.

      И всё всегда у них идет как по маслу? Никаких неудач?
      Piramidon
  5. Познающий Сегодня, 06:45
    Ну пока что из "успешности" президентства Трампа можно считать то что он усиливает разногласия между ЕС и США, своей безсильностью в нормализации отношений с Россией и свое превосхваление по поводу и без оного: Прям как Грудинин... laughing
    Познающий
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:47
      Познающий
      без оного: Прям как Грудинин... laughing
      laughing А вы прям как провокатор bully
      Наблюдатель2014
      1. Pulya Сегодня, 07:24
        Прям как Грудинин... laughing

        Показатель великого Интеллекта.
        Pulya
      2. Orionvit Сегодня, 08:26
        Цитата: Наблюдатель2014
        вы прям как провокатор

        А вот ниже, уже трое клюнули. laughing
        Показатель великого Интеллекта.
        Orionvit
  6. zyzx Сегодня, 06:45
    Вообще,мое скромное мнение,американцы пошли по тупиковому пути,кинетического удара,наш метод,роем осколков куда веселее.
    zyzx
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:54
      Ну да, особенно если цель еще и маневрирует! Ей ваши осколки до пятой точки!
      Геркулесыч
      1. zyzx Сегодня, 08:14
        Интересная логика,если цель маневрирует,то видимо ее осколки не берут? Или по вашей логике,по маневрирующей цели проще попасть напрямую,что бы разрушить ее кинетическим ударом,а не попасть в любую точку в условном радиусе100 метров от цели и снести ее кучей осколков.
        zyzx
      2. Muvka Сегодня, 08:57
        Цитата: Геркулесыч
        Ну да, особенно если цель еще и маневрирует! Ей ваши осколки до пятой точки!

        А что, кинетическим снарядом проще попасть по маневрирующей цели, чем осколочным? Употребляете с утра? Заканчивайте!
        Muvka
      3. Piramidon Сегодня, 09:39
        Есть еще противоракеты с ядреной боеголовкой.
        Piramidon
    2. тол100в Сегодня, 07:04
      Цитата: zyzx
      наш метод,роем осколков куда веселее.

      Толпой оно завсегда веселей!
      тол100в
  7. Евгений 1475 Сегодня, 06:45
    Интересно а у нас проходят испытания в таком формате? Почему нельзя отрабатывать по блокам которые летят на Куру?
    Евгений 1475
    1. Ил-18 Сегодня, 06:55
      А точность приземления благословения проверить тоже надо. Да и неинтересно стрелять по цели, зная все её параметры. Мы же не американцы, так просто пулять дорогущие боеприпасы.
      Ил-18
      1. Ил-18 Сегодня, 06:59
        Надо же! Американский андроид через Т9 перенарек боеголовку в благословения! Это знак: только так придет очищение этой страны бесовской yes
        Ил-18
  8. Александр War Сегодня, 06:51
    Новая ракета SM-3 Block IIA опять провал laughing
    Александр War
  9. Геркулесыч Сегодня, 06:52
    Ын! Можешь смело бомбить Гавайи! Янки один пес даже против твоих ракет беззубые!
    Геркулесыч
    1. Александр War Сегодня, 06:57
      Вообще -то да ,если учесть даже тот пуск ракеты который Японию перелетел ,а там были и THAAD и эсминцы сша с иджис
      Александр War
  10. лысова Сегодня, 06:54
    Правильным курсом идут " товарищи " - не будем мешать, так держать !
    лысова
  11. Alex-a832 Сегодня, 06:54
    Радуют неудачи наших врагов. А в данном случае еще и тем, что данный факт поохладит амерские и натовские тупые головы, которые думают, что развязав ядерную войну против КНДР, не говоря уже о России, они не понесут неприемлемый ущерб.
    Все-таки американцы в рекламе и сокрытии недостатков впереди планеты всей.
    Alex-a832
  12. ДМ51 Сегодня, 06:55
    У всех бывают неудачи - не ошибается только тот, кто ничего не делает, вспомним нашу многострадальную Булаву. Может американцы рано или поздно допилят до приемлемых характеристик свою ПРО
    ДМ51
    1. инженер74 Сегодня, 07:25
      Конечно допилят, как раз к тому моменту, когда Россия развернет маневрирующие ББ и гиперзвуковые носители, плюс всякая экзотика, типа "Статуса 6"! laughing И всё по новой! А Ын погрузит 20-30 Мт на ржавый сухогруз под дешёвым флагом и в случае чего устроит не только лишь "Перл Харбор"! bully
      инженер74
      1. ДМ51 Сегодня, 08:04
        Конечно, конечно, у нас всё самое лучшее и мы всех сильнее - спите спокойно. Мы ещё всем покажем кузькину мать
        ДМ51
  13. Не либероид Русский Сегодня, 07:30
    дайте денег, мы улучшим работу про... вот весь смысл этих действий
    Не либероид Русский
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    Американская ракета так и не смогла поразить цель.

    Очередной мерикатосовский голливуд провалился! bully
    a.s.zzz888
  15. Беркут Сегодня, 08:45
    А что тут обсасывать? Можно вспомнить и поржать, как Булава сразу полетела
    Беркут
    1. Ил-18 Сегодня, 09:03
      Особенно, если учесть в каком состоянии была наша наука и их в период начала работ по Булаве.
      Ил-18
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 08:58
    Американская ракета так и не смогла поразить цель. Это при учёте того, что фактически заранее были известны все её параметры.

    Вот за что беспокоятся полосатые собаки? К ним за лужу никто не полезет. За одним исключением - если сами не "позовут". А в последнее время они явно нарываются. И отсидеться за лужей, если тронут Россию - не выйдет.
    КОТ БАЮН
  17. Longin Сегодня, 09:10
    Чего тут удивительного? "Иджис" создавалась для скрытого размещения тамогавков, а не гарантированного ПРО.
    Longin
    1. просто экспл Сегодня, 09:14
      никогда она не была для томагавков , в них данные до сих по заливают за сутки до применения , и только недавно в новом блоке данные заливаются за несколько часов (столько длится заливка данных) .а эгида изначально была БИУС ПВО и ПЛО .
      просто экспл
  18. Старый26 Сегодня, 09:48
    Цитата: zyzx
    Вообще,мое скромное мнение,американцы пошли по тупиковому пути,кинетического удара,наш метод,роем осколков куда веселее.

    В принципе вы правы. Поразить сформировавшимся полем осколков цель значительно проще, чем кинетическим ударом. В этом случае промах в несколько десятков или сотен метров не существенен. Но по слухам на наших перспективных средствах ПРО также будет реализован кинетический перехват. так что тут все достаточно сложно.

    Цитата: Геркулесыч
    Ну да, особенно если цель еще и маневрирует! Ей ваши осколки до пятой точки!

    Я понимаю, первый день последнего месяца зимы, но вы себя берегите, с утра не стоит "заправляться" и пороть чушь (ей больно)

    Цитата: Александр War
    Новая ракета SM-3 Block IIA опять провал

    Система ПВО/ПРО всегда игра в "Орел и решку". В данном случае нам известен лишь факт неудачного испытания. Причины - неизвестны. В частности неизвестны параметры цели. насколько она соответствует в частности ЭПР реальных боеголовок. Второе. в чем причина неудачи. Ракета-перехватчик не вышла в район цели или сам перехватчик не столкнулся с целью. Причин множество и априори говорить, что это дырявая система все же не стоит.

    Цитата: Геркулесыч
    Ын! Можешь смело бомбить Гавайи! Янки один пес даже против твоих ракет беззубые!

    Уря-уря. Неуд в перехвате и такое глубокомысленное заявление. Поинтересовались бы у служивших на Капьяре, всегда ли у них были удачные перехваты, несмотря на то, что был известен и курс, и время, и другие параметры. А один из создателей наших комплексов после провала испытаний там даже умер от инфаркта. Но при этом никто не говорит, что у нас ПВО "дырявое". Самое глупое - НЕДООЦЕНИВАТЬ ПРОТИВНИКА

    Цитата: Александр War
    Вообще -то да ,если учесть даже тот пуск ракеты который Японию перелетел ,а там были и THAAD и эсминцы сша с иджис

    И что? Вы что, уже не можете сравнить параметры траектории северокорейской ракеты и параметры досягаемости у Иджиса и ТХААДа?

    Цитата: Longin
    Чего тут удивительного? "Иджис" создавалась для скрытого размещения тамогавков, а не гарантированного ПРО.

    Блин, еще один знаток. А на балочной установке системы "Иджис" тоже "томагавки" цеплялись??
    Старый26
  19. 1536 Сегодня, 10:16
    Но в Голливуде уже сняли "успешное испытание" ПРО. А фэйковому CNN, сообщившему о неудаче, никто в Америке не верит, поэтому всё тип-топ.
    1536
  20. Дормидонт Сегодня, 10:34
    Побольше бы таких замечательных новостей
    Дормидонт
Картина дня