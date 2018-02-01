22:53 01 февраля

ООН: конфликт в Донбассе – один из самых кровопролитных со времен Второй мировой

Вооруженный конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, передает ТАСС заявление Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.



«Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Число жертв противостояния продолжает расти», – говорится в докладе управления.


По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.

«Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских», – подчеркивается в документе.

Всего же за 12 месяцев прошлого года, согласно оценкам ООН, «были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году».

В управлении выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн. человек, которые испытывают нехватку продовольствия.

Там напомнили о представленном ранее плане гуманитарного реагирования на украинский кризис. На его реализацию в текущем году потребуется $187 млн. Этих денег хватит на оказание помощи 2,3 млн. наиболее уязвимых жителей.

В прошлом году ООН запрашивала $204 млн. на гуманитарные операции на востоке Украины. Международные доноры отреагировали на этот призыв крайне вяло, перечислив всего лишь 35% необходимой суммы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:18
    Неужели прозревать начинаете?!Когда же вы м.р.а.з.и открыто скажете что там идёт Гражданская война и происходит геноцид русско говорящего населения?!
    Magic Archer
    1. влад66 Сегодня, 12:56
      Международные доноры отреагировали на этот призыв крайне вяло, перечислив всего лишь 35% необходимой суммы.

      Реагирует только Россия, сколько уже гумконвоев отправила.
      Цитата: Magic Archer
      В управлении выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн. человек, которые испытывают нехватку продовольствия.

      Обеспокоились они negative спустя четыре года
      влад66
      1. Stas157 Сегодня, 13:01
        «Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Число жертв противостояния продолжает расти», – говорится в докладе

        Неправда! Путин обещал недопустимость кровопролития, не дать в обиду русских! И олимпиада наша будет. Белый флаг, теперь это наш флаг! Под ним биться будем, заставим всех уважать его.
        Stas157
        1. влад66 Сегодня, 13:21
          Стас hi подумайте и ответьте, сколько бы продержались ЛДНР против ВСУ без поддержки России? hi
          влад66
          1. Stas157 Сегодня, 13:27
            Цитата: влад66
            Стас hi подумайте и ответьте, сколько бы продержались ЛДНР протв ВСУ без поддержки России?

            Поддержка была, но может недостаточная все таки? Столько жертв, причем мирного населения! И почему поддержка, Северный ветер, такая тайная? От кого и зачем нужно было делать из этого тайну?
            А мне интересно, кто победил в этом конфликте, при такой поддержке России? Отчего по итогам Минских соглашений Донбасс входит в состав Украины? Что, получается Россия и Донбасс проиграли эту войну?
            Stas157
            1. влад66 Сегодня, 13:36
              Цитата: Stas157
              И почему поддержка, Северный ветер, такая тайная? От кого и зачем нужно было делать из этого тайну?

              А зачем нам идти на прямую агрессию и получать все сопутствующие прелести, а хохлам пряники yes
              Цитата: Stas157
              Столько жертв, причем мирного населения!

              Вот здесь согласен с вами, вот мирных жалко, особенно детей. hi
              Цитата: Stas157
              Отчего по итогам Минских соглашений Донбасс входит в состав Украины? Что, получается Россия и Донбасс проиграли эту войну?

              Никто еще ничего не проиграл и не вошел, но надолго к сожалению эта бодяга. hi
              влад66
              1. Stas157 Сегодня, 14:00
                Цитата: влад66
                А зачем нам идти на прямую агрессию и получать все сопутствующие прелести, а хохлам пряники

                На прямую агрессию войска Хунты пошли, наступая на русский Донбасс! Так где же понуждение к миру? Почему наша армия не дала супостату по зубам, позволив лить кровь мирного населения? До Тбилиси 58 армия дошла за три дня, на Украине же в тот момент добрая половина офицеров не стали бы даже воевать против России. Все ждали когда же наконец, придет Россия и положит конец этой Хунте. Теперь поезд ушел. И на Украине хозяйничают американские солдаты.
                Цитата: влад66
                Никто еще ничего не проиграл и не вошел, но надолго к сожалению эта бодяга.

                Да, но итог то уже объявлен, Минскими соглашениями. Там же черным по белому все написано. Россия согласилась!
                Stas157
                1. влад66 Сегодня, 15:05
                  hi
                  Цитата: Stas157
                  На прямую агрессию войска Хунты пошли, наступая на русский Донбасс! Так где же понуждение к миру?

                  А где там были российские миротворцы? Да там русские люди были, но граждане Украины, а не России Стас, а это много меняет. Вот потому и
                  Цитата: Stas157
                  наша армия не дала супостату по зубам, позволив лить кровь мирного населения?

                  Тоже скриплю зубами, но request
                  Цитата: Stas157
                  Да, но итог то уже объявлен, Минскими соглашениями. Там же черным по белому все написано. Россия согласилась

                  Ну и что? Выполнены они эти чертовы соглашения, нет конечно и не будут, а будут
                  Столько жертв, причем мирного населения!

                  К сожалению request вы предлагаете первыми начать и получить
                  Цитата: влад66
                  все сопутствующие прелести, а хохлам пряники

                  Цитата: Stas157
                  Почему наша армия не дала супостату по зубам, позволив лить кровь мирного населения?

                  Дала или вы Стас думаете что Илловайск, Изварино, Дебальцево только шахтеры из шахт смогли организовать? hi
                  влад66
                  1. Stas157 Сегодня, 16:07
                    Цитата: влад66
                    А где там были российские миротворцы?

                    А почему их там не было, позвольте спросить? Разве Донбасс не нуждался, и не нуждается сей час, в защите миротворцев? Это тоже можно выразить, как претензию российским властям.
                    Цитата: влад66
                    Да там русские люди были, но граждане Украины, а не России Стас, а это много меняет.

                    Там были русские люди, которые формально были гражданами Украины, а реально отказались от не ее, и просили у Путина помощи. И Путин ее обещал! Но, совсем не такого исхода ожидали люди на Донбассе, да и в России тоже. Если назвать это одним словом, то это - разочарование.
                    Stas157
                    1. влад66 Сегодня, 17:39
                      Цитата: Stas157
                      А почему их там не было, позвольте спросить?

                      У вас все так просто Стас,захотел послал,захотел нет,в том же Цхинвали наши миротворцы стояли по мандату ООН признанного тем же СовБезом и грузины открыв огонь по нашим миротворцам нарушили его,а стояли миротворцы потому что ранее с 1990года там уже был конфликт между Грузией и Южной Осетией,а на Донбассе ранее конфликтов не было и миротворческий контингент куда было вводить?
                      Цитата: Stas157
                      И Путин ее обещал!

                      Повторю Коллега
                      Цитата: влад66
                      вы Стас думаете что Илловайск, Изварино, Дебальцево только шахтеры из шахт смогли организовать?

                      А так же организовать тыл,снабжение,гум и материальную помощь,наладить дисциплину и организовать из разнородных ополченцев армию Республик.
                      Цитата: Stas157
                      Там были русские люди, которые формально были гражданами Украины

                      Формально не формально.но паспорт то у них хохлятский.это сейчас они получают паспорта или Донецкой или Луганской республики.но не России,вот когда получат паспорта России и разговор уже другой совсем будет.
                      Цитата: Stas157
                      Если назвать это одним словом, то это - разочарование.

                      Можно с вами Станислав согласится разочарование,но реальность обманывает как всегда ожидание.Уж давайте не будем как михан шашками с диванов махать и шапками закидывать hi
                      влад66
    2. Нормаль ок Сегодня, 13:22
      Цитата: Magic Archer
      там идёт Гражданская война и происходит геноцид русско говорящего населения

      Ага, при активном участии России и Америки.
      Нормаль ок
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:18
    А что собственно, сделало ООН в плане оказания помощи ЛДНР? Цифры может "подбить" любой бухгалтер с тремя классами образования. angry
    a.s.zzz888
  3. pjastolov Сегодня, 12:18
    В управлении выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн. человек, которые испытывают нехватку продовольствия.
    ну и опять гуманитарные операции? или все же прижать надо киевскую хунту?
    pjastolov
  4. Petr1968 Сегодня, 12:27
    Они правильно сравнили с ВОВ. И там и там идет война с фашистами, которые пришли убивать стариков и детей. Непонятно почему мы в стороне, мы опять наступаем на теже грабли, опять мы выжидаем, пока на нас не нападут...А тем временем зло надо бить в зародыше...Почему бездействует СФ, Госдума, Президент и министр Шойгу???? Доколи??? Историю не учили????
    Petr1968
    1. Stas157 Сегодня, 13:18
      Цитата: Petr1968
      И там и там идет война с фашистами, которые пришли убивать стариков и детей. Непонятно почему мы в стороне, мы опять наступаем на теже грабли, опять мы выжидаем

      Так по началу, Россия 24, все 24 часа в сутки крутила одну и ту же картинку - войну на Донбассе и жертвы мирного населения... А потом, в Москву приехал швейцарский Буркхальтер, о чем то переговорил с Путиным, и картинку по телевизору крутить перестали...
      Что такое там наговорил Путину швейцарец, что он сразу всю идею Новороссии свернул, никто не знает. Может просто сглазил Путина, а? Ведь банально взять на испуг такого крутого политика и гроссмейстера, как наш президент, просто нереально, я считаю! Вот бы на пресс конференции спросить Путина об этом Буркхальтере, как так получилось, что он на него такое влияние имеет?
      Stas157
      1. Petr1968 Сегодня, 13:41
        Цитата: Stas157
        А потом, в Москву приехал швейцарский Буркхальтер, о чем то переговорил с Путиным, и картинку по телевизору крутить перестали...

        Вы заблуждаетесь. Половину новостей про Сирию, вторая про Украину....Программа 60 минут про Украину со Скабеевой и Поповым регулярно нам говорит, какой там Ад и какой тут Рай...Так что с ТВ все нормально у нас..А насчет Новоросии..Путин разве что то говорил по этому поводу? Да и причем тут мы, что хотят то пусть и делает, кто им мешает??? Пусть хоть Новороссия, хоть королевством обзовутся, нам то что до этих хохлов???
        Petr1968
      2. Stas157 Сегодня, 13:42
        Цитата: Stas157
        Может просто сглазил Путина, а?

        Точно сглазил!!! Смотрите как зыркает, ирод!

        Надо заметить, что наш Гарант, выглядел подавленно на этой встрече. Энергию швейцарец выпил, вампир!
        Stas157
  5. Александр 3 Сегодня, 12:28
    Матрасия поросёнку вооружения везут вместо гуманитарной помощи а ООН обеспокоен положением мирных граждан -Цинизм в высшей степени.
    Александр 3
    1. Petr1968 Сегодня, 12:51
      Цитата: Александр 3
      Матрасия поросёнку вооружения везут вместо гуманитарной помощи а ООН обеспокоен положением мирных граждан -Цинизм в высшей степени.

      Жалко , что мы честные и не помогаем нашим братьям с вооружение, боеприпасами советниками и живой силой... Но шахтеры народ суровый, голыми руками фашизму хребет сломает!!
      Petr1968
  6. mihey Сегодня, 12:30
    Еще бы указали, с какой стороны линии фронта погибают гражданские люди и от чьих действий. Фееричные мозгоклюи.
    mihey
    1. Нормаль ок Сегодня, 20:42
      Цитата: mihey
      Еще бы указали, с какой стороны линии фронта погибают гражданские люди и от чьих действий. Фееричные мозгоклюи.

      С обеих сторон, с обеих уважаемый Михей.
      Нормаль ок
      1. mihey Сегодня, 21:34
        Ну Вы же поняли о чем я: от чьего огня?
        mihey
  7. bsk_una Сегодня, 12:33
    Конфликт в Донбассе- это не самый кровопролитный со второй Мировой. Это просто продолжение Второй Мировой, которая может превратиться в Отечественную, или , не дай Бог, Третью Мировую.
    Это кому-то не понятно? Недобитые фашисты вновь подняли голову по повелению США, Германии, Франции, Польши. Вы, уважаемый автор, не видите тех же участников, которые были на пике гитлеризма, а теперь те же действующие лица и с тем же сценарием.
    Так что не надо вводить мировое сообщество в заблуждение о каком-то конфликте- ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
    С ПРОДОЛЖЕНИЕМ КУДА.....
    bsk_una
    1. Petr1968 Сегодня, 12:52
      Цитата: bsk_una
      Недобитые фашисты вновь подняли голову по повелению США, Германии, Франции, Польши

      Все так, но и при попустительстве России, Казахстана, Белоруссии и Китая..вот в чем проблема...
      Petr1968
  8. стайер Сегодня, 13:03
    А конфликт в Югославии бывшей не считается? то что страны не стало на карте мира?
    стайер
  9. Razvedka_Boem Сегодня, 15:54
    «Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Число жертв противостояния продолжает расти», – говорится в докладе управления.

    Да ладно..
    Африка, Центральная Америка, Югославия. Ирак, Афганистан, Чечня и еще много др.
    Razvedka_Boem
  10. ГУМАНОИД Сегодня, 18:55
    Вооруженный конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, передает ТАСС заявление Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
    То есть ковровые бомбандировки Югославии уже забыли?
    ГУМАНОИД
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