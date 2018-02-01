ООН: конфликт в Донбассе – один из самых кровопролитных со времен Второй мировой
Вооруженный конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, передает ТАСС заявление Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
«Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Число жертв противостояния продолжает расти», – говорится в докладе управления.
По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
«Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских», – подчеркивается в документе.
Всего же за 12 месяцев прошлого года, согласно оценкам ООН, «были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году».
В управлении выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн. человек, которые испытывают нехватку продовольствия.
Там напомнили о представленном ранее плане гуманитарного реагирования на украинский кризис. На его реализацию в текущем году потребуется $187 млн. Этих денег хватит на оказание помощи 2,3 млн. наиболее уязвимых жителей.
В прошлом году ООН запрашивала $204 млн. на гуманитарные операции на востоке Украины. Международные доноры отреагировали на этот призыв крайне вяло, перечислив всего лишь 35% необходимой суммы.
«Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Число жертв противостояния продолжает расти», – говорится в докладе управления.
По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
«Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских», – подчеркивается в документе.
Всего же за 12 месяцев прошлого года, согласно оценкам ООН, «были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году».
В управлении выразили обеспокоенность за безопасность и благополучие детей, а также с тревогой отозвались о положении 1,2 млн. человек, которые испытывают нехватку продовольствия.
Там напомнили о представленном ранее плане гуманитарного реагирования на украинский кризис. На его реализацию в текущем году потребуется $187 млн. Этих денег хватит на оказание помощи 2,3 млн. наиболее уязвимых жителей.
В прошлом году ООН запрашивала $204 млн. на гуманитарные операции на востоке Украины. Международные доноры отреагировали на этот призыв крайне вяло, перечислив всего лишь 35% необходимой суммы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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