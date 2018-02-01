Представитель Киева предложил читать английский перевод минских соглашений
Представитель Украины на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, передает РИА Новости сообщение представителя ЛНР Родиона Мирошника.
По его словам, «подобными предложениями и трактовками представители Киева пытались на встрече доказать, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям».
Он уточнил, что закон противоречит «огромному количеству норм как украинского, так и международного права» и «носит исключительно политический характер, демонстрируя пренебрежение Украины к своим обязательствам по минским соглашениям и крайне враждебен всему минскому формату».
Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными».
Чтобы найти упоминание России как стороны конфликта в Донбассе, представители Киева предложили читать Комплекс мер на английском языке и с их авторскими исправлениями. Такую инициативу высказал представитель Киева в политической подгруппе на Минских переговорах, комментируя проголосованный Верховной радой закон о реинтеграции,сказал Мирошник.
По его словам, «подобными предложениями и трактовками представители Киева пытались на встрече доказать, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям».
Закон о реинтеграции может вступить в силу уже в первой декаде февраля. При этом он содержит нормы, напрямую противоречащие положениям Комплекса мер. Закон подменяет стороны конфликта и переговоров, объявляя Россию страной-агрессором, а власти республик Донбасса – оккупационной администрацией РФ, блокирует возможность проведения амнистии и выборов, а также подменяет механизм определения территорий ЛДНР или "отдельных районов",пояснил Мирошник.
Он уточнил, что закон противоречит «огромному количеству норм как украинского, так и международного права» и «носит исключительно политический характер, демонстрируя пренебрежение Украины к своим обязательствам по минским соглашениям и крайне враждебен всему минскому формату».
Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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