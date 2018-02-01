22:48 01 февраля

Представитель Киева предложил читать английский перевод минских соглашений

Представитель Украины на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, передает РИА Новости сообщение представителя ЛНР Родиона Мирошника.



Чтобы найти упоминание России как стороны конфликта в Донбассе, представители Киева предложили читать Комплекс мер на английском языке и с их авторскими исправлениями. Такую инициативу высказал представитель Киева в политической подгруппе на Минских переговорах, комментируя проголосованный Верховной радой закон о реинтеграции,
сказал Мирошник.


По его словам, «подобными предложениями и трактовками представители Киева пытались на встрече доказать, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям».

Закон о реинтеграции может вступить в силу уже в первой декаде февраля. При этом он содержит нормы, напрямую противоречащие положениям Комплекса мер. Закон подменяет стороны конфликта и переговоров, объявляя Россию страной-агрессором, а власти республик Донбасса – оккупационной администрацией РФ, блокирует возможность проведения амнистии и выборов, а также подменяет механизм определения территорий ЛДНР или "отдельных районов",
пояснил Мирошник.

Он уточнил, что закон противоречит «огромному количеству норм как украинского, так и международного права» и «носит исключительно политический характер, демонстрируя пренебрежение Украины к своим обязательствам по минским соглашениям и крайне враждебен всему минскому формату».

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 12:30
    Это что-то из разряда украинской википедии smile
    Тралл
    1. Vard Сегодня, 12:31
      Море Чёрное у них рыть лучше получается...
      Vard
      1. Тралл Сегодня, 12:41
        Хорошо хоть не украинский вариант smile
        Тралл
      2. Anarchist Сегодня, 12:44
        У них всё лучше получается, когда уже сделано без их участия! Вот и пирамиды удались...
        Anarchist
        1. oldseaman1957 Сегодня, 12:49
          Цитата: Anarchist
          Представитель Киева предложил читать английский перевод минских соглашений
          - Хорошо ещё, что укронацики под Пекин не легли: переводи потом их с иероглифов...
          oldseaman1957
        2. pjastolov Сегодня, 12:54
          Цитата: Anarchist
          Вот и пирамиды удались...

          а чем плохо черное море?
          pjastolov
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01
        лучше всего у них получается ныть о халяве(когда стырить не дают)
        Ратник с пулеметом
    2. влад66 Сегодня, 13:01
      Уж тоода арабской вязью, справа налево. yes
      влад66
    3. Лелёк Сегодня, 17:41
      Цитата: Тралл
      Это что-то из разряда украинской википедии

      hi
      Обыкновенное хохляцкое рукосуйство. В.В.Маяковский про подобное писал:
      -"Онанисты, ликуйте, кричите "УРА!"
      -Машина для е... налажена.
      -Для вас доступна любая дыра
      -Даже замочная скважина."
      Вот и обхаживают укропские витии замочные скважины безлимитно. bully
      Лелёк
    4. poquello Сегодня, 20:16
      Цитата: Тралл
      Это что-то из разряда украинской википедии smile

      "крокодил с хвоста до головы - 6 метров, с головы до хвоста - 5 метров",
      такое бывает в анекдотах и аномальных зонах, что из них есть укропия хз, возможно анекдот в аномальной зоне
      poquello
  2. Александр 3 Сегодня, 12:33
    Переводчиков таких на кол.
    Александр 3
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    Представитель Украины на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, передает РИА Новости сообщение представителя ЛНР Родиона Мирошника.

    ... а чего не задом наперёд?!... bully
    a.s.zzz888
  4. pjastolov Сегодня, 12:38
    Представитель Украины на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе
    а на зимбабвийском еще интереснее будет fool
    pjastolov
  5. taiga2018 Сегодня, 12:53
    в переводе с санскрита там и инопланетяне могут быть стороной конфликта...
    taiga2018
  6. Толик_74 Сегодня, 13:08
    Самый бестолковый язык
    Толик_74
  7. БАРХАН Сегодня, 13:23
    Вообще то .если отбросить смешки ,то это мягкое объявление войны.
    Посмотреть на нашу реакцию.
    Для внутреннего зомбирования шумеров.
    Ещё на шаг подойти к бойне.
    Ну и самое главное для истории.Вот именно так и будет написано в истории ,если мы отступим...
    БАРХАН
    1. Лелёк Сегодня, 17:47
      Цитата: БАРХАН
      то это мягкое объявление войны.

      hi
      Мягкое ли? ещё 30.01 МГБ ЛНР предупреждало о подготовке Киевом терактов, что согласуется с последними заявлениями Чубарова.
      Лелёк
      1. БАРХАН Сегодня, 20:21
        hi Мягкое ,я имею в виду,что мол нет конкретного "Иду на вы...".Не в шумерском это обычае...
        Тут вот есть такое ещё мнение...
        По Донбассу:

        В новом году отмечаются и многочисленные новые процессы, происходящие в киевских войсках, противостоящих народной милиции ЛНР и ДНР.

        Во-первых - и это одно из главных обстоятельств - фактически прекращена ротация киевских бригадных групп - прежние не выводятся на отдых, ремонт и доукомплектование, а свежие прибывают к линии боевого соприкосновения. По сути дела, идет постепенное скрытное наращивание живой силы и техники.

        Во-вторых, инспекторские группы ОБСЕ, регулярно проверяющие пункты, куда якобы было отведено тяжелое вооружение киевской группировки, постоянно сталкиваются с тем, что САУ и артсистемы попросту отсутствуют - к примеру, на хранении числится батарея из 6-ти 152-мм САУ Акация", а в реальности имеются две артсистемы - причем никаких внятных объяснений киевская сторона предоставить не в состоянии: то гаубицы "в ремонте", то "в движении при передислокации", в общем, неизвестно где, и неизвестно, когда вернутся в контрольный пункт, и вернется ли вообще. Реакция ОБСЕ на ситуацию отсутствует, все сведено лишь к формальному контролю.

        В-третьих, непосредственно за линией боевого соприкосновения произошло дополнительное развертывание различных комплексов ПВО - от "Бука" до "модернизированной" киескими специалистами старых советских коплексов ПВО 1961 (!) года разработки С-125 "Печора". Используются также комплексы ПВО 9Л33 "Оса", принятые на вооружение в 1971 г. По сути, не имея возможностей по выпуску современного оружия и боеприпасов, Киев активно ремонтирует и пытается как-то "модернизировать" оставшееся наследие СССР.

        В-четвертых, группировка АТО постоянно наращивает разведку БПЛА, предпринимая серьезные усилия, чтобы сорвать ответные действия ЛНР и ДНР: например, с с 28 декабря 2017 г. по 17-е января с.г. три БПЛА народной милиции были сбиты именно войсковыми комплексами ПВО: последний вчера, пусками из районов жилой застройки.

        В действительности перестрелки по всей линии соприкосновения идут постоянно, и каждый день приносит все новые и новые боевые потери. Потери от подрывов на собственных минных полях или перестрелки между подразделениями самих ВСУ, связанные с боевыми действиями тяжелые травмы, самоубийства и т.п. явно не изменят взятой Киевом на вооружение тактики - по всей видимости, киевские специалисты всерьез считают, что смогут в итоге добиться существенных преимуществ - а тогда в дело пойдут доукомплектованные и подготовленные американскими советниками резервные ударные группировки.

        Можно сделать вывод, что непрерывные боестолкновения с целью изматывания народной милиции будут продолжаться как минимум до весны нынешнего года - а наиболее выгодным временем для проведения Киевом широкомасштабной операции по "хорватскому варианту", предполагаю, будет избран период проведения Чемпионата мира по футболу в июне-июле.
        https://stbcaptain.livejournal.com/125160.html
        БАРХАН
  8. spiriolla-45 Сегодня, 14:07
    Носятся все, с Минскими соглашениям, как дурни со ступой. На них давно забили, большой и толстый.
    spiriolla-45
  9. faterdom Сегодня, 14:07
    Цитата: a.s.zzz888
    Представитель Украины на переговорах в Минске предложил читать Минские соглашения не в русскоязычном оригинале, а в английском переводе, передает РИА Новости сообщение представителя ЛНР Родиона Мирошника.

    ... а чего не задом наперёд?!... bully

    Внутри пентаграммы, в хорошо проветриваемом месте, чтобы не доводить до запредельных концентраций серы.
    faterdom
  10. komrad buh Сегодня, 16:26
    Да хоть с бабуинского переводите, мы и так знаем, что мы "агрессор"
    komrad buh
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