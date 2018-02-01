Представитель Киева предложил читать английский перевод минских соглашений

Чтобы найти упоминание России как стороны конфликта в Донбассе, представители Киева предложили читать Комплекс мер на английском языке и с их авторскими исправлениями. Такую инициативу высказал представитель Киева в политической подгруппе на Минских переговорах, комментируя проголосованный Верховной радой закон о реинтеграции,

Закон о реинтеграции может вступить в силу уже в первой декаде февраля. При этом он содержит нормы, напрямую противоречащие положениям Комплекса мер. Закон подменяет стороны конфликта и переговоров, объявляя Россию страной-агрессором, а власти республик Донбасса – оккупационной администрацией РФ, блокирует возможность проведения амнистии и выборов, а также подменяет механизм определения территорий ЛДНР или "отдельных районов",