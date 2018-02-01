В ЗВО спецназ отрабатывает прыжки с парашютом с задержкой раскрытия купола

Программой парашютно-десантной подготовки предусмотрено выполнение прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-900 м, а также 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола. Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт самолёта вооружения и военной техники, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке. Прежде чем приступить к прыжкам, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны навыки укладки парашютов и выполнены специальные упражнения для безопасности приземления.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что бойцы бригады специального назначения ЗВО приступили к выполнению прыжков с парашютом с определёнными условиями. Армейский спецназ выполняет прыжки с разных высот как в дневное, так и в ночное время, используя технологию задержки раскрытия купола парашюта. При этом отрабатываются навыки приземления военнослужащих бригады на сложные участки местности, в том числе покрытой густым лесом.Из сообщения пресс-службы ЗВО Отмечается, что в рамках тренировок в Псковской области будет проведено свыше 2 тысяч прыжков с парашютом.Для справки: парашют Д-10 был принят на вооружение Воздушно-десантных войск около 20 лет назад. Позволяет осуществлять прыжок при скоростях выброски от 140 до 400 км/ч со стабилизацией до 3 с (прибор АД-ЗУД) и более 3 с (прибор ППК-У). Прыжок с использованием Д-10 может быть совершён с высоты до 4 км. Выдерживает до 120 применений.