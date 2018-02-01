22:45 01 февраля

В ЗВО спецназ отрабатывает прыжки с парашютом с задержкой раскрытия купола

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что бойцы бригады специального назначения ЗВО приступили к выполнению прыжков с парашютом с определёнными условиями. Армейский спецназ выполняет прыжки с разных высот как в дневное, так и в ночное время, используя технологию задержки раскрытия купола парашюта. При этом отрабатываются навыки приземления военнослужащих бригады на сложные участки местности, в том числе покрытой густым лесом.

Из сообщения пресс-службы ЗВО:
Программой парашютно-десантной подготовки предусмотрено выполнение прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-900 м, а также 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола. Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт самолёта вооружения и военной техники, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке. Прежде чем приступить к прыжкам, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны навыки укладки парашютов и выполнены специальные упражнения для безопасности приземления.


В ЗВО спецназ отрабатывает прыжки с парашютом с задержкой раскрытия купола



Отмечается, что в рамках тренировок в Псковской области будет проведено свыше 2 тысяч прыжков с парашютом.

Для справки: парашют Д-10 был принят на вооружение Воздушно-десантных войск около 20 лет назад. Позволяет осуществлять прыжок при скоростях выброски от 140 до 400 км/ч со стабилизацией до 3 с (прибор АД-ЗУД) и более 3 с (прибор ППК-У). Прыжок с использованием Д-10 может быть совершён с высоты до 4 км. Выдерживает до 120 применений.

Использованы фотографии: МО РФ
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Skay Сегодня, 13:08
    а если вовремя не сработает?
    Skay
    1. Александр 3 Сегодня, 13:11
      Тогда шмяк,долго пугаться не будешь.
      Александр 3
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:31
        Радует то, что наши десантники тренируются в достаточно экстремальных условиях , что даст им возможность приобрести большой опыт в прыжках, что в военной обстановке поможет им сохранить свою жизнь.
        Гигант мысли
    2. Doliva63 Сегодня, 16:22
      Цитата: Skay
      а если вовремя не сработает?

      Не сработает что? Прибор? Тогда - ручками! laughing А вообще, в СА за прыжок "на приборе", т.е., когда замок открывает прибор, можно было ниже спины тросом кольца получить laughing Когда реально прыгают на задержку, на запасной крепится колодка с секундомером и высотомером( во всяком случае, у нас так было), вот на них смотришь и когда надо, сам кольцо дёргаешь.
      Doliva63
  2. Александр 3 Сегодня, 13:16
    Это получается что десантирование с большей высоты с задержкой позволяет произвести более безопасно.Десантник меньше будет находиться под огнём противника и транспортник не досягаем для стингеров.
    Александр 3
    1. Doliva63 Сегодня, 16:24
      Десантирование с большей высоты позволяет противнику обнаружить самолёты с десантом раньше laughing drinks Если, конечно, речь не о какой-нить Сирии и местных бандитах.
      Doliva63
  3. SAG Сегодня, 13:30
    Статья ниочём вообще, описаные методики входят в стандартный курс подготовки бойца ГРУ, прибор принудительного раскрытия входит в комплект парашютных систем Д-6, Д-10(смысл его как раз в срабатывании через выставленную заранее задержку 3-5 секунд и раскрытии купола)
    SAG
    1. x.andvlad Сегодня, 13:48
      Статья, видимо, о том, что боевая подготовка армейского спецназа проводится постоянно и непрерывно.
      x.andvlad
    2. Doliva63 Сегодня, 16:37
      Боец ГРУ - это оч.круто! laughing good
      Во-первых, ГРУ уже нет несколько лет; во-вторых, "бойцы" ГРУ - это кабинетные работники были(хоть и многие прошли службу в СпН, но не все); в-третьих, в СпН(в т.ч., в бригадах, которые подчинялись когда-то ГРУ) "низовая" должность не боец, а разведчик. Это если он служит разведывательном батальоне(отряде ), а ещё есть и водители, и повара, и писари, и пр. Ну, бригада, она большая, в общем laughing
      А смысл прибора не в штатном раскрытии, а подстраховать, если вдруг человек прохлопал почему-то высоту раскрытия . Открытие двухконусного замка прибором повреждает оплётку троса кольца, за это, мягко говоря, журят laughing drinks
      Doliva63
      1. SAG Сегодня, 17:51
        Очень было интересно почитать "эксперда". Посмеялся от души , спасибо))
        Во-первых, ГРУ уже нет несколько лет; во-вторых, "бойцы" ГРУ - это кабинетные работники были
        Расскажите это пожалуйста в 3,10,22 обрСпН(все перечислять не буду) laughing То что их переподчинили ГУ ГШ ВС РФ , так от этого методики не поменялись)) , как носили тельняшку и берет, соблюдали традиции и считали себя спецназовцами , так всё и осталось по прежнему!
        в-третьих, в СпН(в т.ч., в бригадах, которые подчинялись когда-то ГРУ) "низовая" должность не боец, а разведчик.
        XD вы наверное собой гордитесь, что до слов доёб..есь laughing , наверное и солдат по вашему мнению в рядах РА не существует))) Предпрыжковую подготовку, уважаемый, обязаны проходить все , не только "низовые" должности , но и офицеры.
        А смысл прибора не в штатном раскрытии, а подстраховать, если вдруг человек прохлопал почему-то высоту раскрытия
        ..это я вообще не понял к чему было сказано! Я что-то писал про назначение прибора? Или может быть до этого момента кто-то совершал прыжки без прибора? laughing hi
        SAG
        1. Doliva63 Сегодня, 19:05
          Не надо меня по абзацам разбирать, надо "следить за базаром", простите мой французский. И, кстати, про назначение прибора вы писали: "...смысл его как раз в срабатывании через выставленную заранее задержку 3-5 секунд и раскрытии купола..." , но забыли сказать, что это - страховка, а не норма. Лет 30 назад, когда я был зам.ротного-инструктор по ВДП, я бы вас "повоспитывал" drinks hi
          Doliva63
  4. Fkjydjckfrgh Сегодня, 13:31
    Почему современный десантник совершает прыжок с "дубом", а не с "крылом"? "Крыло" ведь и компактнее и более управляемое. Может при изготовлении "крыла" используются сверхдорогие "нанотехнлогии"?
    Fkjydjckfrgh
    1. Doliva63 Сегодня, 16:46
      Наверное потому, что "инфильтрация" парашютным способом - почти невероятный вариант. Обычно это делается на своих двоих, иногда "на попутном транспорте" или методом оставления. Если на вертолёте, то он ползёт по верхушкам деревьев, по ущельям, да с 2-3 ложными зависаниями, имитирующими высадку группы - всё ради скрытности. А парашют - может, в Сирии и возможно, но не факт, что "каолиция" или израильтяне, которые "пасут" воздушное пространство, не скажут об этом врагу. А это уже будет провал "мероприятия". Наверное, как-то так drinks
      Doliva63
  5. Doliva63 Сегодня, 16:16
    ППК-У, по памяти, даёт "задержку" 5 сек. , вот с ней, видать, и прыгали laughing Не, можно до 50 сек. , конечно, чё уж, но в прыжковой программе СпН раньше (в СА) не было прыжков с задержкой вовсе, потому так и решил. Но, опять же, если ждать, пока прибор стработает, можно иметь неприятности с ПДИ, т.к. на оплётке кольца остаётся изрядный след. В общем, ничего не понял. drinks
    Doliva63
Картина дня