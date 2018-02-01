Восстановленная иракцами БМП-2 замечена на сирийской границе
Боевые машины пехоты советского производства прикрывают сирийско-иракскую границу. Недавно здесь была замечена восстановленная иракскими военнослужащими БМП-2, которая поступила в страну еще во времена Саддама Хусейна, пишет Вестник Мордовии.
«Долгое время данная техника была не у дел. Американцы пытались полностью вытеснить оружие производства бывшего СССР из этой страны. Однако эксперимент по переводу армии Ирака на стандарты НАТО закончился неудачей. Западное оружие оказалось дорогим и сложным в эксплуатации», – говорится в публикации Льва Романова.
Сначала иракцы стали приобретать танки Т-72М1 и БМП-1 в странах бывшего Варшавского договора. Затем было принято решение обратиться непосредственно к России.
Не были забыты и гигантские свалки военной техники бывшей саддамовской армии. Специалисты начали реанимировать старые китайские танки Тип 69, трофейные английские «Чифтены», французские бронемашины АМХ-10Р и прочее.
Теперь, видимо, дошла очередь и до БМП-2, в процессе восстановления которой были применены отдельные элементы от боевых машин пехоты первого советского поколения.
«Судя по последним тенденциям, включающим отказ американцев в помощи по обслуживанию бронетехники, наряду со старыми машинами иракская армия будет все активнее обзаводиться российским оружием. Уже есть информация о грядущих поставках Т-90С и БМП-3», – заключает автор.
«Долгое время данная техника была не у дел. Американцы пытались полностью вытеснить оружие производства бывшего СССР из этой страны. Однако эксперимент по переводу армии Ирака на стандарты НАТО закончился неудачей. Западное оружие оказалось дорогим и сложным в эксплуатации», – говорится в публикации Льва Романова.
Сначала иракцы стали приобретать танки Т-72М1 и БМП-1 в странах бывшего Варшавского договора. Затем было принято решение обратиться непосредственно к России.
Не были забыты и гигантские свалки военной техники бывшей саддамовской армии. Специалисты начали реанимировать старые китайские танки Тип 69, трофейные английские «Чифтены», французские бронемашины АМХ-10Р и прочее.
Теперь, видимо, дошла очередь и до БМП-2, в процессе восстановления которой были применены отдельные элементы от боевых машин пехоты первого советского поколения.
«Судя по последним тенденциям, включающим отказ американцев в помощи по обслуживанию бронетехники, наряду со старыми машинами иракская армия будет все активнее обзаводиться российским оружием. Уже есть информация о грядущих поставках Т-90С и БМП-3», – заключает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/klkamashiq
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