22:45 01 февраля

Восстановленная иракцами БМП-2 замечена на сирийской границе

Боевые машины пехоты советского производства прикрывают сирийско-иракскую границу. Недавно здесь была замечена восстановленная иракскими военнослужащими БМП-2, которая поступила в страну еще во времена Саддама Хусейна, пишет Вестник Мордовии.



«Долгое время данная техника была не у дел. Американцы пытались полностью вытеснить оружие производства бывшего СССР из этой страны. Однако эксперимент по переводу армии Ирака на стандарты НАТО закончился неудачей. Западное оружие оказалось дорогим и сложным в эксплуатации», – говорится в публикации Льва Романова.


Сначала иракцы стали приобретать танки Т-72М1 и БМП-1 в странах бывшего Варшавского договора. Затем было принято решение обратиться непосредственно к России.

Не были забыты и гигантские свалки военной техники бывшей саддамовской армии. Специалисты начали реанимировать старые китайские танки Тип 69, трофейные английские «Чифтены», французские бронемашины АМХ-10Р и прочее.

Теперь, видимо, дошла очередь и до БМП-2, в процессе восстановления которой были применены отдельные элементы от боевых машин пехоты первого советского поколения.

«Судя по последним тенденциям, включающим отказ американцев в помощи по обслуживанию бронетехники, наряду со старыми машинами иракская армия будет все активнее обзаводиться российским оружием. Уже есть информация о грядущих поставках Т-90С и БМП-3», – заключает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/klkamashiq
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Комментарии 17

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  1. silberwolf88 Сегодня, 13:49
    надёжное ... проверенное временем и боевым применением оружие ... всегда найдёт применение как бы там кто не пытался мешать ... те кто воюют предпочитают ТО ... что работает в любых сложных условиях ... и эффективно ...
    silberwolf88
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 13:57
      проверенное временем и боевым применением оружие

      т.е Братская Могила Пехоты с картонной броней
      Спайков Джавелин Тоувич
      1. активатор Сегодня, 14:11
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        т.е Братская Могила Пехоты с картонной броней

        А какие бмп не с картонной броней?
        активатор
        1. Гигант мысли Сегодня, 14:14
          Если уж реанимируют старые советские БМП, значит убедились, что это не самый плохой вариант.
          Гигант мысли
      2. Partyzan Сегодня, 14:13
        Почему с картонной? а джипы с крупнокалиберным пулеметом лучше?, ах да, они же японские laughing
        Partyzan
      3. Александр War Сегодня, 17:21
        Если доп броню как на фото,то борта держат 12,7мм
        Александр War
  2. faterdom Сегодня, 13:51
    Saxxon -Украине! Втирдорога! В долг!
    faterdom
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:55
    Вот вам и реализация тезиса, что новое это все хорошо забытое старое! И Советский задел себя еще как проявляет в разных странах мира! А если бы мы не дай Бог еще бы и удосужились коммунизм построить? ??Общепланетный!!!
    Геркулесыч
  4. Sam_gosling Сегодня, 14:02
    Хммм, только трофейными могли быть иранские чифтейны.
    Sam_gosling
  5. TUFAN Сегодня, 14:26
    Цитата: Partyzan
    Почему с картонной? а джипы с крупнокалиберным пулеметом лучше?, ах да, они же японские laughing

    Вероятно имеете в виду джипы Гюрза, которые на вооружении нашей армии)) Так джипы намного маневреннее БМП, стоят намного дешевле, и задачи для этих машин совершенно разные. В принципе ещё при союзе говорили, что БМП с хорошим экипажем равен четырём танкам. Однако против ПТРК ни одна из этих машин не застрахована и может исчерпать свой ресурс ни разу не стрельнув. К стати, если припомнили джипы, то уж добавлю, у нас ещё и БМП-3 имеется в достаточном количестве. hi
    TUFAN
    1. tarakan Сегодня, 14:58
      День добрый,БМП по свойе сути "такси" доставил бойцов и смылся (если успел)
      tarakan
      1. Forcecom Сегодня, 15:31
        Несовсем так, это БТР "привез и поддерживаешь огнем откуда-нибуть из канавы"(а точнее ЕМНИП двигаются в 100 метрах сзади за цепью пехоты), а БМП в первой концепции подразумевало что мотострелковое отделение ведет бой из нее, спешиваясь только в случае повреждения БМП или по тактической необходимости (застройка, зеленка, окопы противника), другое дело что с 60-х годов количество и качество пехотных ПТО многократно возросло и БМП стали сильно уязвимы для огня противника, по этому собственно в разных странах и идут разработка и внедрения в войска ТБТР/ТБМП имеющих сравнимую с танками защиту.
        Forcecom
        1. Rakti-Kali Сегодня, 16:38
          Цитата: Forcecom
          БМП в первой концепции подразумевало что мотострелковое отделение ведет бой из нее

          Забыли написать что так отделение должно было воевать на заражённой местности.
          А в остальном всё как у всех - доставка пехоты на рубеж спешивания и последующяя поддержка оной следуя в 100-200 метрах за ней.
          Цитата: tarakan
          Спасибо за релиз,как вы смотрите на такую градацию.

          Спасибо за ваш взгляд со стороны, свою версию вы из БУСВ взяли или от ветров головы своя?
          Rakti-Kali
  6. tarakan Сегодня, 15:01
    Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
    проверенное временем и боевым применением оружие

    т.е Братская Могила Пехоты с картонной броней

    Скажи енто сирийцам.
    tarakan
  7. tarakan Сегодня, 16:19
    Цитата: Forcecom
    Несовсем так, это БТР "привез и поддерживаешь огнем откуда-нибуть из канавы"(а точнее ЕМНИП двигаются в 100 метрах сзади за цепью пехоты), а БМП в первой концепции подразумевало что мотострелковое отделение ведет бой из нее, спешиваясь только в случае повреждения БМП или по тактической необходимости (застройка, зеленка, окопы противника), другое дело что с 60-х годов количество и качество пехотных ПТО многократно возросло и БМП стали сильно уязвимы для огня противника, по этому собственно в разных странах и идут разработка и внедрения в войска ТБТР/ТБМП имеющих сравнимую с танками защиту.

    Спасибо за релиз,как вы смотрите на такую градацию.
    БТР- работа в структурах ВВ (быстро, на голову не капает,КПВТ хватает,броня для трусов
    tarakan
    1. tarakan Сегодня, 16:21
      Блин все не влезло,
      БМП- доставка тактических групп ( скорость,проходимость,маневренность,вооружение)
      "Черепахи"-доставка в колоннах
      tarakan
  8. Ураган70 Сегодня, 21:31
    Есть- Решала, есть- Разводила...и т.д. и т.п.
    Теперь появился- Замечала!!!
    Даже читать не стал эту муть...
    А вы знаете, что на Кубе ЗАМЕЧЕНА Волга ГАЗ-21 1963г.в. восстановленная кубинцем- владельцем после ДТП?
    Уровень одинаков...
    Ураган70
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