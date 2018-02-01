22:45 01 февраля

Что обсуждает делегация российских силовиков с израильскими коллегами?

Российская делегация осуществляет рабочий визит в Израиль. Среди представителей российской делегации – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также заместители министров обороны, юстиции, представители Генерального штаба ВС России.

Как отмечается в израильской прессе, принимающей стороной является штаб-квартира Совета нацбезопасности Израиля. Встреча между главами Совбезов двух стран – Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шаббатом – уже состоялась.

Что обсуждает делегация российских силовиков с израильскими коллегами?



Главный вопрос при обсуждении – положение дел в Сирии, которое, как заявлено в Иерусалиме, очень беспокоит израильскую сторону. Один из обсуждаемых вопросов связан с информацией о создании Ираном военных баз на территории Сирии. Кроме того, обсуждаются вопросы поставок ракет «Хизбалле» с заводов, расположенных на ливанской территории.

Обращает на себя внимание заметка израильского премьера Биньямина Нетаньяху после его встречи в России с президентом Владимиром Путиным (перевод публикации Нетаньязу в Фейсбук приводит портал News.co.il):
Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток (со стороны Ирана) и будет действовать по мере необходимости.

В ходе встречи с журналистами премьер Израиля после возвращения из Москвы отметил, что Россия понимает позицию Израиля и серьёзный израильский настрой к угрозам у своих границ.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. faterdom Сегодня, 13:55
    Это просто часть той же конференции по Сирии, которая прошла в Сочи. Израиль, понятно, напрямую там принимать участие не мог, но через нас опосредованно участвует. Мы готовы выслушать его озабоченности, рассказать ему свои, и пожелать крепкого здоровья (послать мягкой силой).
    faterdom
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:58
      Какие то внушающие смутные подозрения визиты : Нарышкин в США , Патрушев в Израиль....
      КВУ-НСвД
      1. Балу Сегодня, 14:07
        Цитата: КВУ-НСвД
        Какие то внушающие смутные подозрения визиты : Нарышкин в США , Патрушев в Израиль....

        а наши многоугольные друзья вдруг флажки поменяли, подозрительно. Это не спроста belay
        Балу
        1. zivXP Сегодня, 18:34
          Щас рупоры отрапортуют о перемоге
          zivXP
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:00
      Израильтяне простили не пускать в израиль нашего МИХАНА wassat , а то они его силой третьим премьером поставят у себя! wassat
      Геркулесыч
      1. Гигант мысли Сегодня, 14:06
        Всё таки наши усилия направлены на избежание эскалации событий в Сирии, ещё один фронт там не нужен, поэтому израильтянам объяснят, что можно делать, а чего нельзя.
        Гигант мысли
        1. Korax71 Сегодня, 21:59
          Первый раз слышу,что бы Израиль в вопросах своей безопасности и национальных интересов прислушивался к мнению России б
          Korax71
      2. влад66 Сегодня, 14:09
        Цитата: Геркулесыч
        Израильтяне простили не пускать в израиль нашего МИХАНА wassat , а то они его силой третьим премьером поставят у себя! wassat

        ВО замполита не отпустит. bully
        влад66
        1. Геркулесыч Сегодня, 14:17
          У вас ошибка -замполитру, wassat так верно звучит должность МИХАНА! !! wassat
          Геркулесыч
          1. Dym71 Сегодня, 16:16
            Цитата: Геркулесыч
            У вас ошибка -замполитру, wassat так верно звучит должность МИХАНА! !! wassat

            Dym71
      3. iliitchitch Сегодня, 14:22
        Цитата: Геркулесыч
        Израильтяне простили не пускать в израиль нашего МИХАНА , а то они его силой третьим премьером поставят у себя!

        Сейчас Михан проснётся и порешает все вопросы . Всё окажется просто , как и всегда wassat .
        iliitchitch
      4. МИХАН Сегодня, 17:20
        Цитата: Геркулесыч
        Израильтяне простили не пускать в израиль нашего МИХАНА wassat , а то они его силой третьим премьером поставят у себя! wassat

        Вот не хотел Витальевич здесь ничего писать., а теперь придется ..Видит Бог я этого не хотел! laughing
        Интересный визит очень...И еще я заметил , что Израиль притих в последнее время (бомбардировки Сирии прекратил и про столицу Иерусалим что то во ВСЕХ СМИ резко прекратилась инфа ,как по приказу вдруг..)))) К чему бы это ? Что скажите "товарищи" из Израиля..Или что то задумали хитрое опять против Сирии и Ирана..?
        МИХАН
        1. Геркулесыч Сегодня, 18:10
          МИХАН hi -Виталий, хорошо, когда люди понимают шутки! hi
          Геркулесыч
          1. МИХАН Сегодня, 18:24
            Цитата: Геркулесыч
            МИХАН hi -Виталий, хорошо, когда люди понимают шутки! hi

            Юмор спасет мир..! fellow
            МИХАН
  2. silberwolf88 Сегодня, 13:57
    Конечно обсуждали Иран и Хезболлу ... тем более что с признанием (единоличной аннексией всея Иерусалима) столицей Иерусалима ... центра многих религиозных святынь Востока ... Израиль создал себе большие проблемы ... ну и вечный вопрос ... неохота отдавать усиливающейся Сирии её законное ... например Голанские высоты ...
    Так что есть вопросы к обсуждению с Россией ...
    silberwolf88
    1. профессор Сегодня, 14:24
      Ни Иерусалим, ни Голаны (или как там они по арабски) обсуждению не подлежат. И соответственно Израилем не обсуждаются ни с кем. В том числе и с Россией. Идет обмен мнениями об усилении шиитской террористической угрозы в регионе с чем Израиль мириться не намерен. Израиль не просит ни у России, ни у кого-либо другого позаботиться о безопасности Израиля так в сфере безопасности Израиль рассчитывает исключительно на свои силы. На примере Крыма мы все видели чего стОят гарантии безопасности великих держав. Так что скорее всего речь идет о том как не делать большие глаза когда Израиль нанесет удар по террористам обосновавшимся на территории Сирии и Ливана. А то что удар будет нанесен сомнений не вызывает.
      профессор
      1. Burbon Сегодня, 14:31
        Цитата: профессор
        На примере Крыма мы все видели чего стОят гарантии безопасности великих держав

        а что вы имеете в виду??.....наверное косовский прецедент??...что вы вообще знаете о крымчанах и их желаниях?...вы...искусственное государство , кому вы спасибо должны сказать за его образование?...наверное Великим державам
        Цитата: профессор
        И соответственно Израилем не обсуждаются ни с кем. В том числе и с Россией.

        это только ваши хотелки, а факт останется под завесой тайны.....
        Burbon
        1. профессор Сегодня, 15:01
          Цитата: Burbon
          а что вы имеете в виду??.

          http://introvertum.com/budapeshtskiy-memorandum-1
          994-goda-polnyiy-tekst-na-russkom-yazyike/

          Цитата: Burbon
          наверное косовский прецедент??...

          Нет. Великие державы не выступали гарантами территориальной целостности ни Сербии, ни Югославии.

          Цитата: Burbon
          что вы вообще знаете о крымчанах и их желаниях?...

          Всё что надо.

          Цитата: Burbon
          ...вы...искусственное государство , кому вы спасибо должны сказать за его образование?...наверное Великим державам

          Нет. Спасибо сионистам. Именно они создали Израиль и великие державы были поставлены перед фактом. Одни были вынуждены отказаться от Мандата, другие согласиться на альтернативу своему еврейскому проекту АКА ЕАО.

          Цитата: Burbon
          это только ваши хотелки, а факт останется под завесой тайны.....

          Ни Голаны (или как там они по арабски), ни Иерусалим не являются предметом обсуждений. Ничье мнение по поводу этих двух объектов мы спрашиваем.
          профессор
          1. Burbon Сегодня, 15:13
            Цитата: профессор
            Ни Голаны (или как там они по арабски), ни Иерусалим не являются предметом обсуждений. Ничье мнение по поводу этих двух объектов мы спрашиваем.

            laughing laughing вы нет....ваш премьер и еже с ним спрашивают и довольно часто...
            Burbon
            1. профессор Сегодня, 18:57
              Цитата: Burbon
              Цитата: профессор
              Ни Голаны (или как там они по арабски), ни Иерусалим не являются предметом обсуждений. Ничье мнение по поводу этих двух объектов мы спрашиваем.

              laughing laughing вы нет....ваш премьер и еже с ним спрашивают и довольно часто...

              Можно и ключ от квартиры где деньги лежат спрашивать, но ответ известен. Так и здесь. Ответ Биби всегда один и тот же: "не обсуждается."

              Цитата: vadson
              под террористами в сирии я надеюсь вы подразумеваете игил, ан нусру, сса? шиитская террористическая угроза? вы имеете в виду хизбалу? хорошо допустим, а вас не коробит что на стороне законного правительства выступают шииты а на стороне игил сунисткие формирования. и да, ответьте себе на вопрос кто террорист в сирии игил или саа? и не надо говорить что это одно и тоже, будьте честным

              Я террористов на шиитских и суннитских не разделяю. Вы кстати щита от суннита отличите? Я вообще террористов на хороших и плохих не разделяю. Они все одинаковы. А про "законное правительство" вы конечно пошутили. Когда стало законным захватывать власть при помощи военного переворота и передавать её по наследству? Террористы это ИГИЛ или как у вас их раньше называли Дайш. ССА это ополченцы. Ваш МИД со мной согласен. Даже приглашает ССА на переговоры. ССА кстати нашими друзьями не стали. Что они, что офтальмолог, что ИГ наши враги.
              профессор
          2. МИХАН Сегодня, 17:29
            Цитата: профессор
            Ни Голаны (или как там они по арабски), ни Иерусалим не являются предметом обсуждений. Ничье мнение по поводу этих двух объектов мы не спрашиваем.

            Вот он злобный оскал сионизма...Тут и комментировать нечего и статью нужно закрывать!
            Я прав профессор..? hi
            МИХАН
      2. vadson Сегодня, 14:45
        под террористами в сирии я надеюсь вы подразумеваете игил, ан нусру, сса? шиитская террористическая угроза? вы имеете в виду хизбалу? хорошо допустим, а вас не коробит что на стороне законного правительства выступают шииты а на стороне игил сунисткие формирования. и да, ответьте себе на вопрос кто террорист в сирии игил или саа? и не надо говорить что это одно и тоже, будьте честным
        vadson
        1. А. Привалов Сегодня, 17:10
          Цитата: vadson
          под террористами в сирии я надеюсь вы подразумеваете игил, ан нусру, сса? шиитская террористическая угроза? вы имеете в виду хизбалу? хорошо допустим, а вас не коробит что на стороне законного правительства выступают шииты а на стороне игил сунисткие формирования. и да, ответьте себе на вопрос кто террорист в сирии игил или саа? и не надо говорить что это одно и тоже, будьте честным

          Профессор ответит вам сам, а я, как доцент, положив руку на сердце скажу, что не коробит. Мне, совершенно одинаково, упала ли на голову плита весом 400 кг или 800. Вся тамошняя шелупонь одним миром мазана. Кто вылезет (все вместе, или по одному) -- тот и огребёт по полной. Мне не бандюков жаль, а бедняг-ливанцев. Им достанется -- мама не горюй. Они за 10 лет последних так и не восстановили всё разрушенное во Вторую Ливанскую, а теперь, вообще в каменный век вернутся. У Израиля в том, что касается безопасности страны и его граждан слова никогда с делом не расходились. Думаете, чего Насралла с 2006 года из тайного подземного бункера не вылазит? Отож-бо й воно. hi
          А. Привалов
          1. vadson Сегодня, 19:25
            от оно че михалыч@ то есть к гражданам сирии (не террористам) и к игиловцам и их пособникам у вас отношение одно и тоже
            Цитата: А. Привалов
            Вся тамошняя шелупонь одним миром мазана

            мда... раньше у меня отношение к евреям было - есть, да и хрен с ними. теперь я понимаю почему одной половине мира вы просто не нравитесь а вторая более близкая к вам по месту жительства просто хочет вас уничтожить. твари вы безобразные и безбожные
            vadson
            1. А. Привалов Сегодня, 19:39
              Цитата: vadson
              от оно че михалыч@ то есть к гражданам сирии (не террористам) и к игиловцам и их пособникам у вас отношение одно и тоже
              Цитата: А. Привалов
              Вся тамошняя шелупонь одним миром мазана

              мда... раньше у меня отношение к евреям было - есть, да и хрен с ними. теперь я понимаю почему одной половине мира вы просто не нравитесь а вторая более близкая к вам по месту жительства просто хочет вас уничтожить. твари вы безобразные и безбожные

              Спасибо, на добром слове. И вам не хворать! hi
              А. Привалов
      3. silberwolf88 Сегодня, 20:13
        некая патриотическая упоротость наверное и хорошо ... НО объективности ради ... закрытые переговоры высокого уровня ... обсуждают ЛЮБЫЕ темы ... ЛЮБЫЕ ... можно обсудить как великий и мудрый Шломо получил нормальное государство а оставил потомкам разруху ... да всё можно обсудить ... Вопрос в одном ... как договорились??? ... это неизвестно ... сие тайна великая есть ... фантазировать безидейно ...
        silberwolf88
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:58
    Нетаньяху точно наше гражданство имеет! Он суда как домой мотается! Что бы там не решали, израиль как всегда ставит свои интересы превыше интересов к соседей по региону, так и России! А нам это ох как не нравится!
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 14:08
      Цитата: Геркулесыч
      Нетаньяху точно наше гражданство имеет!

      И вообще он на татарина похож. wink
      Балу
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:18
        Вот и спалили агента wassat soldier !
        Геркулесыч
      2. Арон Заави Сегодня, 14:30
        Цитата: Балу

        И вообще он на татарина похож. wink

        Чего это?
        Арон Заави
        1. Балу Сегодня, 14:33
          Чего это?
          конечно на татарина похож, только злой какой-то, недобрый. Судя по правой половине лица зубами мается.
          Балу
          1. А. Привалов Сегодня, 16:44
            Вот Барак Хусейнович был добрый. Это они в одном возрасте -- Биби в спецназе Генерального штаба корячился (Израильский рейд на аэропорт Бейрута (1968), Сражение при Караме, Операция «Изотоп») а Барак по университетским кампусам девок лапал, да косячки с марихуанкой потягивал.
            А. Привалов
            1. Балу Сегодня, 18:33
              Цитата: А. Привалов
              Это они в одном возрасте -- Биби в спецназе Генерального штаба корячился (Израильский рейд на аэропорт Бейрута (1968), Сражение при Караме, Операция «Изотоп») а Барак по университетским кампусам девок лапал, да косячки с марихуанкой потягивал.

              Биби, как истинный мужчина, занимался достойным делом. А сарайобману гены клана Кенеди всю жизнь испортили. А что у Биби с зубами? belay Почему он такой грустный, неужели в Израиле стоматологи кончились? belay
              Балу
              1. А. Привалов Сегодня, 18:49
                Цитата: Балу
                Цитата: А. Привалов
                Это они в одном возрасте -- Биби в спецназе Генерального штаба корячился (Израильский рейд на аэропорт Бейрута (1968), Сражение при Караме, Операция «Изотоп») а Барак по университетским кампусам девок лапал, да косячки с марихуанкой потягивал.

                Биби, как истинный мужчина, занимался достойным делом. А сарайобману гены клана Кенеди всю жизнь испортили. А что у Биби с зубами? belay Почему он такой грустный, неужели в Израиле стоматологи кончились? belay

                Это не с зубами. Это у него чуть губу подтягивает после ранения при освобождении заложников пассажирского рейса 572 Вена — Тель-Авив авиакомпании «Сабена», захваченного палестинскими террористами из организации «Чёрный сентябрь» 9 мая 1972 года. Ему уже сто раз говорили, что нужно бы к пластической медицине прибегнуть, так стесняется. Говорит, негоже мужику по пластхирургам шастать, таким уже и останусь.
                К слову, эта операция вошла в историю как первое удачное освобождение самолёта с пассажирами на борту, захваченного террористами. Командир террористов Али Таха Абу-Санайна ещё в самом начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен спецназовцами прямо через дверь. Эта история дала повод если и не оспаривать у Владимира Владимировича авторство фразы "Мочить в сортире" в пользу спецназа нашего Генерального штаба , то по крайней мере, утверждать, «что знаменитая фраза Президента России „мочить в сортире“ — оттуда, из клозета „Сабены“».
                А. Привалов
                1. Балу Сегодня, 19:42
                  Цитата: А. Привалов
                  Это у него чуть губу подтягивает после ранения при освобождении заложников пассажирского рейса 572 Вена — Тель-Авив авиакомпании «Сабена», захваченного палестинскими террористами из организации «Чёрный сентябрь» 9 мая 1972 года. Ему уже сто раз говорили, что нужно бы к пластической медицине прибегнуть, так стесняется. Говорит, негоже мужику по пластхирургам шастать, таким уже и останусь.

                  hi Я в курсе. Восхищаюсь людьми, которые бьются с террористами.
                  К пластическим хирургам правильно не идет, не помогут. В одном положении будет ровно, при смене мимики всего перекосит. Нормальное мужественное , волевое лицо. На татарина похож. wink hi
                  Балу
              2. профессор Сегодня, 19:01
                Цитата: Балу
                Почему он такой грустный, неужели в Израиле стоматологи кончились?

                1. Жена у него лютая. Не поулыбаешься.
                2. Дело на Биби завели. Срок ему светит за коррупцию. У нас не у вас. Посадят и первое лицо страны не взирая на былые заслуги.
                профессор
                1. Балу Сегодня, 21:29
                  Цитата: профессор
                  Жена у него лютая. Не поулыбаешься.

                  Почаще надо гладить и улыбаться. wink
                  Цитата: профессор
                  Дело на Биби завели. Срок ему светит за коррупцию. У нас не у вас. Посадят и первое лицо страны не взирая на былые заслуги

                  Надо же, а с виду приличный интелегентный человек, наверное и шляпа есть lol
                  Балу
          2. МИХАН Сегодня, 17:33
            Цитата: Балу
            Чего это?
            конечно на татарина похож, только злой какой-то, недобрый. Судя по правой половине лица зубами мается.

            Там у него ампула с цианитом вшита.. bully А на татарина похож , в случае чего в Башкирии сможет на дно залечь..ха ха ха
            МИХАН
    2. Sauron80 Сегодня, 15:00
      России бы еще научиться свои интересы ставить превыше интересов "соседей", "партнеров" и "братьев" - вот красота бы была.
      Sauron80
      1. МИХАН Сегодня, 19:30
        Цитата: Sauron80
        России бы еще научиться свои интересы ставить превыше интересов "соседей", "партнеров" и "братьев" - вот красота бы была.

        Увы мы не Израиль и США..Это все не наш метод грабить и стравливать!
        Такова уж щедрая русская душа, мы это все понимаем и все равно продолжаем верить в справедливость ..И лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь.!"
        И ведь добъемся этого рано или поздно..За это нас и ненавидят ростовщики мировые и жутко боятся величия России! soldier
        МИХАН
  4. iliitchitch Сегодня, 14:06
    Не совсем понимаю упоротость Израиля и Ирана . Напоминают двух баранов на бревне над речкой . Когда идеология вмешивается в политику , ничего хорошего не бывает . Претензий по 100 мешков у каждого , но договариваться всё равно придёться . Тот самый случай про худой мир .
    iliitchitch
  5. Теренин Сегодня, 14:29
    Смысл понятен. Как то так. Россия понимает, что Израиль будет и дальше атаковать Иран в Сирии и Ливане. Израиль понимает, что это Россия понимает и исходит из своих интересов. Сирия понимает, что всё это Россия понимает. Иран понимает, что после Сирии очередь может дойти и до него. Турция понимает, кто такая Америка и что от неё можно ожидать. Ливан понимает, что такое сирийские войска и, что за ними стоит Россия. Американцы наверное надоело всё это понимать и они на всякий случай заявили, что они везде победили. yes
    Теренин
    1. МИХАН Сегодня, 19:36
      Цитата: Теренин
      Смысл понятен. Как то так. Россия понимает, что Израиль будет и дальше атаковать Иран в Сирии и Ливане. Израиль понимает, что это Россия понимает и исходит из своих интересов. Сирия понимает, что всё это Россия понимает. Иран понимает, что после Сирии очередь может дойти и до него. Турция понимает, кто такая Америка и что от неё можно ожидать. Ливан понимает, что такое сирийские войска и, что за ними стоит Россия. Американцы наверное надоело всё это понимать и они на всякий случай заявили, что они везде победили. yes

      Вывод такой , БУДЕМ СБИВАТЬ, если сунутся, иначе эта бойня будет вечна на БВ..
      МИХАН
      1. Теренин Сегодня, 20:07
        Уверен, что после этого, они с нами начнут первыми здороваться yes
        Теренин
  6. q75agent Сегодня, 14:29
    Тему израйля обсуждать стало хлопотно , вчера получил бан , только за то , что при обсуждении темы Ракетные комплексы "Скад" снова замечены в Сирии вставил кусочек из википедии и сразу на утро. Смирнов Вадим Сегодня, 05:30
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    "Целая статья в комментарии: Во время войны в Персидском заливе в 1991 году" в статье Ракетные комплексы "Скад" снова замечены в Сирии. Смирнов это не из далекой одной среднеземноморской страны говорящей на иврите wink Аккуратней форумчане
    q75agent
  7. voyaka uh Сегодня, 14:53
    Важно договориться, чтобы когда наши будуть долбить иранские военные
    заводы в Сирии, которые С-400 прикрывает, то чтоб они "прикрывали,
    а не защищали". smile
    voyaka uh
    1. МИХАН Сегодня, 17:36
      Цитата: voyaka uh
      Важно договориться, чтобы когда наши будуть долбить иранские военные
      заводы в Сирии, которые С-400 прикрывает, то чтоб они "прикрывали,
      а не защищали". smile

      Вон даже как..Интересно, а если будем сбивать , то что России будет..? Опять санкции или уже наконец третья мировая..
      МИХАН
      1. Shahno Сегодня, 18:54
        Третья мировая
        Shahno
        1. vadson Сегодня, 19:27
          Цитата: Shahno
          Третья мировая

          тогда израилю придет маленький северный зверек
          vadson
          1. МИХАН Сегодня, 20:21
            Цитата: vadson
            Цитата: Shahno
            Третья мировая

            тогда израилю придет маленький северный зверек

            Сомневаюсь, они "выживальщики", но мстить умеют очень больно..Разбегутся опять по миру и ВСЕ с начало начнут..хе хе
            МИХАН
  8. vetlan19 Сегодня, 14:54
    Цитата: iliitchitch
    Не совсем понимаю упоротость Израиля и Ирана .


    Для понимания, слушайте аналитику Валерия Пякина на ютубе. Сам не сумею вам повторить.
    vetlan19
  9. Burbon Сегодня, 15:14
    Цитата: профессор
    Нет. Великие державы не выступали гарантами территориальной целостности ни Сербии, ни Югославии

    там был госпереворот?
    Burbon
    1. профессор Сегодня, 19:02
      Цитата: Burbon
      Цитата: профессор
      Нет. Великие державы не выступали гарантами территориальной целостности ни Сербии, ни Югославии

      там был госпереворот?

      А где был?
      профессор
  10. А. Привалов Сегодня, 15:22
    Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила факт визита, но подробностей не сообщала. Минобороны и МИД Израиля также пока не дают никаких комментариев. Нет сведений и на официальном сайте СБ РФ, однако недавний визит Патрушева в Алжир этим ведомством подробно освещался. Хотя поименный состав делегации не публиковался официальными источниками, а МИД и минобороны РФ не дают никакой информации по поводу этого визита, достоверно известно, что в составе делегации заместитель министра иностранных дел России, заместитель министра обороны, заместитель министра юстиции, высокопоставленные офицеры российской армии и разведслужб. Понятно, что такие занятые люди по пустякам мотаться в наши палестины не станут.
    Принимающая сторона -- офис главы Совета национальной безопасности Израиля Мeира Бен-Шаббата, который уже встречался с Патрушевым в Москве ещё в октябре 2017 года, вскоре после визита в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Нынешний визит Патрушева в Иерусалим состоялся после очередных переговоров в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
    Судя по всему, консультации в Иерусалиме были необходимы для детального обсуждения вопросов, поднятых на переговорах Путина и Нетаниягу. Речь шла, в частности, о строительстве Ираном военных баз в Сирии и заводов по производству ракет в Ливане. Очевидно, эти иранские проекты покамест находятся на начальном этапе реализации, но Израиль весьма обеспокоен военной экспансией Ирана в регионе и предупреждает о том, что ЦАХАЛ может действовать с целью уничтожения иранских военных объектов около своих границ.
    Напомню читателям ВО о нескольких, казалось бы не связанных друг с другом событиях, разнесённых по времени на четыре месяца.
    Неделю назад постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон (это наш израильский Небензя) на заседании Совета безопасности, обнародовал информацию израильских спецслужб, которая свидетельствуют о попытках Ирана превратить Сирию в "самую большую военную базу в мире". Он сообщил: "Сегодня в Сирии находятся 82 тысяч боевиков, подчиняющихся Ирану, в том числе 3 тысячи членов Корпуса стражей Исламской революции, 9 тысяч боевиков "Хизбаллы", 10 тысяч членов шиитских милиций, рекрутированных по всему региону, а также 60 тысяч местных сирийских боевиков". Иран строит базы для размещения этих боевиков, а также заводы по производству ракет, превращая местное население вокруг заводов в живые щиты. Он так же заявил, что в гражданской войне в Сирии Израиль не поддерживает ни одну из сторон, но сделает все необходимое, чтобы защитить себя.
    В сентябре 2017-го компания ImageSat International публиковала спутниковые снимки, судя по которым один из иранских военных заводов строится в Сирии к западу от Масьяфа, неподалеку от места дислокации российского комплекса противовоздушной обороны С-400.

    В январе 2018-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два российских ЗРК С-400 прикрывают только (курсив мой) российские объекты – морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме.
    Как говаривали в древнем Риме -- Sapienti sat. hi




    А. Привалов
    1. voyaka uh Сегодня, 16:12
      Там С-300 вроде? Они один раз летом дали ночной залп в сторону моря.
      Переполошили мирный Тартус.
      Ракетчикам померещилось чего? belay
      voyaka uh
  11. Zina389 Сегодня, 15:22
    Просто в Израиле хорошая погода 17 градусов. Вот и валят валом туристы. Рост на 35% с прошлого года . Бортников и Патрушев серьезные люди, хотя лично не знаком, но судя по выражениям лиц... Им нужны детали и подробности. Вот иранцы тащат ракету, левого зовут так, правого так. А вон маркировка на ракете. А вон сбоку сидит третий читает газету (там число виднеется). Все эту инфу и много другое, например имена агентов ИГ в Дамаске и в Москве, привезут ВВП. Он почитает и решит. С другой стороны, на Путина надейся, но и сам не плошай.
    Zina389
  12. Дормидонт Сегодня, 16:49
    Хотелось бы думать, что условия капитуляции
    Дормидонт
    1. Zina389 Сегодня, 17:45
      Правильней сказать капутуляции иранского "мирного атома".
      Zina389
    2. Gonzallo Сегодня, 18:54
      Цитата: Дормидонт
      Хотелось бы думать, что условия капитуляции
      Ну вот зачем Израилю Россия? Ну капитулирует Россия, что с того Израилю? Заботиться о 150 мил людей? Да ну, кого хотели, те уже там, а остальные? Пусть капитулируют кому другому.
      Gonzallo
      1. МИХАН Сегодня, 20:29
        Цитата: Gonzallo
        Ну вот зачем Израилю Россия?

        Хороший вопрос и ответ думаю уже многие сейчас знают (благодаря интернету..))) Но боятся сказать в открытую.. bully
        Цитата: Gonzallo
        Ну капитулирует Россия, что с того Израилю?

        Этого они не допустят никогда , как и в ВОВ (унизить и довести до грани, ДА,но предел они знают и чуют всегда НАШ) ..Русские им нужны, мы воевать умеем и доверчивы.!
        Вот скоро передел мира очередной и МЫ опять в авангарде и будут жертвы , как обычно..
        Помните Троцкого мужики .."Россия ,это дрова в топку, для передела мира .." И ведь по его все вышло , мир переделали , хотя он и ледорубом в лоб получил падла..
        МИХАН
  13. Ментат Сегодня, 18:56
    Цитата: профессор
    На примере Крыма мы все видели чего стОят гарантии безопасности великих держав.

    Опять «профессор» отметился. Не понятно, зачем вообще такая тональность? Прям горит что ли где-то?
    На примере Крыма Россия продемонстрировала, что когда необходимо действовать, она исполняет свои обязательства по сути и по духу, не прячась за крючкотворством и буквами.
    Хотя и в юридическом смысле вы прекрасно понимаете, что ситуация с Крымом кардинально отличается от Голан.
    Ментат
    1. А. Привалов Сегодня, 19:53
      Цитата: Ментат
      Цитата: профессор
      На примере Крыма мы все видели чего стОят гарантии безопасности великих держав.

      Опять «профессор» отметился. Не понятно, зачем вообще такая тональность? Прям горит что ли где-то?
      На примере Крыма Россия продемонстрировала, что когда необходимо действовать, она исполняет свои обязательства по сути и по духу, не прячась за крючкотворством и буквами.
      Хотя и в юридическом смысле вы прекрасно понимаете, что ситуация с Крымом кардинально отличается от Голан.

      С Голанами, безусловно, понимаем. Территория наивысшей стратегической важности. Что в бою взято, то свято. А "Крым наш!" в смысле ваш. С ним вам и таскаться. hi
      А. Привалов
    2. профессор Сегодня, 19:56
      Цитата: Ментат

      На примере Крыма Россия продемонстрировала, что когда необходимо действовать, она исполняет свои обязательства по сути и по духу, не прячась за крючкотворством и буквами.

      Думаю, что документ подписанный Россией приводить не стоит?

      Цитата: Ментат
      Хотя и в юридическом смысле вы прекрасно понимаете, что ситуация с Крымом кардинально отличается от Голан.

      Вы абсолютно правы. Голаны (или как там по арабски) были взяты в бою у агрессора напавшего на нас. Что в бою взято, то свято. Крым это совсем другая история. кардинально!!!
      профессор
      1. Dym71 Сегодня, 21:46
        Цитата: профессор
        Крым это совсем другая история. кардинально!!!

        Проф, ну зачем же Вы так убиваетесь?
        Вы же так никогда не убьётесь! winked
        Dym71
      2. Korax71 Сегодня, 22:21
        Да и с Крымом всем давно понятно,профессор.все его и рады признать частью России,вот только не сделают этого никогда.очень нехорошие последствия признание сего прецедента.в этом отношении у вас с голанами все намного проще.право сильного никто не отменял.
        Korax71
  14. Ураган70 Сегодня, 21:26
    Цитата: Балу
    Цитата: КВУ-НСвД
    Какие то внушающие смутные подозрения визиты : Нарышкин в США , Патрушев в Израиль....

    а наши многоугольные друзья вдруг флажки поменяли, подозрительно. Это не спроста belay

    Многоугольные друзья? Многократно улыбнуло!!! Браво, коллега!!! + 1000000000000!
    Ураган70
  15. Галактионыч Сегодня, 22:19
    Как что? Получение израильского гражданства.
    Галактионыч
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