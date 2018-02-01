Что обсуждает делегация российских силовиков с израильскими коллегами?

Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток (со стороны Ирана) и будет действовать по мере необходимости.

Российская делегация осуществляет рабочий визит в Израиль. Среди представителей российской делегации – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также заместители министров обороны, юстиции, представители Генерального штаба ВС России.Как отмечается в израильской прессе, принимающей стороной является штаб-квартира Совета нацбезопасности Израиля. Встреча между главами Совбезов двух стран – Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шаббатом – уже состоялась.Главный вопрос при обсуждении – положение дел в Сирии, которое, как заявлено в Иерусалиме, очень беспокоит израильскую сторону. Один из обсуждаемых вопросов связан с информацией о создании Ираном военных баз на территории Сирии. Кроме того, обсуждаются вопросы поставок ракет «Хизбалле» с заводов, расположенных на ливанской территории.Обращает на себя внимание заметка израильского премьера Биньямина Нетаньяху после его встречи в России с президентом Владимиром Путиным (перевод публикации Нетаньязу в Фейсбук приводит портал News.co.il ):В ходе встречи с журналистами премьер Израиля после возвращения из Москвы отметил, что Россия понимает позицию Израиля и серьёзный израильский настрой к угрозам у своих границ.