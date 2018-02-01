Постпредство РФ рассказало, кто «убил» инициативу расследования химатак в Сирии

Постоянное представительство США при ООН намеренно опускает тот факт, что именно они последними убили нашу резолюцию в СБ ООН, которая бы расширила и вдохнула новую жизнь в Совместный механизм расследования и сделала бы его независимым, объективным и профессиональным,

Российские представители в СБ ООН прокомментировали заявление американских коллег, по словам которых, Москва «убила» Совместный механизм расследований химических атак в Сирии (СМР), передает РИА Новости Ранее американское постпредство сообщило, что Вашингтон направит $ 350 тыс. на финансирование Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывает, что он позволит расследовать в том числе химические атаки, поскольку Россия «убила» СМР.говорится в заявлении российских дипломатов.В ноябре прошлого года РФ заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей.Постпред Василий Небензя пояснял тогда, что «продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе». Москва предложила создать новый международный следственный орган, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступили против российской инициативы, заявив при этом, что готовы прямо сейчас восстановить СМР.Агентство напоминает, что «Международный беспристрастный и независимый механизм» ООН учредила в декабре 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы «облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию».МБНМ базируется в Женеве, в его составе около 50 человек (юристы, эксперты, переводчики).