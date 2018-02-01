22:45 01 февраля

Постпредство РФ рассказало, кто «убил» инициативу расследования химатак в Сирии

Российские представители в СБ ООН прокомментировали заявление американских коллег, по словам которых, Москва «убила» Совместный механизм расследований химических атак в Сирии (СМР), передает РИА Новости.

Постпредство РФ рассказало, кто «убил» инициативу расследования химатак в Сирии


Ранее американское постпредство сообщило, что Вашингтон направит $ 350 тыс. на финансирование Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывает, что он позволит расследовать в том числе химические атаки, поскольку Россия «убила» СМР.


Постоянное представительство США при ООН намеренно опускает тот факт, что именно они последними убили нашу резолюцию в СБ ООН, которая бы расширила и вдохнула новую жизнь в Совместный механизм расследования и сделала бы его независимым, объективным и профессиональным,
говорится в заявлении российских дипломатов.

В ноябре прошлого года РФ заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей.

Постпред Василий Небензя пояснял тогда, что «продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе». Москва предложила создать новый международный следственный орган, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступили против российской инициативы, заявив при этом, что готовы прямо сейчас восстановить СМР.

Агентство напоминает, что «Международный беспристрастный и независимый механизм» ООН учредила в декабре 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы «облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию».

МБНМ базируется в Женеве, в его составе около 50 человек (юристы, эксперты, переводчики).

Использованы фотографии: https://kvobzor.ru
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Комментарии 15

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  1. zzdimk Сегодня, 15:00
    Два раза перечитал статью и ничего не понял. О чём речь?
    zzdimk
    1. Гигант мысли Сегодня, 15:05
      Видимо, весь состав СМР сидит на финансовом обеспечении США, поэтому напишет то, что продиктует хозяин, вот поэтому то Россия и зарубила продление полномочий марионеточной комиссии.
      Гигант мысли
      1. Partyzan Сегодня, 15:25
        Цитата: Гигант мысли
        поэтому напишет то, что продиктует хозяин,

        они же подтвердили что Сирия уничтожила все свои боевые химические арсеналы, и даже премию за это получили, а после оказывается, что вроде бы, как бы нет, так как такой комиссии можно доверять?
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 16:44
          Цитата: Гигант мысли
          Видимо, весь состав СМР сидит на финансовом обеспечении США, поэтому напишет то, что продиктует хозяин, вот поэтому то Россия и зарубила продление полномочий марионеточной комиссии.


          Так ещё и расследуют дистанционно , по снятым "хроникам" , а в Сирию ни разу не выезжали.
          cniza
    2. Ivan.A Сегодня, 15:05
      Речь идет о деньгах wink Но чего-то маловато.
      Ivan.A
    3. БрОВР Сегодня, 15:05
      Не дали пробиркой им в ООН потрясти,вот и обиделись... laughing
      БрОВР
    4. влад66 Сегодня, 15:11
      Цитата: zzdimk
      Два раза перечитал статью и ничего не понял. О чём речь?

      О перебранке в ООН. yes
      влад66
    5. гильза Сегодня, 16:52
      А и правда....Что за посыл в статье? САСШ отказались от ООНвской структуры,создали свою,проплачивают и называют безпристрасной? Я правильно читаю?
      гильза
    6. APASUS Сегодня, 19:28
      Цитата: zzdimk
      Два раза перечитал статью и ничего не понял. О чём речь?

      Все как обычно,Ассад виноват по любому ! Даже тогда когда сирийцев травят бабаи,а расследование нужно американцам с заранее известным ответом.Комиссия должна просто прочесть что ей напишут американцы
      APASUS
    7. Orionvit Сегодня, 19:57
      Цитата: zzdimk
      Два раза перечитал статью и ничего не понял. О чём речь?

      Речь о том, что Россия предложила расследовать "химатаки" на месте в Сирии, а не в Лондоне или Женеве.
      Orionvit
  2. Ехникнер Сегодня, 15:00
    США просто молотком бьёт и по гвоздю и по пальцу.О каком "расследовании" идёт речь,если всё равно в итоге будут винить сирийское правительство,ну и по американскому обычаю-Россию?Это не расследование,а преследование....
    Ехникнер
  3. Ivan.A Сегодня, 15:02
    Ранее американское постпредство сообщило, что Вашингтон направит $ 350 тыс. на финансирование Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывает, что он позволит расследовать в том числе химические атаки, поскольку Россия «убила» СМР.

    Чего-то маловато янки пильнули под беспристрастное (ага) и независимое (ага). Ах какая Россия, - убила механизм laughing Можно было б еще столько же направить на попил.
    Ivan.A
  4. faterdom Сегодня, 15:14
    Речь о том, что ООНовский механизм больше США не устраивает, поскольку Россия недвусмысленно прекратила его судороги и мучения (как не бывая в Сирии находить и находить у Асада хим. оружие). Поэтому американцы выделят денюжки на некий "независимый механизьм", который теперь от России и ООН зависеть не будет. Для пущей убедительности, этот самый "механизьм" решено назвать также и "беспристрастным". Денег, конечно, маловато - это ведь не за счет общего котла ООН в носу ковырять... поэтому пока эпитеты "объективный" и "профессиональный" отложены до следующего транша на этот "механизьм".
    faterdom
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:31
    Там и так все давно понятно ибо мантра "Во всем виновна Россия " , многим помогает опровдать как свою некомпетентность, так и неумение разобраться с фактами.
    Геркулесыч
  6. Прутков Сегодня, 21:37
    На сколько можно верить в объективность расследования, которое проводилось на деньги страны, которая под любыми предлогами не уничтожает свое химическое оружие.
    Прутков
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