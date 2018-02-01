"Калашников" запускает АК-12 в серию

До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны

Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12, первую партию Минобороны России получит до конца года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.- сказал он.29 января официальный представитель «Калашникова» София Иванова сообщила, что Минобороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15. Они рекомендованы для ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск.￼АК-12 — автомат калибра 5,45 мм, а АК-15 — калибра 7,62 мм, на них можно ставить магазины от предыдущих моделей соответствующих калибров, сообщал производитель. На автоматы также можно установить штык-нож, быстросъемный глушитель и 40-миллиметровые гранатометы ГП-25 или ГП-34