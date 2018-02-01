22:49 01 февраля

"Калашников" запускает АК-12 в серию

Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12, первую партию Минобороны России получит до конца года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Калашников" запускает АК-12 в серию


До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны
- сказал он.


29 января официальный представитель «Калашникова» София Иванова сообщила, что Минобороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15. Они рекомендованы для ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск.

￼АК-12 — автомат калибра 5,45 мм, а АК-15 — калибра 7,62 мм, на них можно ставить магазины от предыдущих моделей соответствующих калибров, сообщал производитель. На автоматы также можно установить штык-нож, быстросъемный глушитель и 40-миллиметровые гранатометы ГП-25 или ГП-34

Использованы фотографии: https://kalashnikovconcern.defence.ru/
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Комментарии 64

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  1. viktor. Сегодня, 16:28
    А гражданская версия когда выйдет???
    viktor.
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:33
      В один день с появлением гражданской версии танка Т14! sad
      Геркулесыч
    2. АлНиколаич Сегодня, 16:35
      А зачем Вам? Если охотничий вариант, то СКС попрактичней будет.
      АлНиколаич
      1. viktor. Сегодня, 16:39
        Так для коллекции.
        viktor.
        1. Trevis Сегодня, 16:43
          А вот это для коллекции не хотите? laughing
          Trevis
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:46
            Я хочу , но низзя , да и денег не хватит и ваще не травите душу smile
            КВУ-НСвД
          2. АлНиколаич Сегодня, 16:48
            Хочу такой! Но как-то кичёво, моветон какой-то... Небось один экземпляр и сделали, для Трампа, как 45 президента?
            АлНиколаич
            1. Trevis Сегодня, 16:52
              Да именно так!
              Trevis
          3. viktor. Сегодня, 17:47
            Нельзя короткоствольное laughing
            viktor.
          4. Стропорез Сегодня, 17:56
            Вот это покруче будет yes
            Один экземпляр у Саддама был , а второй вот он!
            Стропорез
          5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:04
            Пошленький пистоль, стразов нехватает)))
            Патроны в розовый цвет покрасить осталось))
            Генерал Песчаных Карьеров
          6. Suhow Сегодня, 21:18
            а этот пистоль, извиняюсь того роботоспособный ? или так для куражу ?
            Suhow
            1. Trevis Сегодня, 21:45
              А чего ему не работать? Президентам фуфел всякий не дарят. wink
              Trevis
        2. Leeds Сегодня, 17:46
          и «Устанавливать штык-нож»... )))
          Leeds
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:42
        А гражданская версия когда выйдет???
        "Сайга" с таким внешним видом не замедлит появится , но отличий на практике от других нарезных Сайг под 7.62*39 вы не заметите
        КВУ-НСвД
      3. Андрей К Сегодня, 16:49
        Цитата: АлНиколаич
        ...А зачем Вам? Если охотничий вариант, то СКС попрактичней будет...

        На вкус и цвет товарищей нет. У меня Сайга - МК. Ляля good
        Андрей К
        1. Железякин Сегодня, 16:51
          Оптика не далековато-ли?
          Железякин
          1. Андрей К Сегодня, 16:55
            Железякин
            Оптика не далековато-ли?

            Это коллиматор. Самое то. Марку хорошо видать.
            Андрей К
            1. Александр War Сегодня, 17:28
              А как приклад? Долг М3 там цвета ,черный ,зеленый ,койот -песчаный и белый?
              Александр War
              1. Андрей К Сегодня, 17:33
                Александр War
                Я чёрный взял в СПЛАВе, зелёный был, но он 2-ой модели. Не критично, цвет ремня на точность выстрела не влияет.
                Весь обвес Magpul, соответственно и приклад. Фиксация на 6 положений. Очень удобно. yes
                Андрей К
        2. Александр War Сегодня, 17:17
          Ремень Долг М-2 или 3? тактическая рукоятка и приклад норм! good
          Александр War
          1. Андрей К Сегодня, 17:24
            Александр War hi
            Ремень Долг М3. Удобный зараза.
            Андрей К
        3. NEOZ Сегодня, 17:32
          великоват магазин, Вы не находите?
          NEOZ
          1. Андрей К Сегодня, 17:40
            Цитата: NEOZ
            ...великоват магазин, Вы не находите?...

            Конечно нахожу, это штатный на 30 laughing
            Андрей К
            1. NEOZ Сегодня, 17:49
              Вы ошиблись, этот магазин похож на штатный! а так он на 10 патронов!!!! wink
              NEOZ
              1. Андрей К Сегодня, 17:55
                NEOZ
                ...Вы ошиблись, этот магазин похож...

                То есть Вы хотите сказать: я не знаю, что я использую на своём личном стволе?
                Не буду Вас разубеждать, мне лишний шум ни к чему, да и по закону нельзя иметь магазины, больше чем на 10 мест wink
                Андрей К
                1. Стропорез Сегодня, 18:01
                  Цитата: Андрей К
                  да и по закону нельзя иметь магазины, больше чем на 10 мест

                  Хороший у Вас аппарат и в хозяйстве без него, ну никак. Респектую. good drinks
                  Стропорез
                  1. Андрей К Сегодня, 18:06
                    Стропорез hi
                    ...Хороший у Вас аппарат и в хозяйстве без него ну никак...

                    В хозяйстве он точно нужен. С патронами никакого напряга. 220 рябчиков пачка. Не дорого и качественно.
                    Андрей К
                    1. Стропорез Сегодня, 18:09
                      Цитата: Андрей К
                      Не дорого и качественно.

                      И "шептало" wink
                      Стропорез
                      1. Morozyaka Сегодня, 19:11
                        А к шепталу ещё пбс и УС. laughing чисто для охоты
                        Morozyaka
                    2. Стропорез Сегодня, 19:40
                      Цитата: Андрей К
                      . С патронами никакого напряга. 220 рябчиков пачка.

                      кто возьмёт патронов пачку-тот получит водокачку!)))))
                      Интересуюсь, как "доктор" у "доктора", сей абгрейт ,это прикладное или, ну чтобы "лучше всех".Коллега исключительно с точки зрения для самопознания.
                      Насколько я понимаю метров 400 -это выстрел-цель, могу ошибаться, "барабан" то я сразу припас, даже не рыжий, а тот "стареньки" с любовью сделанный
                      made in USSR .
                      Я в середине 90-ых вот такой дОбыл


                      Кудой то делся request У прапора приобрёл, зачем нужен ваще загадка, а этому малахольному деньги нужны были belay
                      Стропорез
                      1. Андрей К Сегодня, 20:44
                        Стропорез
                        ...Интересуюсь, как "доктор" у "доктора", сей абгрейт ,это прикладное или, ну чтобы "лучше всех"...

                        Как доктор доктору - сперва взял крышку ствольной коробки с планкой пикатинни. Но как-то не прижилось. Отдал другу, заказал целиком весь обвес. Вышло правда в 42 рубля. Снял пластик и поставил всё это. Повозился денёк. Родные приклад, рукоятку и цевьё отдал в оружейный магазин, два рубля отбил. Затем сошки докупил, коллиматор. И всё.
                        Приобретал исключительно удобства для, чтоб лучше всех laughing
                        С магазинами проблем нет.
                        Кстати, бубен знатный good
                        Тоже в своё время, в первую кампанию, разживались ими по случаю. А во вторую, нам 5,45 выдавать начали, соответственно и надобность в них отпала request
                        Андрей К
        4. viktor. Сегодня, 17:51
          Да ухоженный good у меня тоже калашмат Вепрь 12 в 02 исполнении,зверь!
          viktor.
          1. Стропорез Сегодня, 17:53
            Цитата: viktor.
            у меня тоже калашмат Вепрь 12 в 02 исполнении,зверь!

            410-ая Сайга больше похожа на оригинал yes
            Стропорез
          2. Андрей К Сегодня, 18:02
            Цитата: viktor.
            ...у меня тоже калашмат Вепрь 12 в 02 исполнении,зверь!..

            У товарища тоже Вепрь 12, то что зверь-машина - подтверждаю good
            Андрей К
      4. blackbeard Сегодня, 19:35
        скс, вроде, собираются перестать продавать в ближайшее время
        blackbeard
        1. БАРХАН Сегодня, 22:10
          Цитата: blackbeard
          скс, вроде, собираются перестать продавать в ближайшее время

          Источник ?
          БАРХАН
      5. БАРХАН Сегодня, 22:09
        Цитата: АлНиколаич
        А зачем Вам? Если охотничий вариант, то СКС попрактичней будет.

        Подтверждаю.В -25 ,как часы.Я вообще влюблён в СКС.Это шедевр...
        Вот мой.Но и от АК-12/15 в сейфе не отказался бы...
        БАРХАН
    3. RASKAT Сегодня, 16:53
      fellow Ура, наконец то дождались!!!
      RASKAT
  2. АлНиколаич Сегодня, 16:30
    Спасибо за статью! Новые модели Калашникова мусолили, обсуждали, и вот решение принято. Надеюсь проблемы с качеством будут решены. Ждём крупносерийного производства Ковровского автомата!
    АлНиколаич
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:35
    Время покажет, насколько верным было такое решение, но по моему нужно было выбрать из двух только одну модель!
    Геркулесыч
    1. БрОВР Сегодня, 16:38
      Присоединяюсь-а то так можно на индийцев стать похожими с их разнообразием оружия,стоящем на вооружении армии.
      БрОВР
    2. yehat Сегодня, 16:38
      лучше бы выбрали АЕК.
      yehat
      1. NikolaiN Сегодня, 17:19
        АЕК будет поставляться для ССО
        NikolaiN
    3. АлНиколаич Сегодня, 16:39
      Коллега, так вроде порешили принять АК-12 и АЕК на вооружение одновременно. Хотя первые испытания прошёл именно АЕК, а АК-12 подчистую продул... Но после его, вроде бы подтянули.
      АлНиколаич
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 16:59
      Цитата: Геркулесыч
      ремя покажет, насколько верным было такое решение,

      а что с АЕКами? все затормозили?
      Angel_and_Demon
      1. Alexey G Сегодня, 17:10
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Геркулесыч
        ремя покажет, насколько верным было такое решение,

        а что с АЕКами? все затормозили?

        И AEK тоже приняли на вооружение. Новость же была недавно.
        Alexey G
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:11
          Цитата: Alexey G
          И AEK тоже приняли на вооружение. Новость же была недавно.

          Извиняюсь, значит пропустил hi
          Angel_and_Demon
        2. Егорчик Сегодня, 17:35
          Цитата: Alexey G

          И AEK тоже приняли на вооружение. Новость же была недавно.

          Я вот извращенной логики не понимаю, спецназу который и без того много времени проводит на стрельбище и умеет кнтролировать отдачу дают автомат с небольшой отдачей, а срочникам у которых автомат после третьего выстрела в очереди будет смотреть в небо дают автомат с некомпенсированной отдачей. Это просто маразм какойто, как раз срочникам нужен АЕК, а спецназ уж сам выберет что его душе милее.
          Егорчик
          1. viktor. Сегодня, 17:59
            Цитата: Егорчик
            Цитата: Alexey G

            И AEK тоже приняли на вооружение. Новость же была недавно.

            Я вот извращенной логики не понимаю, спецназу который и без того много времени проводит на стрельбище и умеет кнтролировать отдачу дают автомат с небольшой отдачей, а срочникам у которых автомат после третьего выстрела в очереди будет смотреть в небо дают автомат с некомпенсированной отдачей. Это просто маразм какойто, как раз срочникам нужен АЕК, а спецназ уж сам выберет что его душе милее.

            Вот срочнику и нужно научиться контролировать отдачу,а представь как будет работать спецназ с АЕК wink wink
            viktor.
  4. Волька Сегодня, 16:54
    все таки удмурты отжали "свое" от пирога бюджета МО
    Волька
  5. san4es Сегодня, 17:12
    Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12
    soldier

    апрель 2013
    san4es
    1. Егорчик Сегодня, 17:22
      Какое отношение ваш ролик имеет к тому образцу что приняли на вооружение? Тот выкидыш что принят на вооружение гораздо ближе к ак 74 чем к автомату из видео.
      Егорчик
      1. san4es Сегодня, 17:40
        Какое отношение ваш ролик имеет к тому образцу что приняли на вооружение?

        ...А где образец-то?
        Тот выкидыш что принят на вооружение гораздо ближе к ак 74 чем к автомату из видео.

        ... есть с чем сравнить?
        san4es
        1. Вадим237 Сегодня, 21:03
          Вот такой запустят в производство - только приклад другой.
          Вадим237
  6. стер Сегодня, 17:20
    Автор, неужели ты не смог найти фото последних версий АК-12/15? Что же ты суешь фото первых типов АК-12? Еще бы карамультук вставил!
    стер
  7. МИХАН Сегодня, 18:47
    Ну что мужики, скоро постреляем из новых автоматов..!

    Жуй ананасы , рябчиков жуй День твой последний приходит буржуй!
    МИХАН
  8. ljoha_d Сегодня, 18:55
    Так будет настоящий АК-12 или его жалкий и бездарный вариант 2016 года?
    ljoha_d
    1. МРоманович Сегодня, 19:11
      Будет поздний-упрощенный вариант, но и он не бездарный. Единственный главный плюс - это более надежное крепление крышки ствольной коробки чем у прежних АК, остальное по большому счету можно отнести к кастомизации. Жаль убрали затворную задержку.
      МРоманович
      1. ljoha_d Сегодня, 19:43
        По мимо затворной задержки были ведь и сброс магазина и переключатель предохранителя и ручку затвора можно было установить с левой стороны это всё так сокращало время и перезарядки и привидения к бою, очень жалко, как всегда. Ситуация до боли похожа как с танком т-72б3, то убрали, здесь удешевили, а это всё жизни в конечном результате.
        ljoha_d
        1. МРоманович Сегодня, 19:58
          Боюсь АК12 в полном варианте при нашей жизни на вооружение не поступит, а там поди к концу века подоспеют ручные электромагнитные системы и останется он очередным музейным экспонатом.
          МРоманович
  9. senima56 Сегодня, 21:00
    Ну, слава Богу! А как обстоят дела с пистолетом ПЛ-15? Неужели тоже 6 лет ждать будем? Тогда, значит ПЛ-15 + 6 лет = 2021 год?!?!?!?
    senima56
  10. НЕКСУС Сегодня, 21:14
    Все никак в толк взять не могу,на кой два то калибра для общевойсковых частей? 7,62 вполне себе убойный и проверенный калибр...
    НЕКСУС
    1. Korax71 Сегодня, 21:47
      Баллистика говененькая и поражающее действие пули,импульс отдачи выше,плюс при одном и том же весе 5.45 можно взять больше.но!!!энергетика 7.62х39 почти в 2 разочка выше, чем у 5.45,так что даже если на излете прилетит,то мало не покажется.ну и,конечно,запреградное действие с мало импульсный не сравнить.за кирпичной кладкой в пол кирпича от него не спрячешься.а самое главное,что он рельсу пробивает..........вдоль laughing
      Korax71
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